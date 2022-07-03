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Ворог обстріляв із мінометів Шалигінську громаду на Сумщині, - Живицький
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ніч в Сумській області минула тихо, без обстрілів.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Але ранок у Шалигінській громаді почався з мінометного вогню, 10 приходів після сьомої ранку. Жертв та руйнувань попередньо немає", - зазначив він.
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Aleks Wav
показати весь коментар03.07.2022 10:11 Відповісти Мені подобається 0
Urs
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Валентина Саюн c856325a
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