РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11390 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
9 178 12
война (47303) Одесская область (3107) Братчук (96)

Враг в очередной раз атаковал Одесскую область ракетой, - Братчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Враг в очередной раз атаковал Одесскую область, пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Враг в очередной раз атаковал область ракетой, пострадавших нет. Угроза ракетных атак с моря, воздуха, территории временно оккупированного Крыма - ПОСТОЯННАЯ И ВЫСОКАЯ.

Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Не лезьте на пляжи и в море: очередной подрыв, погиб человек", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская ракета вечером 2 июля попала в здание базы отдыха под Одессой
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Кремлівському окурку , вкрай , потрібна Одеса , щоби відрізати нашу краіну від Чорного моря , але отримає плєшенФюрер болт в дупу ,
так як Одеса і вся Украіна йому не по зубах 😠
Скоро здохне , тварюка , від злоби 😡
показать весь комментарий
03.07.2022 08:05
+4
В Белгороде прогремели мощные взрывы, в центре города начался пожар - https://www.rbc.ua/rus/news/belgorode-progremeli-moshchnye-vzryvy-tsentre-1656811036.html
показать весь комментарий
03.07.2022 08:25
+4
Та вє...ь уже хоч раз по Криму. За Одесу бомбардуйте Севастополь. Перевальне, аеродром в Качі.
показать весь комментарий
03.07.2022 09:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кремлівському окурку , вкрай , потрібна Одеса , щоби відрізати нашу краіну від Чорного моря , але отримає плєшенФюрер болт в дупу ,
так як Одеса і вся Украіна йому не по зубах 😠
Скоро здохне , тварюка , від злоби 😡
показать весь комментарий
03.07.2022 08:05 Ответить
Тварюки ніяк не заспокоються! Тільки до чого тут Гайдай?
показать весь комментарий
03.07.2022 08:05 Ответить
Помилка , мабуть !
показать весь комментарий
03.07.2022 08:06 Ответить
чем больше спаленых ватников, тем больше жестов доброй воли
показать весь комментарий
03.07.2022 08:22 Ответить
Гайдай уже в Одесе?
показать весь комментарий
03.07.2022 08:23 Ответить
В Белгороде прогремели мощные взрывы, в центре города начался пожар - https://www.rbc.ua/rus/news/belgorode-progremeli-moshchnye-vzryvy-tsentre-1656811036.html
показать весь комментарий
03.07.2022 08:25 Ответить
Я в шоке от видео, нужна срочная огласка для привлечения внимания к проблеме, форумчане посмотрите - youtube.com/watch?v=LyWXnMiGE64&t=1483s
показать весь комментарий
03.07.2022 08:30 Ответить
Ракетки, що летять на Одессу, вже повертаються на Бьєлгород та інші москитно-кацапські міста та об'єкти, де руська свинота, яка можде лишень бвивати мирних мешканців та мородерно тащити жіноче споднє, досі не навчилися палити цигарки та воювати чемно, по-чоловічі.
показать весь комментарий
03.07.2022 08:48 Ответить
Та вє...ь уже хоч раз по Криму. За Одесу бомбардуйте Севастополь. Перевальне, аеродром в Качі.
показать весь комментарий
03.07.2022 09:03 Ответить
Звільнення Херсонщини і захід хоча б в північний Крим допоможе вирішити проблеми Одещині! Інакше ніяк!
показать весь комментарий
03.07.2022 09:48 Ответить
Це можливо тількі с Зелєю начолі!
показать весь комментарий
03.07.2022 11:05 Ответить
 
 