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Вилкул Александр (466) обстрел (20434) Херсонщина (3580)

Российские оккупанты обстреливают деоккупированные районы Херсонщины, чтобы не допустить эвакуации людей в Кривой Рог, - военная администрация

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вілкул

Российские захватчики обстреливают деоккупированные населенные пункты Херсонщины, желающих эвакуируют оттуда в Кривой Рог.

Об этом сообщил во время ежевечернего брифинга начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг продолжает артиллерийские и ракетные обстрелы вдоль линии разграничения. Сегодня под огонь орков попали такие населённые пункты на деоккупированой территории Херсонщины: Нововоронцовка, Осокоровка, Князевка, Белая Криница, Белоусово и другие. Разрушения уточняются", - отметил руководитель ВА.

По его словам, желающим выехать оттуда оказывают помощь в эвакуации и расселении в Кривом Роге. Тем, кто остается, власти Криворожья отвозят продукты и необходимое, восстанавливают инфраструктуру.

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Топ комментарии
+11


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02.07.2022 21:27
+4
Цей Виделкул відкрито раніше працював на ворога, сам його до нас привів, а зараз чомусь йому не подобається рузкій мір. Жери, падло головате , що сам хотів.
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02.07.2022 23:50
+3
и где контрнаступ анонсированный Дрыстовичем?
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02.07.2022 21:51
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02.07.2022 21:27 Ответить
Це &ондон Вілкул керує евакуацієй ?
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02.07.2022 21:30 Ответить
Презерватив Вілкулоїд керує в Кривому майже всім.
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02.07.2022 22:05 Ответить
Тебе не доложили информацию?
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02.07.2022 21:40 Ответить
и где контрнаступ анонсированный Дрыстовичем?
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02.07.2022 21:51 Ответить
И тебе лапоть ты дырявый-не доложили ещё?
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02.07.2022 21:53 Ответить
****** ты тупая иди на *** и не кукарекай
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02.07.2022 22:36 Ответить
Фуятина козлорылая,кусай за х#й и ползи домой-водки нет.
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02.07.2022 22:52 Ответить
Слухати Люська, себе не поважати.
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03.07.2022 07:27 Ответить
вілкул, бубочка, труханов, ермак - самі завзятті бандеровці, от воно як...
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02.07.2022 22:27 Ответить
Як цей ватний підарас може щось очолювати???влада належить зрадникам,та дегенератам!
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02.07.2022 22:27 Ответить
Тебе також вилікуємо.
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02.07.2022 22:29 Ответить
Себе лікуй худоба zzебільна
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02.07.2022 22:45 Ответить
кремлядська зассяна ботва,ти не зрозуміла,як ми тебе лікувати будемо.
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02.07.2022 22:54 Ответить
Чіпуха zебільна,не сміши мене,лікуй себе худоба.
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02.07.2022 23:01 Ответить
Моя "чіпуха" в твою погану,лахтинську ротяку не влізе,але ми все одно тебе паскуда кацапська-вилікуємо.
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02.07.2022 23:07 Ответить
Кацапа завжди проколюється на збоченнях,ти худоба не виключення,ватна підараса піди відсмокчи цюцюрку у *****,та узбагойся худоба.
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02.07.2022 23:12 Ответить
От бачиш,козломорда потвора,в тебе вже істерика почалася,але лікування твоє,ватна ти *******,буде дуже швидким,не сумнівайся навіть.
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02.07.2022 23:28 Ответить
Кацапа йди *****,так зрозуміло худоба?
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02.07.2022 23:38 Ответить
козлорила тварюка-повзи нах...
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02.07.2022 23:56 Ответить
Підар кацапський йди *****
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02.07.2022 23:59 Ответить
Козлорила фуятина щось знову прокукарікала? Повзи на фуй, ботва кацапська.
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03.07.2022 01:09 Ответить
Сумна ознака. Потім ці під...ри фарбовані будуть привласнювати собі всі здобутки перемог і далі нищіти все українське в Україні
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03.07.2022 07:30 Ответить
Цей Виделкул відкрито раніше працював на ворога, сам його до нас привів, а зараз чомусь йому не подобається рузкій мір. Жери, падло головате , що сам хотів.
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02.07.2022 23:50 Ответить
Та його все влаштовує! Кривий Ріг та його бізнеси цілі. Він на війні собі зараз політичний рейтинг заробляє, перевзувшись у патріота.
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03.07.2022 08:45 Ответить
Саша, не орки, а росіяни! Чи твоя рускоговорящая щелепа не спроможна ворога назвати тим, ким він є!
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03.07.2022 08:41 Ответить
 
 