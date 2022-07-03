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В оккупированном Мелитополе сообщают о взрывах на аэродроме, где базируются оккупанты. ВИДЕО (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

Во временно оккупированном Мелитополе сообщают о массированном ударе по аэродрому, где базируются россияне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на мелитопольский портал "РИА Мелитополь" и российский пропагандистский сайт "РИА Новости"

По данным "РИА Мелитополь", речь идет о примерно 15 взрывах в 3 часа ночи и 15 около 5 утра.

"РИА Новости" пишут, что "украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь, по предварительным данным, обстреляли микрорайон Авиагородок". Утверждается, что первый обстрел произошел в 3:15, второй – около 5 утра.

Читайте: Из-за повреждения газопровода в Запорожье пищевая промышленность в Мелитополе остановится, - Мэр Федоров

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+73
Всім виконавцям-респектище...Давайте ще...
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03.07.2022 06:29
+52
У вонючок була можливість забратися звідти. Вони нею не скористалися, от їм допомогли. Ванька, едь в рассеюшку, щи похлебай, пельменей поешь, Машку ****шь. Нечего тебе здесь делать. Опасность на каждом шагу
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03.07.2022 06:32
+50
Які приємні новини з ранку! Бєлгород і Мелітополь разом смакують бавовну!
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03.07.2022 06:45
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Всім виконавцям-респектище...Давайте ще...
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03.07.2022 06:29 Ответить
Слава ЗСУ ‼️❤️💙💛👍👍👍💥🔥💥☠️🔥💥ГОРИТЬ У ПЕКЛИ РАШИСТЮГИ‼️На х#й из Мелитополя ‼️
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03.07.2022 08:56 Ответить
у 1991 р. Україна мала 180 Іл-76
 всі бази крім Мелітополя були розформовані, літаки - близько 150 Іл-76 пропалі в нєізвєстном направлєніі.
залишились 30 Іл-76 в Мелітополі

на гугл мап цього року із зеленою травою на Мелітопольському аеродромі стоять 29 великих транспортних літаки (скоріш за все Іл-76)

