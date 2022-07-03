Враг обстрелял из минометов Шалыгинскую громаду на Сумщине, - Живицкий

Ночь в Сумской области прошла тихо, без обстрелов.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Но утро в Шалыгинской громаде началось с минометного огня, 10 приходов после семи утра. Жертв и разрушений предварительно нет", - отметил он.

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