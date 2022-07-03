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Враг обстрелял из минометов Шалыгинскую громаду на Сумщине, - Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина

Ночь в Сумской области прошла тихо, без обстрелов.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Но утро в Шалыгинской громаде началось с минометного огня, 10 приходов после семи утра. Жертв и разрушений предварительно нет", - отметил он.

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Мабуть зезидент знов дав розпорядженя "просто перестать стрелять", або просто знов "відвів війська".
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03.07.2022 10:11 Ответить
не мели ерунды. Там войск нет, только ДПСУ, и отвечать нечем.
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03.07.2022 10:25 Ответить
Ситуація на Донбасі якась дивна, але не хочеться вірити, що не здача без повернення, бо тримати ворога поряд і боятися це не стратегія, а біс знає що
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03.07.2022 10:17 Ответить
 
 