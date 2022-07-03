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В окупованому Мелітополі повідомляють про вибухи на аеродромі, де базуються окупанти. ВIДЕО (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У тимчасово окупованому Мелітополі повідомляють про масований удар по аеродрому, де базуються росіяни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на мелітопольський портал "РІА Мелітополь" та російський пропагандистський сайт "РИА Новости"

За даними "РІА Мелітополь", йдеться про приблизно 15 вибухів о 3 годині ночі та 15 близько 5 ранку.

"РИА Новости" пишуть, що "українські війська двічі за ніч обстріляли Мелітополь, за попередніми даними, обстріляли мікрорайон Авіамістечко". Стверджується, що перший обстріл стався о 3:15, другий – близько 5 ранку.

Також читайте: Росіяни відкрили штаб підготовки до псевдореферендуму в окупованому Мелітополі, - мер Федоров

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+73
Всім виконавцям-респектище...Давайте ще...
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03.07.2022 06:29
+52
У вонючок була можливість забратися звідти. Вони нею не скористалися, от їм допомогли. Ванька, едь в рассеюшку, щи похлебай, пельменей поешь, Машку ****шь. Нечего тебе здесь делать. Опасность на каждом шагу
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03.07.2022 06:32
+50
Які приємні новини з ранку! Бєлгород і Мелітополь разом смакують бавовну!
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03.07.2022 06:45
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Всім виконавцям-респектище...Давайте ще...
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03.07.2022 06:29 Відповісти
Слава ЗСУ ‼️❤️💙💛👍👍👍💥🔥💥☠️🔥💥ГОРИТЬ У ПЕКЛИ РАШИСТЮГИ‼️На х#й из Мелитополя ‼️
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03.07.2022 08:56 Відповісти
у 1991 р. Україна мала 180 Іл-76
 всі бази крім Мелітополя були розформовані, літаки - близько 150 Іл-76 пропалі в нєізвєстном направлєніі.
залишились 30 Іл-76 в Мелітополі

на гугл мап цього року із зеленою травою на Мелітопольському аеродромі стоять 29 великих транспортних літаки (скоріш за все Іл-76)

