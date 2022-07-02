За добу на армію дронів зібрали мільйони, - Федоров
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За першу добу на українську Армію дронів зібрали мільйони гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.
"Ми отримали не тільки мільйони гривень донатів на безпілотники для повітряної розвідки, але й сотні повідомлень у месенджерах, на пошті та у соцмережах з пропозиціями про допомогу. Ваша згуртованість у боротьбі проти ворога вкотре вражає! Тому зараз ми вирішили зібрати не тільки Армію дронів, але й Армію талантів для підсилення проєкту", - зазначив Федоров.
Він закликав надсилати ідеї та пропозиції щодо Армії дронів, зокрема:
- про розробку безпілотників
- ремонт дронів
- навчання пілотів
Пошта - [email protected]. Листи Мінцифри розглядатиме разом із Генштабом ЗСУ.
Топ коментарі
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