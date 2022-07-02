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Російські окупанти анонсували удар по Одесі касетними боєприпасами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одеса

Один із керівників російських окупантів - начальник Національного центру управління обороною РФ генерал-полковник Михайло Мізінцев заявив, що Київ готується скидати на Одесу касетні боєприпаси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російськие офіційне видання РИА "Новости".

Як заявив окупант "київським режимом здійснюється підготовка чергової витонченої провокації з метою звинувачення Збройних Сил Росії у вбивстві мирних жителів (у тому числі неповнолітніх) та цілеспрямованому руйнуванні цивільної інфраструктури з використанням заборонених міжнародними угодами касетних боєприпасів".

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За словами Мізінцева, планується влаштувати інсценування ураження одного із соціальних об'єктів. Він заявив, що вже було набрано "масівку" (до 30 осіб), які виконають ролі загиблих та постраждалих. Усім учасникам постановочних сцен після проведення відеозйомок передбачено грошову винагороду у розмірі $500, продовжив генерал-полковник.

При цьому, як зазначив він, їм уже виплатили по 100 доларів кожному.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+67
русня кончені виродки.
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01.07.2022 23:03
+33
Кілька кроків для припинення війни і поразки Росії.

1. У відповідь на удари по українських містах потрібно нанести удари по метро Москви, по кацапських вокзалах і других об єктах
інфроструктури. Чим більше подохне кацапів, тим скоріше вони задумаються для чого їм війна з Україною.
Щоб завдати цих ударів ніякої нової зброї не потрібно. Потрібно тільки заслати в кацапію 2-3 ДРГ.

2.США і ЄС повинні на декілька місяці зняти санкції для Ірану і Венесуели, тоді вартість нафти впаде до 20-30 долларів, вартість
газу також впаде в декілька разів. Тому що вартість газу прив язана до формули на нафту. От тоді кацапня заскулить.

3.Самий більший удар для кацапів - це дестабілізація обстановки у самій росії, але наша влада для цього нічого на жаль не робить.

4. На террор росії потрібно відповідати точно ж так. Око за око, зуб за зуб.
Для досягнення перемоги у війні всі способи хороші.
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01.07.2022 23:12
+32
реально генерал-полковник ?

звичайна "чмоня"
дегенеративна істота

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01.07.2022 23:34
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русня кончені виродки.
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01.07.2022 23:03 Відповісти
Кілька кроків для припинення війни і поразки Росії.

1. У відповідь на удари по українських містах потрібно нанести удари по метро Москви, по кацапських вокзалах і других об єктах
інфроструктури. Чим більше подохне кацапів, тим скоріше вони задумаються для чого їм війна з Україною.
Щоб завдати цих ударів ніякої нової зброї не потрібно. Потрібно тільки заслати в кацапію 2-3 ДРГ.

2.США і ЄС повинні на декілька місяці зняти санкції для Ірану і Венесуели, тоді вартість нафти впаде до 20-30 долларів, вартість
газу також впаде в декілька разів. Тому що вартість газу прив язана до формули на нафту. От тоді кацапня заскулить.

3.Самий більший удар для кацапів - це дестабілізація обстановки у самій росії, але наша влада для цього нічого на жаль не робить.

4. На террор росії потрібно відповідати точно ж так. Око за око, зуб за зуб.
Для досягнення перемоги у війні всі способи хороші.
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01.07.2022 23:12 Відповісти
⚡️Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент Росії Володимир Путін готувався до війни проти України щонайменше рік, і спрогнозував, що Путін, ймовірно, зможе зберегти затягнутий наступ протягом ще «тривалого часу».

Про це Шольц заявив в інтерв'ю CBS News «Face the Nation».

За словами Шольца, тривала підготовка Путіна свідчить про те, що він готовий до тривалих військових зусиль.

