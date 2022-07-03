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Оборонные предприятия РФ отказываются ремонтировать поврежденную боевую технику оккупантов, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

розвідка

Конфликт между военным руководством России и директорами оборонных заводов все больше исключает возможность отправки в зону боевых действий новой боевой бронированной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

"За время российско-украинской войны, защитники Украины обезвредили более 40 процентов боеспособных танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров оккупационных частей только из Южного военного округа РФ. Их восстановление нужно проводить на специальных ремонтных предприятиях. Доставляя в ремонтные заводы поврежденную технику, оккупанты ее полностью раскомплектовывают, а запчасти и агрегаты продают или обменивают на алкоголь. До заводов иногда доезжают только обгоревшие основы БМП и танков", - говорится в сообщении.

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В ГУР добавляют: "В то же время директоры ремонтных предприятий дали указание работникам не принимать технику на ремонт. Они мотивируют это отсутствием компонентов и недостаточными суммами средств, поступающих от военных за уже выполненные работы. Спасти ситуацию командование пыталось с помощью специально созданных ремонтных бригад, которые должны были восстанавливать технику вблизи зон боевых действий, однако коррупция и жажда наживы среди военного руководства РФ свели эту попытку на нет".
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Топ комментарии
+40
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03.07.2022 12:28
+28
В Финляндии предлагают разместить базу НАТО рядом с границей рф, - финская гостелерадиокомпания Yle.

Эту идею предложил мэр города Лаппеенранта дабы привлечь инвесторов в провинцию и дать им гарантии безопасности. Расстояние до ближайшего крупного города рф Выборга составляет чуть больше 60км.

У русни, ожидаемо, сгорел пердак.
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03.07.2022 12:33
+24
та невже???
та путлер розстріляє цих директорів і будуть ремонтувати бесплатно !!
вже забули сталінске- всьо для фронта всьо для пабеди??
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03.07.2022 12:30
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03.07.2022 12:28 Ответить
та невже???
та путлер розстріляє цих директорів і будуть ремонтувати бесплатно !!
вже забули сталінске- всьо для фронта всьо для пабеди??
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03.07.2022 12:30 Ответить
а он и расстреляет, и семью сгнобит и детей, незаметно для всех, это у них норма.
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03.07.2022 12:36 Ответить
чім будуть ремонтувати?
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03.07.2022 12:39 Ответить
В Финляндии предлагают разместить базу НАТО рядом с границей рф, - финская гостелерадиокомпания Yle.

Эту идею предложил мэр города Лаппеенранта дабы привлечь инвесторов в провинцию и дать им гарантии безопасности. Расстояние до ближайшего крупного города рф Выборга составляет чуть больше 60км.

У русни, ожидаемо, сгорел пердак.
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03.07.2022 12:33 Ответить
Директорів розстріляти, робітників розігнати. Як там казав їх улюблений Сралін "Не человека - нет проблем"
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03.07.2022 12:34 Ответить
Коли вже люди почнуть читати самі новини, а не лише заголовки...

