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Новини Політика України
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Німеччина (4568) Португалія (137) Франція (1975) членство в ЄС (938)

У Німеччині побоюються втратити вплив в ЄС після вступу України, - Telegraph

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ес,евроинтеграция,союз,евросоюз,европейский

Вступ України до Європейського союзу може призвести до посилення ролі країн Східної Європи.

Про це повідомляє британське видання The Daily Telegraph з посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Німеччина з підозрою дивиться на тісні зв'язки Києва з країнами Східної Європи - перш за все, з Польщею - і побоюється, що ці держави, об'єднавшись, значно підірвуть вплив "старих країн", насамперед Німеччини та Франції.

Нинішня процедура голосування в Європейській Раді вже зараз не до душі Німеччині - вона залежить не тільки від кількості голосуючих країн, але і від їх сумарного населення. Німецький канцлер Олаф Шольц хотів би якось змінити цю систему, особливо напередодні вступу України до ЄС через певну кількість років. Після вступу Україна стане п'ятою за величиною країною в Євросоюзі, і отримає близько 9% постійних голосів у Єврораді.

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Також скептично до ідеї повноцінного членства України в ЄС ставиться Португалія, але тут питання не в політиці, а в грошах. Португалія не бажає перетворюватися на країну-донора, відправляючи до бюджету ЄС більше грошей, ніж отримає сама.

Нагадаємо, 23 червня саміт лідерів ЄС у Брюсселі прийняв рішення про надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+28
"Німці бояться". Найчастіша новина останього часу.
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03.07.2022 11:59
+27
Я вважала, що у німців манія величі, а виявляється - комплекс меншовартості
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03.07.2022 11:59
+21
Значит, их выход Британии из ЕС ничему не научил...
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03.07.2022 11:58
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Значит, их выход Британии из ЕС ничему не научил...
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03.07.2022 11:58 Відповісти
От і я вважаю, що союз з Британією, Польщею та країнами Балтії зовсім не гірший за вступ до ЄСу, але набагато швидший.
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03.07.2022 13:34 Відповісти
а хто заплстить за те що ти так рахуєш? ой не подумала....україна великобританію розорить))) непотягне велекобританія цей союз,навіть і на 50відсотків...вона не має ні грошей ні зброї ні людського потенціалу ,щоб захистити і себе...без сша ,великобританія -0.
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03.07.2022 15:23 Відповісти
а що він може навчити? німецька економіка більша і сильніша,це так тобі для промивкі мозгів.Великобританія- протеже сша(англо-сакси) а німеччина машина яка тримає евросоюз,а євросоюз 2єкономіка світу.
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03.07.2022 15:18 Відповісти
Не тринди! Економіка Британії 2.9трлн.доларів, Німеччини 3.8трлн. І це до коронавірусу і війни! Людський потенціал Німеччини - це купа мігрантів, одні на дотаціях,інші звалять в більш прибуткове місце коли німці втратять лідерство! І вони його втратять!
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03.07.2022 15:50 Відповісти
Ты меня поучи здесь за экономику, тем более за немецкую...
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04.07.2022 08:34 Відповісти
Я вважала, що у німців манія величі, а виявляється - комплекс меншовартості
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03.07.2022 11:59 Відповісти
Не сци. Є і інші. Ота боязнь і є причиною того, що ганси дупою вертять, як флюгер. Із газовим домінуванням германії-фсьо, пшик. Так і в іншому. Вони розгубилися, що робити.
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03.07.2022 12:27 Відповісти
Манія величі є намлідком розвитку комплексу меншовартості.
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03.07.2022 12:26 Відповісти
"Німці бояться". Найчастіша новина останього часу.
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03.07.2022 11:59 Відповісти
"Німці бояться"
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03.07.2022 12:49 Відповісти
Уж не на Банковой статью пиляли?
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03.07.2022 12:00 Відповісти
Так і буде))Поможіть виграти війну,а там приїдете з бізнесами на відбудову та зведення нового, модного центру мужності ,звитяги та завзяття в світі.Вам же завжди бракувало життєвого простору,то ж ласкаво просимо з повагою до українців.Зробите тут добро,а далі на схід ,бо там незабаром нові землі "нєподнятай цєліни"))
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03.07.2022 12:03 Відповісти
Меркельщина опустила влияние Фатерлянда в ЕС практически до ноля, а Щольц, ну тот, что передаст, опустил его, влияние Фатерлянда в ЕС ниже плинтуса. Т.е. до помойного уровня.
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03.07.2022 12:05 Відповісти
Так, вірно, німці запукали.
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03.07.2022 12:29 Відповісти
А они с 1945 года всего боятся, как петух на параше. СССР трахнул их так, что они и мухи не обидят и лебезить с совком будут, чтобы это невероятное насилие не произошло с ними вновь. Нынешних недонемцев, позорных потомков воинственных прусаков, можно лишь понять и простить. Нация политических куколдов. 26 апреля 1945 года Гитлер официально заявил, что в войне уцелеют только ничтожества и что лучшие сыны отечества уже пали. Сегодня немцы, это любители советского доминирования во всех отношениях этого слова.
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03.07.2022 12:06 Відповісти
Якщо би не американський ленд- ліз і другий фронт , то в мацкваабадє нацисти святкували б перемогу над "совковим союзом " вже в 1944 році.
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03.07.2022 12:16 Відповісти
Орду за Урал загнали бы.
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03.07.2022 13:24 Відповісти
їх не сррр трахнув, а коаліція держав. Роль Великобританії та США у цьому траху радянською системою м'яко кажучидуже занижена.
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03.07.2022 13:55 Відповісти
Немцев просто жаба давит так как они позиционировали себя как передовую экономику ЕС 🇪🇺 имея как сирьевой придаток приполярнуюнигерию..... а теперь схема рушится....с
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03.07.2022 12:07 Відповісти
Олекса Моцно Лютий ретвітнув(ла)



