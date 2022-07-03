Оборонные предприятия РФ отказываются ремонтировать поврежденную боевую технику оккупантов, - ГУР МО

Конфликт между военным руководством России и директорами оборонных заводов все больше исключает возможность отправки в зону боевых действий новой боевой бронированной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

"За время российско-украинской войны, защитники Украины обезвредили более 40 процентов боеспособных танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров оккупационных частей только из Южного военного округа РФ. Их восстановление нужно проводить на специальных ремонтных предприятиях. Доставляя в ремонтные заводы поврежденную технику, оккупанты ее полностью раскомплектовывают, а запчасти и агрегаты продают или обменивают на алкоголь. До заводов иногда доезжают только обгоревшие основы БМП и танков", - говорится в сообщении.

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В ГУР добавляют: "В то же время директоры ремонтных предприятий дали указание работникам не принимать технику на ремонт. Они мотивируют это отсутствием компонентов и недостаточными суммами средств, поступающих от военных за уже выполненные работы. Спасти ситуацию командование пыталось с помощью специально созданных ремонтных бригад, которые должны были восстанавливать технику вблизи зон боевых действий, однако коррупция и жажда наживы среди военного руководства РФ свели эту попытку на нет".