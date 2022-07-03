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Шойгу доложил Путину о полной оккупации Луганщины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шойгу,путін

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об оккупации всей территории Луганской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Шойгу доложил Путину об оккупации Лисичанска. Но отметил, что россияне якобы оккупировали также Белогоровку, Новодружеск, Малорязанцево и Белую гору.

Он заявил, что общая площадь территорий, над которыми россияне взяли контроль за последние сутки, составляет 182 квадратных километра.

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Топ комментарии
+62
твоей недонации,кацап-никогда и не было,мордва,мокша,мурома,чудь,чухонь...где они? вы-орда и будете уничтожены.
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03.07.2022 13:19
+46
я тебя немного расстрою,но позавчера было освобождено Потёмкино,а вчера-Ивановка,крупнейшая херсонская группировка ваша в Высокополье-фактически окружена и сейчас-попросту уничтожается,я в Зеленодольске и в ВСУ,а ты лапоть-готовься к карнавалу)))
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03.07.2022 13:22
+34
Кацапе, що ти тут забув?
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03.07.2022 13:20
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и оленей завезли...
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03.07.2022 15:36 Ответить
Залужного на передову. Муженко та Кривоніс в Генштаб.
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03.07.2022 15:52 Ответить
маршал *************** наложил піне на стол)_уаххахаххаххаххахахах
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03.07.2022 19:24 Ответить
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