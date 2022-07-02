За сутки на Армию дронов собрали миллионы, - Федоров
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За первые сутки на украинскую Армию дронов собрали миллионы гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграм-канале.
"Мы получили не только миллионы гривен донатов на беспилотники для воздушной разведки, но и сотни сообщений в мессенджерах, на почте и в соцсетях с предложениями о помощи. Ваша сплоченность в борьбе против врага еще раз поражает! Поэтому сейчас мы решили собрать не только Армию дронов, но и Армию талантов для усиления проекта", – отметил Федоров.
Он призвал направлять идеи и предложения относительно Армии дронов, в частности:
о разработке беспилотников;
о ремонте дронов;
об обучении пилотов.
Почта – [email protected].
Письма Минцифры будут рассматриваться вместе с Генштабом ВСУ.
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