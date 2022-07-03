У Німеччині побоюються втратити вплив в ЄС після вступу України, - Telegraph
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Вступ України до Європейського союзу може призвести до посилення ролі країн Східної Європи.
Про це повідомляє британське видання The Daily Telegraph з посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.
Німеччина з підозрою дивиться на тісні зв'язки Києва з країнами Східної Європи - перш за все, з Польщею - і побоюється, що ці держави, об'єднавшись, значно підірвуть вплив "старих країн", насамперед Німеччини та Франції.
Нинішня процедура голосування в Європейській Раді вже зараз не до душі Німеччині - вона залежить не тільки від кількості голосуючих країн, але і від їх сумарного населення. Німецький канцлер Олаф Шольц хотів би якось змінити цю систему, особливо напередодні вступу України до ЄС через певну кількість років. Після вступу Україна стане п'ятою за величиною країною в Євросоюзі, і отримає близько 9% постійних голосів у Єврораді.
Також скептично до ідеї повноцінного членства України в ЄС ставиться Португалія, але тут питання не в політиці, а в грошах. Португалія не бажає перетворюватися на країну-донора, відправляючи до бюджету ЄС більше грошей, ніж отримає сама.
Нагадаємо, 23 червня саміт лідерів ЄС у Брюсселі прийняв рішення про надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.
Будь ласка, зачекайте...
Ігор Дюдік
@ivynar22
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23 год
Олександр Гогілашвілі, який "уславився" на всю Україну своїм хамством, знову біля корита. Якщо чесно, після таких новин втрачається мотивація. Якщо навіть війна не змушує систему змінюватися, то заради чого всі ці жертви?...
Это выходит поэтому нам германия оружие не дает? чтоб подуменьшить кол-во нашего сумарного населення??!
Дуже багато країн ЄС обурені її позицією.
Загравання з росією, спричинило повномаштабну війну, але ж Німеччина навіть не визнає помилковість такої політики!
І далі намагається загравати з кацапським диктатором.
Так, деякі країни, отримують з бюджета ЄС більше, ніж вкладають в цей бюджет.
Але це ще не привід казати, що вони на дотаціях, бо може скластися враження, що без «дотацій», ці країни вилетять у трубу.