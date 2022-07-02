Украина в июне сократила экспорт железной руды на 23%, - Минэкономики

Украина в июне сократила экспорт железной руды на 23% по сравнению с предыдущим месяцем – до 1,75 млн тонн против 2,27 млн тонн в мае 2022 года.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году экспорт железной руды из Украины сократился в 2,45 раза. В целом, по данным Качки, в первом полугодии этого года экспорт из Украины сократился на 23,7% по сравнению с первым полугодием 2021 года и составил 22,8 млрд дол.

В частности, во втором квартале 2022 года объемы украинского экспорта составили 8,782 млрд долларов, что на 37,4% меньше, чем в первом квартале 2022 года и на 45,8% меньше, чем во втором квартале 2021 года.

Согласно сообщению, в физических объемах сокращение квартального экспорта составило 55,6%. По словам замминистра, главной причиной сокращения украинского экспорта стало блокирование украинских портов.

"Очевидно, что главная причина сокращений – блокирование портов. Сокращение перевозок морским транспортом во втором квартале по сравнению с первым составило 86,5% (минус 21,6 млн тонн)", – написал Качка.

Замминистра добавил, что географически украинский экспорт полностью ориентирован на страны ЕС.

"78% нашего экспорта во 2-м квартале 2022 года приходилось на ЕС. Общая стоимость экспорта в страны ЕС во 2 квартале составила 6,86 млрд долл., что на 6,4% больше, чем во 2 квартале прошлого года", - отметил Качка.

В то же время, торговля Украины с другими государствами мира сократилась на 80% во 2 квартале 2022 года по сравнению с 2 кварталом 2021 года.

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