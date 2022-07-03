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На Херсонском направлении идет успешная контрнаступательная операция, - спикер бригады Нацгвардии Старский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

На Херсонском направлении продолжается успешная контрнаступательная операция украинских сил.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ліга.нет".

"Что касается южного направления, то там идет успешная наша контрнаступательная операция", - сказал он.

По словам Старского, более подробно о ней можно будет поговорить позже, когда будут результаты, которыми можно будет поделиться с общественностью.

"Сейчас нужно набраться терпения и немного подождать", - сказал он.

Читайте также: Сейчас возле Лисичанска идут ожесточенные бои, но сам город не окружен, - Нацгвардия

2 июля Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные выбили оккупантов из Ивановки на южном направлении. 3 июля мэр Мелитополя сообщил, что ВСУ вывели из строя российскую базу в этом временно оккупированном городе.
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Топ комментарии
+65
Дуже гарна та позитивна новина...
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03.07.2022 11:04
+35
Тьху 3 раза шоб получилося.
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03.07.2022 11:10
+34
З Богом хлопці!!!ні клаптику землі кацапським окупантам та виродкам!!!Слава ЗСУ!!!!
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03.07.2022 11:10
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Правила форума Совет форумчан
Дуже гарна та позитивна новина...
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03.07.2022 11:04 Ответить
Нажаль, наявні ресурси не дозволяють бути успішними на всіх напрямках. До того ж, на Донбасі для немитої простіша логістика - кордон поруч. Але руїни того ж Северодонецька їм багато користі не принесуть. Прийде більше західної зброї та ***********, тоді й почнеться звільнення.
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03.07.2022 12:42 Ответить
якась дуже довга рука ЗСУ !

супер !
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03.07.2022 16:20 Ответить
новина ні про шо.
"Зараз треба набратися терпіння і трохи почекати"(с) созвучно з ,,не на часі"
вже були за 5 км від Херсону. і шо?
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03.07.2022 22:46 Ответить
Тьху 3 раза шоб получилося.
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03.07.2022 11:10 Ответить
Освободим Херсон, муйла кондратий зацепит. А дальше, как по Библии, мол, око за око - москали друг-другу глотки перегрызут... АМИНЬ !!! Слава Богу, санкции - в действии, да и лэндлиз разворачивается полнее. СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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03.07.2022 11:10 Ответить
Херсон - це не головне. Головне як на лівий берег Дніпра перейти, якщо кацапи мости у Херсоні підірвуть?! Тільки через дамбу водосховища. Або чекати, поки наші з півночі лівобережної Херсонщини руськіх витискатимуть...
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04.07.2022 08:30 Ответить
З Богом хлопці!!!ні клаптику землі кацапським окупантам та виродкам!!!Слава ЗСУ!!!!
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03.07.2022 11:10 Ответить
Чи не занадто позитивно звучить?
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03.07.2022 11:11 Ответить
-идет третья мировая? Из-за меня?
-Я говорю Идиот!!!
- Ах идиот)))
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03.07.2022 11:12 Ответить
мочити сук ,они ссат уже,они смелые десять на одного и с ракетой против пистолета
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03.07.2022 11:12 Ответить
флот - це не кораблі
флот - це люди

Командувач об'єднаних сил ЗС України з нагоди Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України привітав бойових побратимів:

"Український флот має славну історію. І в часи Київської Русі, і в часи козацтва - українці завжди демонстрували відвагу на морі."

Слава ВМС ЗС Україні!

