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Новини За кордоном
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Росія може повністю зупинити "Північний потік-1", - влада Німеччини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газ,рф

У Німеччині очікують, що Росія повністю припинить постачання газу по "Північному потоку - 1". Москва може перетворити технічне обслуговування трубопроводу в "довгострокове політичне".

Про це повідомив очільник Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

"Ситуація напружена, якщо не сказати дуже напружена. Протягом десятиліть, якими б поганими не були відносини, Росія дотримувалася чинних договорів. Сьогодні ж це інакше. Росія на 60 відсотків скоротила постачання через найважливішу газову магістраль - Nord Stream 1 - до Німеччини та Європи. Наведені для цього технічні причини нас не переконують", - каже Мюллер.

За його словами, Росія може перетворити технічне обслуговування трубопроводу в "політичне". Це змушує владу Німеччини непокоїтись вже зараз.

Читайте: Російська Федерація у липні тимчасово зупинить поставки газу "Північним потоком" до ЄС

"Нам цікаво, чи це технічне обслуговування перетвориться на довгострокове політичне обслуговування. Рекомендую всім почути бойову промову президента Путіна на Петербурзькому економічному саміті. Путін дав зрозуміти, що зараз діють російські правила. Ми з великим хвилюванням слухали цю супровідну музику. Тому міністр Хабек також оголосив рівень тривоги. Ситуація може погіршитися", - прогнозує Мюллер.

За оцінками уряду Німеччини, країна імпортує близько 35% свого природного газу з Росії у порівнянні з 55% до широкомасштабної війни та використовує більшу його частину для опалення та виробництва.

Також читайте: Німеччина може націоналізувати "Північний потік-2", - Spiegel

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Німці продовжують срацца перед лапатною смердючою балалайнєю...
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03.07.2022 10:27
+17
Нічого, бистріше буде раша гуд бай. Переживемо і без зайвих коментів, бітте
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03.07.2022 10:26
+15
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03.07.2022 10:27
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Нічого, бистріше буде раша гуд бай. Переживемо і без зайвих коментів, бітте
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03.07.2022 10:26 Відповісти
Німці продовжують срацца перед лапатною смердючою балалайнєю...
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03.07.2022 10:27 Відповісти
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03.07.2022 10:27 Відповісти
ну просто реализм ситуации подтвердит слова Украины что газ нефть этоне экономика а такое же вооружение как танк корабль самолет ракета... ужев Германии с месяц наблюдается тотальная экономия света воды газа.. у немцев сказали и все выполдняют наконец то немцы начинают прозревать какого волка они прикармивали (Россию) все эти десятилетия...
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03.07.2022 10:39 Відповісти
Нельзя отключать Германии газ, мигранты зимой замёрзнут, а Меркель половине Африки обещала стать родной матерью.
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03.07.2022 10:29 Відповісти
***** пускай дубеют
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03.07.2022 11:49 Відповісти
нємцам буде складно, бо по вуха залежні від російських енергоносіїв
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03.07.2022 10:30 Відповісти
то ли дело украина, да?
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03.07.2022 11:43 Відповісти
Хай закривають. Киньте туди папіросу. Спалахне так що грітися будете безкоштовно. Довго. На дурняк.
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03.07.2022 10:32 Відповісти
Вы не можете себе представить как я глубоко озабочен
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03.07.2022 10:35 Відповісти
передавайте палкий привіт меркелісі за це

і вона досі не вибачилася ані перед Україною ані перед німцями за свою злочинну близорукість

а теперка німці думають, де брати газ, щоб перезимувати.
а у нас кров ллється.

і все за побажаннями чортели меркель
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03.07.2022 10:37 Відповісти
До опалювального сезону 4 місяці. Шукайте альтернативу.
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03.07.2022 10:38 Відповісти
нас это тоже касается.
немцы как раз найдут замену.
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03.07.2022 11:44 Відповісти
ціх баранів навіть не жалко...нехай годують Макрель горохом,щоб вона їм нагазувала!
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03.07.2022 10:40 Відповісти
Тварюка меркель має сидіть у буцигарні!
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03.07.2022 10:42 Відповісти
Целуйте Шредера и Меркельшу в сраку, которые по заданию кремля закрывали в Германии и Европе АЕС и садили всех на росийскую газовую иглу, Еще и нам навязывали
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03.07.2022 10:44 Відповісти
Цікаво, а куди кацапи будуть той газ дівати, консервувати?
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03.07.2022 10:44 Відповісти
Та скоріше б це стало фактом! Ніяких труб і іншої логістики зі східними виродками!
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03.07.2022 10:44 Відповісти
Да протяните газ из Норвегии - чего все время ныть ⁉️
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03.07.2022 10:45 Відповісти
агась, фіни вже готові його захищати

Власти финского города Лаппеенранта планируют разместить базу НАТО в Южной Карелии

- Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу - я не специалист, - сказал мэр города Киммо Ярву.

