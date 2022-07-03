У Німеччині побоюються втратити вплив в ЄС після вступу України, - Telegraph

Вступ України до Європейського союзу може призвести до посилення ролі країн Східної Європи.

Про це повідомляє британське видання The Daily Telegraph з посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Німеччина з підозрою дивиться на тісні зв'язки Києва з країнами Східної Європи - перш за все, з Польщею - і побоюється, що ці держави, об'єднавшись, значно підірвуть вплив "старих країн", насамперед Німеччини та Франції.

Нинішня процедура голосування в Європейській Раді вже зараз не до душі Німеччині - вона залежить не тільки від кількості голосуючих країн, але і від їх сумарного населення. Німецький канцлер Олаф Шольц хотів би якось змінити цю систему, особливо напередодні вступу України до ЄС через певну кількість років. Після вступу Україна стане п'ятою за величиною країною в Євросоюзі, і отримає близько 9% постійних голосів у Єврораді.

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Також скептично до ідеї повноцінного членства України в ЄС ставиться Португалія, але тут питання не в політиці, а в грошах. Португалія не бажає перетворюватися на країну-донора, відправляючи до бюджету ЄС більше грошей, ніж отримає сама.

Нагадаємо, 23 червня саміт лідерів ЄС у Брюсселі прийняв рішення про надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.