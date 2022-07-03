Враг в очередной раз атаковал Одесскую область ракетой, - Братчук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг в очередной раз атаковал Одесскую область, пострадавших нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Враг в очередной раз атаковал область ракетой, пострадавших нет. Угроза ракетных атак с моря, воздуха, территории временно оккупированного Крыма - ПОСТОЯННАЯ И ВЫСОКАЯ.
Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Не лезьте на пляжи и в море: очередной подрыв, погиб человек", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+16 Amber
показать весь комментарий03.07.2022 08:05
+4 olele
показать весь комментарий03.07.2022 08:25
+4 Іван Васильович
показать весь комментарий03.07.2022 09:03
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так як Одеса і вся Украіна йому не по зубах 😠
Скоро здохне , тварюка , від злоби 😡