Ігор Дюдік

@ivynar22

·

23 год

Олександр Гогілашвілі, який "уславився" на всю Україну своїм хамством, знову біля корита. Якщо чесно, після таких новин втрачається мотивація. Якщо навіть війна не змушує систему змінюватися, то заради чого всі ці жертви?...
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03.07.2022 12:07 Відповісти
Заради того, щоб цих гнид також вбити
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03.07.2022 13:07 Відповісти
Незабаром захід отримає з ОПУ найбільше розчарування
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03.07.2022 12:08 Відповісти
Они даже ветеранам запрещают рассказывать о боевых подвигах, чтобы РФ пальчиком "Ню-ню-ню" не сделала". Слабаки и лебезящие перед победителем, подонки.
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03.07.2022 12:08 Відповісти
Чого вони такі кінчнні?
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03.07.2022 12:09 Відповісти
Бо їх кастрували після 2світової
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03.07.2022 15:53 Відповісти
Та ладно. Пусть и дальше канцлером себе немца выбирают, мы не будем претендовать.
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03.07.2022 12:10 Відповісти
Щось у Німеччині дуже сильно стали усього побоюватись останнім часом. А коли будували Північний потік-2, то ви, виходить, не сильно боялись.
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03.07.2022 12:11 Відповісти
Мабуть, Німеччина ще добре пам'ятає уроки для своєї держави від двох світових війн - Першої та Другої, та про всяк випадок нині робить ******* стратегічно-тактичні висновки. Звісно, під себе, про всяк випадок - це вже варіант під №.3. Ну і ???
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03.07.2022 12:17 Відповісти
Франция с Германией так старательно скупали страны восточной Европы и уничтожали их промышленность, естественно жалко будет этот перевес терять. Не скажу, как по другим странам, но по Румынии почти все на иностранном капитале. Дачия - концерн Рено. Газо-и нефтедобывающая промышленность скуплена и уничтожена по указу путена, а об'емы румынской нефти и газа не такие уж и малые, а по Европе крупнейшие. Рошия Монтана -золотодобыча, скуплена и уничтожена. Бэсеску долго за нее боролся с Брюсселем, но куда там. А тут придет Украина, которая обобщила опыт ес и не даст себя уничтожить. Ясное дело Гансам и Жюльеном это неприятно
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03.07.2022 12:17 Відповісти
Ага, просто украинские олигархи не хотят отдавать своё "нажитое непосильным трудом" добро, европейским нуворишам. Только и всего.) А мы так, сбоку припёка.
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03.07.2022 12:37 Відповісти
Мы-население, это понятно. Но уничтожать промышленность в восточной европе с тем, чтобы обеспечить отсутствие конкурентов для западной европы - это уже слишком. Ладно бы покупали, но ведь скупают и консервируют. При Чаушеску, каким он ********* ни был, но румынский цемент считался лучшим в Европе и самым крупным его покупателем была Франция. Сейчас румынский цемент просто не существует. Выкупили и уничтожили производственные мощности
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03.07.2022 13:37 Відповісти
так Португалія десятками років сама сосала грошики з ЄС, коли розбудовувалася після панування диктатури...
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03.07.2022 12:19 Відповісти
"вона залежить не тільки від кількості голосуючих країн, але і від їх сумарного населення"
Это выходит поэтому нам германия оружие не дает? чтоб подуменьшить кол-во нашего сумарного населення??!
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03.07.2022 12:20 Відповісти
