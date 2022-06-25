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Росіяни відкрили штаб підготовки до псевдореферендуму в окупованому Мелітополі, - мер Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

референдум

Російські окупанти в Мелітополі утворили штаб для проведення так званого референдуму.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров під час національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Декілька днів тому стало відомо, що окупанти утворили свій штаб для проведення референдуму. Одним з керівників цього штабу стала Галина Катющенко, яка була одним з керівників штабу Партії регіонів. Начебто вона тепер готує документи для проведення псевдореферендуму", - каже Федоров.

Він переконаний, що підготовка окупантів спричинена бажанням отримати картинку підтримки людьми приєднання чи входження до складу квазіреспубліки. Про волевиявлення громадян не йдеться, наголошує міський голова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти планують провести "референдум" в Херсонській і Запорізькій областях 11 вересня, - Центр національного спротиву

"Чому вони так тягнуть з референдумом, для мене зрозуміло. Сьогодні ми не можемо сказати, що більш як 5% на тимчасово окупованих територіях підтримують Росію. А 95%, які залишились в окупації - точно проти. Не кажучи вже про тих, хто залишив наші тимчасово окуповані міста", - підкреслив Федоров.

За його словами, російські окупанти можуть показати картинку, але це не вплине на звільнення окупованих територій ЗСУ, а також на супротив тих людей, які перебувають, як в місті, так і поза містом.

Нагадаємо, окупаційна влада кілька разів переносила "референдуми" у Запорізькій та Херсонській областях. Нинішня дата - 11 вересня. Цього ж дня в Росії відбуватимуться вибори.

Також читайте: Російський банк почав працювати в окупованому Мелітополі: Гроші приймає, але не видає

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+10
Касапские дебилы вносите ноги скоро вам писта наступит.
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25.06.2022 20:39
+8
привезут автобусами с кацапии для картинки, как было в 2014. результаты естественно нарисуют. а потом будут грозить ядерной бимбой чтоб не отвоёвывали.
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25.06.2022 20:51
+5
Їм немає різниіі, скулькі відсотків їх підтримує. Якщо буде потрібно, вони і 146 намалюють.
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25.06.2022 20:58
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Касапские дебилы вносите ноги скоро вам писта наступит.
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25.06.2022 20:39 Відповісти
Ну ,а як скоро-нам казочку Буданов розповість.
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25.06.2022 22:14 Відповісти
Та як то по)(уй.
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25.06.2022 20:39 Відповісти
Не подобається щось мені цей мер, ой не подобається ...
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25.06.2022 20:44 Відповісти
Левый парень сто пудов.
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25.06.2022 20:50 Відповісти
Лівий це ви і ваш співрозмовник.
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25.06.2022 21:00 Відповісти
Сьогодні ми не можемо сказати, що більш як 5% на тимчасово окупованих територіях підтримують Росію. А 95%, які залишились в окупації - точно проти. Джерело: https://censor.net/ua/n3350213
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25.06.2022 20:48 Відповісти
привезут автобусами с кацапии для картинки, как было в 2014. результаты естественно нарисуют. а потом будут грозить ядерной бимбой чтоб не отвоёвывали.
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25.06.2022 20:51 Відповісти
С мавзолєйним паспортом разве что а АД дорога...
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25.06.2022 20:51 Відповісти
каждому участнику свинцовую пидозру
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25.06.2022 20:55 Відповісти
Їм немає різниіі, скулькі відсотків їх підтримує. Якщо буде потрібно, вони і 146 намалюють.
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25.06.2022 20:58 Відповісти
з української сторони бюлєтєні будуть вкидати М-777
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25.06.2022 21:01 Відповісти
Московія - но нагла, підла і брехлива країна ! Завезуть із Сибіру і Далекого Сходу колишніх зеків, розселять у вкрадене житло - і буде нова формація "руського міра", буде референдум, як у Криму під дулами автоматів ...
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25.06.2022 21:06 Відповісти
Насправді, це ДОБРЕ!
ВСУ у будь якому разі буде звільняти Мелітопіль.
Буде там цей псевдо-референдум, чи ні.
А цім псевдо-референдум Рашка ЗРІВНЯЄ міжнародний статус Мелітополя та Криму.
У прорашистських західних політиків НЕ БУДЕ аргументів, чому звільняти "референдумний" Мелітопіль можна, а "референдумний" Крим - НІ!
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25.06.2022 21:14 Відповісти
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25.06.2022 21:27 Відповісти
Референдум буде проводитись просто в окопах, а всім голосуючим, в нагороду, будуть видавати російські сухі пайки 2015 року випуску, щоби не пропали.
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25.06.2022 21:43 Відповісти
Ну,як контрнаступу немає.то з цивільними громадянами окупанти творять що їм забагнеться.
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25.06.2022 22:12 Відповісти
 
 