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ВСУ отразили штурм на Харьковском и Славянском направлениях, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Украинские защитники успешно отбили вражеский штурм недалеко от Прудянки на Харьковском направлении. Также безуспешно враг пытался вести штурмовые действия недалеко от Мазановки на Славянском направлении.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 3 июля в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались сто тридцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. По имеющейся информации, с 1 июля 2022 года начата ротация подразделений вооруженных сил Республики Беларусь в Брестской области. Усиливается система противовоздушной обороны за счет подразделений Восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации.

На Северском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Кроме того, враг обстрелял с территории Российской Федерации позиции сил обороны и гражданскую инфраструктуру вблизи Бачевска и Волковки Сумской области.

На Харьковском направлении враг ведет оборону занятых ранее позиций. Обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Русская Лозовая, Победа, Верхний Салтов, Замуловка, Волобуевка, Милова, Протопоповка, Питомник, Прудянка и Норцовка.

Вражеский штурм недалеко от Прудянки наши воины успешно отбили. Противник нанес авиаудару недалеко от Мосьпанова и Гракова.

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На Славянском направлении оккупанты обороняются. Обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Дибровно, Мазановка, Краснополье, Сухая Каменка, Вернополье и Маяки. Неоднократно безуспешно пытались вести штурмовые действия недалеко от Мазановки. Получили отпор и отошли. Враг применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Донецком направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на закреплении на позициях в районе города Лисичанск и Верхнекаменки. Вели наступательные действия вблизи Белогоровки, успеха не имели, вынуждены отойти.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы неподалеку от Новолуганского и Майского. Нанес авиаудары вблизи Покровского. Пытается вести наступление в районе населенного пункта Спорное, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал наши позиции в районах населенных пунктов Пески, Невельское, Новомихайловка, Новоданиловка, Полтавка, Белогорье, Ольговское и Каменское. Штурмовыми действиями враг пытается улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Спартак.

На Южнобугском направлении противник сосредотачивает усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны на вероятных направлениях наступления. Совершал систематические обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка.

Российские оккупанты наносят систематические ракетные удары на Николаевском направлении.

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В северо-западной части Черного моря корабельная группировка черноморского флота продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведению разведки. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины работала фактически по всем направлениям боевых действий – в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Совершила почти полтора десятка групповых вылетов. Уничтожены около двадцати единиц вражеской техники и два полевых склада боеприпасов. Наши подразделения продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач. Общие потери противника уточняются.
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Топ комментарии
+14
Сегодня ночью, артиллерия ВСУ, двумя мощными и главное точными огневыми ударами, смешала с говном личный состав и технику оккупантов, которые базировались на аэродроме Мелитополя… Уцелевшая техника, в режиме «хватай мешки, вокзал отходит», сваливает в сторону оккупированного Крыма!

Как сообщают местные жители, там такая бавовна, всем бавовнам бавовна! Достали таки падлюк!
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03.07.2022 08:25
+9
Хлопці , Ви молодці , тримайтеся , так як бити орків , то є важка справа 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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03.07.2022 07:54
+3
По одной день будет очень хорошо. И так каждый день. Благодаря этому, у русских очень скоро базы закончатся.
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03.07.2022 09:51
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Повідомлення про це у зведенні є: "На Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях у районі міста Лисичанськ...".
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03.07.2022 08:17 Ответить
Хлопці , Ви молодці , тримайтеся , так як бити орків , то є важка справа 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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03.07.2022 07:54 Ответить
когда достигнут кратный перевес в силах - тогда идут в контрнаступление.
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03.07.2022 08:27 Ответить
Такі твердження хибні, бо рашистські війська, що задіяні у війні проти України, включаючи ракетні частини, авіації, флоту, вагнерів, рг, сателітів пмр і рб, сєпарів ордло і т.ін. плюс обслуга, складають більше 1 млн.
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03.07.2022 09:54 Ответить
Сегодня ночью, артиллерия ВСУ, двумя мощными и главное точными огневыми ударами, смешала с говном личный состав и технику оккупантов, которые базировались на аэродроме Мелитополя… Уцелевшая техника, в режиме «хватай мешки, вокзал отходит», сваливает в сторону оккупированного Крыма!

Как сообщают местные жители, там такая бавовна, всем бавовнам бавовна! Достали таки падлюк!
показать весь комментарий
03.07.2022 08:25 Ответить
https://twitter.com/i/status/1543447474089742336
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03.07.2022 08:58 Ответить
По одной день будет очень хорошо. И так каждый день. Благодаря этому, у русских очень скоро базы закончатся.
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03.07.2022 09:51 Ответить
Я в шоке от видео, нужна срочная огласка для привлечения внимания к проблеме, форумчане посмотрите - https://www.youtube.com/watch?v=LyWXnMiGE64&t=1483s
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03.07.2022 08:34 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.07.2022 09:43 Ответить
Слава зсу! Смерть ворогам!!!
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03.07.2022 09:50 Ответить
 
 