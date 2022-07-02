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Одеса (4020) ППО (1857)

В Одесі чутно вибухи - працює ППО, - "Думська"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

В Одесі чутно звуки вибухів ввечері 2 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на "Думську".

Повідомляється, що в місті працюють системи протиповітряної оборони.

До цього в Одесі була оголошена повітряна тривога.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+23
Очередное подтверждение что ***** не русский, не украинец и не еврей, а тупая мордвинская морда. Одесса - это легендарный город. За Одессу народных песен больше, чем за мацкау, питер и новгород вместе взятых. Хочу спросить у кацапов. Ну и как вам, твари, шаланды поперек горла не стали, Дерибасовская в ночных кошмарах не снится.? Под 7-40 отплясывать получается? Запомните, мокши - Одесса вам этого не простит.
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02.07.2022 22:06
+20
тримайтесь друзі!
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02.07.2022 21:36
+4
таки да , согласен.
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02.07.2022 22:12
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тримайтесь друзі!
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02.07.2022 21:36 Відповісти
ВІДБІЙ повітряної тривоги https://t.me/dumskaya_net/40127
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02.07.2022 21:51 Відповісти
Мапа повітряних тривог
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02.07.2022 22:18 Відповісти
Очередное подтверждение что ***** не русский, не украинец и не еврей, а тупая мордвинская морда. Одесса - это легендарный город. За Одессу народных песен больше, чем за мацкау, питер и новгород вместе взятых. Хочу спросить у кацапов. Ну и как вам, твари, шаланды поперек горла не стали, Дерибасовская в ночных кошмарах не снится.? Под 7-40 отплясывать получается? Запомните, мокши - Одесса вам этого не простит.
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02.07.2022 22:06 Відповісти
таки да , согласен.
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02.07.2022 22:12 Відповісти
Зато Лукашенко наш.). один дід з Закарпатськоі області,другий з Сумської ….
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02.07.2022 22:35 Відповісти
+++
Он не русский!
Русские это наши старшие братья!!!
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02.07.2022 23:36 Відповісти
а-га "не простит" выберет мэром очередного кацапского упыря
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03.07.2022 01:02 Відповісти
Одно очевидно - муйло не жилец. АМИНЬ !
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03.07.2022 08:50 Відповісти
я знаю правду, послушаем что скажут официалы.
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02.07.2022 22:15 Відповісти
И шо, и шо?

Мне с "дивана" было видно, что нужно выводить, что бы не попасть в окружение...а ты я вижу зрада-зрадная? Не нужно слушать никого, а если слушаешь - включай мозги!
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02.07.2022 22:22 Відповісти
Наши зенитчики лучшие в мире!
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02.07.2022 22:23 Відповісти
 
 