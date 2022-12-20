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армия РФ (15471) Герасимов Валерий (35)

Начальник генштаба армии РФ Герасимов проинспектировал группировку войск, осуществляющую вторжение в Украину

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,валерий,генштаб,герасимов

Начальник генштаба армии РФ Валерий Герасимов устроил проверку в группировке войск, участвующих в войне против Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме минобороны РФ.

Отмечается, что Герасимов заслушал командующих о применении войск в ходе выполнения задач "специальной военной операции", а также других должностных лиц по боевому обеспечению действий российских группировок на разных направлениях.

Где именно был Герасимов, российское минобороны не уточняет.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
За теорією Ламброзо: "Такая отвратітєльная рожа может прінадлєжать лішь маргіналу і олігофрену"...
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03.07.2022 03:04
+14
на відміну від тебе радісного споживача зеленого гівна,Портніков мислить тверезо
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03.07.2022 04:03
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1. НАХ нам це на укр сайті?
2. У твіттері вже написали, що фотки вони там виклали ще ТРАВНЕВІ.
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03.07.2022 02:06 Ответить
Шоб поржать.
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03.07.2022 02:08 Ответить
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03.07.2022 07:27 Ответить
щоб поцікавитись, чи загоїлась срака після минулих відвідин України, а потім поржать, подивившись на єПало МУ-МУ
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03.07.2022 12:14 Ответить
На хвото он как би дристает, но інтелігентно по кацапски
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03.07.2022 02:12 Ответить
У Портникова есть сомнения? У всего украинского народа нет сомнений что рашка получит в грызло и с визгами убежит в свою нору с украинской земли, а Портникова до сих пор сомнения мучают.
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03.07.2022 03:25 Ответить
на відміну від тебе радісного споживача зеленого гівна,Портніков мислить тверезо
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03.07.2022 04:03 Ответить
Ты же не против истинного мнения что рашка проиграет в Украине, выплатит Украине репарации и с позором свалит с Украины раз и на всегда?
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03.07.2022 05:10 Ответить
Это очевидно❗То сомнения показные☝ что бы не расслаблять народ.
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03.07.2022 06:32 Ответить
Только цена пэрэмогы для нас будет заоблачной. Погибших никакие репатриации не вернут и кацапы это никак не возместят
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03.07.2022 07:31 Ответить
він колеться, нюхає?
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03.07.2022 02:16 Ответить
грибками балується?
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03.07.2022 02:18 Ответить
"афганка" просто дойшла нарешті)))
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03.07.2022 04:04 Ответить
"ТА ІНШИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ..." можна перефразувати Дімона, - снарядов нет, но ви держитесь. Скоріш за все шукав крайніх у знищені складів.
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03.07.2022 02:23 Ответить
однако.. с такой заточкой только шнирём в камере быть, а нє офицером в армии
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03.07.2022 02:35 Ответить
Жаль, не добили тебе, падлу.
Союзнички жаліють тебе і решту ваших морд.
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03.07.2022 02:37 Ответить
ну да, немчуры ссутся, шоб же не дай бог э-ска-лации не получилось (дебилы, эскалация уже идет с 24.02)
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03.07.2022 04:44 Ответить
Щоб херпсімову "проінспектувати" якесь там угруповання, тобто щаслухати своїх підлеглих, не обов'чзково їхати в Україну. Це можна зробити у будь-якому генделику мацкви у рацоні кацапського хренштабу.
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03.07.2022 02:39 Ответить
Даун-ленинец
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03.07.2022 03:02 Ответить
За теорією Ламброзо: "Такая отвратітєльная рожа может прінадлєжать лішь маргіналу і олігофрену"...
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03.07.2022 03:04 Ответить

Этот вообще на гидроцефала похож.
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03.07.2022 09:50 Ответить
Рожа местного алкаша со двора, играющего в домино с собутыльниками и стреляющего сиги...
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03.07.2022 03:05 Ответить
В условиях войны таких хереналов Украине надо беречь. А то не дай Бог подскользнется в туалете, разобьёт голову и поставят умного. Союзники по-моему это понимают и потребовали в таких ценных кадров, во всяком случае до окончания войны, не стрелят
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03.07.2022 03:49 Ответить
Этот скорее башкой унитаз разобьёт, чем голову, там сплошная кость))
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03.07.2022 04:53 Ответить
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03.07.2022 04:17 Ответить
Смысл новости - доказать, что американская разведка проморгала
приезд такого перца.
Толку от так называемого "инспектирования" - 0, и не факт, что оно было.
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03.07.2022 05:30 Ответить
Ага, в бункері інспектував
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03.07.2022 06:08 Ответить
Гєрасімов-валянок валянком як і все командування лапатної типу армії...
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03.07.2022 06:08 Ответить
Продукт отрицательной селекции приехал с инспекцией.
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03.07.2022 06:51 Ответить
Я ось все думаю, чого в нього ******** такий перекошений?
Дегенеративний тип!
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03.07.2022 07:55 Ответить
Ну вже ,якщо написали тут про цю непотрібну новину ,то треба було завершити словами "пад прадалжитєльниє апладісмєнти,пєрєхадящіє в авациі".
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03.07.2022 08:07 Ответить
После скандала в США, американцы пообещали Путину не сообщать координаты российских генералов и штабов.
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03.07.2022 08:16 Ответить
Есть ли смысл цитировать минобороны расии, салавьева и остальные отбросы?
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03.07.2022 08:32 Ответить
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03.07.2022 08:51 Ответить
почему не прилетело точка у в перемешку с химарсом а сверху снарядики и торпеды
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03.07.2022 11:26 Ответить
 
 