отже, 24 лютого була "пройобані" всі рештки військово-транспортної авіації України
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05.07.2022 16:26 Відповісти
це схоже ми в'їбли
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03.07.2022 06:31 Відповісти
У вонючок була можливість забратися звідти. Вони нею не скористалися, от їм допомогли. Ванька, едь в рассеюшку, щи похлебай, пельменей поешь, Машку ****шь. Нечего тебе здесь делать. Опасность на каждом шагу
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03.07.2022 06:32 Відповісти
Ні, але прийдеться. Їм немає що робити на батьківщині українського козацтва і кам'яної могили… Азія їх дім
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03.07.2022 06:43 Відповісти
Під землею їм найкраще.
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03.07.2022 08:14 Відповісти
Палає клята русня! Це тільки початок, горіти будуть усі! Разом з їхнім царем і головним вівцейобом! Земля під ногами палатиме! Відпрацює арта, потім в ночі на нас чекйте, лайно не донесете!
Смерть ворогам! Працюємо, хлопці!
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03.07.2022 06:44 Відповісти
Які приємні новини з ранку! Бєлгород і Мелітополь разом смакують бавовну!
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03.07.2022 06:45 Відповісти
Прильот по белгороду по Мелітополю, схоже Хаймерси почали працювати
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03.07.2022 06:48 Відповісти
Кожного дня звертаюсь до лаптєногих орків і прошу - тікайте з нашоі землі , поки кінцівки цілі , так як ми вам спокійно ср@ти на нашій землі
НЕ ДАМО 😡
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03.07.2022 06:53 Відповісти
мелитопольские нарики че то недовольны. только начали в жопе узкого мира обустраиваться
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03.07.2022 06:57 Відповісти
..так тільки канали збуту черешні на рашку налагодили.... як у кінці 80-х та у 90-ті... Рублики почали заробяти..а тут ці ЗСУ...))))
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03.07.2022 08:14 Відповісти
Приблизили ещё один жест доброй вол
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03.07.2022 06:59 Відповісти
То не мы. Нас там вапще нету. То кацапы сами себя херачат. Массовое самоубийство. Так всегда бывает, когда лезешь в чужой дом
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03.07.2022 07:09 Відповісти
Цензор - Вальгала халтурників. Ну яка "бавовна", дебіли?! Ану киш назад в переходи шкарпетками торгувати!
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03.07.2022 07:24 Відповісти
Ух ты, как у тебя все запущено, болезный...
Сходи на Линию обороны, почитай Антиколорадоса и форумы на ЛО, может тогда ты не будешь продавать в переходе старые застиранные женские труселя.
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03.07.2022 08:11 Відповісти
що таке ЛО ? пробіл у знаннях, пліз
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03.07.2022 10:36 Відповісти
Це крутезна аналітика, без хайпу! Самий сок2! Як і Самий сок! Неймовірні
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03.07.2022 14:31 Відповісти
У нього нема сечі зрозуміти тутешній стьоб на тему "борошна перекладу"
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04.07.2022 11:54 Відповісти
Йой, сарако! Шмируй до переходу за новими шкарпетками. Бо тут-во ніц чим дихтіти!
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04.07.2022 18:32 Відповісти
А на відео ця наволоч ще чимось не задоволені....
Два але наркомана ,напевно зайняли чиюсь квартиру
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03.07.2022 07:25 Відповісти
Ага. Наші сказали б - "о, нарешті по москалям прилітає, наші працюють... може, скоро нарешті звільнять". Або навіть нехай російською, але аналогічне за змістом. "Во, асвабадителей ****** ****** наконец".
А ці - "это по нам ******..."
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03.07.2022 09:32 Відповісти
Щось не чути радості в голосах "жителей временно оккупированных территорий"...
Ой, недаремно ще при радянській владі в анкетах було питання "Чи перебували ви, чи ваші близькі родичі в полоні, або на окупованих територіях"?
Щось у цьому є...
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03.07.2022 07:49 Відповісти
Я в 80х годах заполнял анкету в первом отделе. Там был вопрос : Вы служили в белой армии? Если служили, то в каком звании?
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03.07.2022 08:05 Відповісти
Та ну! То нарасії, мабуть. В Україні такого не було. Про родичів та окуповані території було.
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03.07.2022 08:09 Відповісти
😂
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03.07.2022 10:34 Відповісти
Таки так. Гидота недовольна.
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03.07.2022 08:06 Відповісти
Опять кацапы курили в неположенном месте. Махорку.
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03.07.2022 08:03 Відповісти
Мохнатку
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03.07.2022 13:48 Відповісти
Машцчі захєровчій пілотку підпалили ***********.А там лобкосві воші як лаштівки, лаштівки почали як попкорн вибухати.
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04.07.2022 12:47 Відповісти
ворога потрібно знищувати а кацапи то вороги
слава ЗСУ!
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03.07.2022 08:26 Відповісти
..у останній час настрої у Мелітополі змінилися... Місцеві у своїй більшості вже не хочуть приходу ЗСУ..бо розуміють...що там не залишиться камня на камні. І на диво звинувачують Україну... бо вона якщо повернеться..то тут буде жах. Не рашку... а Україну. А так місто ціле... нічого не розбито...Місцеві вже прилаштувалися до ситуації.. кацапсячих вже сприймають..як своїх. Все як у другу світову.... Коли німці захопили Мелітополь...то на другий день місцеві здали всіх підпільників... і більш про спротив і нечутно було. І казали... Мелітополь звільнили у 41-му... ))) Загарбали у 43-му. Щось у цьому стосовно Мелітополя є. Місто ватне на 90 відсотків.....
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03.07.2022 08:49 Відповісти
Херсонці точно такі ж.
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03.07.2022 09:07 Відповісти
Не бреши тварюка! Херсонці чудові люди! А ватних мразей ніхто за людей не вважає! Ні рашисти ні ми!!!
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03.07.2022 09:26 Відповісти
Есть и такие конечно. Такие же есть и в других городах. Кстати в 14 именно с Мелитополя приезжали колонны проросийских в Херсон и пытались тут устроить свой сруский шабаш, но местные вежливо отправили их домой, иначе пригрозили притопить в Днепре.
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03.07.2022 13:20 Відповісти
Всі, хто виправдовує окупацію міст і селищ наявністю там певної кількості вати, провокатор, рашист і просто ідіот!
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03.07.2022 09:28 Відповісти
..ні..Шановненька! Це не виправдовування окупації. Це контатація фактів. Почитайте ..що наші воїни пишуть. Як що у боях на київщині та чернігівщині вони знали..що кожен місцевий мешканець...це наш...який допоможе... підкаже .. то на сході місцеві ЇХНІ!!! І це треба прийняти як реальність. Бо з ворогом відкритим... ми маємо таємного тихого ворога.
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03.07.2022 09:36 Відповісти
к сожалению это так.
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03.07.2022 10:31 Відповісти
Була в лiкарнi i, в черзi до лiкаря, розговорилися з однiею бабусею.
I вона розповiла,що ii онук на фронтi в тих мiстах i каже, що мешканцi
тих мiсць другi,чим мешканцi Пiвночи,Центру, Заходу Украiни.....
I те що Ви написали вiдповидае дiйсностi-нашi хлопцi не вiдчували
пiдтримки,яка була на Киiвщинi,Чернiговщинi та Сумщинi...
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03.07.2022 10:48 Відповісти
Так їх і звільняють як у 41 з німецької зброї, будуть жити у ЄС. У 43 загарбали рашкоівани, що змінилось? Хай суки звикають, хто хочу руського міру, може відправлятися ніхто не заважає.
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03.07.2022 09:34 Відповісти
+++++++++++++

