Враг в очередной раз атаковал Одесскую область ракетой, - Братчук

Враг в очередной раз атаковал Одесскую область, пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Враг в очередной раз атаковал область ракетой, пострадавших нет. Угроза ракетных атак с моря, воздуха, территории временно оккупированного Крыма - ПОСТОЯННАЯ И ВЫСОКАЯ.

Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Не лезьте на пляжи и в море: очередной подрыв, погиб человек", - говорится в сообщении.

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