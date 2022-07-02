В Одессе слышны взрывы - работает ПВО, - "Думская"

В Одессе слышны звуки взрывов вечером 2 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Сообщается, что в городе работают системы противовоздушной обороны.

До этого в Одессе была объявлена воздушная тревога.

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