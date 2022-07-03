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Оккупанты безуспешно пытаются вернуть утраченные позиции на южном направлении, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія

Российские войска пытаются вернуть утраченные позиции на юге Украины, однако терпят поражение и теряют много живой силы и техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на строительство ОК "Південь".

Отмечается, что оккупанты усилили воздушные атаки.

Днем оккупанты нанесли удары по ВСУ в попытке вернуть себе утраченное положение в районе освобожденной Ивановки, также стеляли в районе Мирного, однако целей не достигли.

ВСУ также пресекли попытку разведки боем в направлении Ивановки. Оккупантам пришлось отступать в сторону Ольгиного.

Продолжая демонстрацию "доброй воли", вражеская авиация нанесла два бомбовых удара по острову Змеиный. А затем из истребителя по Белгород-Днестровскому району Одесской области.

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Автор: Анастасія Потіха
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Сегодня ночью, артиллерия ВСУ, двумя мощными и главное точными огневыми ударами, смешала с говном личный состав и технику оккупантов, которые базировались на аэродроме Мелитополя… Уцелевшая техника, в режиме «хватай мешки, вокзал отходит», сваливает в сторону оккупированного Крыма!

Как сообщают местные жители, там такая бавовна, всем бавовнам бавовна! Достали таки падлюк!
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03.07.2022 08:23 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.07.2022 09:42 Ответить
 
 