🔺«Він лідер дуже великої країни з великою кількістю людей, які там живуть, з великою кількістю засобів, і він дійсно веде цю жорстоку війну. Він готувався до неї дуже довго. думаю, що рішення про те, щоб зробити цю війну, було прийнято за рік до її початку або, можливо, раніше, тому що він готувався до неї. І так, він зможе продовжувати війну дійсно довго», - заявив Шольц.

🔺Війна з Україною зараз затягнулася більш ніж на чотири місяці, і Росія використовує свою вогневу міць, щоб зробити поступові здобутки. За оцінками американської розвідки, Росія наразі утримує близько 20% території країни, переважно на сході України.
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01.07.2022 23:13 Відповісти
"дуже великої країни з великою кількістю людей" - что за хрень? в Германии ровно столько же населения как и в рашке (80 млн)
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02.07.2022 00:07 Відповісти
Оман все знає
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02.07.2022 10:13 Відповісти
Вас нужно в Мировое Правительство. Срочно. Такой стратег на диване пропадает.
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01.07.2022 23:30 Відповісти
ФСБ рф(space boy) - ИДИНАХУЙ.
Немає бажаючих рабокацапів подихати за шизонутого ***********, плануєте руками Українців підштовхнути рабокацапів до мобілізації?
Не вийде справакувати, Україна не варвари мерзотні як ви рашисти довбані й Українці мають розум.
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01.07.2022 23:54 Відповісти
Молодець ! Такий план розробив , закачаєшся (( Очолюй першу ДРГ , я тобі видам парабеллум ))
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02.07.2022 00:05 Відповісти
З ДРГ чоловік загнув . А думка правильна і поки не почати їх хєрачити на території росії , вони будуть вбивати Українців . До москви , можливо , не дістати , але поруч є ростови , бєлгороди , курски .
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02.07.2022 08:23 Відповісти
1. наноси

2. як скажеш - так і зроблять! подивися у вікно - вже побігли виконувати!

3. яку владу вибрав - таке вона і робить

4. відповідай!
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02.07.2022 00:09 Відповісти
Капітан очевидність?
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02.07.2022 10:40 Відповісти
По метро в Москве уже давно надо было нанести удары.
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02.07.2022 11:54 Відповісти
Дуже слушна пропозиція. Якщо йде тотальна війна, то застосовуються усі методи. Згадаймо коврові бомбування союзниками Німеччини. і що? Усе норм. Війна є війна. А у нас гра в одні ворота. Зелена влада посібник рашки і рішучих дій годі очикувати. Отака муйня. малята.
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02.07.2022 12:35 Відповісти
Мальчик! Иди играть в мячик!
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03.07.2022 00:01 Відповісти
реально генерал-полковник ?

звичайна "чмоня"
дегенеративна істота

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01.07.2022 23:34 Відповісти
Якійся підар!
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01.07.2022 23:57 Відповісти
там інших і не тримають
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02.07.2022 00:10 Відповісти
Амеба кацапська з водяними дзеньками , мразь 😠
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02.07.2022 00:56 Відповісти
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02.07.2022 17:47 Відповісти
Не русня! московити, мокшане, кацапи.
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01.07.2022 23:50 Відповісти
Уму не постижимо‼️Как можно быть такими МРАЗЯМИ ⁉️И какие ничтожные выродки им подыгрывают и делают вид ,что верят⁉️🇷🇺💩🇷🇺💩🇷🇺🤮
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02.07.2022 06:07 Відповісти
этому членералу сюда дорога
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02.07.2022 07:17 Відповісти
Отсутствие МозГггга
Прогрессирует с Заменной на
СтеклоВату.
Просто нет слов.
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01.07.2022 23:04 Відповісти
А їх не меньшає по всій Україні , і тих , що рятувалися в Європі теж . Це якийсь невиліковний дебілізьм - серед повітряних тривог та вибухів все одно чути свинособачий язик ! Далеко ходити не треба - на Цензорі проклинають орків на їхньому !
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02.07.2022 08:50 Відповісти
А ще на передку російськомовні хлопці ******* орків!
І в Київській області разом зі мною у лютому в окопі на березі Ірпеня сиділи російськомовні хлопці. З Херсону, з Миколаїва...
Не бажаєте замінити їх собою - україномовним?
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02.07.2022 10:56 Відповісти
Задовбала ця мантра про російськомовних захисників. Ось чому Валерій Маркус(військовий, ветеран АТО), який з Донбасу родом, перейшов на українську і сам визнав, що це, в тому числі, і його провина, що ця війна прийшла сюди, бо він раніше говорив російською, а інші відразу згадують про російськомовних в окопах. Ну далі будете «соотєчєствіннікамі» для кацапів. Удачі
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02.07.2022 13:45 Відповісти
в Одесі пво є на відміну від області хай пробують скидати
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01.07.2022 23:07 Відповісти
Київ готується скидати на Одесу касетні **********. Джерело: https://censor.net/ua/n3351596

