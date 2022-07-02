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Враг закрепляется в районе Верхнекаменки на Донецком направлении, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18:00 02.07.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 129 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь на ротационной основе продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в приграничных районах Брестской и Гомельской областей. Проводятся тренировки по наведению понтонных переправ. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

На Северском направлении без особых изменений. Противник обстрелял позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Студенок, Толстодубово, Новая Слобода и Белополье.

На Харьковском направлении враг ведет оборону занятых ранее позиций. Совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Золочев, Крестище, Молодова, Коробочкино, Большая Бабка, Малиновка, Ивановка, Черкасская Лозовая, Слатино и Чеполь. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Дементиевка, успеха не имел, отошел. Нанес авиаудар неподалеку от Верхнего Салтова и Прудянки. Проводил воздушную разведку БПЛА "Орлан-10".

На Славянском направлении враг продолжает ведение обороны. Обстреливал из артиллерии районы Долины, Курульки, Адамовки и Барвинкового. Штурмовые действия в районе населенного пункта Богородичное наши воины еще раз успешно отразили.

На Донецком направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру недалеко от Ивано-Дарьевки и Золотаревки. По результатам боевых действий закрепляется в районе населённого пункта Верхнекаменка.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 870 человек, 217 самолетов, 186 вертолетов, 1582 танка и 3737 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

На Краматорском направлении вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Белогоровки.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Кодемы и Берестового. Возле последнего была проведена разведка боем. Украинские воины дали решительный отпор и заставили врага отойти.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник из артиллерии разных калибров обстрелял районы Авдеевки, Опытного, Нетайлового, Павловки, Орехова, Малиновки, Новоселки и Новоандреевки. Наносил авиаудары неподалеку от Павловки. Наступательные действия врага в районе населенного пункта Новомихайловка украинские защитники остановили и отбросили его.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжают систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии. Ведут воздушную разведку БПЛА. По результатам действий украинских воинов противник покинул населенный пункт Ивановка.

Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба.

Читайте также: Враг безуспешно штурмовал Богородичное на Славянском направлении, оккупанты отошли от Верхнекаменского, - Генштаб
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Топ комментарии
+15
Все помнят такую фамилию - Дмитрий Шкребец.
Житель Ялты, патриот России и яростный запутинец, который потерял сына на крейсере "Москва" и добивался от МО информации о его гибели.
На что его поставили перед ультиматумом - или признаешь, что он "пропал без вести" и получаешь компенсацию или объявляем твоего сына "самовольно оставившим часть", то есть дезертиром .
Видимо, он согласился на первый вариант.
Но история имеет свое, еще более трагическое продолжение:
"Дмитрий Шкребец, отец погибшего на крейсере «Москва» матроса-срочника, остался ныне не только без сына, но и без жены. Она сбежала с 7 млн. руб. государственной компенсации."
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02.07.2022 19:05
+11
Бабка с флагом - совсем вменяемая из-под Харькова.
Немного не разобралась в ситуации. А флаг из ее юности - мы все в такой стране родились.
рашисты уничтожили ее дом.
Сейчас она в Харькове в хосписе - проклинает рашистов за разрушенный дом.
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02.07.2022 19:25
+10
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02.07.2022 19:15
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Кажись, пора выходить...
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02.07.2022 18:58 Ответить
Из Лиса...
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02.07.2022 19:01 Ответить
Так.
Щоб для всіх не трапилось "несподіваної ЗРАДИ":
Планується відхід з Лисичанську.
Зрозуміло, рашистьська пропаганда зловить "множинний оргазм" з приводу "звільнення" Луганської області.
Але, не сумуємо і не панікуємо.
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02.07.2022 19:47 Ответить
Так-так, це "перший оргазм", але він поки що хибний.
😉
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02.07.2022 21:05 Ответить
ЗСУ покинули Лисичанськ https://t.me/DeepStateUA
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02.07.2022 20:57 Ответить
Cтранно на самой карте Лисичанск не закрашен красным
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02.07.2022 21:07 Ответить
Кстати, это очень характерно.
Они уже и сами не верят в свою выморочную и полностью обанкротившуюся идею "русского мира" и как-то все больше делают уклон в советскую тематику.
Отсюда и все эти красные флаги, и полоумные бабки со "знаменем победы", и советская патриотическая атрибутика, и возвращение монументов Лукича на центральные площади, и возврат советских названий улиц и городов(Кадиевка опять называется Стаханов, как бы Мариуполю не вернули Жданов)
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02.07.2022 19:12 Ответить
Такое ощущение что власти РФ убедились что у них не очень получается с идеологией, и сделали условия чтоб народ страны сам нашёл себе национальную идею, за которую воюет (ну а власти её выявят и начнут пользоваться). Ну видимо он выбрал "восстановление СССР", и "Великая отечественная война №2".

