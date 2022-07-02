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Федоров Михайло (546) дрони (2601)

За добу на армію дронів зібрали мільйони, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон

За першу добу на українську Армію дронів зібрали мільйони гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.

"Ми отримали не тільки мільйони гривень донатів на безпілотники для повітряної розвідки, але й сотні повідомлень у месенджерах, на пошті та у соцмережах з пропозиціями про допомогу. Ваша згуртованість у боротьбі проти ворога вкотре вражає! Тому зараз ми вирішили зібрати не тільки Армію дронів, але й Армію талантів для підсилення проєкту", - зазначив Федоров.

Він закликав надсилати ідеї та пропозиції щодо Армії дронів, зокрема:

  • про розробку безпілотників
  • ремонт дронів
  • навчання пілотів

Пошта - [email protected]. Листи Мінцифри розглядатиме разом із Генштабом ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінцифри додатково закуповуватиме та ремонтуватиме дрони для ЗСУ, - Федоров

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
А скільки дронів великобудівник заховав під асфальт. Ужосс.
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02.07.2022 23:50
+7
безумный макс по чернобаевски))))
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02.07.2022 23:54
+6
Художественный фильм, уже было в новостях. Но прикольно.
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02.07.2022 23:49
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Ти диви, міністр з донатів мільони збирає... Ох*єть... А працювати коли будемо, донати і Притула збере...
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02.07.2022 23:46 Відповісти
Интересно ,сколько денег туда додал именно Зеленский, меня терзают смутные сомнения что ЗЕРО.
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03.07.2022 06:55 Відповісти
А он не может дать деньги, ведь тогда найдут его офшоры.
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03.07.2022 07:14 Відповісти
Народ, у меня вопрос: Шо це було?
https://www.youtube.com/watch?v=8p4nmkkw9Zw

Ваши версии, пжста. Це гра, чи шо?
В любом случае, прикольное кино.
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02.07.2022 23:48 Відповісти
Художественный фильм, уже было в новостях. Но прикольно.
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02.07.2022 23:49 Відповісти
безумный макс по чернобаевски))))
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02.07.2022 23:54 Відповісти
Danke
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03.07.2022 00:05 Відповісти
Остаётся теперь угадать, в каком жанре выполнен сей шедевр.
Судя по пушке на крыше багги - фантастика.
Судя по модели багги (Запорожец) - комедия.
Судя по реакции очевидца - фильм ужасов.
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03.07.2022 00:36 Відповісти
...ти шо... "бл*дь", "на*уй", "пи*да"... "пи*да"... "пи*да"...

Ви подивились класний відеоролік, українською мовою...
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02.07.2022 23:57 Відповісти
Это потому шо командир не следит, кого он берет на службу, и когда в одно подразделение попадает кинооператор и монтажер, а волонтеры привозят для подразделения Dell Latitude, на который моментально устанавливается Movavi Video Editor, то тогда подпольная киностудия "Фронт" сразу начинает производить кинопродукцию.
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03.07.2022 00:03 Відповісти
Latitude так собі, XPS на голову вище
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03.07.2022 01:57 Відповісти
*****! *****...
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03.07.2022 05:13 Відповісти
А скільки дронів великобудівник заховав під асфальт. Ужосс.
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02.07.2022 23:50 Відповісти
Як гадаєш, авіація на аеродромах в теперішніх умовах базується? Грунтових дорогах? чи на новеньких дорогах під асфальтом яких поховані твої дрони ?
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02.07.2022 23:55 Відповісти
Та ти шо? Найвеличніший, з будівельників, виявляється, ще й невйопний стратєх? Слідуючий крок - Броньовані мангали і кумулятивні шашлики...
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03.07.2022 00:38 Відповісти
ідея не нова, більшу частину їх краще пристосувати для зкиду ВОГів і прочих прєлєстєй жизні.
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02.07.2022 23:57 Відповісти
Федорів, я бачу ти щось таки можеш гавнокодити. Пєши гавнокод для рою дронів як в кіно, мо так і зможемо каців завалити. Поодинокі дрони то хня вже.
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03.07.2022 01:21 Відповісти
Шел 5 месяц войны. Но почему все важное делается так медленно. То что должно делаться за 2-3 дня нужно пол года.
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03.07.2022 01:39 Відповісти
А все просто: все ж знову руками волонтерів і з донатів людей. Тільки нарід так і не зрозумів що їх знову обувають.
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03.07.2022 05:31 Відповісти
Заголовок такий, ніби для потреб армії зібрали мільйони дронів ))
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03.07.2022 05:14 Відповісти
САП немедленно откроет дело....
А Байденко и Порошенко скинут 40 ярдов долярів... Не...80...
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03.07.2022 06:13 Відповісти
Деньги уже собрали, а теперь ждут идеи и предложения по использованию этих денег? Потом идеи рассмотрит совместная комиссия и сделают конкурс для отбора лучших предложений? Потом выберут победителя? Это на сколько лет проект?
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03.07.2022 08:28 Відповісти
 
 