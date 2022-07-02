В Одесі чутно вибухи - працює ППО, - "Думська"

В Одесі чутно звуки вибухів ввечері 2 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську".

Повідомляється, що в місті працюють системи протиповітряної оборони.

До цього в Одесі була оголошена повітряна тривога.

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