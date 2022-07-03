На Херсонському напрямку йде успішна контрнаступальна операція, - речник бригади Нацгвардії Старський

На Херсонському напрямку продовжується успішна контрнаступна операція українських сил.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив пресофіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії Харитін Старський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

"Що стосується південного напрямку, то там триває успішна наша контрнаступальна операція", - сказав він.

За словами Старського, докладніше про неї можна буде поговорити пізніше, коли будуть результати, якими можна буде поділитись із громадськістю.

"Зараз треба набратися терпіння і трохи почекати", - сказав він.

Також читайте: Наразі біля Лисичанська йдуть запеклі бої, але саме місто не оточене, - Нацгвардія

2 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові вибили окупантів з Іванівки на південному напрямку. 3 липня мер Мелітополя повідомив, що ЗСУ вивели з ладу російську базу у цьому тимчасово окупованому місті.