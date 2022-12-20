Начальник генштаба армии РФ Герасимов проинспектировал группировку войск, осуществляющую вторжение в Украину
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Начальник генштаба армии РФ Валерий Герасимов устроил проверку в группировке войск, участвующих в войне против Украины
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме минобороны РФ.
Отмечается, что Герасимов заслушал командующих о применении войск в ходе выполнения задач "специальной военной операции", а также других должностных лиц по боевому обеспечению действий российских группировок на разных направлениях.
Где именно был Герасимов, российское минобороны не уточняет.
Топ комментарии
+14 Myroslava Yurchenko
показать весь комментарий03.07.2022 03:04
+14 ghfhg jhjh
показать весь комментарий03.07.2022 04:03
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2. У твіттері вже написали, що фотки вони там виклали ще ТРАВНЕВІ.
Союзнички жаліють тебе і решту ваших морд.
Этот вообще на гидроцефала похож.
приезд такого перца.
Толку от так называемого "инспектирования" - 0, и не факт, что оно было.
Дегенеративний тип!