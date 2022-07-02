За добу на армію дронів зібрали мільйони, - Федоров

За першу добу на українську Армію дронів зібрали мільйони гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.

"Ми отримали не тільки мільйони гривень донатів на безпілотники для повітряної розвідки, але й сотні повідомлень у месенджерах, на пошті та у соцмережах з пропозиціями про допомогу. Ваша згуртованість у боротьбі проти ворога вкотре вражає! Тому зараз ми вирішили зібрати не тільки Армію дронів, але й Армію талантів для підсилення проєкту", - зазначив Федоров.

Він закликав надсилати ідеї та пропозиції щодо Армії дронів, зокрема:

про розробку безпілотників

ремонт дронів

навчання пілотів

Пошта - [email protected]. Листи Мінцифри розглядатиме разом із Генштабом ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінцифри додатково закуповуватиме та ремонтуватиме дрони для ЗСУ, - Федоров