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"План Маршалла" для України має врахувати екологію, - комісар ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

екологія,ліс,річка

У планах відновлення України потрібно буде звернути увагу на відновлення зруйнованих війною екосистем країни.

Про це заявив комісар ЄС з навколишнього середовища Віргініус Сінкявічюс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

За його словами, екологічні втрати від конфлікту "зростають щодня" і на відновлення екології можуть знадобитися "покоління".

Наступного тижня лідери десятків країн і міжнародних організацій зберуться в швейцарському місті Лугано, щоб обговорити відбудову України, сподіваючись розробити "план Маршалла" для відбудови країни, попри те, що напади Росії на Україну все ще тривають.

План "безсумнівно" повинен включати екологічний компонент, додав Сінкявічюс.

"Витрати (екологічні) зростають з кожним днем, тому що ми бачимо, як варварські дії російської сторони не припиняються", - наголосив він.

Сінкявічюс зазначив, що російські війська бомблять хімічні об'єкти" і поставили під загрозу атомні електростанції, а "сотні тисяч тонн" знищеної російської військової техніки також потрібно буде знищити.

Він сказав, що збиток навколишньому середовищу, особливо той, що завдано великим лісам, є "злочином найбільшого масштабу", з яким "потрібно буде розбиратися поколіннями".

Також читайте: Мають бути спільні зусилля вільного світу, аби врятувати Україну. Путін - воєнний злочинець і хоче знищити нашу націю, - Яценюк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
План Маршалла має реалізовуватися таким чином аби Zeкоманда взагалі не мала доступу до розпорядження іноземними грошима. Хай іноземці виділяють бабло, проводять тендери і контролюють реалізацію. Іншого способу відбудувати країну просто немає!
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02.07.2022 18:43
+9

Oleg Helgiv:
Гонтарєва увійшла в групу по розробці плана Маршалла для України і можливо стане його керівником. Ні це не тролінг з боку Заходу.
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02.07.2022 19:08
+7
Будь який план відносно України має передбачати жорсткий фінансовий контроль за діяльністю українських корумпованих гельмінтів-політиканів !!!)))
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02.07.2022 19:17
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Для України потрібен план Генералісімуса.
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02.07.2022 18:28 Відповісти
Перечень генералисимусов в студию❗
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02.07.2022 18:57 Відповісти
ви перший
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02.07.2022 19:00 Відповісти

Oleg Helgiv:
Гонтарєва увійшла в групу по розробці плана Маршалла для України і можливо стане його керівником. Ні це не тролінг з боку Заходу.
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02.07.2022 19:08 Відповісти
Будь який план відносно України має передбачати жорсткий фінансовий контроль за діяльністю українських корумпованих гельмінтів-політиканів !!!)))
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02.07.2022 19:17 Відповісти
Доречно☝
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02.07.2022 19:23 Відповісти
Ця пані і клована і д'Єрмака моцно за причиндалля тримати буде!! "Велике крадівництво" не проканає!!!)))
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02.07.2022 19:23 Відповісти
Дай Бог.
Интересно, что тогда споёт в сопровождении хора им. "Верёвки" некий плешивый и жирный ублюдок страдающий при словах "ВСУ" на диарею? Кошёлки, или как там его?
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02.07.2022 19:27 Відповісти
Це мені нагадує як циган знайшов зламану підкову і мріє про те, як коня купить.
Може спочатку, Україні потрібно перемогти ворога?
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02.07.2022 18:32 Відповісти
На Донбасі війна тривала у першій фазі майже 8 років. Ти пропонуєш аби Чернігів, Суми, Ірпінь та інші міста чекали стільки на відновлення? А де людям жити? Відновлення дасть сотні тисяч вакансій - люди мають працювати!
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02.07.2022 18:48 Відповісти
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02.07.2022 18:36 Відповісти
из парадоксов математики "шкура неубитого медведя делится всегда нацело, без остатка"
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02.07.2022 18:41 Відповісти
Звиздеж☝У каждого свой процент от 🖕
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02.07.2022 19:00 Відповісти
главное, что должен враховувать план маршалла - уничтожение брата дерьмака, как и самого дерьмака вместе со всей шайкой его подопечных. иначе по "плану дерьмака" - всё подлежит разворовыванию.
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02.07.2022 18:40 Відповісти
стала відоиа ціна однлї ракети до HIMARS (до 80 км з GPS коригуванням) = $155000
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02.07.2022 18:41 Відповісти
План Маршалла будет не скоро...,крысы путлера не успокоятся...Шариковское быдло не для того хмырь КГБшный 20 лет "воспитывал"...
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02.07.2022 18:42 Відповісти
Все как песок☝Только руки ослабли и он начинает сыпатся сквозь пальцы❗Фундамент начинает точиться там где слабее👍Август = крупные поражения. Октябрь = капитуляция❗
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02.07.2022 19:28 Відповісти
План Маршалла має реалізовуватися таким чином аби Zeкоманда взагалі не мала доступу до розпорядження іноземними грошима. Хай іноземці виділяють бабло, проводять тендери і контролюють реалізацію. Іншого способу відбудувати країну просто немає!
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02.07.2022 18:43 Відповісти
так і тільки так!
інакше, краще ніяк!
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02.07.2022 19:02 Відповісти
"План Маршалла" для України має врахувати" не екологію, а наявність олігірхічно-бандитської системи керування країни. А то з Плана Маршалла вийде План Прапорщика.
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02.07.2022 18:45 Відповісти
Навіть якщо весь "мудрий наріт 73%" виїде закордон, вони і там нас дістануть зібсвоїм шєстьоркою каломойши - вибори ніхто не відмінить на закордонних дільницях
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02.07.2022 18:51 Відповісти
на привеликий жаль(
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02.07.2022 19:03 Відповісти
План маршала маэ врахувать жуткую коррупцию в Украине.
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02.07.2022 19:09 Відповісти
Кучмисты зелемойские успешно продают украинское зерно через Турцию...оплачивают все это Роман Абрамович и Алишер Усманов...РАБzzeянские не миллиардеры путлера...
Тема не для средних УМов...
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02.07.2022 19:20 Відповісти
Ніяких грошей не вистачить на цих паразитів! Вони недоторкані!
Депутан Железняк писав, що членам наглядових рад зменшать їх гігантські ЗП до 94т грн.
А по факту

Всеволод Дорошенко

"Кабмін вирішив, що війна не привід обмежувати винагороди членам наглядових рад держ компаній!

А ви там собі воюйте!!!"

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02.07.2022 19:26 Відповісти
Ещё моду и проблему переедания.
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02.07.2022 20:33 Відповісти
Почитайте у вікіпедії про цей план.Він був запропонований два роки по війні,а почав втілюватися в життя ще пізніше.Для чого ці розмови зараз?Де той кінець війни?Дурна писанина.
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02.07.2022 20:49 Відповісти
Та вже ж і программу мільярд дерев написали! Все буде! Нашивають додаткові кармани для грошей
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03.07.2022 05:36 Відповісти
 
 