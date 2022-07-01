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Одесса (7384) провокация (1443)

Российские оккупанты анонсировали удар по Одессе кассетными боеприпасами

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одеса

Один из руководителей российских оккупантов – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев готовится сбрасывать на Одессу кассетные боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское официальное издание РИА "Новости".

Как заявил оккупант "киевским режимом осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения Вооруженных Сил России в убийстве мирных жителей (в том числе несовершеннолетних) и целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных международными соглашениями кассетных боеприпасов".

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По словам Мизинцева, планируется устроить инсценировку поражения одного из социальных объектов. Он заявил, что уже была набрана "массовка" (до 30 человек), которые исполнят роли погибших и пострадавших. Всем участникам постановочных сцен после проведения видеосъемок предусмотрено денежное вознаграждение в размере $500, продолжил генерал-полковник.

При этом, как он отметил, им уже выплатили по 100 долларов каждому.

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Топ комментарии
+67
русня кончені виродки.
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01.07.2022 23:03
+33
Кілька кроків для припинення війни і поразки Росії.

1. У відповідь на удари по українських містах потрібно нанести удари по метро Москви, по кацапських вокзалах і других об єктах
інфроструктури. Чим більше подохне кацапів, тим скоріше вони задумаються для чого їм війна з Україною.
Щоб завдати цих ударів ніякої нової зброї не потрібно. Потрібно тільки заслати в кацапію 2-3 ДРГ.

2.США і ЄС повинні на декілька місяці зняти санкції для Ірану і Венесуели, тоді вартість нафти впаде до 20-30 долларів, вартість
газу також впаде в декілька разів. Тому що вартість газу прив язана до формули на нафту. От тоді кацапня заскулить.

3.Самий більший удар для кацапів - це дестабілізація обстановки у самій росії, але наша влада для цього нічого на жаль не робить.

4. На террор росії потрібно відповідати точно ж так. Око за око, зуб за зуб.
Для досягнення перемоги у війні всі способи хороші.
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01.07.2022 23:12
+32
реально генерал-полковник ?

звичайна "чмоня"
дегенеративна істота

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01.07.2022 23:34
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Правила форума Совет форумчан
русня кончені виродки.
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01.07.2022 23:03 Ответить
Кілька кроків для припинення війни і поразки Росії.

1. У відповідь на удари по українських містах потрібно нанести удари по метро Москви, по кацапських вокзалах і других об єктах
інфроструктури. Чим більше подохне кацапів, тим скоріше вони задумаються для чого їм війна з Україною.
Щоб завдати цих ударів ніякої нової зброї не потрібно. Потрібно тільки заслати в кацапію 2-3 ДРГ.

2.США і ЄС повинні на декілька місяці зняти санкції для Ірану і Венесуели, тоді вартість нафти впаде до 20-30 долларів, вартість
газу також впаде в декілька разів. Тому що вартість газу прив язана до формули на нафту. От тоді кацапня заскулить.

3.Самий більший удар для кацапів - це дестабілізація обстановки у самій росії, але наша влада для цього нічого на жаль не робить.

4. На террор росії потрібно відповідати точно ж так. Око за око, зуб за зуб.
Для досягнення перемоги у війні всі способи хороші.
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01.07.2022 23:12 Ответить
⚡️Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент Росії Володимир Путін готувався до війни проти України щонайменше рік, і спрогнозував, що Путін, ймовірно, зможе зберегти затягнутий наступ протягом ще «тривалого часу».

Про це Шольц заявив в інтерв'ю CBS News «Face the Nation».

За словами Шольца, тривала підготовка Путіна свідчить про те, що він готовий до тривалих військових зусиль.

🔺«Він лідер дуже великої країни з великою кількістю людей, які там живуть, з великою кількістю засобів, і він дійсно веде цю жорстоку війну. Він готувався до неї дуже довго. думаю, що рішення про те, щоб зробити цю війну, було прийнято за рік до її початку або, можливо, раніше, тому що він готувався до неї. І так, він зможе продовжувати війну дійсно довго», - заявив Шольц.