Разом переможемо!
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03.07.2022 11:14 Ответить
Якщо будуть успіхи на Херсонщині, як регіоні номер 1 для рашистів, то можливим буде атака з білораши по заходу для перерізання експорту нашого, імпорту палива і зброї. І всякі там вибухи і мобілізація в рф теж не просто так. Сподіваюся що закарпатських угорців вже мобілізували до зсу?
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03.07.2022 11:14 Ответить
за Кобринщиной и Пинскщиной внимательно сверху наблюдают - там пока нечем перерезать.
А закарпатским цыганам можно не беспокоится, они в ЗСУ нахер не нужны, а наши ромы заняты сбором цветмета с неба, все при деле.
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03.07.2022 11:49 Ответить
Зря ви хлопці на цигонов ,на навоилися ,їм Бог воровати дозволив ,так каже церква,бо вони вкрали гвіздь,яким Ісуса прибивали ,то їм кража не є гріх,то теж люди ,йх поосто треба навчити по закону жити
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03.07.2022 14:53 Ответить
Невийде-неймовірне...
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03.07.2022 21:48 Ответить
Це як? Зразу після народження з сімей забирати?
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03.07.2022 21:51 Ответить
Трохи не так. У Святому Письмі про циган сказано, що їм дозволяється без гріха красти тільки бронетехнику у кацапів.
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04.07.2022 00:03 Ответить
Карде мане
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04.07.2022 09:18 Ответить
Закарпатські угорці у 128-й палять русню.
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03.07.2022 12:38 Ответить
угу , чоловік 5 може і набереться! за що їм, особисто, звичайно велика честь і повага
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04.07.2022 00:15 Ответить
Не раз чув за славну 128! Дає жару русні!
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04.07.2022 00:15 Ответить
Як казав Архімед: "Не кажи ГОП!..."
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03.07.2022 11:15 Ответить
Из-за того, что ж.ОПа дала указание разминировать на Чонгаре 4 моста и 6 дамб, нашим славным ВСУ приходится проливать свою кровь, что-бы освободить наши территории. Победа по любому, благодаря ВСУ, будет за нами ! А ЗЕбанутые ответят за предательство.
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03.07.2022 11:15 Ответить
Не чекаємо - а допомагаємо ЗСУ! Не можеш воювати - волонтерствуй. Не можеш волонтерствувати - перераховуй гроші. Але чимось допомагай ЗСУ! Тоді і швидше буде звільнена окупована територія.
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03.07.2022 11:18 Ответить
стопудово
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03.07.2022 11:35 Ответить
Щось в цому е
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03.07.2022 15:00 Ответить
Крысы Мавзолейные...молитесь...
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03.07.2022 11:18 Ответить
Це все слова. На мапі такої тенденції не помітно.
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03.07.2022 11:19 Ответить
пока ничо не ясно. мало прошло времени. будем посмотреть. действительно ли тут бродящий вброс о секретном протоколе по визиту "банды четырёх" о июльской быстрой сдаче лугандона в обмен на освобождение части юга и августовском декрете о мире по фиксации достигнутых результатов, является истинный или ложный. впереди очень неприятный месяц. тревожные маркеры возможной реальности такого вброса - темпы сдачи одного и освобождения другого. ну и начало частого вытаскивания в свет игривой переговорной обезьянки ары хамовой.
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03.07.2022 11:19 Ответить
Дуже схоже на це
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03.07.2022 11:22 Ответить
