Россия может полностью остановить "Северный поток-1", - власти Германии
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Германии ожидают, что Россия полностью прекратит поставки газа по "Северному потоку – 1". Москва может превратить техническое обслуживание трубопровода в "долгосрочное политическое".
Об этом сообщил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Ситуация напряженная, если не сказать очень напряженная. В течение десятилетий, какими бы плохими ни были отношения, Россия придерживалась действующих договоров. Сегодня же это иначе. Россия на 60 процентов сократила поставки из-за важнейшей газовой магистрали - Nord Stream 1 - в Германию и Европу. Приведенные для этого технические причины не убеждают нас", - говорит Мюллер.
По его словам, Россия может превратить техническое обслуживание трубопровода в "политическое". Это заставляет власти Германии беспокоиться уже сейчас.
"Нам интересно, превратится ли это техническое обслуживание в долгосрочное политическое обслуживание. Рекомендую всем услышать боевую речь президента Путина на Петербургском экономическом саммите. Путин дал понять, что сейчас действуют российские правила. Мы с большим волнением слушали эту сопроводительную музыку. Поэтому министр Хабек также объявил уровень тревоги. Ситуация может ухудшиться", – прогнозирует Мюллер.
По оценкам правительства Германии, страна импортирует около 35% своего природного газа из России по сравнению с 55% до широкомасштабной войны и использует большую часть для отопления и производства.
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і вона досі не вибачилася ані перед Україною ані перед німцями за свою злочинну близорукість
а теперка німці думають, де брати газ, щоб перезимувати.
а у нас кров ллється.
і все за побажаннями чортели меркель
немцы как раз найдут замену.
Власти финского города Лаппеенранта планируют разместить базу НАТО в Южной Карелии
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Бо якщо б вони зупинили по серед зими як планували і коли цього в єс ніхто точно не очікував би, то все б через бездарність гедоністів із єс могло б бути дуже зле.
а то стыдно читать, как идиоты поучают умных, как им жить. капец
Їм довіряти геть неможна і повинна існувати альтернатива.
Ніякої справи з москалями.
І український потік.
Європі потрібно будувати газовий потік з Катару. Я не розумію чому вони цього не роблять.
A piece of advice for Germany - greatly increase weapons supply for Ukraine. After defeating of mordor you will get the gas from this territory almost for free)))
Future in your hands!!