🔺Війна з Україною зараз затягнулася більш ніж на чотири місяці, і Росія використовує свою вогневу міць, щоб зробити поступові здобутки. За оцінками американської розвідки, Росія наразі утримує близько 20% території країни, переважно на сході України.
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01.07.2022 23:13 Ответить
"дуже великої країни з великою кількістю людей" - что за хрень? в Германии ровно столько же населения как и в рашке (80 млн)
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02.07.2022 00:07 Ответить
Оман все знає
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02.07.2022 10:13 Ответить
Вас нужно в Мировое Правительство. Срочно. Такой стратег на диване пропадает.
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01.07.2022 23:30 Ответить
ФСБ рф(space boy) - ИДИНАХУЙ.
Немає бажаючих рабокацапів подихати за шизонутого ***********, плануєте руками Українців підштовхнути рабокацапів до мобілізації?
Не вийде справакувати, Україна не варвари мерзотні як ви рашисти довбані й Українці мають розум.
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01.07.2022 23:54 Ответить
Молодець ! Такий план розробив , закачаєшся (( Очолюй першу ДРГ , я тобі видам парабеллум ))
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02.07.2022 00:05 Ответить
З ДРГ чоловік загнув . А думка правильна і поки не почати їх хєрачити на території росії , вони будуть вбивати Українців . До москви , можливо , не дістати , але поруч є ростови , бєлгороди , курски .
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02.07.2022 08:23 Ответить
1. наноси

2. як скажеш - так і зроблять! подивися у вікно - вже побігли виконувати!

3. яку владу вибрав - таке вона і робить

4. відповідай!
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02.07.2022 00:09 Ответить
Капітан очевидність?
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02.07.2022 10:40 Ответить
По метро в Москве уже давно надо было нанести удары.
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02.07.2022 11:54 Ответить
Дуже слушна пропозиція. Якщо йде тотальна війна, то застосовуються усі методи. Згадаймо коврові бомбування союзниками Німеччини. і що? Усе норм. Війна є війна. А у нас гра в одні ворота. Зелена влада посібник рашки і рішучих дій годі очикувати. Отака муйня. малята.
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02.07.2022 12:35 Ответить
Мальчик! Иди играть в мячик!
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03.07.2022 00:01 Ответить
реально генерал-полковник ?

звичайна "чмоня"
дегенеративна істота

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01.07.2022 23:34 Ответить
Якійся підар!
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01.07.2022 23:57 Ответить
там інших і не тримають
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02.07.2022 00:10 Ответить
Амеба кацапська з водяними дзеньками , мразь 😠
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02.07.2022 00:56 Ответить
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02.07.2022 17:47 Ответить
Не русня! московити, мокшане, кацапи.
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01.07.2022 23:50 Ответить
Уму не постижимо‼️Как можно быть такими МРАЗЯМИ ⁉️И какие ничтожные выродки им подыгрывают и делают вид ,что верят⁉️🇷🇺💩🇷🇺💩🇷🇺🤮
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02.07.2022 06:07 Ответить
этому членералу сюда дорога
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02.07.2022 07:17 Ответить
Отсутствие МозГггга
Прогрессирует с Заменной на
СтеклоВату.
Просто нет слов.
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01.07.2022 23:04 Ответить
А їх не меньшає по всій Україні , і тих , що рятувалися в Європі теж . Це якийсь невиліковний дебілізьм - серед повітряних тривог та вибухів все одно чути свинособачий язик ! Далеко ходити не треба - на Цензорі проклинають орків на їхньому !
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02.07.2022 08:50 Ответить
А ще на передку російськомовні хлопці ******* орків!
І в Київській області разом зі мною у лютому в окопі на березі Ірпеня сиділи російськомовні хлопці. З Херсону, з Миколаїва...
Не бажаєте замінити їх собою - україномовним?
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02.07.2022 10:56 Ответить
Задовбала ця мантра про російськомовних захисників. Ось чому Валерій Маркус(військовий, ветеран АТО), який з Донбасу родом, перейшов на українську і сам визнав, що це, в тому числі, і його провина, що ця війна прийшла сюди, бо він раніше говорив російською, а інші відразу згадують про російськомовних в окопах. Ну далі будете «соотєчєствіннікамі» для кацапів. Удачі
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02.07.2022 13:45 Ответить
в Одесі пво є на відміну від області хай пробують скидати
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01.07.2022 23:07 Ответить
Київ готується скидати на Одесу касетні **********. Джерело: https://censor.net/ua/n3351596

