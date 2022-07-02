Російські окупанти обстрілюють деокуповані райони Херсонщини, щоб не дозволити евакуацію людей до Кривого Рогу, - військова адміністрація

Російські загарбники обстрілюють деокуповані населені пункти Херсонщини, тих, хто бажає, евакуюють звідти до Кривого Рогу.

Про це повідомив під час щовечірнього брифінгу начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог продовжує артилерійські та ракетні обстріли вздовж лінії розмежування. Сьогодні під вогонь орків потрапили такі населені пункти на деокупованій території Херсонщини: Нововоронцівка, Осокорівка, Князівка, Біла Криниця, Білоусове та інші. Руйнування уточнюються", - зазначив керівник ВА.

За його словами, всім, хто хоче виїхати звідти, надають допомогу в евакуації та розселенні у Кривому Розі. Тим, хто залишається, влада Криворіжжя відвозить продукти та інше необхідне, відновлює інфраструктуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж минулої доби росіяни обстріляли кілька громад на Дніпропетровщині, - Вілкул