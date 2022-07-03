Росія може повністю зупинити "Північний потік-1", - влада Німеччини
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Німеччині очікують, що Росія повністю припинить постачання газу по "Північному потоку - 1". Москва може перетворити технічне обслуговування трубопроводу в "довгострокове політичне".
Про це повідомив очільник Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
"Ситуація напружена, якщо не сказати дуже напружена. Протягом десятиліть, якими б поганими не були відносини, Росія дотримувалася чинних договорів. Сьогодні ж це інакше. Росія на 60 відсотків скоротила постачання через найважливішу газову магістраль - Nord Stream 1 - до Німеччини та Європи. Наведені для цього технічні причини нас не переконують", - каже Мюллер.
За його словами, Росія може перетворити технічне обслуговування трубопроводу в "політичне". Це змушує владу Німеччини непокоїтись вже зараз.
"Нам цікаво, чи це технічне обслуговування перетвориться на довгострокове політичне обслуговування. Рекомендую всім почути бойову промову президента Путіна на Петербурзькому економічному саміті. Путін дав зрозуміти, що зараз діють російські правила. Ми з великим хвилюванням слухали цю супровідну музику. Тому міністр Хабек також оголосив рівень тривоги. Ситуація може погіршитися", - прогнозує Мюллер.
За оцінками уряду Німеччини, країна імпортує близько 35% свого природного газу з Росії у порівнянні з 55% до широкомасштабної війни та використовує більшу його частину для опалення та виробництва.
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і вона досі не вибачилася ані перед Україною ані перед німцями за свою злочинну близорукість
а теперка німці думають, де брати газ, щоб перезимувати.
а у нас кров ллється.
і все за побажаннями чортели меркель
немцы как раз найдут замену.
Власти финского города Лаппеенранта планируют разместить базу НАТО в Южной Карелии
- Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу - я не специалист, - сказал мэр города Киммо Ярву.
Он добавил, что вступление Финляндии в состав альянса сможет дать второй шанс для Южной Карелии. По его мнению, членство в НАТО поспособствует повышению уверенности и чувства безопасности у местных жителей. https://t.me/charter97_org/77242
Бо якщо б вони зупинили по серед зими як планували і коли цього в єс ніхто точно не очікував би, то все б через бездарність гедоністів із єс могло б бути дуже зле.
а то стыдно читать, как идиоты поучают умных, как им жить. капец
Їм довіряти геть неможна і повинна існувати альтернатива.
Ніякої справи з москалями.
І український потік.
Європі потрібно будувати газовий потік з Катару. Я не розумію чому вони цього не роблять.
A piece of advice for Germany - greatly increase weapons supply for Ukraine. After defeating of mordor you will get the gas from this territory almost for free)))
Future in your hands!!