Старі західні европейські країни мають політично відійти у тінь, бо вони не в змозі відповідати на ******* світові виклики, через те, що за післявоєнні роки зажиріли й скурвились, й не бажають відмовлятись від свого ситого життя, навіть ціною людських жертв й територіальних поступок новітньому гітлеру з кремля. По суті, вони, своєю безвідповідальністю ведуть Европу до краху.
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03.07.2022 12:35 Відповісти
На Німеччині тримається ЄС і буде триматися.В Польщі якщо порівняти з Німеччиною економіка слабка.А без сильної економіки впливати сильно не зможеш.
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03.07.2022 12:38 Відповісти
Економіку Німеччини роздувати штучно. А тепер без газу так само здують.
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03.07.2022 15:55 Відповісти
Ну по великому рахунку, Німеччина і так втрачає вплив.
Дуже багато країн ЄС обурені її позицією.
Загравання з росією, спричинило повномаштабну війну, але ж Німеччина навіть не визнає помилковість такої політики!
І далі намагається загравати з кацапським диктатором.
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03.07.2022 12:39 Відповісти
Обурені позицією,але просять грошей в них.Більшість країн ЄС на дотаціях.Ніяка країна в Європі не замінить Німеччину.Потрібно мати тоді ще більший ввп,ніж 4 трильйони.Все тримається на економіці.В кого вона потужна.той керує.
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03.07.2022 12:42 Відповісти
А якщо США з британцями допоможе полякам та українцям, буде противага німцям?
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03.07.2022 13:19 Відповісти
Так естественно, если основные потоки денег ес проходят через бундесбанк
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03.07.2022 13:38 Відповісти
Не було б країн ЄС на дотаціях,якби їх економіки розвивали,а не все централізували в Німеччині. Невже ви думаєте комусь приємно сидіти на дотаціях?
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03.07.2022 15:57 Відповісти
Не треба підміняти поняття.
Так, деякі країни, отримують з бюджета ЄС більше, ніж вкладають в цей бюджет.
Але це ще не привід казати, що вони на дотаціях, бо може скластися враження, що без «дотацій», ці країни вилетять у трубу.
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03.07.2022 16:03 Відповісти
Після облизуванея очка хЙла ще не таке буде
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03.07.2022 12:44 Відповісти
боятся - значит уважают, но боятся в этом сознаться сами себе
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03.07.2022 13:16 Відповісти
Рано ссут. Нам до их ВВП лет 30 без войны бежать(
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03.07.2022 14:21 Відповісти
Не правда! Все робиться швидким вливанням грошей в ******* галузі і надшвидке будівництво. А тому за 3-5 років після війни Україна може не лише 4трлн.мати економіки,але і більше. От тільки не всім це сподобається. Декому дуже вигідно коли Україна бідна!
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03.07.2022 15:59 Відповісти
Бойтесь. Вы нам ещё репатриации за гитлера не все выплатили.
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03.07.2022 15:52 Відповісти
Нехай не лише бояться, а готуються до виходу на пенсію! Час німців минув!
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03.07.2022 16:01 Відповісти
Їхні страхи давно відомі і, як вони не намагаються їх приховати, усім кидаються в очі. Зате від мокшанії вони не бачать ніякої загрози, лише прибутки.
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03.07.2022 18:48 Відповісти
Эти уроды как раз и вскормили ***** а теперь ещё чего-то боятся
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03.07.2022 19:02 Відповісти
 
 