Оккупанты безуспешно пытаются вернуть утраченные позиции на южном направлении, - ОК "Південь"

Российские войска пытаются вернуть утраченные позиции на юге Украины, однако терпят поражение и теряют много живой силы и техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на строительство ОК "Південь".

Отмечается, что оккупанты усилили воздушные атаки.

Днем оккупанты нанесли удары по ВСУ в попытке вернуть себе утраченное положение в районе освобожденной Ивановки, также стеляли в районе Мирного, однако целей не достигли.

ВСУ также пресекли попытку разведки боем в направлении Ивановки. Оккупантам пришлось отступать в сторону Ольгиного.

Продолжая демонстрацию "доброй воли", вражеская авиация нанесла два бомбовых удара по острову Змеиный. А затем из истребителя по Белгород-Днестровскому району Одесской области.

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