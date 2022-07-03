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Новости Политика Украины
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Германия (6050) Португалия (171) Франция (3083) членство в ЕС (779)

В Германии опасаются потерять влияние в ЕС после вступления Украины, - Telegraph

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ес,евроинтеграция,союз,евросоюз,европейский

Вступление Украины в Европейский союз может привести к усилению роли стран Восточной Европы.

Об этом сообщает британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

Германия с подозрением смотрит на тесные связи Киева со странами Восточной Европы – прежде всего с Польшей – и опасается, что эти государства, объединившись, значительно подорвут влияние "старых стран", прежде всего Германии и Франции.

Нынешняя процедура голосования в Европейском Совете уже сейчас не по душе Германии – она зависит не только от количества голосующих стран, но и от их суммарного населения. Немецкий канцлер Олаф Шольц хотел бы как-то изменить эту систему, особенно накануне вступления Украины в ЕС через несколько лет. После вступления Украина станет пятой по величине страной в Евросоюзе и получит около 9% постоянных голосов в Евросовете.

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Также скептически к идее полноценного членства Украины в ЕС относится Португалия, но вопрос не в политике, а в деньгах. Португалия не желает превращаться в страну-донора, отправляя в бюджет ЕС больше денег, чем получит сама.
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Топ комментарии
+28
"Німці бояться". Найчастіша новина останього часу.
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03.07.2022 11:59
+27
Я вважала, що у німців манія величі, а виявляється - комплекс меншовартості
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03.07.2022 11:59
+21
Значит, их выход Британии из ЕС ничему не научил...
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03.07.2022 11:58
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Значит, их выход Британии из ЕС ничему не научил...
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03.07.2022 11:58 Ответить
От і я вважаю, що союз з Британією, Польщею та країнами Балтії зовсім не гірший за вступ до ЄСу, але набагато швидший.
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03.07.2022 13:34 Ответить
а хто заплстить за те що ти так рахуєш? ой не подумала....україна великобританію розорить))) непотягне велекобританія цей союз,навіть і на 50відсотків...вона не має ні грошей ні зброї ні людського потенціалу ,щоб захистити і себе...без сша ,великобританія -0.
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03.07.2022 15:23 Ответить
а що він може навчити? німецька економіка більша і сильніша,це так тобі для промивкі мозгів.Великобританія- протеже сша(англо-сакси) а німеччина машина яка тримає евросоюз,а євросоюз 2єкономіка світу.
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03.07.2022 15:18 Ответить
Не тринди! Економіка Британії 2.9трлн.доларів, Німеччини 3.8трлн. І це до коронавірусу і війни! Людський потенціал Німеччини - це купа мігрантів, одні на дотаціях,інші звалять в більш прибуткове місце коли німці втратять лідерство! І вони його втратять!
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03.07.2022 15:50 Ответить
Ты меня поучи здесь за экономику, тем более за немецкую...
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04.07.2022 08:34 Ответить
Я вважала, що у німців манія величі, а виявляється - комплекс меншовартості
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03.07.2022 11:59 Ответить
Не сци. Є і інші. Ота боязнь і є причиною того, що ганси дупою вертять, як флюгер. Із газовим домінуванням германії-фсьо, пшик. Так і в іншому. Вони розгубилися, що робити.
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03.07.2022 12:27 Ответить
Манія величі є намлідком розвитку комплексу меншовартості.
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03.07.2022 12:26 Ответить
"Німці бояться". Найчастіша новина останього часу.
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03.07.2022 11:59 Ответить
"Німці бояться"
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03.07.2022 12:49 Ответить
Уж не на Банковой статью пиляли?
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03.07.2022 12:00 Ответить
Так і буде))Поможіть виграти війну,а там приїдете з бізнесами на відбудову та зведення нового, модного центру мужності ,звитяги та завзяття в світі.Вам же завжди бракувало життєвого простору,то ж ласкаво просимо з повагою до українців.Зробите тут добро,а далі на схід ,бо там незабаром нові землі "нєподнятай цєліни"))
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03.07.2022 12:03 Ответить
Меркельщина опустила влияние Фатерлянда в ЕС практически до ноля, а Щольц, ну тот, что передаст, опустил его, влияние Фатерлянда в ЕС ниже плинтуса. Т.е. до помойного уровня.
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03.07.2022 12:05 Ответить
Так, вірно, німці запукали.
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03.07.2022 12:29 Ответить
А они с 1945 года всего боятся, как петух на параше. СССР трахнул их так, что они и мухи не обидят и лебезить с совком будут, чтобы это невероятное насилие не произошло с ними вновь. Нынешних недонемцев, позорных потомков воинственных прусаков, можно лишь понять и простить. Нация политических куколдов. 26 апреля 1945 года Гитлер официально заявил, что в войне уцелеют только ничтожества и что лучшие сыны отечества уже пали. Сегодня немцы, это любители советского доминирования во всех отношениях этого слова.
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03.07.2022 12:06 Ответить
Якщо би не американський ленд- ліз і другий фронт , то в мацкваабадє нацисти святкували б перемогу над "совковим союзом " вже в 1944 році.
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03.07.2022 12:16 Ответить
Орду за Урал загнали бы.
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03.07.2022 13:24 Ответить
їх не сррр трахнув, а коаліція держав. Роль Великобританії та США у цьому траху радянською системою м'яко кажучидуже занижена.
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03.07.2022 13:55 Ответить
Немцев просто жаба давит так как они позиционировали себя как передовую экономику ЕС 🇪🇺 имея как сирьевой придаток приполярнуюнигерию..... а теперь схема рушится....с
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03.07.2022 12:07 Ответить
Олекса Моцно Лютий ретвітнув(ла)



