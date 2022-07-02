"План Маршалла" для України має врахувати екологію, - комісар ЄС

У планах відновлення України потрібно буде звернути увагу на відновлення зруйнованих війною екосистем країни.

Про це заявив комісар ЄС з навколишнього середовища Віргініус Сінкявічюс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

За його словами, екологічні втрати від конфлікту "зростають щодня" і на відновлення екології можуть знадобитися "покоління".

Наступного тижня лідери десятків країн і міжнародних організацій зберуться в швейцарському місті Лугано, щоб обговорити відбудову України, сподіваючись розробити "план Маршалла" для відбудови країни, попри те, що напади Росії на Україну все ще тривають.

План "безсумнівно" повинен включати екологічний компонент, додав Сінкявічюс.

"Витрати (екологічні) зростають з кожним днем, тому що ми бачимо, як варварські дії російської сторони не припиняються", - наголосив він.

Сінкявічюс зазначив, що російські війська бомблять хімічні об'єкти" і поставили під загрозу атомні електростанції, а "сотні тисяч тонн" знищеної російської військової техніки також потрібно буде знищити.

Він сказав, що збиток навколишньому середовищу, особливо той, що завдано великим лісам, є "злочином найбільшого масштабу", з яким "потрібно буде розбиратися поколіннями".

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