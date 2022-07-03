На Херсонском направлении идет успешная контрнаступательная операция, - спикер бригады Нацгвардии Старский

На Херсонском направлении продолжается успешная контрнаступательная операция украинских сил.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ліга.нет".

"Что касается южного направления, то там идет успешная наша контрнаступательная операция", - сказал он.

По словам Старского, более подробно о ней можно будет поговорить позже, когда будут результаты, которыми можно будет поделиться с общественностью.

"Сейчас нужно набраться терпения и немного подождать", - сказал он.

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2 июля Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные выбили оккупантов из Ивановки на южном направлении. 3 июля мэр Мелитополя сообщил, что ВСУ вывели из строя российскую базу в этом временно оккупированном городе.