В окупованому Мелітополі повідомляють про вибухи на аеродромі, де базуються окупанти. ВIДЕО (оновлено)
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У тимчасово окупованому Мелітополі повідомляють про масований удар по аеродрому, де базуються росіяни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на мелітопольський портал "РІА Мелітополь" та російський пропагандистський сайт "РИА Новости"
За даними "РІА Мелітополь", йдеться про приблизно 15 вибухів о 3 годині ночі та 15 близько 5 ранку.
"РИА Новости" пишуть, що "українські війська двічі за ніч обстріляли Мелітополь, за попередніми даними, обстріляли мікрорайон Авіамістечко". Стверджується, що перший обстріл стався о 3:15, другий – близько 5 ранку.
Топ коментарі
+73 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+52 Cotton Burner
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+50 Pawlo Kit
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Будь ласка, зачекайте...
всі бази крім Мелітополя були розформовані, літаки - близько 150 Іл-76 пропалі в нєізвєстном направлєніі.
залишились 30 Іл-76 в Мелітополі
на гугл мап цього року із зеленою травою на Мелітопольському аеродромі стоять 29 великих транспортних літаки (скоріш за все Іл-76)
отже, 24 лютого була "пройобані" всі рештки військово-транспортної авіації України
Смерть ворогам! Працюємо, хлопці!
НЕ ДАМО 😡
Сходи на Линию обороны, почитай Антиколорадоса и форумы на ЛО, может тогда ты не будешь продавать в переходе старые застиранные женские труселя.
Два але наркомана ,напевно зайняли чиюсь квартиру
А ці - "это по нам ******..."
Ой, недаремно ще при радянській владі в анкетах було питання "Чи перебували ви, чи ваші близькі родичі в полоні, або на окупованих територіях"?
Щось у цьому є...
слава ЗСУ!
I вона розповiла,що ii онук на фронтi в тих мiстах i каже, що мешканцi
тих мiсць другi,чим мешканцi Пiвночи,Центру, Заходу Украiни.....
I те що Ви написали вiдповидае дiйсностi-нашi хлопцi не вiдчували
пiдтримки,яка була на Киiвщинi,Чернiговщинi та Сумщинi...
Якби ще німці не ставили на місцях таку наволоч, як Еріх Кох - взагалі супер гут було б.
Окрім того треба враховувати, що в Херсонській губернії було багато німецьких колоністів. Що тут дивного, що вони прихід німців сприйняли, як прихід своїх?
І ще: ******* німці ж вам нічого поганого не зробили, еге ж? А машини в них класні. І хоч їх предки вбивали українців в часи другої світової, я чомусь думаю, що коли б вони прийшли сьогодні, ви і багато інших мелітопольців з задоволенням зустрічали б їх квітами.
Так їх.
То ли ещё будет,
То ли ещё будет, ой-ой-ой...
І таких там основна маса. Або відверті "любітелі руского міра", або малороси, або просто "какіє разніци".
Саме через те у ЛУЧа успіхи в ракетобудуванні кращі, ніж в спеціалізованому бюро Південне.
Здається, один бешкетник вирішив трошка розважитися: