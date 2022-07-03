На Херсонском направлении идет успешная контрнаступательная операция, - спикер бригады Нацгвардии Старский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На Херсонском направлении продолжается успешная контрнаступательная операция украинских сил.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ліга.нет".
"Что касается южного направления, то там идет успешная наша контрнаступательная операция", - сказал он.
По словам Старского, более подробно о ней можно будет поговорить позже, когда будут результаты, которыми можно будет поделиться с общественностью.
"Сейчас нужно набраться терпения и немного подождать", - сказал он.
2 июля Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные выбили оккупантов из Ивановки на южном направлении. 3 июля мэр Мелитополя сообщил, что ВСУ вывели из строя российскую базу в этом временно оккупированном городе.
Пожалуйста, подождите...
супер !
"Зараз треба набратися терпіння і трохи почекати"(с) созвучно з ,,не на часі"
вже були за 5 км від Херсону. і шо?
-Я говорю Идиот!!!
- Ах идиот)))
флот - це люди
Командувач об'єднаних сил ЗС України з нагоди Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України привітав бойових побратимів:
"Український флот має славну історію. І в часи Київської Русі, і в часи козацтва - українці завжди демонстрували відвагу на морі."
Слава ВМС ЗС Україні!
Разом переможемо!
А закарпатским цыганам можно не беспокоится, они в ЗСУ нахер не нужны, а наши ромы заняты сбором цветмета с неба, все при деле.
Шутки и уговоры закончились...
********** видать Кремлю....
Бо «серебряных призёров» ВСУ уже от…ZДили.
- в окупованому Херсоні погано жити - ну так, хто сперечається, що в окупації жити складно.
- люди виїжджають назавжди - це маніпуляція, ви не знаєте майбутнього.
- суцільна зрада - брехня. Якщо б була суцільна зрада, західне озброєння би знищувалося не досягаючи лінії фронту. Особливо хаймарси. Склади БП теж не горіли б так як зараз, адже б знаходився хтось, хто здав би ціль. Перебіг війни якраз свідчить про практично повню відсутність агентів росіян у ЗСУ.
- неможливо визволити Херсон - маніпуляція, «неважливо, скільки поставлять зброї західні країни для цього» - брехня. Російська армія не всесильна, а рубіж типу 5 км виглядає просто як навмання обрана цифра. Що таке 5 км? Дальність пострілу танка чи просто красиве число?
- Херсон під окупантами і це данність - ми якби в курсі. З цього ніяк не випливає неможливість його звільнення. Риторичний прийом.
- села залишили при перегрупуванні - звісно, як жест доброї волі. Тут і коментувати нічого.
- далі йде розповідь про слабкість української армії. Ця слабка армія змусила росіян відступити з півночі України. Перед цим два тижні росіяни поступово втрачали там позиції, що і створювало для них загрозу розгрому. Не боялися б розгрому, не загрузли б - не відвели б війська. Необхідність для росіян звуження фронту і є наслідком сили ЗСУ.
- далі, звісно, закиди про Захід. Який забезпечує нас економічно та у військовому плані та планує так робити дуже довго. Який не побоявся накласти санкції, які й по ним вдарили боляче. Який дає нам зброю, про яку на початку ми лише мріяти могли. І це при всьому тому, що, фактично, він нічим нам не зобов'язаний.
А потім, ну всі ж втомляться від війни, рано чи пізно. Ну, може, як "компенсанцію", дадуть нам "забрати" Херсон назад. Що ось, мовляв, Херсон ми відбили, а росії - "коридор в Крим" суходолом, Донеччина, Луганщина, ЗАЕС, вода в Крим.. а далі "перемир'я" типу.
Бо ж треба ще "велике кра6івництво 3.0" провернути, доки росія знову не полізе. Що там, дороги вже набудували, західну допомогу
*****роздали кому треба. Треба ж буде знову дороги будувати, "країну відновлювати", а ще землю встигнути розпродати, іноземцям, котру скупляли до цього (на своїх осіб). Добре, що українців з тієї землі вже поперли, та й грошей в українців вже особливо немає - викупляти - останнє на ЗСУ віддають, щоб спорядити бійців на фронт власним коштом. А хтось - кілька мільйонів українців (лишень) взагалі без нічого лишилися. Ну таке. Можна ще "пересічному" "морквиною" перед носом потрусити - "вступ до ЄС" (але тільки не в НАТО) - ви ж, головне, тільки, з росією "замириться". Ага. Такий собі "фетіш" та "хабар" у "30 срібняків" - щоб здали своїх - під окупацією - на геноцид росіянам.
Можете "розганяти" про "зрадофільство". Але щоб потім не було як 2019-у, коли вам казали, що з "зе" буде війна і 3,14дець, а ви сміялися, та обзивалися "зрадойобами та порохоботами".
Якщоє є можливість звільнити місто, то вперед, чого чекати.