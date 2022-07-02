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Ворог закріплюється в районі Верхньокам’янки на Донецькому напрямку, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом на 18.00 02.07.2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Триває 129 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. Проводяться тренування з наведення понтонних переправ. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку без особливих змін. Противник обстріляв позиції Сил оборони в районах населених пунктів Студенок, Товстодубове, Нова Слобода та Білопілля.

На Харківському напрямку ворог веде оборону зайнятих раніше позицій. Здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золочів, Хрестище, Молодова, Коробочкине, Велика Бабка, Малинівка, Іванівка, Черкаська Лозова, Слатине та Чепіль. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мав, відійшов. Завдав авіаудару неподалік Верхнього Салтова та Прудянки. Вів повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10".

На Слов’янському напрямку ворог продовжує ведення оборони. Обстрілював із артилерії райони Долини, Курульки, Адамівки та Барвінкового. Штурмові дії в районі населеного пункту Богородичне наші воїни вкотре успішно відбили.

На Донецькому напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру неподалік Івано-Дар’ївки та Золотарівки. За результатами бойових дій закріплюється в районі населеного пункту Верхньокам’янка.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 870 осіб, 217 літаків, 186 гелікоптерів, 1582 танки та 3737 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Краматорському напрямку ворожі обстріли зафіксовано поблизу Білогорівки.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Кодеми і Берестового. Біля останнього здійснили розвідку боєм. Українські воїни дали рішучу відсіч та змусили ворога відійти.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник з артилерії різних калібрів обстріляв райони Авдіївки, Опитного, Нетайлового, Павлівки, Оріхова, Малинівки, Новосілки та Новоандріївки. Завдавав авіаударів неподалік Павлівки. Наступальні дії ворога у районі населеного пункту Новомихайлівка українські захисники зупинили та відкинули його назад.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії. Ведуть повітряну розвідку БпЛА. За результатами дій українських воїнів противник залишив населений пункт Іванівка.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться в інформації Генштабу.

Також читайте: Ворог безуспішно штурмував Богородичне на Слов’янському напрямку, окупанти відійшли від Верхньокам’янського, - Генштаб

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
Все помнят такую фамилию - Дмитрий Шкребец.
Житель Ялты, патриот России и яростный запутинец, который потерял сына на крейсере "Москва" и добивался от МО информации о его гибели.
На что его поставили перед ультиматумом - или признаешь, что он "пропал без вести" и получаешь компенсацию или объявляем твоего сына "самовольно оставившим часть", то есть дезертиром .
Видимо, он согласился на первый вариант.
Но история имеет свое, еще более трагическое продолжение:
"Дмитрий Шкребец, отец погибшего на крейсере «Москва» матроса-срочника, остался ныне не только без сына, но и без жены. Она сбежала с 7 млн. руб. государственной компенсации."
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02.07.2022 19:05
+11
Бабка с флагом - совсем вменяемая из-под Харькова.
Немного не разобралась в ситуации. А флаг из ее юности - мы все в такой стране родились.
рашисты уничтожили ее дом.
Сейчас она в Харькове в хосписе - проклинает рашистов за разрушенный дом.
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02.07.2022 19:25
+10
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02.07.2022 19:15
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02.07.2022 18:58 Відповісти
Из Лиса...
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02.07.2022 19:01 Відповісти
Так.
Щоб для всіх не трапилось "несподіваної ЗРАДИ":
Планується відхід з Лисичанську.
Зрозуміло, рашистьська пропаганда зловить "множинний оргазм" з приводу "звільнення" Луганської області.
Але, не сумуємо і не панікуємо.
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02.07.2022 19:47 Відповісти
Так-так, це "перший оргазм", але він поки що хибний.
😉
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02.07.2022 21:05 Відповісти
ЗСУ покинули Лисичанськ https://t.me/DeepStateUA
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02.07.2022 20:57 Відповісти
Cтранно на самой карте Лисичанск не закрашен красным
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02.07.2022 21:07 Відповісти
Кстати, это очень характерно.
Они уже и сами не верят в свою выморочную и полностью обанкротившуюся идею "русского мира" и как-то все больше делают уклон в советскую тематику.
Отсюда и все эти красные флаги, и полоумные бабки со "знаменем победы", и советская патриотическая атрибутика, и возвращение монументов Лукича на центральные площади, и возврат советских названий улиц и городов(Кадиевка опять называется Стаханов, как бы Мариуполю не вернули Жданов)
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02.07.2022 19:12 Відповісти
Такое ощущение что власти РФ убедились что у них не очень получается с идеологией, и сделали условия чтоб народ страны сам нашёл себе национальную идею, за которую воюет (ну а власти её выявят и начнут пользоваться). Ну видимо он выбрал "восстановление СССР", и "Великая отечественная война №2".

