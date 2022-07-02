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За сутки на Армию дронов собрали миллионы, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон

За первые сутки на украинскую Армию дронов собрали миллионы гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграм-канале.

"Мы получили не только миллионы гривен донатов на беспилотники для воздушной разведки, но и сотни сообщений в мессенджерах, на почте и в соцсетях с предложениями о помощи. Ваша сплоченность в борьбе против врага еще раз поражает! Поэтому сейчас мы решили собрать не только Армию дронов, но и Армию талантов для усиления проекта", – отметил Федоров.

Он призвал направлять идеи и предложения относительно Армии дронов, в частности:

о разработке беспилотников;
о ремонте дронов;
об обучении пилотов.
Почта – [email protected].

Письма Минцифры будут рассматриваться вместе с Генштабом ВСУ.

Читайте также: Минцифры будет дополнительно закупать и ремонтировать дроны для ВСУ, - Федоров
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Топ комментарии
+11
А скільки дронів великобудівник заховав під асфальт. Ужосс.
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02.07.2022 23:50
+7
безумный макс по чернобаевски))))
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02.07.2022 23:54
+6
Художественный фильм, уже было в новостях. Но прикольно.
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02.07.2022 23:49
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Ти диви, міністр з донатів мільони збирає... Ох*єть... А працювати коли будемо, донати і Притула збере...
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02.07.2022 23:46 Ответить
Интересно ,сколько денег туда додал именно Зеленский, меня терзают смутные сомнения что ЗЕРО.
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03.07.2022 06:55 Ответить
А он не может дать деньги, ведь тогда найдут его офшоры.
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03.07.2022 07:14 Ответить
Народ, у меня вопрос: Шо це було?
https://www.youtube.com/watch?v=8p4nmkkw9Zw

Ваши версии, пжста. Це гра, чи шо?
В любом случае, прикольное кино.
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02.07.2022 23:48 Ответить
Художественный фильм, уже было в новостях. Но прикольно.
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02.07.2022 23:49 Ответить
безумный макс по чернобаевски))))
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02.07.2022 23:54 Ответить
Danke
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03.07.2022 00:05 Ответить
Остаётся теперь угадать, в каком жанре выполнен сей шедевр.
Судя по пушке на крыше багги - фантастика.
Судя по модели багги (Запорожец) - комедия.
Судя по реакции очевидца - фильм ужасов.
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03.07.2022 00:36 Ответить
...ти шо... "бл*дь", "на*уй", "пи*да"... "пи*да"... "пи*да"...

Ви подивились класний відеоролік, українською мовою...
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02.07.2022 23:57 Ответить
Это потому шо командир не следит, кого он берет на службу, и когда в одно подразделение попадает кинооператор и монтажер, а волонтеры привозят для подразделения Dell Latitude, на который моментально устанавливается Movavi Video Editor, то тогда подпольная киностудия "Фронт" сразу начинает производить кинопродукцию.
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03.07.2022 00:03 Ответить
Latitude так собі, XPS на голову вище
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03.07.2022 01:57 Ответить
*****! *****...
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03.07.2022 05:13 Ответить
А скільки дронів великобудівник заховав під асфальт. Ужосс.
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02.07.2022 23:50 Ответить
Як гадаєш, авіація на аеродромах в теперішніх умовах базується? Грунтових дорогах? чи на новеньких дорогах під асфальтом яких поховані твої дрони ?
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02.07.2022 23:55 Ответить
Та ти шо? Найвеличніший, з будівельників, виявляється, ще й невйопний стратєх? Слідуючий крок - Броньовані мангали і кумулятивні шашлики...
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03.07.2022 00:38 Ответить
ідея не нова, більшу частину їх краще пристосувати для зкиду ВОГів і прочих прєлєстєй жизні.
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02.07.2022 23:57 Ответить
Федорів, я бачу ти щось таки можеш гавнокодити. Пєши гавнокод для рою дронів як в кіно, мо так і зможемо каців завалити. Поодинокі дрони то хня вже.
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03.07.2022 01:21 Ответить
Шел 5 месяц войны. Но почему все важное делается так медленно. То что должно делаться за 2-3 дня нужно пол года.
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03.07.2022 01:39 Ответить
А все просто: все ж знову руками волонтерів і з донатів людей. Тільки нарід так і не зрозумів що їх знову обувають.
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03.07.2022 05:31 Ответить
Заголовок такий, ніби для потреб армії зібрали мільйони дронів ))
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03.07.2022 05:14 Ответить
САП немедленно откроет дело....
А Байденко и Порошенко скинут 40 ярдов долярів... Не...80...
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03.07.2022 06:13 Ответить
Деньги уже собрали, а теперь ждут идеи и предложения по использованию этих денег? Потом идеи рассмотрит совместная комиссия и сделают конкурс для отбора лучших предложений? Потом выберут победителя? Это на сколько лет проект?
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03.07.2022 08:28 Ответить
 
 