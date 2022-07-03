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Шойгу доповів Путіну про повну окупацію Луганщини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шойгу,путін

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту РФ Володимиру Путіну про окупацію всієї території Луганської області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Шойгу доповів Путіну про окупацію Лисичанська. Та зазначив, росіяни нібито окупували також Білогорівку, Новодружеськ, Малорязанцеве та Білу гору.

Він заявив, що загальна площа територій, над якими росіяни взяли контроль за останню добу, становить 182 квадратних кілометри.

Також читайте: Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто - у вогні, - Гайдай. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+62
твоей недонации,кацап-никогда и не было,мордва,мокша,мурома,чудь,чухонь...где они? вы-орда и будете уничтожены.
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03.07.2022 13:19
+46
я тебя немного расстрою,но позавчера было освобождено Потёмкино,а вчера-Ивановка,крупнейшая херсонская группировка ваша в Высокополье-фактически окружена и сейчас-попросту уничтожается,я в Зеленодольске и в ВСУ,а ты лапоть-готовься к карнавалу)))
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03.07.2022 13:22
+34
Кацапе, що ти тут забув?
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03.07.2022 13:20
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и оленей завезли...
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03.07.2022 15:36 Відповісти
Залужного на передову. Муженко та Кривоніс в Генштаб.
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03.07.2022 15:52 Відповісти
маршал *************** наложил піне на стол)_уаххахаххаххаххахахах
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03.07.2022 19:24 Відповісти
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