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В Одессе слышны взрывы - работает ПВО, - "Думская"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

В Одессе слышны звуки взрывов вечером 2 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Сообщается, что в городе работают системы противовоздушной обороны.

До этого в Одессе была объявлена воздушная тревога.

Читайте: Ключевая цель РФ в этой войне – Одесса и полный контроль над Черным морем, – советник главы МВД Денисенко
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Топ комментарии
+23
Очередное подтверждение что ***** не русский, не украинец и не еврей, а тупая мордвинская морда. Одесса - это легендарный город. За Одессу народных песен больше, чем за мацкау, питер и новгород вместе взятых. Хочу спросить у кацапов. Ну и как вам, твари, шаланды поперек горла не стали, Дерибасовская в ночных кошмарах не снится.? Под 7-40 отплясывать получается? Запомните, мокши - Одесса вам этого не простит.
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02.07.2022 22:06
+20
тримайтесь друзі!
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02.07.2022 21:36
+4
таки да , согласен.
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02.07.2022 22:12
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тримайтесь друзі!
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02.07.2022 21:36 Ответить
ВІДБІЙ повітряної тривоги https://t.me/dumskaya_net/40127
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02.07.2022 21:51 Ответить
Мапа повітряних тривог
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02.07.2022 22:18 Ответить
Очередное подтверждение что ***** не русский, не украинец и не еврей, а тупая мордвинская морда. Одесса - это легендарный город. За Одессу народных песен больше, чем за мацкау, питер и новгород вместе взятых. Хочу спросить у кацапов. Ну и как вам, твари, шаланды поперек горла не стали, Дерибасовская в ночных кошмарах не снится.? Под 7-40 отплясывать получается? Запомните, мокши - Одесса вам этого не простит.
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02.07.2022 22:06 Ответить
таки да , согласен.
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02.07.2022 22:12 Ответить
Зато Лукашенко наш.). один дід з Закарпатськоі області,другий з Сумської ….
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02.07.2022 22:35 Ответить
+++
Он не русский!
Русские это наши старшие братья!!!
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02.07.2022 23:36 Ответить
а-га "не простит" выберет мэром очередного кацапского упыря
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03.07.2022 01:02 Ответить
Одно очевидно - муйло не жилец. АМИНЬ !
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03.07.2022 08:50 Ответить
я знаю правду, послушаем что скажут официалы.
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02.07.2022 22:15 Ответить
И шо, и шо?

Мне с "дивана" было видно, что нужно выводить, что бы не попасть в окружение...а ты я вижу зрада-зрадная? Не нужно слушать никого, а если слушаешь - включай мозги!
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02.07.2022 22:22 Ответить
Наши зенитчики лучшие в мире!
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02.07.2022 22:23 Ответить
 
 