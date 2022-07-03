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Ворог обстріляв із мінометів Шалигінську громаду на Сумщині, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Ніч в Сумській області минула тихо, без обстрілів.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Але ранок у Шалигінській громаді почався з мінометного вогню, 10 приходів після сьомої ранку. Жертв та руйнувань попередньо немає", - зазначив він.

Також читайте: Російські окупанти тричі накривали мінометним вогнем прикордонний район Сумської області, - ОВА

Автор: Ірина Дашківська
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Мабуть зезидент знов дав розпорядженя "просто перестать стрелять", або просто знов "відвів війська".
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03.07.2022 10:11 Відповісти
не мели ерунды. Там войск нет, только ДПСУ, и отвечать нечем.
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03.07.2022 10:25 Відповісти
Ситуація на Донбасі якась дивна, але не хочеться вірити, що не здача без повернення, бо тримати ворога поряд і боятися це не стратегія, а біс знає що
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03.07.2022 10:17 Відповісти
 
 