Все эти знамёна победы и символика СССР, это самодеятельность "снизу". Вплоть до того что волонтёры собирают деньги, где то заказывают эти знамёна и переправляют вместе с беспилотниками, рациями и т п - военным.
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02.07.2022 19:25 Відповісти
Бабка с флагом - совсем вменяемая из-под Харькова.
Немного не разобралась в ситуации. А флаг из ее юности - мы все в такой стране родились.
рашисты уничтожили ее дом.
Сейчас она в Харькове в хосписе - проклинает рашистов за разрушенный дом.
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02.07.2022 19:25 Відповісти
Все помнят такую фамилию - Дмитрий Шкребец.
Житель Ялты, патриот России и яростный запутинец, который потерял сына на крейсере "Москва" и добивался от МО информации о его гибели.
На что его поставили перед ультиматумом - или признаешь, что он "пропал без вести" и получаешь компенсацию или объявляем твоего сына "самовольно оставившим часть", то есть дезертиром .
Видимо, он согласился на первый вариант.
Но история имеет свое, еще более трагическое продолжение:
"Дмитрий Шкребец, отец погибшего на крейсере «Москва» матроса-срочника, остался ныне не только без сына, но и без жены. Она сбежала с 7 млн. руб. государственной компенсации."
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02.07.2022 19:05 Відповісти
Подсвинок дело наживное, а 7 млн на дороге не валяются
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02.07.2022 19:15 Відповісти
Кацапские жоны именно такие шльондры 😠
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02.07.2022 20:11 Відповісти
Я не военный и мне тяжело понять, почему Лисичанск окружен с Северодонецка и Каменки, а не группировка кацапни в Каменке зажата между Лисичанском и Бахмутом, например.
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02.07.2022 19:12 Відповісти
имперское кратное превосходство в технике все еще никуда не делось. "Огневой вал"( есть такой термин), кто под ним бывал, понимает. Сейчас, в 22, все еще хуже , чем в 14 ( авиация, КР, ОТР, 203 мм арта).
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02.07.2022 19:33 Відповісти
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02.07.2022 19:15 Відповісти
Как понять эту фразу:За результатами бойових дій закріплюється в районі населеного пункту Верхньокам'янка.Писали бы уже сразу,что противник занял этот населённый пункт,а то как только противник займёт какой -нибудь город или село то правду не пишут или пишут не сразу ,а начинают обтекаемо противник имел частичный успех,противник закрепляеться в районе такого то нп ,в такой то части этого нп ,ведёт наступление по направлению такого то нп
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02.07.2022 19:44 Відповісти
Ни чего там хорошего на фронтах сейчас нет. Миллиарды тупо слитые на асфальты боком выходят и будут очень долго выходить. За 8 лет войны, не было произведено ни одного даже патрона, не говоря о снарядах или ракетах. Только волали, мы за мир, в глазки посмотреть и стать на колени и путин сжалится и уйдет. Украинские ракетные программы агенты путина во власти успешно все заморозили и остановили. А теперь буквально голыми руками воюем против огненного вала.
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02.07.2022 20:00 Відповісти
Героям Украіни Слава!!

Смерть русофашистам 😡
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02.07.2022 20:06 Відповісти
Что наши войска уже вышли оттуда ?
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02.07.2022 20:28 Відповісти
Ты бот, ты и пиши
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02.07.2022 20:31 Відповісти
Піди і подивись ато кацапскі новини читаеш
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02.07.2022 20:30 Відповісти
 
 