Российские оккупанты анонсировали удар по Одессе кассетными боеприпасами

Один из руководителей российских оккупантов – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев готовится сбрасывать на Одессу кассетные боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское официальное издание РИА "Новости".

Как заявил оккупант "киевским режимом осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения Вооруженных Сил России в убийстве мирных жителей (в том числе несовершеннолетних) и целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных международными соглашениями кассетных боеприпасов".

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По словам Мизинцева, планируется устроить инсценировку поражения одного из социальных объектов. Он заявил, что уже была набрана "массовка" (до 30 человек), которые исполнят роли погибших и пострадавших. Всем участникам постановочных сцен после проведения видеосъемок предусмотрено денежное вознаграждение в размере $500, продолжил генерал-полковник.

При этом, как он отметил, им уже выплатили по 100 долларов каждому.

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