Ігор Дюдік

@ivynar22

·

23 год

Олександр Гогілашвілі, який "уславився" на всю Україну своїм хамством, знову біля корита. Якщо чесно, після таких новин втрачається мотивація. Якщо навіть війна не змушує систему змінюватися, то заради чого всі ці жертви?...
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03.07.2022 12:07 Ответить
Заради того, щоб цих гнид також вбити
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03.07.2022 13:07 Ответить
Незабаром захід отримає з ОПУ найбільше розчарування
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03.07.2022 12:08 Ответить
Они даже ветеранам запрещают рассказывать о боевых подвигах, чтобы РФ пальчиком "Ню-ню-ню" не сделала". Слабаки и лебезящие перед победителем, подонки.
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03.07.2022 12:08 Ответить
Чого вони такі кінчнні?
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03.07.2022 12:09 Ответить
Бо їх кастрували після 2світової
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03.07.2022 15:53 Ответить
Та ладно. Пусть и дальше канцлером себе немца выбирают, мы не будем претендовать.
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03.07.2022 12:10 Ответить
Щось у Німеччині дуже сильно стали усього побоюватись останнім часом. А коли будували Північний потік-2, то ви, виходить, не сильно боялись.
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03.07.2022 12:11 Ответить
Мабуть, Німеччина ще добре пам'ятає уроки для своєї держави від двох світових війн - Першої та Другої, та про всяк випадок нині робить ******* стратегічно-тактичні висновки. Звісно, під себе, про всяк випадок - це вже варіант під №.3. Ну і ???
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03.07.2022 12:17 Ответить
Франция с Германией так старательно скупали страны восточной Европы и уничтожали их промышленность, естественно жалко будет этот перевес терять. Не скажу, как по другим странам, но по Румынии почти все на иностранном капитале. Дачия - концерн Рено. Газо-и нефтедобывающая промышленность скуплена и уничтожена по указу путена, а об'емы румынской нефти и газа не такие уж и малые, а по Европе крупнейшие. Рошия Монтана -золотодобыча, скуплена и уничтожена. Бэсеску долго за нее боролся с Брюсселем, но куда там. А тут придет Украина, которая обобщила опыт ес и не даст себя уничтожить. Ясное дело Гансам и Жюльеном это неприятно
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03.07.2022 12:17 Ответить
Ага, просто украинские олигархи не хотят отдавать своё "нажитое непосильным трудом" добро, европейским нуворишам. Только и всего.) А мы так, сбоку припёка.
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03.07.2022 12:37 Ответить
Мы-население, это понятно. Но уничтожать промышленность в восточной европе с тем, чтобы обеспечить отсутствие конкурентов для западной европы - это уже слишком. Ладно бы покупали, но ведь скупают и консервируют. При Чаушеску, каким он ********* ни был, но румынский цемент считался лучшим в Европе и самым крупным его покупателем была Франция. Сейчас румынский цемент просто не существует. Выкупили и уничтожили производственные мощности
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03.07.2022 13:37 Ответить
так Португалія десятками років сама сосала грошики з ЄС, коли розбудовувалася після панування диктатури...
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03.07.2022 12:19 Ответить
"вона залежить не тільки від кількості голосуючих країн, але і від їх сумарного населення"
Это выходит поэтому нам германия оружие не дает? чтоб подуменьшить кол-во нашего сумарного населення??!
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03.07.2022 12:20 Ответить