А чого то нам на свою Одесу ???
Може ліпше на Москву ?
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01.07.2022 23:09 Відповісти
це означає що ***** ложив на їхні санкції
та що світ ніхрена не робить.
відключити парашу від свіфт, не гуманно
а кидати на міста касетні бомби це як, гуманно чи ні?????
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01.07.2022 23:10 Відповісти
И кодло лишнехромосомных верит в этот бред
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01.07.2022 23:11 Відповісти
Хромосома слепой веры)))
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01.07.2022 23:16 Відповісти
Вот же ж циничные твари , просто слов нет …
Так и хочется их всех жестоко расчленить
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01.07.2022 23:12 Відповісти
Не уподобляйтесь им. Расчленяйте нежно.
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01.07.2022 23:20 Відповісти
Ок, согласно и на «нежно» , только медленно 🤪, чтоб они прочувствовали тот ужас и ту боль , что чувствуют сейчас украинцы .
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01.07.2022 23:43 Відповісти
Так анонсуйте удар рашки точкою-у по бєлгороду: "Режим Путіна готується обстріляти точкою-у мирний бєлгород. Витончена провокація. Неповнолітні...".
У чому проблема?
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01.07.2022 23:20 Відповісти
******** высшей степени! Мордор это пистец какой-то! Абсолютные уембелдоны!
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01.07.2022 23:25 Відповісти
Даже Маугли был человечные, выросши среди животных в джунглях.
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01.07.2022 23:26 Відповісти
Пока выдали по сто баксов--- ну так себе конечно. Но есть места где за сто грамм тоже самое отмочат! А если и браги банюру--- то капец оперетка будет.
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01.07.2022 23:29 Відповісти
Дьявол кроется в деталях - агрессор всегда всем и самому себе ******. Ему страшно себе признаться в том, что не всё поддаётся его ********* контролю, что попасть в состояние неопределённости - вообще-то для него смерти подобно. И отсюда всебъемлющая тревога и призывание всех и вся к действиям, которые можно проконтролировать. Через этот обман он усиливает свою значимость, директивность (Это он так думает, т.е. натуральный ******).

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01.07.2022 23:29 Відповісти
але головне, що може хтось йому і повірить у рашці,але сам то він знає, що хтось уже помре. Хтось, зокрема, як мізінцев сказав, неповнолітні, сьогодні ще обнімають близьких, планують подивитись чергову серію улюбленого серіалу і сходити до бабусі в гості - а ця мерзота уже знає, що на них чатує смерть, бо йому не терпиться потішитися людською смертю (((((((
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01.07.2022 23:29 Відповісти
Йожеф Геббельс повісився в пеклі від заздрощів.
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01.07.2022 23:39 Відповісти
Вони там усі іпануті сектанти-путіністи.
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01.07.2022 23:44 Відповісти
Ну-да, ну-да!
А ще "Київ збирається" висаджувати в Одесу морський десант?!
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02.07.2022 00:10 Відповісти
Чого чекати від генералів, військові дії якихє "аморальними, тактично некомпетентними, оперативно дурними та стратегічно тупими" - Джеймс Меттіс. Тупі, дурні генерали з фантастично-кримінальними ідеями. Країна збоченців.
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02.07.2022 00:15 Відповісти
От дивися на кацапів і приходить розуміння , що гітлер -то ще дуже мирний мирний і дружній хлопчик
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02.07.2022 00:34 Відповісти
"По словам Мизинцева, планируется устроить инсценировку поражения одного из социальных объектов. Он заявил, что уже была набрана "массовка" (до 30 человек), которые исполнят роли погибших и пострадавших. Всем участникам постановочных сцен после проведения видеосъемок предусмотрено денежное вознаграждение в размере $500, продолжил генерал-полковник.
При этом, как он отметил, им уже выплатили по 100 долларов каждому".