посмотрим. во всяком случае последние изрыгание дерьмака о продолжающейся тусне по предоставлению гарантий безопасности Украине и поиску таких стран гарантов, являются тревожным знаком идущей реальной закулисной возни по поиску решения на пути к "декрету о мире". дерьмака за его изыг никто не тянул, он сам проболтался.
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03.07.2022 11:45 Ответить
Конспірологія. В контактних боях беруть участь здебільшого лугандони, кацапи саботують. Лугандонів на весь фронт уже не вистачає, а херсонське стадо кацапні деморалізоване. Тому нашим вдається просуватися.
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03.07.2022 11:27 Ответить
кацапська деза запущена для можливого розбрату в Україні і НАТО
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03.07.2022 11:38 Ответить
Я от перший раз таке чую. Цієї конспірології вже стільки було, що я впевнений, як би війна не закінчилась, обов'язково хтось вилізе з твердженням, що його «інсайд» був правдивим.
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03.07.2022 11:52 Ответить
после визита четырёх, с принятием в кандидатство ес тоже сильно заладилось, не смотря на предшествуещее трудное продвижение. визитёры стали такими адвокатами-сторонниками кандидатства, шо кто их только за это не стал перехваливать (а уже сегодня тут пишут, что они же, опасаются усиления влияния стран востока против их старой европы) и всё прошло как по маслу. понятно, что это такое развитие не истинно, а только вероятно. но запад ничего не делает просто так. всегда "квид про кво" или нужно искать деньги, как драйвер. потом зеля по итогам визита выдал тоже странную фигню на прессконференце итоговом, на которую буржуи обратили внимание - мол в июле мы не пойдём на мир, там у нас условия будут не выгодны, могут и юг отобрать (косвенно - лугандон будет, по умолчанию, отдан?) а вот в августе - там совсем будет другое дело, там мы будем в сильной позиции. косвенно - откуда эта ванга знает, что в августе переговорные позиции будут сильнымы (по освобождению части юга?)? вопрос о развитии ситуации ему тогда тоже никто не задавал, он выдал это из каких то своих внутренних потоков речи. значит тема таки затрагивалась в визите? есть куча странностей, не хороших и тревожных. какие из них есть виртуальными а какие реальными покажет развитие ситуации в июле. будем смотреть, вброс или реальность.
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03.07.2022 12:59 Ответить
Что-то похоже. Но будем посмотреть.
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03.07.2022 12:40 Ответить
Трохі заспокійливого. У тому виступі,геометрично військо прострілювалося далекобійною зброєю з трьох сторін. Тому,в мене при відсутності ресурсу для підрізання флангів,для теперішнього відведення заперечень небуло.
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03.07.2022 21:54 Ответить
По итогам мадридского Саммита НАТО принята новая концепция стран входящих в Коалицию против мавзолейных крыс путлера...а их на сегодня 53...
Шутки и уговоры закончились...
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03.07.2022 11:24 Ответить
А тем временем вату и бизнес в раше переводят на военные рейки.... бесплатная работа в четыре смены ожидает ядерный лохтора....
********** видать Кремлю....
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03.07.2022 11:28 Ответить
П'ятілетку за три года!?? Результат буде неперевершений. Сьогодні вони легковик склепати нездатні. В сесері був одурювачий кпрс,й клепали лайно. Хлятина навіть не кпрс
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03.07.2022 21:59 Ответить
Сначала пара тройка Чернобаевка...следом пара тройка Змеинобаевка...Генерал Наев...каже...Все Буде Україна!!!
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03.07.2022 11:32 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.07.2022 11:34 Ответить
Вторая армия мира грите??? Ню ню..
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03.07.2022 11:38 Ответить
А шо там с рейтингом армий мира?

Бо «серебряных призёров» ВСУ уже от…ZДили.
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04.07.2022 01:47 Ответить
Из Херсона выехали 60% населения. Причём, навсегда. Но в городе много населения, в основном буряты и их семьи. Коренное население уже неоднократно давили техникой в городе, а ДТП даже не фиксировали, по 5 и более человек за раз давили, в частности на углу проспекта Ушакова и ул. Кулика. Вы думаете, что люди будут годами ждать, когда их освободят? Будут покупать мясо по 300 грн. за кг., яйца по 50 грн. Буду ждать освободителей и пить Кока-Колу по 100 грн. за бутылку? Сдать карту минных полей на Перекопе и Чонгаре оказалось проще, чем вернуть город. Мы заслужили то, что имеем. Предатель на предателе сидит, предателем погоняет. И хрен удасться подойти ВСУ к городу ближе чем на 5 км. Вне зависимости от поставок нам вооружений и их качества. Попробуйте освободить Херсон, если скептически смотрите на мои прогнозы. Весь этот пафос Арестовича о планах по освобождению Херсона, ни что иное, как военно-философский бред. Сидят два жидка, и лапшу нам на уши вешают. В результате выходит интересный парадокс. Арестович утверждает, что оккупантам Херсон не удержать, но при этом, практически, ВСУ его и не взять. Просто, ***** чем его брать. Тем не менее, Херсон, под контролем оккупантов и это данность, вокруг которой одни разговоры о грядущем в "скором будущем" освобождении. Теперь об освобождённых сёлах Херсонщины, Потёмкинское и еже с ним. Сёла оставили при перегруппировке, наши войска не освободили эти сёла, они туда просто вошли, в оставленные неприятелем. Освобождают города. Ну а теперь прикиньте, сколько городов мы освободили, сколько потеряли. И будет ясная картина успехов на поле боя. Скажете, освобождена Киевская область, значительная часть Черниговской? А как тогда объяснить то, что при прорыве бронетехники на проспект Победы в Киеве, её жгли жители зажигательной смесью. А где военные были? Ну да ладно... Будем надеяться, что в это время ВСУ были заняты Гостомелем, а обычные граждане поддержали их в обороне южных окраин столицы. Ну, а когда Путин понял, что растянул резервы "спецоперации" как презерватив, он решил отвести северную группировку войск от Киева на Донбасс, на Восточный фронт. У нас не было сил выбить их, мы едва держали оборону, сдавая населённый пункт за населённым пунктом. Буча, Ирпень, Иванков и им подобные. В том же Гостомеле, потоками шла бронетехника противника, а ей преграждали путь единичные группы на уровне взвода, обстреливая наступающие части неприятеля из пулемётов. Я когда смотрел видео, у меня сердце кровью обливалось. Мне ещё никогда не было так обидно и досадно на нашу армию, её беспомощность. Ну а союзники... Это отдельный разговор. Кремлёвская проститутка Меркель, Шольц, Макрон. Сковывают поставки нам вооружений абсолютно беззастенчиво. Лихо же их совок заставил подчиняться. Разрушение Берлинской стены не вернуло боевой дух немцам. Трусятся от страха, как зайцы. С такой помощью, как нам оказывают, оборону держать нельзя, ни то, что наступать. Поди сё к чёрту, одним словом.
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03.07.2022 11:42 Ответить
Якийсь потік свідомості, який має сіяти негатив. А якщо на тези розібрати?
- в окупованому Херсоні погано жити - ну так, хто сперечається, що в окупації жити складно.
- люди виїжджають назавжди - це маніпуляція, ви не знаєте майбутнього.
- суцільна зрада - брехня. Якщо б була суцільна зрада, західне озброєння би знищувалося не досягаючи лінії фронту. Особливо хаймарси. Склади БП теж не горіли б так як зараз, адже б знаходився хтось, хто здав би ціль. Перебіг війни якраз свідчить про практично повню відсутність агентів росіян у ЗСУ.
- неможливо визволити Херсон - маніпуляція, «неважливо, скільки поставлять зброї західні країни для цього» - брехня. Російська армія не всесильна, а рубіж типу 5 км виглядає просто як навмання обрана цифра. Що таке 5 км? Дальність пострілу танка чи просто красиве число?
- Херсон під окупантами і це данність - ми якби в курсі. З цього ніяк не випливає неможливість його звільнення. Риторичний прийом.
- села залишили при перегрупуванні - звісно, як жест доброї волі. Тут і коментувати нічого.
- далі йде розповідь про слабкість української армії. Ця слабка армія змусила росіян відступити з півночі України. Перед цим два тижні росіяни поступово втрачали там позиції, що і створювало для них загрозу розгрому. Не боялися б розгрому, не загрузли б - не відвели б війська. Необхідність для росіян звуження фронту і є наслідком сили ЗСУ.

