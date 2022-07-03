В оккупированном Мелитополе сообщают о взрывах на аэродроме, где базируются оккупанты. ВИДЕО (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Мелитополе сообщают о массированном ударе по аэродрому, где базируются россияне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на мелитопольский портал "РИА Мелитополь" и российский пропагандистский сайт "РИА Новости"
По данным "РИА Мелитополь", речь идет о примерно 15 взрывах в 3 часа ночи и 15 около 5 утра.
"РИА Новости" пишут, что "украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь, по предварительным данным, обстреляли микрорайон Авиагородок". Утверждается, что первый обстрел произошел в 3:15, второй – около 5 утра.
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+73 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Пожалуйста, подождите...
всі бази крім Мелітополя були розформовані, літаки - близько 150 Іл-76 пропалі в нєізвєстном направлєніі.
залишились 30 Іл-76 в Мелітополі
на гугл мап цього року із зеленою травою на Мелітопольському аеродромі стоять 29 великих транспортних літаки (скоріш за все Іл-76)
отже, 24 лютого була "пройобані" всі рештки військово-транспортної авіації України
Смерть ворогам! Працюємо, хлопці!
НЕ ДАМО 😡
Сходи на Линию обороны, почитай Антиколорадоса и форумы на ЛО, может тогда ты не будешь продавать в переходе старые застиранные женские труселя.
Два але наркомана ,напевно зайняли чиюсь квартиру
А ці - "это по нам ******..."
Ой, недаремно ще при радянській владі в анкетах було питання "Чи перебували ви, чи ваші близькі родичі в полоні, або на окупованих територіях"?
Щось у цьому є...
слава ЗСУ!
I вона розповiла,що ii онук на фронтi в тих мiстах i каже, що мешканцi
тих мiсць другi,чим мешканцi Пiвночи,Центру, Заходу Украiни.....
I те що Ви написали вiдповидае дiйсностi-нашi хлопцi не вiдчували
пiдтримки,яка була на Киiвщинi,Чернiговщинi та Сумщинi...
Якби ще німці не ставили на місцях таку наволоч, як Еріх Кох - взагалі супер гут було б.
Окрім того треба враховувати, що в Херсонській губернії було багато німецьких колоністів. Що тут дивного, що вони прихід німців сприйняли, як прихід своїх?
І ще: ******* німці ж вам нічого поганого не зробили, еге ж? А машини в них класні. І хоч їх предки вбивали українців в часи другої світової, я чомусь думаю, що коли б вони прийшли сьогодні, ви і багато інших мелітопольців з задоволенням зустрічали б їх квітами.
Так їх.
То ли ещё будет,
То ли ещё будет, ой-ой-ой...
І таких там основна маса. Або відверті "любітелі руского міра", або малороси, або просто "какіє разніци".
Саме через те у ЛУЧа успіхи в ракетобудуванні кращі, ніж в спеціалізованому бюро Південне.
Здається, один бешкетник вирішив трошка розважитися: