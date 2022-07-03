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Новости За рубежом
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Газ (10089) Германия (6050) россия (91364) Северный поток (1426)

Россия может полностью остановить "Северный поток-1", - власти Германии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

газ,рф

В Германии ожидают, что Россия полностью прекратит поставки газа по "Северному потоку – 1". Москва может превратить техническое обслуживание трубопровода в "долгосрочное политическое".

Об этом сообщил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Ситуация напряженная, если не сказать очень напряженная. В течение десятилетий, какими бы плохими ни были отношения, Россия придерживалась действующих договоров. Сегодня же это иначе. Россия на 60 процентов сократила поставки из-за важнейшей газовой магистрали - Nord Stream 1 - в Германию и Европу. Приведенные для этого технические причины не убеждают нас", - говорит Мюллер.

По его словам, Россия может превратить техническое обслуживание трубопровода в "политическое". Это заставляет власти Германии беспокоиться уже сейчас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская Федерация в июле временно остановит поставки газа по "Северному потоку" в ЕС

"Нам интересно, превратится ли это техническое обслуживание в долгосрочное политическое обслуживание. Рекомендую всем услышать боевую речь президента Путина на Петербургском экономическом саммите. Путин дал понять, что сейчас действуют российские правила. Мы с большим волнением слушали эту сопроводительную музыку. Поэтому министр Хабек также объявил уровень тревоги. Ситуация может ухудшиться", – прогнозирует Мюллер.

По оценкам правительства Германии, страна импортирует около 35% своего природного газа из России по сравнению с 55% до широкомасштабной войны и использует большую часть для отопления и производства.

Также читайте: В парламенте Финляндии заявили, что газопровод "Северный поток - 1" должен быть остановлен
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Топ комментарии
+18
Німці продовжують срацца перед лапатною смердючою балалайнєю...
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03.07.2022 10:27
+17
Нічого, бистріше буде раша гуд бай. Переживемо і без зайвих коментів, бітте
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03.07.2022 10:26
+15
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03.07.2022 10:27
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Нічого, бистріше буде раша гуд бай. Переживемо і без зайвих коментів, бітте
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03.07.2022 10:26 Ответить
Німці продовжують срацца перед лапатною смердючою балалайнєю...
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03.07.2022 10:27 Ответить
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03.07.2022 10:27 Ответить
ну просто реализм ситуации подтвердит слова Украины что газ нефть этоне экономика а такое же вооружение как танк корабль самолет ракета... ужев Германии с месяц наблюдается тотальная экономия света воды газа.. у немцев сказали и все выполдняют наконец то немцы начинают прозревать какого волка они прикармивали (Россию) все эти десятилетия...
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03.07.2022 10:39 Ответить
Нельзя отключать Германии газ, мигранты зимой замёрзнут, а Меркель половине Африки обещала стать родной матерью.
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03.07.2022 10:29 Ответить
***** пускай дубеют
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03.07.2022 11:49 Ответить
нємцам буде складно, бо по вуха залежні від російських енергоносіїв
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03.07.2022 10:30 Ответить
то ли дело украина, да?
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03.07.2022 11:43 Ответить
Хай закривають. Киньте туди папіросу. Спалахне так що грітися будете безкоштовно. Довго. На дурняк.
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03.07.2022 10:32 Ответить
Вы не можете себе представить как я глубоко озабочен
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03.07.2022 10:35 Ответить
передавайте палкий привіт меркелісі за це

і вона досі не вибачилася ані перед Україною ані перед німцями за свою злочинну близорукість

а теперка німці думають, де брати газ, щоб перезимувати.
а у нас кров ллється.

і все за побажаннями чортели меркель
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03.07.2022 10:37 Ответить
До опалювального сезону 4 місяці. Шукайте альтернативу.
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03.07.2022 10:38 Ответить
нас это тоже касается.
немцы как раз найдут замену.
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03.07.2022 11:44 Ответить
ціх баранів навіть не жалко...нехай годують Макрель горохом,щоб вона їм нагазувала!
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03.07.2022 10:40 Ответить
Тварюка меркель має сидіть у буцигарні!
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03.07.2022 10:42 Ответить
Целуйте Шредера и Меркельшу в сраку, которые по заданию кремля закрывали в Германии и Европе АЕС и садили всех на росийскую газовую иглу, Еще и нам навязывали
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03.07.2022 10:44 Ответить
Цікаво, а куди кацапи будуть той газ дівати, консервувати?
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03.07.2022 10:44 Ответить
Та скоріше б це стало фактом! Ніяких труб і іншої логістики зі східними виродками!
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03.07.2022 10:44 Ответить
Да протяните газ из Норвегии - чего все время ныть ⁉️
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03.07.2022 10:45 Ответить
агась, фіни вже готові його захищати

Власти финского города Лаппеенранта планируют разместить базу НАТО в Южной Карелии

- Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу - я не специалист, - сказал мэр города Киммо Ярву.

