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Окупанти безуспішно намагаються повернути втрачені позиції на південному напрямку, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

Російські війська намагаються повернути втрачені позиції на півдні України, проте зазнають поразки і втрачають багато живої сили і техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення ОК "Південь".

Зазначається, що окупанти посилили повітряні атаки.

Вдень окупанти завдали ударів по ЗСУ в спробі повернути собі втрачене становище в районі звільненої Іванівки, також били в Райні Мирного, проте цілей не досягли.

ЗСУ також припинили спробу розвідки боєм у напрямку Іванівки. Окупантам довелося відступати в бік Ольгиного.

Продовжуючи демонстрацію "доброї волі", ворожа авіація завдала двох бомбових ударів по острову Зміїний. А потім з винищувача по Білгород-Дністровському району Одеської області.

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Автор: Наталя Джума
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Сегодня ночью, артиллерия ВСУ, двумя мощными и главное точными огневыми ударами, смешала с говном личный состав и технику оккупантов, которые базировались на аэродроме Мелитополя… Уцелевшая техника, в режиме «хватай мешки, вокзал отходит», сваливает в сторону оккупированного Крыма!

Как сообщают местные жители, там такая бавовна, всем бавовнам бавовна! Достали таки падлюк!
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03.07.2022 08:23 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.07.2022 09:42 Відповісти
 
 