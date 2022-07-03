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Ворог вчергове атакував Одеську область ракетою, - Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Ворог вчергове атакував Одеську область, постраждалих немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Ворог вчергове атакував область ракетою, постраждалих немає. Загроза ракетних атак з моря, повітря, території тимчасово окупованого Криму - ПОСТІЙНА і ВИСОКА.

Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Не лізьте на пляжі та в море: черговий підрив, загинула людина", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Пізно ввечері підрозділ ППО знищив ворожу ракету Х-31 над Одещиною, - Братчук

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Кремлівському окурку , вкрай , потрібна Одеса , щоби відрізати нашу краіну від Чорного моря , але отримає плєшенФюрер болт в дупу ,
так як Одеса і вся Украіна йому не по зубах 😠
Скоро здохне , тварюка , від злоби 😡
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03.07.2022 08:05
+4
В Белгороде прогремели мощные взрывы, в центре города начался пожар - https://www.rbc.ua/rus/news/belgorode-progremeli-moshchnye-vzryvy-tsentre-1656811036.html
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03.07.2022 08:25
+4
Та вє...ь уже хоч раз по Криму. За Одесу бомбардуйте Севастополь. Перевальне, аеродром в Качі.
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03.07.2022 09:03
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Кремлівському окурку , вкрай , потрібна Одеса , щоби відрізати нашу краіну від Чорного моря , але отримає плєшенФюрер болт в дупу ,
так як Одеса і вся Украіна йому не по зубах 😠
Скоро здохне , тварюка , від злоби 😡
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03.07.2022 08:05 Відповісти
Тварюки ніяк не заспокоються! Тільки до чого тут Гайдай?
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03.07.2022 08:05 Відповісти
Помилка , мабуть !
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03.07.2022 08:06 Відповісти
чем больше спаленых ватников, тем больше жестов доброй воли
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03.07.2022 08:22 Відповісти
Гайдай уже в Одесе?
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03.07.2022 08:23 Відповісти
В Белгороде прогремели мощные взрывы, в центре города начался пожар - https://www.rbc.ua/rus/news/belgorode-progremeli-moshchnye-vzryvy-tsentre-1656811036.html
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03.07.2022 08:25 Відповісти
Я в шоке от видео, нужна срочная огласка для привлечения внимания к проблеме, форумчане посмотрите - youtube.com/watch?v=LyWXnMiGE64&t=1483s
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03.07.2022 08:30 Відповісти
Ракетки, що летять на Одессу, вже повертаються на Бьєлгород та інші москитно-кацапські міста та об'єкти, де руська свинота, яка можде лишень бвивати мирних мешканців та мородерно тащити жіноче споднє, досі не навчилися палити цигарки та воювати чемно, по-чоловічі.
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03.07.2022 08:48 Відповісти
Та вє...ь уже хоч раз по Криму. За Одесу бомбардуйте Севастополь. Перевальне, аеродром в Качі.
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03.07.2022 09:03 Відповісти
Звільнення Херсонщини і захід хоча б в північний Крим допоможе вирішити проблеми Одещині! Інакше ніяк!
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03.07.2022 09:48 Відповісти
Це можливо тількі с Зелєю начолі!
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03.07.2022 11:05 Відповісти
 
 