Якби ще німці не ставили на місцях таку наволоч, як Еріх Кох - взагалі супер гут було б.
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03.07.2022 09:40 Відповісти
У 1941 була інша ситуація. Дійсно, німецький штурм унд дранг сприймався багатьма як довгоочікувана декомунізація. А як це треба було інакше сприймати, після Голодомору, єжовщини та усього іншого - "жизнь отдавать за советскую Украину"? Та хій би там плавав.
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03.07.2022 09:38 Відповісти
у тих місцевих які не хочуть, ніхто запитувати не буде. Хто дав право писати за усіх місцевих?
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03.07.2022 10:06 Відповісти
не знаю - чи правдива інфа про другу світову та Мелітополь, але є просте пояснення: після звірств більшовиків, після розстрілу більшості махновців красною армією, в 1941 було наче визволення. А підпільники - хто? А якраз ті, що служили більшовицькому терору.
Окрім того треба враховувати, що в Херсонській губернії було багато німецьких колоністів. Що тут дивного, що вони прихід німців сприйняли, як прихід своїх?
І ще: ******* німці ж вам нічого поганого не зробили, еге ж? А машини в них класні. І хоч їх предки вбивали українців в часи другої світової, я чомусь думаю, що коли б вони прийшли сьогодні, ви і багато інших мелітопольців з задоволенням зустрічали б їх квітами.
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03.07.2022 13:39 Відповісти
..мелітопольці з квітами зустрінуть і китайську армію.... Аби їх не чіпали. А повернуться ЗСУ... почнуться бої за місто... от тоді Ви і побачите все нутро Мелітополя. Я кілька десятків років прожив у цьому акваріумі для хижаків.... Чи то Ви забули відео з мародерами...реальними виступами проти України , починаючи з 2014 року. Більшість знайомих... підтримуючих Україну зараз тихіше води...Бо здають масово сусіди... знайомі... навіть родичи. Мелітополець... це нація...
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03.07.2022 15:32 Відповісти
на жаль, у подібних ситуаціях так само поводяться в тих спільнотах, те понад половина мешканців - з навозного контінгєнта а ля "ліміта-воєнщіна-дєрєвєгщіна"...
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03.07.2022 15:52 Відповісти
... У нас Шановний трохи інше... Стадо і спільнота....)))
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03.07.2022 16:21 Відповісти
Молодчинки ,наші дорогі воїни !
Так їх.
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03.07.2022 08:54 Відповісти
То ли ещё будет,
То ли ещё будет,
То ли ещё будет, ой-ой-ой...