Все эти знамёна победы и символика СССР, это самодеятельность "снизу". Вплоть до того что волонтёры собирают деньги, где то заказывают эти знамёна и переправляют вместе с беспилотниками, рациями и т п - военным.
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02.07.2022 19:25 Ответить
Бабка с флагом - совсем вменяемая из-под Харькова.
Немного не разобралась в ситуации. А флаг из ее юности - мы все в такой стране родились.
рашисты уничтожили ее дом.
Сейчас она в Харькове в хосписе - проклинает рашистов за разрушенный дом.
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02.07.2022 19:25 Ответить
Все помнят такую фамилию - Дмитрий Шкребец.
Житель Ялты, патриот России и яростный запутинец, который потерял сына на крейсере "Москва" и добивался от МО информации о его гибели.
На что его поставили перед ультиматумом - или признаешь, что он "пропал без вести" и получаешь компенсацию или объявляем твоего сына "самовольно оставившим часть", то есть дезертиром .
Видимо, он согласился на первый вариант.
Но история имеет свое, еще более трагическое продолжение:
"Дмитрий Шкребец, отец погибшего на крейсере «Москва» матроса-срочника, остался ныне не только без сына, но и без жены. Она сбежала с 7 млн. руб. государственной компенсации."
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02.07.2022 19:05 Ответить
Подсвинок дело наживное, а 7 млн на дороге не валяются
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02.07.2022 19:15 Ответить
Кацапские жоны именно такие шльондры 😠
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02.07.2022 20:11 Ответить
Я не военный и мне тяжело понять, почему Лисичанск окружен с Северодонецка и Каменки, а не группировка кацапни в Каменке зажата между Лисичанском и Бахмутом, например.
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02.07.2022 19:12 Ответить
имперское кратное превосходство в технике все еще никуда не делось. "Огневой вал"( есть такой термин), кто под ним бывал, понимает. Сейчас, в 22, все еще хуже , чем в 14 ( авиация, КР, ОТР, 203 мм арта).
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02.07.2022 19:33 Ответить
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02.07.2022 19:15 Ответить
Как понять эту фразу:За результатами бойових дій закріплюється в районі населеного пункту Верхньокам'янка.Писали бы уже сразу,что противник занял этот населённый пункт,а то как только противник займёт какой -нибудь город или село то правду не пишут или пишут не сразу ,а начинают обтекаемо противник имел частичный успех,противник закрепляеться в районе такого то нп ,в такой то части этого нп ,ведёт наступление по направлению такого то нп
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02.07.2022 19:44 Ответить
Ни чего там хорошего на фронтах сейчас нет. Миллиарды тупо слитые на асфальты боком выходят и будут очень долго выходить. За 8 лет войны, не было произведено ни одного даже патрона, не говоря о снарядах или ракетах. Только волали, мы за мир, в глазки посмотреть и стать на колени и путин сжалится и уйдет. Украинские ракетные программы агенты путина во власти успешно все заморозили и остановили. А теперь буквально голыми руками воюем против огненного вала.
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02.07.2022 20:00 Ответить
Героям Украіни Слава!!

Смерть русофашистам 😡
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02.07.2022 20:06 Ответить
Что наши войска уже вышли оттуда ?
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02.07.2022 20:28 Ответить
Ты бот, ты и пиши
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02.07.2022 20:31 Ответить
Піди і подивись ато кацапскі новини читаеш
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02.07.2022 20:30 Ответить
 
 