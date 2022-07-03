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Украинская авиация уничтожила пункты управления российских войск и склады боеприпасов, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

повітряні,сили

Украинская авиация уничтожила два пункта управления российских войск и многие техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Авиация ВСУ отработала практически по всей линии фронта: в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, совершив более десяти групповых вылетов.

"В результате авиаударов бомбардировщиков и штурмовиков Воздушных Сил уничтожены два вражеских пункта управления, до двадцати боевых бронированных машин, до десяти танков, два полевых склада боеприпасов и позиция самоходной артиллерийской установки", - говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+19
Храни, боже, украинских пилотов! Слава ЗСУ!
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03.07.2022 07:55
+19
Гарного полювання , нашим Соколам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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03.07.2022 07:57
+18
Отже,живе українська авіація.Слава .
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03.07.2022 08:00
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💓💗💖
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03.07.2022 07:53 Ответить
Храни, боже, украинских пилотов! Слава ЗСУ!
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03.07.2022 07:55 Ответить
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03.07.2022 07:55 Ответить
Гарного полювання , нашим Соколам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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03.07.2022 07:57 Ответить
Отже,живе українська авіація.Слава .
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03.07.2022 08:00 Ответить
наши украинские соколы. бейте врага и берегите себя
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03.07.2022 08:02 Ответить
я в блакитной стеже на срочке в штабе полы мыл..
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03.07.2022 11:23 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.07.2022 08:05 Ответить
Сегодня ночью, артиллерия ВСУ, двумя мощными и главное точными огневыми ударами, смешала с говном личный состав и технику оккупантов, которые базировались на аэродроме Мелитополя… Уцелевшая техника, в режиме «хватай мешки, вокзал отходит», сваливает в сторону оккупированного Крыма!

Как сообщают местные жители, там такая бавовна, всем бавовнам бавовна! Достали таки падлюк!
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03.07.2022 08:31 Ответить
Какие то новые сорта хлопка вывели агрономы, на таких широтах культивируют. до чего наука дошла!
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03.07.2022 09:12 Ответить
Українська авіація ще жива слава Богу, і громить ворога!
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03.07.2022 09:46 Ответить
могли бы взлететь в стратосферу групой в сто штук потом над кремлем снизиться и влупить по мавзолею...вся ватная армия на бомбассе....
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03.07.2022 11:22 Ответить
 
 