Он добавил, что вступление Финляндии в состав альянса сможет дать второй шанс для Южной Карелии. По его мнению, членство в НАТО поспособствует повышению уверенности и чувства безопасности у местных жителей. https://t.me/charter97_org/77242
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03.07.2022 10:59 Ответить
Ну поляки это и делали и провели ветку из Норвегии, а немцы обосрались по полной с этой дурой меркель. Украина и другие много раз повторяли, что это ловушка , а фрицы - это чисто экономический проект. Пеняйте сами на себя
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03.07.2022 11:05 Ответить
Норвежці вже давно сказали: "Наші родовища дають те що можуть Будем робить спроби підвищить продуктивність!" Хай німці краще інтенсифікують використання газовозів для перевезення газу з США та Катару!
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03.07.2022 11:34 Ответить
Якщо знову введуть в роботу атомну енергетику, яку було вимкнуто під патронатом меркельші, на користь параші - проблема в більшості буде вирішена!
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03.07.2022 10:46 Ответить
а с чего в германии решили,что за их зависимость от российского тгаза будет страдать вся европа и что из-за Германии будет зависеть помощь мира Украине???..Страны европы быстро нашли альтернативу российским энергоносителям.Германия всё ещё надеется.что ради неё запад будет и дальше сдавать свои позиции россии..Уже в Нвросоюзе стали разделяться голоса-идти на поводу Германии и уступать россии или оказать россии сопротивление сразу,начиная с энергонезависимости..Не стОи т Германия кабалы для всей Европы и ей ПРИДЁТСЯ решать,с кем она и на что может рассчитывать в ближайшую перспективу
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03.07.2022 10:53 Ответить
Це ж добре. Зараз літо.

Бо якщо б вони зупинили по серед зими як планували і коли цього в єс ніхто точно не очікував би, то все б через бездарність гедоністів із єс могло б бути дуже зле.
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03.07.2022 11:03 Ответить
Украина качает, что можно требовать тогда от других.
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03.07.2022 11:06 Ответить
первый разумный комментарий.
а то стыдно читать, как идиоты поучают умных, как им жить. капец
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03.07.2022 11:45 Ответить
давай россия перекрывай кислород немцам и всем остальным пора дравами топить
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03.07.2022 11:47 Ответить
В конечном итоге росия не сможет жить без продажи газа и нефти, у них это один из самых прибыльных участков, повыпендриваются и будут продавать. А сейчас мораторий необходим.
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03.07.2022 11:48 Ответить
А якого прутня зимою сидіти в хаті?Всі шуруйте на свіже повітря,та й дуже чисте,ви ж переходити на альтернативні джерела різко почали,після того як москалі другу трубу з газом потягнули.А спати можна й мінімальній температурі,як колись в наших квартирах батареї були літньої температури:більше одягу,більше ковдр.Звикайте.Меркель подякуйте та думайте.Рашьский газ не єдиний на земній кулі.
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03.07.2022 11:52 Ответить
Шо за ниття, не розумію??? Ідіоти, газ продає не тільки парашна *********! Ну так, заплатите ринкову ціну за нього, зато злізете з парашної брудної голки!
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03.07.2022 12:22 Ответить
Давно пора було передбачити,що скажені кацапи будуть використовувати енергоносії,як шантаж.
Їм довіряти геть неможна і повинна існувати альтернатива.
Ніякої справи з москалями.
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03.07.2022 12:41 Ответить
І північний потік 1 потрібно зупиняти.

І український потік.

Європі потрібно будувати газовий потік з Катару. Я не розумію чому вони цього не роблять.
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03.07.2022 12:42 Ответить
Ти такий наївний, і досі не здогадався, що Малу Азію вже третє десятиліття "ковбасить" саме з-за цього? СРСР зробив усе, щоб поставить Європу у енергетичну залежність від себе Саме з-за цього Сталін підтимав Ізраїль у спротиві британцям Коли євреї його "нах" послали - переключився на арабів Аби тільки була арабська нафта дорожчою, а її поставки - нерегулярними А перед розвалом Союзу Європа саме і зацікавилася катарським газом Уже був готовий проект Газопровід повинен був іти через малоазійське узбережжя (в тому числі і через Сирію) А це для Росії "серпом по яйцях"! От вони і "розкрутили" Асада, щоб той "уперся" І "понеслося"!
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03.07.2022 13:59 Ответить
Ми глибоко стурбовані!!!
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03.07.2022 12:45 Ответить
Самоэмбарго на газ от паРаши? Давно пора
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03.07.2022 12:50 Ответить
Всі ці потоки та транспортування нафти треба припинити було ще в 2013 році.
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03.07.2022 13:23 Ответить
Ty dyvy,yaka nespodivanka)))
A piece of advice for Germany - greatly increase weapons supply for Ukraine. After defeating of mordor you will get the gas from this territory almost for free)))
Future in your hands!!
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03.07.2022 16:32 Ответить
 
 