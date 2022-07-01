Российские оккупанты анонсировали удар по Одессе кассетными боеприпасами
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Один из руководителей российских оккупантов – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев готовится сбрасывать на Одессу кассетные боеприпасы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское официальное издание РИА "Новости".
Как заявил оккупант "киевским режимом осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения Вооруженных Сил России в убийстве мирных жителей (в том числе несовершеннолетних) и целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных международными соглашениями кассетных боеприпасов".
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По словам Мизинцева, планируется устроить инсценировку поражения одного из социальных объектов. Он заявил, что уже была набрана "массовка" (до 30 человек), которые исполнят роли погибших и пострадавших. Всем участникам постановочных сцен после проведения видеосъемок предусмотрено денежное вознаграждение в размере $500, продолжил генерал-полковник.
При этом, как он отметил, им уже выплатили по 100 долларов каждому.
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Пожалуйста, подождите...
1. У відповідь на удари по українських містах потрібно нанести удари по метро Москви, по кацапських вокзалах і других об єктах
інфроструктури. Чим більше подохне кацапів, тим скоріше вони задумаються для чого їм війна з Україною.
Щоб завдати цих ударів ніякої нової зброї не потрібно. Потрібно тільки заслати в кацапію 2-3 ДРГ.
2.США і ЄС повинні на декілька місяці зняти санкції для Ірану і Венесуели, тоді вартість нафти впаде до 20-30 долларів, вартість
газу також впаде в декілька разів. Тому що вартість газу прив язана до формули на нафту. От тоді кацапня заскулить.
3.Самий більший удар для кацапів - це дестабілізація обстановки у самій росії, але наша влада для цього нічого на жаль не робить.
4. На террор росії потрібно відповідати точно ж так. Око за око, зуб за зуб.
Для досягнення перемоги у війні всі способи хороші.
Про це Шольц заявив в інтерв'ю CBS News «Face the Nation».
За словами Шольца, тривала підготовка Путіна свідчить про те, що він готовий до тривалих військових зусиль.
🔺«Він лідер дуже великої країни з великою кількістю людей, які там живуть, з великою кількістю засобів, і він дійсно веде цю жорстоку війну. Він готувався до неї дуже довго. думаю, що рішення про те, щоб зробити цю війну, було прийнято за рік до її початку або, можливо, раніше, тому що він готувався до неї. І так, він зможе продовжувати війну дійсно довго», - заявив Шольц.
🔺Війна з Україною зараз затягнулася більш ніж на чотири місяці, і Росія використовує свою вогневу міць, щоб зробити поступові здобутки. За оцінками американської розвідки, Росія наразі утримує близько 20% території країни, переважно на сході України.
Немає бажаючих рабокацапів подихати за шизонутого ***********, плануєте руками Українців підштовхнути рабокацапів до мобілізації?
Не вийде справакувати, Україна не варвари мерзотні як ви рашисти довбані й Українці мають розум.
2. як скажеш - так і зроблять! подивися у вікно - вже побігли виконувати!
3. яку владу вибрав - таке вона і робить
4. відповідай!
звичайна "чмоня"
дегенеративна істота
Прогрессирует с Заменной на
СтеклоВату.
Просто нет слов.
І в Київській області разом зі мною у лютому в окопі на березі Ірпеня сиділи російськомовні хлопці. З Херсону, з Миколаїва...
Не бажаєте замінити їх собою - україномовним?
А чого то нам на свою Одесу ???
Може ліпше на Москву ?
та що світ ніхрена не робить.
відключити парашу від свіфт, не гуманно
а кидати на міста касетні бомби це як, гуманно чи ні?????
Так и хочется их всех жестоко расчленить
У чому проблема?
А ще "Київ збирається" висаджувати в Одесу морський десант?!
При этом, как он отметил, им уже выплатили по 100 долларов каждому".
Прэлестно, просто прэлестно...
Только один вопрос возникает - откуда этому иплану известны такие подробности, как массовка примерно в 30-ть человек, на какую сумму каждый рассчитывает, и главное - сколько уже получил.
Чтобы делать подобные заявления нужно, меньшей мере, находится в непосредственной близи от "гущи событий. А глядя на морду лица этого ****** я сильно сомневаюсь, что кто-то из его "подчинённых" там проводил рекогносцировку.
Вот така *****, малята.
В принципе, как показала история, с любым обществом можно сделать такое. Главное - взять контроль над СМИ. К сожалению у нас идет к тому же и у нас рассказывают об успешной операции Зеленского по "выводу из окружения защитников Азовстали".
головний - карлік на кабличищах
цей - мальчік-с-пальчік, причому Мізинцев
дімон - коротишка
мішустін - росточком не видався.