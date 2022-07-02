В Одессе слышны взрывы - работает ПВО, - "Думская"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Одессе слышны звуки взрывов вечером 2 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".
Сообщается, что в городе работают системы противовоздушной обороны.
До этого в Одессе была объявлена воздушная тревога.
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Он не русский!
Русские это наши старшие братья!!!
Мне с "дивана" было видно, что нужно выводить, что бы не попасть в окружение...а ты я вижу зрада-зрадная? Не нужно слушать никого, а если слушаешь - включай мозги!