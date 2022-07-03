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Українська авіація знищила пункти управління російських військ і склади боєприпасів, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

повітряні,сили

Українська авіація знищила два пункти управління російських військ і багато техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

Авіація ЗСУ відпрацювала практично по всій лінії фронту: в Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій і Луганській областях, здійснивши понад десять групових вильотів.

"В результаті авіаударів бомбардувальників та штурмовиків Повітряних Сил знищено два ворожі пункти управління, до двадцяти бойових броньованих машин, до десяти танків, два польові склади боєприпасів та позиція самохідної артилерійської установки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська авіація завдала удару по ворожому опорному пункту на Миколаївщині - знищено ЗРК "ТорМ1" та 2 БМП, - ОУ "Південь"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Храни, боже, украинских пилотов! Слава ЗСУ!
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03.07.2022 07:55
+19
Гарного полювання , нашим Соколам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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03.07.2022 07:57
+18
Отже,живе українська авіація.Слава .
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03.07.2022 08:00
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03.07.2022 07:53 Відповісти
Храни, боже, украинских пилотов! Слава ЗСУ!
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03.07.2022 07:55 Відповісти
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03.07.2022 07:55 Відповісти
Гарного полювання , нашим Соколам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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03.07.2022 07:57 Відповісти
Отже,живе українська авіація.Слава .
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03.07.2022 08:00 Відповісти
наши украинские соколы. бейте врага и берегите себя
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03.07.2022 08:02 Відповісти
я в блакитной стеже на срочке в штабе полы мыл..
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03.07.2022 11:23 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.07.2022 08:05 Відповісти
Сегодня ночью, артиллерия ВСУ, двумя мощными и главное точными огневыми ударами, смешала с говном личный состав и технику оккупантов, которые базировались на аэродроме Мелитополя… Уцелевшая техника, в режиме «хватай мешки, вокзал отходит», сваливает в сторону оккупированного Крыма!

Как сообщают местные жители, там такая бавовна, всем бавовнам бавовна! Достали таки падлюк!
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03.07.2022 08:31 Відповісти
Какие то новые сорта хлопка вывели агрономы, на таких широтах культивируют. до чего наука дошла!
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03.07.2022 09:12 Відповісти
Українська авіація ще жива слава Богу, і громить ворога!
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03.07.2022 09:46 Відповісти
могли бы взлететь в стратосферу групой в сто штук потом над кремлем снизиться и влупить по мавзолею...вся ватная армия на бомбассе....
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03.07.2022 11:22 Відповісти
 
 