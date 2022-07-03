Ворог обстріляв із мінометів Шалигінську громаду на Сумщині, - Живицький

Ніч в Сумській області минула тихо, без обстрілів.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Але ранок у Шалигінській громаді почався з мінометного вогню, 10 приходів після сьомої ранку. Жертв та руйнувань попередньо немає", - зазначив він.

Також читайте: Російські окупанти тричі накривали мінометним вогнем прикордонний район Сумської області, - ОВА