- далі, звісно, закиди про Захід. Який забезпечує нас економічно та у військовому плані та планує так робити дуже довго. Який не побоявся накласти санкції, які й по ним вдарили боляче. Який дає нам зброю, про яку на початку ми лише мріяти могли. І це при всьому тому, що, фактично, він нічим нам не зобов'язаний.
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03.07.2022 12:14 Ответить
Кацапа, тримай свої вологі фантазії при собі. А коли нєдєржаніє оних робиться неконтрольованим, гайда до лікаря-мозкоправа. Заштрик галоперидолу в дупу - якраз для таких випадків.
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04.07.2022 04:32 Ответить
В плен рюZZkae бідло не берут....мочить будут не щадя Джавелінів..
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03.07.2022 11:47 Ответить
Любі наші ЗСУ, з вами Бог і правда! Ви наша надія і майбутнє України! Бережи вас Боже! Навіть без сумніву - переможемо, клятих потвор людства - рашистіа! Україна! 🇺🇦♥️🙏
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03.07.2022 11:50 Ответить
Как такое может быть если Николаев и область под обстрелами состороны Херсона 24/7?
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03.07.2022 11:57 Ответить
Лисичанск сдали, запускай в новости перемогу о взятии села - хутора.
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03.07.2022 12:15 Ответить
Иван Снигиренко-Рашистский довбойоб! Не сдали! А временно отступили, чтобы потом "*******" вас на ровной линии фронта! Ты ****, ещё не понял? В какой "замес" вы попали?! Хана вам, твари парашенские, полная
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03.07.2022 12:31 Ответить
Это тупая овца 73%-ная. Такая взрослая а сказки слушаешь... А расскажи кто куда попал в замес... Следующий Бахмут. Тоже выйдут на ровную линию фронта, а потом Славянск и Краматорск. А потом линия фронта будет проходить перед Павлоградом. По линии Барвенково - Гуляйполе.
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03.07.2022 12:44 Ответить
Ты тварь, ошибаешься! В 73% не входила, и была всячески против! Но - до войны! А теперь, поддерживаю, наше правительство, и горжусь! А такие, как ты, которые пытаются поселить вражду внутри страны - это враги! Навіть не сумніваюсь!!! Події, які відбуваються на фронті - це лише початок кінця парашії! Будуть і тимчасові відступи, а потім безповоротній наступ! А ти, потворо-бот, можеш піною сходити від злоби!
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03.07.2022 13:01 Ответить
Мариночка, а кому именно в правительстве вы поверили? Вы наблюдали как они готовились ко вторжению, кто снял танковый батальон с севера и кто разминировал юг?
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03.07.2022 16:53 Ответить
Поменше дивися зебілізор і дивися в реальність та слухай, що кажуть військові, а не зеВлада, яких ти підтримуєш! І як пафосно "горжусь" - ким, зеутирками, які "забили" на оборонку, закатавши її в асфальт, і завдяки чому )(уйло наважився на повномаштабну війну, хоча його поереджали ще за кілька місяців? В перші дні після 24го зевлада тако ж "забила" і на прикордонні області - зброї тро не дали, зсу відвели, практично всі міста/села були кинуті та окуповані, а люди жили без підтримки (виживали), тому почали партизанити і відбивалися практично самотужки (багато хто загинув, був закатований, або просто так вбитий!)...Підтримувати кого - зеВладу, яка крім відосіків нічім більше не допомогає (п.с.допомогає Захід якщо "шо"!)?! Краще підтрмуй ЗСУ - ось хто дійсно потребує підтримки!!!
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03.07.2022 17:26 Ответить
Де була всенародна підтримка і заборона на критику президента і уряду в 2014р? Де були закриття каналів 1+1 і ТРК Україна? Чому ми маємо вирощувати диктатора?
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03.07.2022 22:40 Ответить
і чим ти гордишся? просраною країною?чи злодіями-брехунами при владі?
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04.07.2022 00:25 Ответить
Хлопчикі рідненькі,****** їх ,акі чортів ,покі агенці не взійдуть ,та потравлять тую землю Расія
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03.07.2022 14:42 Ответить
