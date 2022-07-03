Оккупанты безуспешно пытаются вернуть утраченные позиции на южном направлении, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска пытаются вернуть утраченные позиции на юге Украины, однако терпят поражение и теряют много живой силы и техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на строительство ОК "Південь".
Отмечается, что оккупанты усилили воздушные атаки.
Днем оккупанты нанесли удары по ВСУ в попытке вернуть себе утраченное положение в районе освобожденной Ивановки, также стеляли в районе Мирного, однако целей не достигли.
ВСУ также пресекли попытку разведки боем в направлении Ивановки. Оккупантам пришлось отступать в сторону Ольгиного.
Продолжая демонстрацию "доброй воли", вражеская авиация нанесла два бомбовых удара по острову Змеиный. А затем из истребителя по Белгород-Днестровскому району Одесской области.
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Как сообщают местные жители, там такая бавовна, всем бавовнам бавовна! Достали таки падлюк!