Прэлестно, просто прэлестно...
Только один вопрос возникает - откуда этому иплану известны такие подробности, как массовка примерно в 30-ть человек, на какую сумму каждый рассчитывает, и главное - сколько уже получил.
Чтобы делать подобные заявления нужно, меньшей мере, находится в непосредственной близи от "гущи событий. А глядя на морду лица этого ****** я сильно сомневаюсь, что кто-то из его "подчинённых" там проводил рекогносцировку.
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02.07.2022 00:43 Відповісти
То цей гандон Мізінцев сьогодні вечорем написав що в Запорожжі в дитячому центрі склад боїприпасів , то може якось треба відслідковувати і реагувати . https://lenta.ru/news/2022/07/01/minoboroni/
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02.07.2022 01:24 Відповісти
Трое из четверых переехавших в Россию беженцев из уничтоженного рашистами Мариуполя утверждают, что в уничтожении города виноваты укро-нацисты. Которые обустраивали защитные позиции в жилой постройке. По их версии виноваты не те, кто уничтожал город, а те, кто его защищал.
Вот така *****, малята.
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02.07.2022 07:26 Відповісти
Блин, самое страшное не то, кто это говорит, а то, что большинство это слушает и готово поверить.
В принципе, как показала история, с любым обществом можно сделать такое. Главное - взять контроль над СМИ. К сожалению у нас идет к тому же и у нас рассказывают об успешной операции Зеленского по "выводу из окружения защитников Азовстали".
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02.07.2022 07:33 Відповісти
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02.07.2022 08:24 Відповісти
Яскраво виражені ознаки спадкового дебілізму явно "на літцо".
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02.07.2022 10:03 Відповісти
Памятник немецкой шлюхе Екатерине в Одессе еще не завалили?
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02.07.2022 08:50 Відповісти
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02.07.2022 10:00 Відповісти
Просто цирк ліліпутів начолі русні:
головний - карлік на кабличищах
цей - мальчік-с-пальчік, причому Мізинцев
дімон - коротишка
мішустін - росточком не видався.
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02.07.2022 10:21 Відповісти
Оманські кнурі продовжують блазнювати-курувати....Мосад,приберіть свого бєнюкаламоя...бо народ може не втриматись!
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02.07.2022 10:49 Відповісти
маразм крепчает с каждым днём!
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02.07.2022 12:39 Відповісти
Ці дебіли думають що ця трепотня подіє на когось крім даунів з РФ.
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02.07.2022 13:42 Відповісти
хочуть крові
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02.07.2022 16:01 Відповісти
поїдуть додому у целофанових
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02.07.2022 16:05 Відповісти
А можно снова процитировать Путина? Мне запомнились его слова: кто как обзывается, тот так и называется. Так и тут: сами провокаций ради обстреливают и убивают собственных граждан и считают, что и все такие же ублюдки, как они сами
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02.07.2022 18:35 Відповісти
Рядовой кацапский потребитель центром управления информационной политикой рассматривается как дегуманизированный образ "идиота" без способностей к аналитическому, критическому, тактическому и стратегическому мышлению. Фактически пропаганда признает успешность проделанной работы: массовый зритель не рассматривается Кремлем как человек разумный.
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02.07.2022 18:42 Відповісти
".. якщо ми не захопимо Москву, то нам гаплик!", - А. Арестович.
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02.07.2022 23:40 Відповісти
 
 