Окупанти безуспішно намагаються повернути втрачені позиції на південному напрямку, - ОК "Південь"
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Російські війська намагаються повернути втрачені позиції на півдні України, проте зазнають поразки і втрачають багато живої сили і техніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення ОК "Південь".
Зазначається, що окупанти посилили повітряні атаки.
Вдень окупанти завдали ударів по ЗСУ в спробі повернути собі втрачене становище в районі звільненої Іванівки, також били в Райні Мирного, проте цілей не досягли.
ЗСУ також припинили спробу розвідки боєм у напрямку Іванівки. Окупантам довелося відступати в бік Ольгиного.
Продовжуючи демонстрацію "доброї волі", ворожа авіація завдала двох бомбових ударів по острову Зміїний. А потім з винищувача по Білгород-Дністровському району Одеської області.
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Как сообщают местные жители, там такая бавовна, всем бавовнам бавовна! Достали таки падлюк!