отже, 24 лютого була "пройобані" всі рештки військово-транспортної авіації України
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05.07.2022 16:26 Ответить
це схоже ми в'їбли
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03.07.2022 06:31 Ответить
У вонючок була можливість забратися звідти. Вони нею не скористалися, от їм допомогли. Ванька, едь в рассеюшку, щи похлебай, пельменей поешь, Машку ****шь. Нечего тебе здесь делать. Опасность на каждом шагу
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03.07.2022 06:32 Ответить
Ні, але прийдеться. Їм немає що робити на батьківщині українського козацтва і кам'яної могили… Азія їх дім
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03.07.2022 06:43 Ответить
Під землею їм найкраще.
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03.07.2022 08:14 Ответить
Палає клята русня! Це тільки початок, горіти будуть усі! Разом з їхнім царем і головним вівцейобом! Земля під ногами палатиме! Відпрацює арта, потім в ночі на нас чекйте, лайно не донесете!
Смерть ворогам! Працюємо, хлопці!
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03.07.2022 06:44 Ответить
Які приємні новини з ранку! Бєлгород і Мелітополь разом смакують бавовну!
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03.07.2022 06:45 Ответить
Прильот по белгороду по Мелітополю, схоже Хаймерси почали працювати
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03.07.2022 06:48 Ответить
Кожного дня звертаюсь до лаптєногих орків і прошу - тікайте з нашоі землі , поки кінцівки цілі , так як ми вам спокійно ср@ти на нашій землі
НЕ ДАМО 😡
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03.07.2022 06:53 Ответить
мелитопольские нарики че то недовольны. только начали в жопе узкого мира обустраиваться
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03.07.2022 06:57 Ответить
..так тільки канали збуту черешні на рашку налагодили.... як у кінці 80-х та у 90-ті... Рублики почали заробяти..а тут ці ЗСУ...))))
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03.07.2022 08:14 Ответить
Приблизили ещё один жест доброй вол
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03.07.2022 06:59 Ответить
То не мы. Нас там вапще нету. То кацапы сами себя херачат. Массовое самоубийство. Так всегда бывает, когда лезешь в чужой дом
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03.07.2022 07:09 Ответить
Цензор - Вальгала халтурників. Ну яка "бавовна", дебіли?! Ану киш назад в переходи шкарпетками торгувати!
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03.07.2022 07:24 Ответить
Ух ты, как у тебя все запущено, болезный...
Сходи на Линию обороны, почитай Антиколорадоса и форумы на ЛО, может тогда ты не будешь продавать в переходе старые застиранные женские труселя.
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03.07.2022 08:11 Ответить
що таке ЛО ? пробіл у знаннях, пліз
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03.07.2022 10:36 Ответить
Це крутезна аналітика, без хайпу! Самий сок2! Як і Самий сок! Неймовірні
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03.07.2022 14:31 Ответить
У нього нема сечі зрозуміти тутешній стьоб на тему "борошна перекладу"
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04.07.2022 11:54 Ответить
Йой, сарако! Шмируй до переходу за новими шкарпетками. Бо тут-во ніц чим дихтіти!
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04.07.2022 18:32 Ответить
А на відео ця наволоч ще чимось не задоволені....
Два але наркомана ,напевно зайняли чиюсь квартиру
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03.07.2022 07:25 Ответить
Ага. Наші сказали б - "о, нарешті по москалям прилітає, наші працюють... може, скоро нарешті звільнять". Або навіть нехай російською, але аналогічне за змістом. "Во, асвабадителей ****** ****** наконец".
А ці - "это по нам ******..."
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03.07.2022 09:32 Ответить
Щось не чути радості в голосах "жителей временно оккупированных территорий"...
Ой, недаремно ще при радянській владі в анкетах було питання "Чи перебували ви, чи ваші близькі родичі в полоні, або на окупованих територіях"?
Щось у цьому є...
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03.07.2022 07:49 Ответить
Я в 80х годах заполнял анкету в первом отделе. Там был вопрос : Вы служили в белой армии? Если служили, то в каком звании?
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03.07.2022 08:05 Ответить
Та ну! То нарасії, мабуть. В Україні такого не було. Про родичів та окуповані території було.
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03.07.2022 08:09 Ответить
😂
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03.07.2022 10:34 Ответить
Таки так. Гидота недовольна.
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03.07.2022 08:06 Ответить
Опять кацапы курили в неположенном месте. Махорку.
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03.07.2022 08:03 Ответить
Мохнатку
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03.07.2022 13:48 Ответить
Машцчі захєровчій пілотку підпалили ***********.А там лобкосві воші як лаштівки, лаштівки почали як попкорн вибухати.
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04.07.2022 12:47 Ответить
ворога потрібно знищувати а кацапи то вороги
слава ЗСУ!
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03.07.2022 08:26 Ответить
..у останній час настрої у Мелітополі змінилися... Місцеві у своїй більшості вже не хочуть приходу ЗСУ..бо розуміють...що там не залишиться камня на камні. І на диво звинувачують Україну... бо вона якщо повернеться..то тут буде жах. Не рашку... а Україну. А так місто ціле... нічого не розбито...Місцеві вже прилаштувалися до ситуації.. кацапсячих вже сприймають..як своїх. Все як у другу світову.... Коли німці захопили Мелітополь...то на другий день місцеві здали всіх підпільників... і більш про спротив і нечутно було. І казали... Мелітополь звільнили у 41-му... ))) Загарбали у 43-му. Щось у цьому стосовно Мелітополя є. Місто ватне на 90 відсотків.....
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03.07.2022 08:49 Ответить
Херсонці точно такі ж.
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03.07.2022 09:07 Ответить
Не бреши тварюка! Херсонці чудові люди! А ватних мразей ніхто за людей не вважає! Ні рашисти ні ми!!!
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03.07.2022 09:26 Ответить
Есть и такие конечно. Такие же есть и в других городах. Кстати в 14 именно с Мелитополя приезжали колонны проросийских в Херсон и пытались тут устроить свой сруский шабаш, но местные вежливо отправили их домой, иначе пригрозили притопить в Днепре.
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03.07.2022 13:20 Ответить
Всі, хто виправдовує окупацію міст і селищ наявністю там певної кількості вати, провокатор, рашист і просто ідіот!
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03.07.2022 09:28 Ответить
..ні..Шановненька! Це не виправдовування окупації. Це контатація фактів. Почитайте ..що наші воїни пишуть. Як що у боях на київщині та чернігівщині вони знали..що кожен місцевий мешканець...це наш...який допоможе... підкаже .. то на сході місцеві ЇХНІ!!! І це треба прийняти як реальність. Бо з ворогом відкритим... ми маємо таємного тихого ворога.
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03.07.2022 09:36 Ответить
к сожалению это так.
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03.07.2022 10:31 Ответить
Була в лiкарнi i, в черзi до лiкаря, розговорилися з однiею бабусею.
I вона розповiла,що ii онук на фронтi в тих мiстах i каже, що мешканцi
тих мiсць другi,чим мешканцi Пiвночи,Центру, Заходу Украiни.....
I те що Ви написали вiдповидае дiйсностi-нашi хлопцi не вiдчували
пiдтримки,яка була на Киiвщинi,Чернiговщинi та Сумщинi...
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03.07.2022 10:48 Ответить
Так їх і звільняють як у 41 з німецької зброї, будуть жити у ЄС. У 43 загарбали рашкоівани, що змінилось? Хай суки звикають, хто хочу руського міру, може відправлятися ніхто не заважає.
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03.07.2022 09:34 Ответить
+++++++++++++