"...Доставляючи до ремонтних заводів пошкоджену техніку, окупанти її повністю розкомплектовують, а запчастини та агрегати продають чи обмінюють на алкоголь. До заводів інколи доїжджають лише обгорілі основи БМП та танків", - йдеться у повідомленні."
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03.07.2022 12:44 Ответить
Молодцы доставляющие технику, они делают самое полезное из возможного. Продолжайте в том же духе, потом после нашей победы вам это зачтётся. Слава Украине!
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03.07.2022 13:19 Ответить
ГУР ,краще б порахував скільки старого радянського війскового хламу зберігається у рашиста , котрий можна використовувати,як рем комплект???
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03.07.2022 12:36 Ответить
і що там є тепловізори, балістичні обчислювачі, лазерні дальноміри?
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03.07.2022 12:46 Ответить
нужно побольше рассказывать тамошним пушечным пазлам, как сказочно обогатились некоторые ихние мародёры, воруя не стиралки та миксеры, а раскурочивая свои боевые машины на драгметаллы. типо - салдатик спёр с самолёта, который охранял, маааааленький блочок, цены неимоверной, положил его в каселёк, дезертировал, продал, заплатил погранцам парашным и слинял на запад, где купил себе мясохладобойню, яхту и флигель (понятно шо с серьёзными деталями надо такие истории описывать). ну 100 пудов - курочить будут свою технику не просто чтобы из строя вывести и не идти в бой, но и в надежде так же вот урвать миллионы )))
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03.07.2022 12:37 Ответить
Як то кажуть - "толи еще будет!" Це ще один з показників поразки паразита людства - путінської парашії! Початок кінця!
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03.07.2022 12:38 Ответить
Курите, пейте, продавайте!!! Гандон на морду одевайте. І в добрий путь в загробную обитель )
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03.07.2022 12:39 Ответить
отвёрточная разборка.
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03.07.2022 12:39 Ответить
"Нескінченні запаси" зробили "жест доброй воли".
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03.07.2022 12:41 Ответить
Директора оборонных предприятий отказываются
Удивительно, что их вообще кто-то спрашивает.
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03.07.2022 12:44 Ответить
Карлик-путлер и вся его кремлёвская банда семимильными шагами приближают разгром своего оркостана. Слава ВСУ !!
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03.07.2022 12:49 Ответить
Это аналоговно и новое нельзя было ремонтировать, а уж покоцанное современным оружием - тем более!
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03.07.2022 12:50 Ответить
Там є два маленькі "нюанси" - після виведення розбитої техніки з поля бою військовослужбовці повинні виконать дві речі - вилучить з неї тіла та їх рештки, а також всі цілі ********** А у в/ч цим ніхто займаться не хоче - вантажать на платформи і відправляють на завод От і уяви: приходить техніка з гниючим трупом всередині та ще й з ************ в бойовому стані - в гранатах УЗРГМ вкручені, у снарядах - підривачі А якщо вони ще й частково ушкоджені в результаті вибуху в техніці? Завод береться РЕМОНТУВАТЬ техніку, а не працювать похоронною чи саперною командою!
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03.07.2022 12:52 Ответить
Прапорщик ********* -самый опытный и незаменимый военный РФ.
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03.07.2022 12:55 Ответить
Ничо, там у них законопроект готовится о принуждении бизнеса к госзаказам от армии и работе во внеурочное время.

Всё сделают
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03.07.2022 12:58 Ответить
Щось запахло великою брехнею... Там ніхто не може відмовитись
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03.07.2022 13:01 Ответить
Червоні директора розвалили совок. Помогай Всевишній теперешнім лаптєногім баронам індустрії.
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03.07.2022 13:02 Ответить
Хто може повірити в таку хе..ню?? Шановний ГУР розкрийте інформацію про вашого агента, який здобув такі "секрети"! Або виженіть його на фронт і не розповсюджуйте анектодів. Соромно!.
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03.07.2022 13:12 Ответить
счас тебе кацап все расскажут всех сдадут
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03.07.2022 17:47 Ответить
Директора відповіли приблизно так: з горілого гівна цукерку не зробиш.
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03.07.2022 13:12 Ответить
а бурятів на розборку приймають ?
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03.07.2022 13:18 Ответить
А чому оборонні підприємства рф ще не знищені нашими хімарсами?
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03.07.2022 13:19 Ответить
Свєжо прєданьє, да верітся с трудом!
Більше схоже на вигадку.
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03.07.2022 13:25 Ответить
в часи великої війни створювались спеціальні частини (трофейщики) і отримували грошову премію за збір мана. Артелеристам теж платили гроші за упаковку і повернення гільз. А цей стан викликаний тим, що вигорівший танк та інша бронетехніка не ремонтнопридатні. Нехватка запчастин основна причина конфлікту. Це тягнеться з часів фінської війни. Навіть тодішній нарком Ворошилов уведомляв Сталіна,що за 1939 рік випущено пару тисяч танків і всього 87 штук траків. Ну а самі танкобудівничі теж старались. Такий метод ремонту як в рузге називаться канібалізмом, що характерно для андрофагів. І зараз, БТ, яке вийшло зладу по техпричинам не ремонтується бонемає запчастин, а згорівша техніка не придатна.
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03.07.2022 13:29 Ответить
Проще все. Бабла выбивают больше под ремонт. Стырить шанс есть.
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03.07.2022 13:56 Ответить
Як можна поміняти запчастину від танка на горілку?
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03.07.2022 13:57 Ответить
Опыт и талант не пропьёшь!
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03.07.2022 14:46 Ответить
і що?? нам в 14му теж відмовлялись ремонтувати
ну тепер їжте, не заляпайтесь
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03.07.2022 14:23 Ответить
-Молчать! У меня ваш маршал под Кёнигсбергом сортиры чистил, когда я тараном эсминец брал за чекушку!!!

Даёшь Беломорканал! За родину! За победу! Хлебай, унучки, ханку! (С)
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03.07.2022 14:29 Ответить
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03.07.2022 14:38 Ответить
Українським оборонним підприємствам директор Укроборонпрому Ю. Гусєв теж забороняє ремонтувати пошкоджену техніку - тож тут у нас з ними паритет .
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03.07.2022 16:47 Ответить
 
 