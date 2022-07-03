942 3
Враг обстрелял из минометов Шалыгинскую громаду на Сумщине, - Живицкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночь в Сумской области прошла тихо, без обстрелов.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Но утро в Шалыгинской громаде началось с минометного огня, 10 приходов после семи утра. Жертв и разрушений предварительно нет", - отметил он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Aleks Wav
показать весь комментарий03.07.2022 10:11 Ответить Мне нравится 0
Urs
показать весь комментарий03.07.2022 10:25 Ответить Мне нравится 0
Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий03.07.2022 10:17 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...