Он добавил, что вступление Финляндии в состав альянса сможет дать второй шанс для Южной Карелии. По его мнению, членство в НАТО поспособствует повышению уверенности и чувства безопасности у местных жителей. https://t.me/charter97_org/77242
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03.07.2022 10:59 Відповісти
Ну поляки это и делали и провели ветку из Норвегии, а немцы обосрались по полной с этой дурой меркель. Украина и другие много раз повторяли, что это ловушка , а фрицы - это чисто экономический проект. Пеняйте сами на себя
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03.07.2022 11:05 Відповісти
Норвежці вже давно сказали: "Наші родовища дають те що можуть Будем робить спроби підвищить продуктивність!" Хай німці краще інтенсифікують використання газовозів для перевезення газу з США та Катару!
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03.07.2022 11:34 Відповісти
Якщо знову введуть в роботу атомну енергетику, яку було вимкнуто під патронатом меркельші, на користь параші - проблема в більшості буде вирішена!
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03.07.2022 10:46 Відповісти
а с чего в германии решили,что за их зависимость от российского тгаза будет страдать вся европа и что из-за Германии будет зависеть помощь мира Украине???..Страны европы быстро нашли альтернативу российским энергоносителям.Германия всё ещё надеется.что ради неё запад будет и дальше сдавать свои позиции россии..Уже в Нвросоюзе стали разделяться голоса-идти на поводу Германии и уступать россии или оказать россии сопротивление сразу,начиная с энергонезависимости..Не стОи т Германия кабалы для всей Европы и ей ПРИДЁТСЯ решать,с кем она и на что может рассчитывать в ближайшую перспективу
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03.07.2022 10:53 Відповісти
Це ж добре. Зараз літо.

Бо якщо б вони зупинили по серед зими як планували і коли цього в єс ніхто точно не очікував би, то все б через бездарність гедоністів із єс могло б бути дуже зле.
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03.07.2022 11:03 Відповісти
Украина качает, что можно требовать тогда от других.
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03.07.2022 11:06 Відповісти
первый разумный комментарий.
а то стыдно читать, как идиоты поучают умных, как им жить. капец
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03.07.2022 11:45 Відповісти
давай россия перекрывай кислород немцам и всем остальным пора дравами топить
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03.07.2022 11:47 Відповісти
В конечном итоге росия не сможет жить без продажи газа и нефти, у них это один из самых прибыльных участков, повыпендриваются и будут продавать. А сейчас мораторий необходим.
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03.07.2022 11:48 Відповісти
А якого прутня зимою сидіти в хаті?Всі шуруйте на свіже повітря,та й дуже чисте,ви ж переходити на альтернативні джерела різко почали,після того як москалі другу трубу з газом потягнули.А спати можна й мінімальній температурі,як колись в наших квартирах батареї були літньої температури:більше одягу,більше ковдр.Звикайте.Меркель подякуйте та думайте.Рашьский газ не єдиний на земній кулі.
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03.07.2022 11:52 Відповісти
Шо за ниття, не розумію??? Ідіоти, газ продає не тільки парашна *********! Ну так, заплатите ринкову ціну за нього, зато злізете з парашної брудної голки!
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03.07.2022 12:22 Відповісти
Давно пора було передбачити,що скажені кацапи будуть використовувати енергоносії,як шантаж.
Їм довіряти геть неможна і повинна існувати альтернатива.
Ніякої справи з москалями.
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03.07.2022 12:41 Відповісти
І північний потік 1 потрібно зупиняти.

І український потік.

Європі потрібно будувати газовий потік з Катару. Я не розумію чому вони цього не роблять.
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03.07.2022 12:42 Відповісти
Ти такий наївний, і досі не здогадався, що Малу Азію вже третє десятиліття "ковбасить" саме з-за цього? СРСР зробив усе, щоб поставить Європу у енергетичну залежність від себе Саме з-за цього Сталін підтимав Ізраїль у спротиві британцям Коли євреї його "нах" послали - переключився на арабів Аби тільки була арабська нафта дорожчою, а її поставки - нерегулярними А перед розвалом Союзу Європа саме і зацікавилася катарським газом Уже був готовий проект Газопровід повинен був іти через малоазійське узбережжя (в тому числі і через Сирію) А це для Росії "серпом по яйцях"! От вони і "розкрутили" Асада, щоб той "уперся" І "понеслося"!
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03.07.2022 13:59 Відповісти
Ми глибоко стурбовані!!!
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03.07.2022 12:45 Відповісти
Самоэмбарго на газ от паРаши? Давно пора
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03.07.2022 12:50 Відповісти
Всі ці потоки та транспортування нафти треба припинити було ще в 2013 році.
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03.07.2022 13:23 Відповісти
Ty dyvy,yaka nespodivanka)))
A piece of advice for Germany - greatly increase weapons supply for Ukraine. After defeating of mordor you will get the gas from this territory almost for free)))
Future in your hands!!
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03.07.2022 16:32 Відповісти
 
 