А чого то нам на свою Одесу ???
Може ліпше на Москву ?
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01.07.2022 23:09 Ответить
це означає що ***** ложив на їхні санкції
та що світ ніхрена не робить.
відключити парашу від свіфт, не гуманно
а кидати на міста касетні бомби це як, гуманно чи ні?????
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01.07.2022 23:10 Ответить
И кодло лишнехромосомных верит в этот бред
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01.07.2022 23:11 Ответить
Хромосома слепой веры)))
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01.07.2022 23:16 Ответить
Вот же ж циничные твари , просто слов нет …
Так и хочется их всех жестоко расчленить
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01.07.2022 23:12 Ответить
Не уподобляйтесь им. Расчленяйте нежно.
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01.07.2022 23:20 Ответить
Ок, согласно и на «нежно» , только медленно 🤪, чтоб они прочувствовали тот ужас и ту боль , что чувствуют сейчас украинцы .
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01.07.2022 23:43 Ответить
Так анонсуйте удар рашки точкою-у по бєлгороду: "Режим Путіна готується обстріляти точкою-у мирний бєлгород. Витончена провокація. Неповнолітні...".
У чому проблема?
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01.07.2022 23:20 Ответить
******** высшей степени! Мордор это пистец какой-то! Абсолютные уембелдоны!
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01.07.2022 23:25 Ответить
Даже Маугли был человечные, выросши среди животных в джунглях.
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01.07.2022 23:26 Ответить
Пока выдали по сто баксов--- ну так себе конечно. Но есть места где за сто грамм тоже самое отмочат! А если и браги банюру--- то капец оперетка будет.
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01.07.2022 23:29 Ответить
Дьявол кроется в деталях - агрессор всегда всем и самому себе ******. Ему страшно себе признаться в том, что не всё поддаётся его ********* контролю, что попасть в состояние неопределённости - вообще-то для него смерти подобно. И отсюда всебъемлющая тревога и призывание всех и вся к действиям, которые можно проконтролировать. Через этот обман он усиливает свою значимость, директивность (Это он так думает, т.е. натуральный ******).

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01.07.2022 23:29 Ответить
але головне, що може хтось йому і повірить у рашці,але сам то він знає, що хтось уже помре. Хтось, зокрема, як мізінцев сказав, неповнолітні, сьогодні ще обнімають близьких, планують подивитись чергову серію улюбленого серіалу і сходити до бабусі в гості - а ця мерзота уже знає, що на них чатує смерть, бо йому не терпиться потішитися людською смертю (((((((
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01.07.2022 23:29 Ответить
Йожеф Геббельс повісився в пеклі від заздрощів.
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01.07.2022 23:39 Ответить
Вони там усі іпануті сектанти-путіністи.
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01.07.2022 23:44 Ответить
Ну-да, ну-да!
А ще "Київ збирається" висаджувати в Одесу морський десант?!
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02.07.2022 00:10 Ответить
Чого чекати від генералів, військові дії якихє "аморальними, тактично некомпетентними, оперативно дурними та стратегічно тупими" - Джеймс Меттіс. Тупі, дурні генерали з фантастично-кримінальними ідеями. Країна збоченців.
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02.07.2022 00:15 Ответить
От дивися на кацапів і приходить розуміння , що гітлер -то ще дуже мирний мирний і дружній хлопчик
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02.07.2022 00:34 Ответить
"По словам Мизинцева, планируется устроить инсценировку поражения одного из социальных объектов. Он заявил, что уже была набрана "массовка" (до 30 человек), которые исполнят роли погибших и пострадавших. Всем участникам постановочных сцен после проведения видеосъемок предусмотрено денежное вознаграждение в размере $500, продолжил генерал-полковник.
При этом, как он отметил, им уже выплатили по 100 долларов каждому".

