"План Маршалла" для Украины должен учесть экологию, - комиссар ЕС

В планах восстановления Украины нужно будет обратить внимание на восстановление разрушенных войной экосистем страны.

Об этом заявил комиссар ЕС по окружающей среде Виргиниус Синкявичюс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По его словам, экологические потери от конфликта "возрастают ежедневно" и на возобновление экологии может потребоваться "поколение".

На следующей неделе лидеры десятков стран и международных организаций соберутся в швейцарском городе Лугано, чтобы обсудить восстановление Украины, надеясь разработать "план Маршалла" для восстановления страны, несмотря на то, что нападения России на Украину все еще продолжаются.

План "несомненно" должен включать экологический компонент, добавил Синкявичюс.

"Расходы (экологические) растут с каждым днем, потому что мы видим, как варварские действия российской стороны не прекращаются", - подчеркнул он.

Синкявичюс отметил, что российские войска бомбят химические объекты и поставили под угрозу атомные электростанции, а "сотни тысяч тонн" уничтоженной российской военной техники также предстоит утилизировать.

Он сказал, что ущерб окружающей среде, особенно нанесенный большим лесам, является "преступлением наибольшего масштаба", с которым "нужно будет разбираться поколениями".

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