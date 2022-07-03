Россия может полностью остановить "Северный поток-1", - власти Германии

В Германии ожидают, что Россия полностью прекратит поставки газа по "Северному потоку – 1". Москва может превратить техническое обслуживание трубопровода в "долгосрочное политическое".

Об этом сообщил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Ситуация напряженная, если не сказать очень напряженная. В течение десятилетий, какими бы плохими ни были отношения, Россия придерживалась действующих договоров. Сегодня же это иначе. Россия на 60 процентов сократила поставки из-за важнейшей газовой магистрали - Nord Stream 1 - в Германию и Европу. Приведенные для этого технические причины не убеждают нас", - говорит Мюллер.

По его словам, Россия может превратить техническое обслуживание трубопровода в "политическое". Это заставляет власти Германии беспокоиться уже сейчас.

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"Нам интересно, превратится ли это техническое обслуживание в долгосрочное политическое обслуживание. Рекомендую всем услышать боевую речь президента Путина на Петербургском экономическом саммите. Путин дал понять, что сейчас действуют российские правила. Мы с большим волнением слушали эту сопроводительную музыку. Поэтому министр Хабек также объявил уровень тревоги. Ситуация может ухудшиться", – прогнозирует Мюллер.

По оценкам правительства Германии, страна импортирует около 35% своего природного газа из России по сравнению с 55% до широкомасштабной войны и использует большую часть для отопления и производства.

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