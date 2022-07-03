Українська авіація знищила пункти управління російських військ і склади боєприпасів, - Повітряні сили

Українська авіація знищила два пункти управління російських військ і багато техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

Авіація ЗСУ відпрацювала практично по всій лінії фронту: в Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій і Луганській областях, здійснивши понад десять групових вильотів.

"В результаті авіаударів бомбардувальників та штурмовиків Повітряних Сил знищено два ворожі пункти управління, до двадцяти бойових броньованих машин, до десяти танків, два польові склади боєприпасів та позиція самохідної артилерійської установки", - йдеться в повідомленні.

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