Прэлестно, просто прэлестно...
Только один вопрос возникает - откуда этому иплану известны такие подробности, как массовка примерно в 30-ть человек, на какую сумму каждый рассчитывает, и главное - сколько уже получил.
Чтобы делать подобные заявления нужно, меньшей мере, находится в непосредственной близи от "гущи событий. А глядя на морду лица этого ****** я сильно сомневаюсь, что кто-то из его "подчинённых" там проводил рекогносцировку.
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02.07.2022 00:43 Ответить
То цей гандон Мізінцев сьогодні вечорем написав що в Запорожжі в дитячому центрі склад боїприпасів , то може якось треба відслідковувати і реагувати . https://lenta.ru/news/2022/07/01/minoboroni/
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02.07.2022 01:24 Ответить
Трое из четверых переехавших в Россию беженцев из уничтоженного рашистами Мариуполя утверждают, что в уничтожении города виноваты укро-нацисты. Которые обустраивали защитные позиции в жилой постройке. По их версии виноваты не те, кто уничтожал город, а те, кто его защищал.
Вот така *****, малята.
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02.07.2022 07:26 Ответить
Блин, самое страшное не то, кто это говорит, а то, что большинство это слушает и готово поверить.
В принципе, как показала история, с любым обществом можно сделать такое. Главное - взять контроль над СМИ. К сожалению у нас идет к тому же и у нас рассказывают об успешной операции Зеленского по "выводу из окружения защитников Азовстали".
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02.07.2022 07:33 Ответить
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02.07.2022 08:24 Ответить
Яскраво виражені ознаки спадкового дебілізму явно "на літцо".
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02.07.2022 10:03 Ответить
Памятник немецкой шлюхе Екатерине в Одессе еще не завалили?
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02.07.2022 08:50 Ответить
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02.07.2022 10:00 Ответить
Просто цирк ліліпутів начолі русні:
головний - карлік на кабличищах
цей - мальчік-с-пальчік, причому Мізинцев
дімон - коротишка
мішустін - росточком не видався.
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02.07.2022 10:21 Ответить
Оманські кнурі продовжують блазнювати-курувати....Мосад,приберіть свого бєнюкаламоя...бо народ може не втриматись!
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02.07.2022 10:49 Ответить
маразм крепчает с каждым днём!
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02.07.2022 12:39 Ответить
Ці дебіли думають що ця трепотня подіє на когось крім даунів з РФ.
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02.07.2022 13:42 Ответить
хочуть крові
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02.07.2022 16:01 Ответить
поїдуть додому у целофанових
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02.07.2022 16:05 Ответить
А можно снова процитировать Путина? Мне запомнились его слова: кто как обзывается, тот так и называется. Так и тут: сами провокаций ради обстреливают и убивают собственных граждан и считают, что и все такие же ублюдки, как они сами
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02.07.2022 18:35 Ответить
Рядовой кацапский потребитель центром управления информационной политикой рассматривается как дегуманизированный образ "идиота" без способностей к аналитическому, критическому, тактическому и стратегическому мышлению. Фактически пропаганда признает успешность проделанной работы: массовый зритель не рассматривается Кремлем как человек разумный.
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02.07.2022 18:42 Ответить
".. якщо ми не захопимо Москву, то нам гаплик!", - А. Арестович.
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02.07.2022 23:40 Ответить
 
 