В Одесі чутно вибухи - працює ППО, - "Думська"
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В Одесі чутно звуки вибухів ввечері 2 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську".
Повідомляється, що в місті працюють системи протиповітряної оборони.
До цього в Одесі була оголошена повітряна тривога.
Топ коментарі
+23 Frol Fedoroff
показати весь коментар02.07.2022 22:06
+20 саша паламарчук
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+4 Валерий Викторович 053e9aad
показати весь коментар02.07.2022 22:12
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Он не русский!
Русские это наши старшие братья!!!
Мне с "дивана" было видно, что нужно выводить, что бы не попасть в окружение...а ты я вижу зрада-зрадная? Не нужно слушать никого, а если слушаешь - включай мозги!