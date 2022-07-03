Украинская авиация уничтожила пункты управления российских войск и склады боеприпасов, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская авиация уничтожила два пункта управления российских войск и многие техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Авиация ВСУ отработала практически по всей линии фронта: в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, совершив более десяти групповых вылетов.
"В результате авиаударов бомбардировщиков и штурмовиков Воздушных Сил уничтожены два вражеских пункта управления, до двадцати боевых бронированных машин, до десяти танков, два полевых склада боеприпасов и позиция самоходной артиллерийской установки", - говорится в сообщении.
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+19 Ирина Иваненко 7637ff53
показать весь комментарий03.07.2022 07:55
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+18 Ihor Hrytseliak
показать весь комментарий03.07.2022 08:00
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Как сообщают местные жители, там такая бавовна, всем бавовнам бавовна! Достали таки падлюк!