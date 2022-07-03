В Германии опасаются потерять влияние в ЕС после вступления Украины, - Telegraph
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Вступление Украины в Европейский союз может привести к усилению роли стран Восточной Европы.
Об этом сообщает британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.
Германия с подозрением смотрит на тесные связи Киева со странами Восточной Европы – прежде всего с Польшей – и опасается, что эти государства, объединившись, значительно подорвут влияние "старых стран", прежде всего Германии и Франции.
Нынешняя процедура голосования в Европейском Совете уже сейчас не по душе Германии – она зависит не только от количества голосующих стран, но и от их суммарного населения. Немецкий канцлер Олаф Шольц хотел бы как-то изменить эту систему, особенно накануне вступления Украины в ЕС через несколько лет. После вступления Украина станет пятой по величине страной в Евросоюзе и получит около 9% постоянных голосов в Евросовете.
Также скептически к идее полноценного членства Украины в ЕС относится Португалия, но вопрос не в политике, а в деньгах. Португалия не желает превращаться в страну-донора, отправляя в бюджет ЕС больше денег, чем получит сама.
Пожалуйста, подождите...
Ігор Дюдік
@ivynar22
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23 год
Олександр Гогілашвілі, який "уславився" на всю Україну своїм хамством, знову біля корита. Якщо чесно, після таких новин втрачається мотивація. Якщо навіть війна не змушує систему змінюватися, то заради чого всі ці жертви?...
Это выходит поэтому нам германия оружие не дает? чтоб подуменьшить кол-во нашего сумарного населення??!
Дуже багато країн ЄС обурені її позицією.
Загравання з росією, спричинило повномаштабну війну, але ж Німеччина навіть не визнає помилковість такої політики!
І далі намагається загравати з кацапським диктатором.
Так, деякі країни, отримують з бюджета ЄС більше, ніж вкладають в цей бюджет.
Але це ще не привід казати, що вони на дотаціях, бо може скластися враження, що без «дотацій», ці країни вилетять у трубу.