"План Маршалла" для України має врахувати екологію, - комісар ЄС
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У планах відновлення України потрібно буде звернути увагу на відновлення зруйнованих війною екосистем країни.
Про це заявив комісар ЄС з навколишнього середовища Віргініус Сінкявічюс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
За його словами, екологічні втрати від конфлікту "зростають щодня" і на відновлення екології можуть знадобитися "покоління".
Наступного тижня лідери десятків країн і міжнародних організацій зберуться в швейцарському місті Лугано, щоб обговорити відбудову України, сподіваючись розробити "план Маршалла" для відбудови країни, попри те, що напади Росії на Україну все ще тривають.
План "безсумнівно" повинен включати екологічний компонент, додав Сінкявічюс.
"Витрати (екологічні) зростають з кожним днем, тому що ми бачимо, як варварські дії російської сторони не припиняються", - наголосив він.
Сінкявічюс зазначив, що російські війська бомблять хімічні об'єкти" і поставили під загрозу атомні електростанції, а "сотні тисяч тонн" знищеної російської військової техніки також потрібно буде знищити.
Він сказав, що збиток навколишньому середовищу, особливо той, що завдано великим лісам, є "злочином найбільшого масштабу", з яким "потрібно буде розбиратися поколіннями".
Будь ласка, зачекайте...
Oleg Helgiv:
Гонтарєва увійшла в групу по розробці плана Маршалла для України і можливо стане його керівником. Ні це не тролінг з боку Заходу.
Интересно, что тогда споёт в сопровождении хора им. "Верёвки" некий плешивый и жирный ублюдок страдающий при словах "ВСУ" на диарею? Кошёлки, или как там его?
Може спочатку, Україні потрібно перемогти ворога?
інакше, краще ніяк!
Тема не для средних УМов...
Депутан Железняк писав, що членам наглядових рад зменшать їх гігантські ЗП до 94т грн.
А по факту
Всеволод Дорошенко
"Кабмін вирішив, що війна не привід обмежувати винагороди членам наглядових рад держ компаній!
А ви там собі воюйте!!!"