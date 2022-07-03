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Шойгу доложил Путину о полной оккупации Луганщины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об оккупации всей территории Луганской области.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Шойгу доложил Путину об оккупации Лисичанска. Но отметил, что россияне якобы оккупировали также Белогоровку, Новодружеск, Малорязанцево и Белую гору.
Он заявил, что общая площадь территорий, над которыми россияне взяли контроль за последние сутки, составляет 182 квадратных километра.
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