"Контрнаступ" на Херсонщині? І він такий успішний, що навіть не можна сказати, хай навіть із запізненням в кілька днів, а що ж власне ми звільнили? Бо навіть той, показовий, невеличкий успіх біля Давидового Броду, виявляється, вже нівельований. Ну то таке. Головне, голосно казати про дуже успішний контрнаступ на Херсонщині кожного разу, як ми здаємо чергове місто на Луганщині чи Донеччині. Щоб "манюпасу" було не так "тривожно" і щоб він не запитував "як це взагалі так можливо, що в касапів техніки і людей стає все менше, а в нас більше, але вони увесь час усе більше щось захоплюють"? Ну й справді, "експерти" ж дадуть "пояснення", що в касапів більше артилерії і т.д. Тільки, наші овер 50+ "байрактарів" чомусь її не гасять. Бо, кожен такий літачок несе 4 високоточних ********** і майже непомітний для ППО.. але то таке. І танки в нас є, і гармати, але то на Півночі більше - раптом путін на Київ нападе? Головне, що ху"ло поставило собі ціль, ("мінімум"), вихід на кордони Луганщини-Донеччини - то треба ж йому "допомогти зберегти" його рило.
А потім, ну всі ж втомляться від війни, рано чи пізно. Ну, може, як "компенсанцію", дадуть нам "забрати" Херсон назад. Що ось, мовляв, Херсон ми відбили, а росії - "коридор в Крим" суходолом, Донеччина, Луганщина, ЗАЕС, вода в Крим.. а далі "перемир'я" типу.
Бо ж треба ще "велике кра6івництво 3.0" провернути, доки росія знову не полізе. Що там, дороги вже набудували, західну допомогу ***** роздали кому треба. Треба ж буде знову дороги будувати, "країну відновлювати", а ще землю встигнути розпродати, іноземцям, котру скупляли до цього (на своїх осіб). Добре, що українців з тієї землі вже поперли, та й грошей в українців вже особливо немає - викупляти - останнє на ЗСУ віддають, щоб спорядити бійців на фронт власним коштом. А хтось - кілька мільйонів українців (лишень) взагалі без нічого лишилися. Ну таке. Можна ще "пересічному" "морквиною" перед носом потрусити - "вступ до ЄС" (але тільки не в НАТО) - ви ж, головне, тільки, з росією "замириться". Ага. Такий собі "фетіш" та "хабар" у "30 срібняків" - щоб здали своїх - під окупацією - на геноцид росіянам.
Можете "розганяти" про "зрадофільство". Але щоб потім не було як 2019-у, коли вам казали, що з "зе" буде війна і 3,14дець, а ви сміялися, та обзивалися "зрадойобами та порохоботами".
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03.07.2022 15:00 Ответить
Подписываюсь под каждым словом.
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03.07.2022 16:52 Ответить
Нас за дебилов держат.
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03.07.2022 21:32 Ответить
Вже 155мм арифметично гармата на 10 км,насторожує відсутність ефекту.
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03.07.2022 22:07 Ответить
Досить цієї лапши,кажіть вже як воно є.Дезінформація,та створювання хибного уявлення про об"єктивну дійсність-то злочин,та пряма загроза для життя.
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03.07.2022 15:47 Ответить
А как тогла ониготовят там "референдум" ? И зачем осада ? Чтоб они успели его провести ?
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03.07.2022 15:55 Ответить
Звучить наче як черговий "абдристовічизм", але якщо вірити мапі пожеж на Діпстейт - там зараз дійсно щось божевільне відбувається: під Давидовим Бродом здебільшого ми їм насипаємо, під Снігурівкою - нажаль нам...

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03.07.2022 17:40 Ответить
Пожежі- результат як приходів,так і виходів реактивних систем
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03.07.2022 22:09 Ответить
Суттєво зараз винищення дальнобійних рсзо. А статизтика знищенних рсзо останнім часом негарна
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03.07.2022 22:14 Ответить
****.....дьожь. Ничего больше добавить не могу.
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03.07.2022 19:06 Ответить
Вперед до перемоги! Смерть московитам!
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03.07.2022 19:38 Ответить
А в чем причина ,подождать ,что ,каких результатов ,какой то бред если есть наступление он есть и все ,кроме украинского народа знают ,если его нет то прекратите брехать ,или вы как баба базарные ботесь сглазу
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03.07.2022 22:09 Ответить
Под Херсоном с апреля наши бойцы. Приказа из Киева нет освобождать. И не будет.
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03.07.2022 23:05 Ответить
Для звільнення територій приказа не потрібно, лише для відступу необхідний.
Якщоє є можливість звільнити місто, то вперед, чого чекати.
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04.07.2022 19:31 Ответить
Что-то как-то тревожно всё это. Что происходит? Очередной договорняк?
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03.07.2022 23:59 Ответить
 
 