Якби ще німці не ставили на місцях таку наволоч, як Еріх Кох - взагалі супер гут було б.
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03.07.2022 09:40 Ответить
У 1941 була інша ситуація. Дійсно, німецький штурм унд дранг сприймався багатьма як довгоочікувана декомунізація. А як це треба було інакше сприймати, після Голодомору, єжовщини та усього іншого - "жизнь отдавать за советскую Украину"? Та хій би там плавав.
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03.07.2022 09:38 Ответить
у тих місцевих які не хочуть, ніхто запитувати не буде. Хто дав право писати за усіх місцевих?
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03.07.2022 10:06 Ответить
не знаю - чи правдива інфа про другу світову та Мелітополь, але є просте пояснення: після звірств більшовиків, після розстрілу більшості махновців красною армією, в 1941 було наче визволення. А підпільники - хто? А якраз ті, що служили більшовицькому терору.
Окрім того треба враховувати, що в Херсонській губернії було багато німецьких колоністів. Що тут дивного, що вони прихід німців сприйняли, як прихід своїх?
І ще: ******* німці ж вам нічого поганого не зробили, еге ж? А машини в них класні. І хоч їх предки вбивали українців в часи другої світової, я чомусь думаю, що коли б вони прийшли сьогодні, ви і багато інших мелітопольців з задоволенням зустрічали б їх квітами.
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03.07.2022 13:39 Ответить
..мелітопольці з квітами зустрінуть і китайську армію.... Аби їх не чіпали. А повернуться ЗСУ... почнуться бої за місто... от тоді Ви і побачите все нутро Мелітополя. Я кілька десятків років прожив у цьому акваріумі для хижаків.... Чи то Ви забули відео з мародерами...реальними виступами проти України , починаючи з 2014 року. Більшість знайомих... підтримуючих Україну зараз тихіше води...Бо здають масово сусіди... знайомі... навіть родичи. Мелітополець... це нація...
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03.07.2022 15:32 Ответить
на жаль, у подібних ситуаціях так само поводяться в тих спільнотах, те понад половина мешканців - з навозного контінгєнта а ля "ліміта-воєнщіна-дєрєвєгщіна"...
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03.07.2022 15:52 Ответить
... У нас Шановний трохи інше... Стадо і спільнота....)))
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03.07.2022 16:21 Ответить
Молодчинки ,наші дорогі воїни !
Так їх.
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03.07.2022 08:54 Ответить
То ли ещё будет,
То ли ещё будет,
То ли ещё будет, ой-ой-ой...

