Російські окупанти анонсували удар по Одесі касетними боєприпасами

Один із керівників російських окупантів - начальник Національного центру управління обороною РФ генерал-полковник Михайло Мізінцев заявив, що Київ готується скидати на Одесу касетні боєприпаси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російськие офіційне видання РИА "Новости".

Як заявив окупант "київським режимом здійснюється підготовка чергової витонченої провокації з метою звинувачення Збройних Сил Росії у вбивстві мирних жителів (у тому числі неповнолітніх) та цілеспрямованому руйнуванні цивільної інфраструктури з використанням заборонених міжнародними угодами касетних боєприпасів".

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За словами Мізінцева, планується влаштувати інсценування ураження одного із соціальних об'єктів. Він заявив, що вже було набрано "масівку" (до 30 осіб), які виконають ролі загиблих та постраждалих. Усім учасникам постановочних сцен після проведення відеозйомок передбачено грошову винагороду у розмірі $500, продовжив генерал-полковник.

При цьому, як зазначив він, їм уже виплатили по 100 доларів кожному.

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