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03.07.2022 09:22 Відповісти
Чудова новина! Більше більше більше таких!
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03.07.2022 09:25 Відповісти
Пропагандони сьогодні будуть верещати, що ми «воюємо на асвабажденной територіі».
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03.07.2022 09:33 Відповісти
"Ето по нам х*ярять" - очевидно, ця публіка рахує, що руський окупант - це "їхні". Бо якби це було не так - на підсвідомому рівні воно сказало б "Ето по ім ...".

І таких там основна маса. Або відверті "любітелі руского міра", або малороси, або просто "какіє разніци".
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03.07.2022 09:44 Відповісти
Та ще й наприкінці відео "отойдите от око́н" - дєрєвня срєднєй полоси, ***...
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03.07.2022 10:13 Відповісти
Справжні Мелітопольці
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03.07.2022 14:14 Відповісти
"Это по нам ху@ярят.."-шо це було?
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03.07.2022 10:05 Відповісти
Ось оце:

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03.07.2022 10:16 Відповісти
Та да. Громыхало знатно, моя Миколаївна чуть с кровати не свалилась.
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03.07.2022 11:15 Відповісти
Дайте Украине к Химмарсам еще и высокотоочные ракеты с 300 км радиусом-и тогда ВСУ ожним одновременным залпом уничтожит удаленные аэродромы ,и места скопления российской техники и солдат. Залп из 15 ракет и Парашка физически потеряет возможность продолжать наступление. Украине позарез нужны точные ракеты среднего радиуса(до 2 тыс км)
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03.07.2022 11:55 Відповісти
Украина раньше ракеты для космоса и ядерного щита выпускала,а сейчас примитивных ракет на100-200 км сделать не может.Вот такое у нас развитие.
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03.07.2022 13:02 Відповісти
вона може. Очільники країни не фінансують, а ті, що можуть зробити - не спішать. Бо у їх совковій голові раша - друг. У раші повно друзів і колег, родичів і таке інше. Ви б робили ракети, якими бомбитимуть ваших родичів?
Саме через те у ЛУЧа успіхи в ракетобудуванні кращі, ніж в спеціалізованому бюро Південне.
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03.07.2022 13:48 Відповісти
Гідрометеоцентр повідомляє - у Мелітополі у повітрі підвищився вміст бавовни
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03.07.2022 13:28 Відповісти
МЕЛІТОПОЛЬСКА ВАТА СЕРЕ КИРПИЧИНАМИ, А ПАТРІОТИ УКРАЇНИ РАДІЮТЬ 😁
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03.07.2022 14:12 Відповісти
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз.... Для ума." (с)
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03.07.2022 14:35 Відповісти
не згущайте фарби. 10 відсотків рузге є в кожному населеному пункті і по всій Україні (в ОПі навіть більший відсоток, і активних). Після звільнення покаються, бо лихого ніхто не робили. В роки війни в СРСР була опробована практика. Зразу ж за військами в місто входила опергруппа НКВД з приданими частинами. Миттєво арештовували тих, хто не встиг втекти і складали списки для фільтрації, чоловіків до тюрми сім"ї на поселення. Всіма такими питаннями займався апарат уповноваженого НКВД (у воєнний час) в Україні таким був ванька Серов, по білорусі Абакумов. Все це вирішується просто організатор в тюрму, інши контингент по домах.
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03.07.2022 16:15 Відповісти
Нова Чорнобаївка?
Здається, один бешкетник вирішив трошка розважитися:

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04.07.2022 18:38 Відповісти
 
 