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03.07.2022 09:22 Ответить
Чудова новина! Більше більше більше таких!
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03.07.2022 09:25 Ответить
Пропагандони сьогодні будуть верещати, що ми «воюємо на асвабажденной територіі».
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03.07.2022 09:33 Ответить
"Ето по нам х*ярять" - очевидно, ця публіка рахує, що руський окупант - це "їхні". Бо якби це було не так - на підсвідомому рівні воно сказало б "Ето по ім ...".

І таких там основна маса. Або відверті "любітелі руского міра", або малороси, або просто "какіє разніци".
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03.07.2022 09:44 Ответить
Та ще й наприкінці відео "отойдите от око́н" - дєрєвня срєднєй полоси, ***...
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03.07.2022 10:13 Ответить
Справжні Мелітопольці
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03.07.2022 14:14 Ответить
"Это по нам ху@ярят.."-шо це було?
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03.07.2022 10:05 Ответить
Ось оце:

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03.07.2022 10:16 Ответить
Та да. Громыхало знатно, моя Миколаївна чуть с кровати не свалилась.
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03.07.2022 11:15 Ответить
Дайте Украине к Химмарсам еще и высокотоочные ракеты с 300 км радиусом-и тогда ВСУ ожним одновременным залпом уничтожит удаленные аэродромы ,и места скопления российской техники и солдат. Залп из 15 ракет и Парашка физически потеряет возможность продолжать наступление. Украине позарез нужны точные ракеты среднего радиуса(до 2 тыс км)
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03.07.2022 11:55 Ответить
Украина раньше ракеты для космоса и ядерного щита выпускала,а сейчас примитивных ракет на100-200 км сделать не может.Вот такое у нас развитие.
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03.07.2022 13:02 Ответить
вона може. Очільники країни не фінансують, а ті, що можуть зробити - не спішать. Бо у їх совковій голові раша - друг. У раші повно друзів і колег, родичів і таке інше. Ви б робили ракети, якими бомбитимуть ваших родичів?
Саме через те у ЛУЧа успіхи в ракетобудуванні кращі, ніж в спеціалізованому бюро Південне.
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03.07.2022 13:48 Ответить
Гідрометеоцентр повідомляє - у Мелітополі у повітрі підвищився вміст бавовни
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03.07.2022 13:28 Ответить
МЕЛІТОПОЛЬСКА ВАТА СЕРЕ КИРПИЧИНАМИ, А ПАТРІОТИ УКРАЇНИ РАДІЮТЬ 😁
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03.07.2022 14:12 Ответить
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз.... Для ума." (с)
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03.07.2022 14:35 Ответить
не згущайте фарби. 10 відсотків рузге є в кожному населеному пункті і по всій Україні (в ОПі навіть більший відсоток, і активних). Після звільнення покаються, бо лихого ніхто не робили. В роки війни в СРСР була опробована практика. Зразу ж за військами в місто входила опергруппа НКВД з приданими частинами. Миттєво арештовували тих, хто не встиг втекти і складали списки для фільтрації, чоловіків до тюрми сім"ї на поселення. Всіма такими питаннями займався апарат уповноваженого НКВД (у воєнний час) в Україні таким був ванька Серов, по білорусі Абакумов. Все це вирішується просто організатор в тюрму, інши контингент по домах.
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03.07.2022 16:15 Ответить
Нова Чорнобаївка?
Здається, один бешкетник вирішив трошка розважитися:

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04.07.2022 18:38 Ответить
 
 