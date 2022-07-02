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"План Маршалла" для Украины должен учесть экологию, - комиссар ЕС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

екологія,ліс,річка

В планах восстановления Украины нужно будет обратить внимание на восстановление разрушенных войной экосистем страны.

Об этом заявил комиссар ЕС по окружающей среде Виргиниус Синкявичюс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По его словам, экологические потери от конфликта "возрастают ежедневно" и на возобновление экологии может потребоваться "поколение".

На следующей неделе лидеры десятков стран и международных организаций соберутся в швейцарском городе Лугано, чтобы обсудить восстановление Украины, надеясь разработать "план Маршалла" для восстановления страны, несмотря на то, что нападения России на Украину все еще продолжаются.

План "несомненно" должен включать экологический компонент, добавил Синкявичюс.

"Расходы (экологические) растут с каждым днем, потому что мы видим, как варварские действия российской стороны не прекращаются", - подчеркнул он.

Синкявичюс отметил, что российские войска бомбят химические объекты и поставили под угрозу атомные электростанции, а "сотни тысяч тонн" уничтоженной российской военной техники также предстоит утилизировать.

Он сказал, что ущерб окружающей среде, особенно нанесенный большим лесам, является "преступлением наибольшего масштаба", с которым "нужно будет разбираться поколениями".

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Топ комментарии
+11
План Маршалла має реалізовуватися таким чином аби Zeкоманда взагалі не мала доступу до розпорядження іноземними грошима. Хай іноземці виділяють бабло, проводять тендери і контролюють реалізацію. Іншого способу відбудувати країну просто немає!
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02.07.2022 18:43
+9

Oleg Helgiv:
Гонтарєва увійшла в групу по розробці плана Маршалла для України і можливо стане його керівником. Ні це не тролінг з боку Заходу.
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02.07.2022 19:08
+7
Будь який план відносно України має передбачати жорсткий фінансовий контроль за діяльністю українських корумпованих гельмінтів-політиканів !!!)))
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02.07.2022 19:17
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Правила форума Совет форумчан
Для України потрібен план Генералісімуса.
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02.07.2022 18:28 Ответить
Перечень генералисимусов в студию❗
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02.07.2022 18:57 Ответить
ви перший
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02.07.2022 19:00 Ответить

Oleg Helgiv:
Гонтарєва увійшла в групу по розробці плана Маршалла для України і можливо стане його керівником. Ні це не тролінг з боку Заходу.
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02.07.2022 19:08 Ответить
Будь який план відносно України має передбачати жорсткий фінансовий контроль за діяльністю українських корумпованих гельмінтів-політиканів !!!)))
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02.07.2022 19:17 Ответить
Доречно☝
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02.07.2022 19:23 Ответить
Ця пані і клована і д'Єрмака моцно за причиндалля тримати буде!! "Велике крадівництво" не проканає!!!)))
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02.07.2022 19:23 Ответить
Дай Бог.
Интересно, что тогда споёт в сопровождении хора им. "Верёвки" некий плешивый и жирный ублюдок страдающий при словах "ВСУ" на диарею? Кошёлки, или как там его?
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02.07.2022 19:27 Ответить
Це мені нагадує як циган знайшов зламану підкову і мріє про те, як коня купить.
Може спочатку, Україні потрібно перемогти ворога?
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02.07.2022 18:32 Ответить
На Донбасі війна тривала у першій фазі майже 8 років. Ти пропонуєш аби Чернігів, Суми, Ірпінь та інші міста чекали стільки на відновлення? А де людям жити? Відновлення дасть сотні тисяч вакансій - люди мають працювати!
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02.07.2022 18:48 Ответить
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02.07.2022 18:36 Ответить
из парадоксов математики "шкура неубитого медведя делится всегда нацело, без остатка"
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02.07.2022 18:41 Ответить
Звиздеж☝У каждого свой процент от 🖕
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02.07.2022 19:00 Ответить
главное, что должен враховувать план маршалла - уничтожение брата дерьмака, как и самого дерьмака вместе со всей шайкой его подопечных. иначе по "плану дерьмака" - всё подлежит разворовыванию.
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02.07.2022 18:40 Ответить
стала відоиа ціна однлї ракети до HIMARS (до 80 км з GPS коригуванням) = $155000
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02.07.2022 18:41 Ответить
План Маршалла будет не скоро...,крысы путлера не успокоятся...Шариковское быдло не для того хмырь КГБшный 20 лет "воспитывал"...
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02.07.2022 18:42 Ответить
Все как песок☝Только руки ослабли и он начинает сыпатся сквозь пальцы❗Фундамент начинает точиться там где слабее👍Август = крупные поражения. Октябрь = капитуляция❗
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02.07.2022 19:28 Ответить
План Маршалла має реалізовуватися таким чином аби Zeкоманда взагалі не мала доступу до розпорядження іноземними грошима. Хай іноземці виділяють бабло, проводять тендери і контролюють реалізацію. Іншого способу відбудувати країну просто немає!
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02.07.2022 18:43 Ответить
так і тільки так!
інакше, краще ніяк!
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02.07.2022 19:02 Ответить
"План Маршалла" для України має врахувати" не екологію, а наявність олігірхічно-бандитської системи керування країни. А то з Плана Маршалла вийде План Прапорщика.
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02.07.2022 18:45 Ответить
Навіть якщо весь "мудрий наріт 73%" виїде закордон, вони і там нас дістануть зібсвоїм шєстьоркою каломойши - вибори ніхто не відмінить на закордонних дільницях
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02.07.2022 18:51 Ответить
на привеликий жаль(
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02.07.2022 19:03 Ответить
План маршала маэ врахувать жуткую коррупцию в Украине.
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02.07.2022 19:09 Ответить
Кучмисты зелемойские успешно продают украинское зерно через Турцию...оплачивают все это Роман Абрамович и Алишер Усманов...РАБzzeянские не миллиардеры путлера...
Тема не для средних УМов...
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02.07.2022 19:20 Ответить
Ніяких грошей не вистачить на цих паразитів! Вони недоторкані!
Депутан Железняк писав, що членам наглядових рад зменшать їх гігантські ЗП до 94т грн.
А по факту

Всеволод Дорошенко

"Кабмін вирішив, що війна не привід обмежувати винагороди членам наглядових рад держ компаній!

А ви там собі воюйте!!!"

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02.07.2022 19:26 Ответить
Ещё моду и проблему переедания.
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02.07.2022 20:33 Ответить
Почитайте у вікіпедії про цей план.Він був запропонований два роки по війні,а почав втілюватися в життя ще пізніше.Для чого ці розмови зараз?Де той кінець війни?Дурна писанина.
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02.07.2022 20:49 Ответить
Та вже ж і программу мільярд дерев написали! Все буде! Нашивають додаткові кармани для грошей
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03.07.2022 05:36 Ответить
 
 