Старі західні европейські країни мають політично відійти у тінь, бо вони не в змозі відповідати на ******* світові виклики, через те, що за післявоєнні роки зажиріли й скурвились, й не бажають відмовлятись від свого ситого життя, навіть ціною людських жертв й територіальних поступок новітньому гітлеру з кремля. По суті, вони, своєю безвідповідальністю ведуть Европу до краху.
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03.07.2022 12:35 Ответить
На Німеччині тримається ЄС і буде триматися.В Польщі якщо порівняти з Німеччиною економіка слабка.А без сильної економіки впливати сильно не зможеш.
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03.07.2022 12:38 Ответить
Економіку Німеччини роздувати штучно. А тепер без газу так само здують.
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03.07.2022 15:55 Ответить
Ну по великому рахунку, Німеччина і так втрачає вплив.
Дуже багато країн ЄС обурені її позицією.
Загравання з росією, спричинило повномаштабну війну, але ж Німеччина навіть не визнає помилковість такої політики!
І далі намагається загравати з кацапським диктатором.
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03.07.2022 12:39 Ответить
Обурені позицією,але просять грошей в них.Більшість країн ЄС на дотаціях.Ніяка країна в Європі не замінить Німеччину.Потрібно мати тоді ще більший ввп,ніж 4 трильйони.Все тримається на економіці.В кого вона потужна.той керує.
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03.07.2022 12:42 Ответить
А якщо США з британцями допоможе полякам та українцям, буде противага німцям?
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03.07.2022 13:19 Ответить
Так естественно, если основные потоки денег ес проходят через бундесбанк
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03.07.2022 13:38 Ответить
Не було б країн ЄС на дотаціях,якби їх економіки розвивали,а не все централізували в Німеччині. Невже ви думаєте комусь приємно сидіти на дотаціях?
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03.07.2022 15:57 Ответить
Не треба підміняти поняття.
Так, деякі країни, отримують з бюджета ЄС більше, ніж вкладають в цей бюджет.
Але це ще не привід казати, що вони на дотаціях, бо може скластися враження, що без «дотацій», ці країни вилетять у трубу.
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03.07.2022 16:03 Ответить
Після облизуванея очка хЙла ще не таке буде
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03.07.2022 12:44 Ответить
боятся - значит уважают, но боятся в этом сознаться сами себе
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03.07.2022 13:16 Ответить
Рано ссут. Нам до их ВВП лет 30 без войны бежать(
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03.07.2022 14:21 Ответить
Не правда! Все робиться швидким вливанням грошей в ******* галузі і надшвидке будівництво. А тому за 3-5 років після війни Україна може не лише 4трлн.мати економіки,але і більше. От тільки не всім це сподобається. Декому дуже вигідно коли Україна бідна!
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03.07.2022 15:59 Ответить
Бойтесь. Вы нам ещё репатриации за гитлера не все выплатили.
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03.07.2022 15:52 Ответить
Нехай не лише бояться, а готуються до виходу на пенсію! Час німців минув!
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03.07.2022 16:01 Ответить
Їхні страхи давно відомі і, як вони не намагаються їх приховати, усім кидаються в очі. Зате від мокшанії вони не бачать ніякої загрози, лише прибутки.
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03.07.2022 18:48 Ответить
Эти уроды как раз и вскормили ***** а теперь ещё чего-то боятся
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03.07.2022 19:02 Ответить
 
 