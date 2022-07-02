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Вілкул Олександр (304) обстріл (21411) Херсонщина (4363)

Російські окупанти обстрілюють деокуповані райони Херсонщини, щоб не дозволити евакуацію людей до Кривого Рогу, - військова адміністрація

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вілкул

Російські загарбники обстрілюють деокуповані населені пункти Херсонщини, тих, хто бажає, евакуюють звідти до Кривого Рогу.

Про це повідомив під час щовечірнього брифінгу начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог продовжує артилерійські та ракетні обстріли вздовж лінії розмежування. Сьогодні під вогонь орків потрапили такі населені пункти на деокупованій території Херсонщини: Нововоронцівка, Осокорівка, Князівка, Біла Криниця, Білоусове та інші. Руйнування уточнюються", - зазначив керівник ВА.

За його словами, всім, хто хоче виїхати звідти, надають допомогу в евакуації та розселенні у Кривому Розі. Тим, хто залишається, влада Криворіжжя відвозить продукти та інше необхідне, відновлює інфраструктуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж минулої доби росіяни обстріляли кілька громад на Дніпропетровщині, - Вілкул

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11


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02.07.2022 21:27
+4
Цей Виделкул відкрито раніше працював на ворога, сам його до нас привів, а зараз чомусь йому не подобається рузкій мір. Жери, падло головате , що сам хотів.
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02.07.2022 23:50
+3
и где контрнаступ анонсированный Дрыстовичем?
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02.07.2022 21:51
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02.07.2022 21:27 Відповісти
Це &ондон Вілкул керує евакуацієй ?
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02.07.2022 21:30 Відповісти
Презерватив Вілкулоїд керує в Кривому майже всім.
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02.07.2022 22:05 Відповісти
Тебе не доложили информацию?
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02.07.2022 21:40 Відповісти
и где контрнаступ анонсированный Дрыстовичем?
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02.07.2022 21:51 Відповісти
И тебе лапоть ты дырявый-не доложили ещё?
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02.07.2022 21:53 Відповісти
****** ты тупая иди на *** и не кукарекай
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02.07.2022 22:36 Відповісти
Фуятина козлорылая,кусай за х#й и ползи домой-водки нет.
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02.07.2022 22:52 Відповісти
Слухати Люська, себе не поважати.
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03.07.2022 07:27 Відповісти
вілкул, бубочка, труханов, ермак - самі завзятті бандеровці, от воно як...
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02.07.2022 22:27 Відповісти
Як цей ватний підарас може щось очолювати???влада належить зрадникам,та дегенератам!
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02.07.2022 22:27 Відповісти
Тебе також вилікуємо.
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02.07.2022 22:29 Відповісти
Себе лікуй худоба zzебільна
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02.07.2022 22:45 Відповісти
кремлядська зассяна ботва,ти не зрозуміла,як ми тебе лікувати будемо.
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02.07.2022 22:54 Відповісти
Чіпуха zебільна,не сміши мене,лікуй себе худоба.
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02.07.2022 23:01 Відповісти
Моя "чіпуха" в твою погану,лахтинську ротяку не влізе,але ми все одно тебе паскуда кацапська-вилікуємо.
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02.07.2022 23:07 Відповісти
Кацапа завжди проколюється на збоченнях,ти худоба не виключення,ватна підараса піди відсмокчи цюцюрку у *****,та узбагойся худоба.
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02.07.2022 23:12 Відповісти
От бачиш,козломорда потвора,в тебе вже істерика почалася,але лікування твоє,ватна ти *******,буде дуже швидким,не сумнівайся навіть.
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02.07.2022 23:28 Відповісти
Кацапа йди *****,так зрозуміло худоба?
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02.07.2022 23:38 Відповісти
козлорила тварюка-повзи нах...
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02.07.2022 23:56 Відповісти
Підар кацапський йди *****
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02.07.2022 23:59 Відповісти
Козлорила фуятина щось знову прокукарікала? Повзи на фуй, ботва кацапська.
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03.07.2022 01:09 Відповісти
Сумна ознака. Потім ці під...ри фарбовані будуть привласнювати собі всі здобутки перемог і далі нищіти все українське в Україні
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03.07.2022 07:30 Відповісти
Цей Виделкул відкрито раніше працював на ворога, сам його до нас привів, а зараз чомусь йому не подобається рузкій мір. Жери, падло головате , що сам хотів.
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02.07.2022 23:50 Відповісти
Та його все влаштовує! Кривий Ріг та його бізнеси цілі. Він на війні собі зараз політичний рейтинг заробляє, перевзувшись у патріота.
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03.07.2022 08:45 Відповісти
Саша, не орки, а росіяни! Чи твоя рускоговорящая щелепа не спроможна ворога назвати тим, ким він є!
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03.07.2022 08:41 Відповісти
 
 