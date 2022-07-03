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ЗСУ відбили штурм на Харківському та Слов’янському напрямках, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Українські захисники успішно відбили ворожий штурм неподалік Прудянки на Харківському напрямку. Також безуспішно ворог намагався вести штурмові дії неподалік Мазанівка на Слов’янському напрямку.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 3 липня у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Так, розпочалася сто тридцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. За наявною інформацією, з 1 липня 2022 року розпочато ротацію підрозділів збройних сил Республіки Білорусь у Брестській області. Посилюється система протиповітряної оборони за рахунок підрозділів Східного військового округу збройних сил Російської Федерації.

На Сіверському напрямку противник продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Крім того, ворог обстріляв з території Російської Федерації позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру поблизу Бачівська та Вовківки Сумської області.

На Харківському напрямку ворог веде оборону зайнятих раніше позицій. Обстрілював із артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Перемога, Верхній Салтів, Замулівка, Волобуївка, Мілова, Протопопівка, Питомник, Прудянка та Норцівка.

Ворожий штурм неподалік Прудянки наші воїни успішно відбили. Противник завдав авіаудару неподалік Мосьпанового та Гракового.

Також читайте: Ворог закріплюється в районі Верхньокам’янки на Донецькому напрямку, - Генштаб ЗСУ

На Слов’янському напрямку окупанти обороняються. Обстріляли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Краснопілля, Суха Кам’янка, Вірнопілля і Маяки. Неодноразово безуспішно намагалися вести штурмові дії неподалік Мазанівки. Отримали відсіч та відійшли. Ворог застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях у районі міста Лисичанськ та Верхньокам’янки. Вели наступальні дії поблизу Білогорівки, успіху не мали, змушені відійти.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли неподалік Новолуганського і Травневого. Завдав авіаудару поблизу Покровського. Намагається вести наступ в районі населеного пункту Спірне, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював наші позиції в районах населених пунктів Піски, Невельське, Новомихайлівка, Новоданилівка, Полтавка, Білогір’я, Ольгівське та Кам’янське. Штурмовими діями ворог намагається покращити тактичне положення в районі населеного пункту Спартак.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони на ймовірних напрямках наступу. Здійснював систематичні обстріли зі ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка.

Російські окупанти завдають систематичних ракетних ударів на Миколаївському напрямку.

Також дивіться: Захоплення Лисичанська військами РФ - це питання днів, - репортаж Sky News. ВIДЕО

У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання чорноморського флоту продовжує виконувати завдання з блокування морських комунікацій України та ведення розвідки. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України працювала фактично на всіх напрямках бойових дій – у Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях. Здійснила майже півтора десятка групових вильотів. Знищено близько двадцяти одиниць ворожої техніки та два польових склади боєприпасів. Наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань. Загальні втрати противника уточнюються.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Сегодня ночью, артиллерия ВСУ, двумя мощными и главное точными огневыми ударами, смешала с говном личный состав и технику оккупантов, которые базировались на аэродроме Мелитополя… Уцелевшая техника, в режиме «хватай мешки, вокзал отходит», сваливает в сторону оккупированного Крыма!

Как сообщают местные жители, там такая бавовна, всем бавовнам бавовна! Достали таки падлюк!
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03.07.2022 08:25
+9
Хлопці , Ви молодці , тримайтеся , так як бити орків , то є важка справа 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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03.07.2022 07:54
+3
По одной день будет очень хорошо. И так каждый день. Благодаря этому, у русских очень скоро базы закончатся.
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03.07.2022 09:51
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Повідомлення про це у зведенні є: "На Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях у районі міста Лисичанськ...".
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03.07.2022 08:17 Відповісти
Хлопці , Ви молодці , тримайтеся , так як бити орків , то є важка справа 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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03.07.2022 07:54 Відповісти
когда достигнут кратный перевес в силах - тогда идут в контрнаступление.
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03.07.2022 08:27 Відповісти
Такі твердження хибні, бо рашистські війська, що задіяні у війні проти України, включаючи ракетні частини, авіації, флоту, вагнерів, рг, сателітів пмр і рб, сєпарів ордло і т.ін. плюс обслуга, складають більше 1 млн.
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03.07.2022 09:54 Відповісти
Сегодня ночью, артиллерия ВСУ, двумя мощными и главное точными огневыми ударами, смешала с говном личный состав и технику оккупантов, которые базировались на аэродроме Мелитополя… Уцелевшая техника, в режиме «хватай мешки, вокзал отходит», сваливает в сторону оккупированного Крыма!

Как сообщают местные жители, там такая бавовна, всем бавовнам бавовна! Достали таки падлюк!
показати весь коментар
03.07.2022 08:25 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1543447474089742336
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03.07.2022 08:58 Відповісти
По одной день будет очень хорошо. И так каждый день. Благодаря этому, у русских очень скоро базы закончатся.
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03.07.2022 09:51 Відповісти
Я в шоке от видео, нужна срочная огласка для привлечения внимания к проблеме, форумчане посмотрите - https://www.youtube.com/watch?v=LyWXnMiGE64&t=1483s
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03.07.2022 08:34 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.07.2022 09:43 Відповісти
Слава зсу! Смерть ворогам!!!
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03.07.2022 09:50 Відповісти
 
 