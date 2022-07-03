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Шойгу доповів Путіну про повну окупацію Луганщини
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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту РФ Володимиру Путіну про окупацію всієї території Луганської області.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Шойгу доповів Путіну про окупацію Лисичанська. Та зазначив, росіяни нібито окупували також Білогорівку, Новодружеськ, Малорязанцеве та Білу гору.
Він заявив, що загальна площа територій, над якими росіяни взяли контроль за останню добу, становить 182 квадратних кілометри.
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