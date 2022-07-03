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Лисичанск не находится под "полным контролем" войск РФ, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лисичанськ

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что город Лисичанск не находится под "полным контролем" российских войск.

Об этом он сказал в комментарии BBC, сообщает Цензор.НЕТ.

Сак опроверг заявления Москвы о том, что город взят россиянами. Но он добавил, что ситуация в городе была "очень напряженной уже достаточно долго", а российские сухопутные войска "непрерывно атаковали город".

"Для украинцев ценность человеческой жизни - главный приоритет, поэтому иногда мы можем отступать с определенных территорий, чтобы в будущем их отвоевать", - добавил он.

Смотрите также: Россияне закрепляются в районе Лисичанска, город – в огне, - Гайдай. ФОТО

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полной оккупации Луганской области, отметив, что россияне полностью взяли Лисичанск под контроль.
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Топ комментарии
+41
а коли вся зелена жОПа казала правду?
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03.07.2022 16:05
+32
3 дня назад Арестович сказал, что Лисичанск будут брать пол года и все расиянцы под ним полягут. Обманул, психолог.
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03.07.2022 16:03
+25
Замість сумувати тут на люди - перекажіть тихенько кошти ЗСУ, волонтерам або переселенцям. Не попустить - подвойте суму і повторіть. І так до поліпшення стану.
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03.07.2022 16:02
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Херсон за один день і т.д. Можеш не рипатись, тебе розкрили по кацапським методичкам. Вали за корабльом, руснявий придурок
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03.07.2022 16:26 Ответить
Замість сумувати тут на люди - перекажіть тихенько кошти ЗСУ, волонтерам або переселенцям. Не попустить - подвойте суму і повторіть. І так до поліпшення стану.
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03.07.2022 16:02 Ответить
Він піздун
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03.07.2022 16:09 Ответить
чего вдруг? и да к какому МО.... Шойгу Раши..таки да Какашенкову ***** таки да веры нет или вы не верите МО Украины??? тогда вы кто... откуда забрели сюда???!!!
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03.07.2022 16:02 Ответить
3 дня назад Арестович сказал, что Лисичанск будут брать пол года и все расиянцы под ним полягут. Обманул, психолог.
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03.07.2022 16:03 Ответить
а коли вся зелена жОПа казала правду?
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03.07.2022 16:05 Ответить
Ну, чего же было - на Новый 2022 Год - щеленский говорил, что можно встретиться с рашистамии с холодцом, ани же хороший народ.
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03.07.2022 16:36 Ответить
таки да, забув. Вибачайте: війна...
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03.07.2022 16:49 Ответить
Невже хтось може вірити цьому аферисту?
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03.07.2022 16:06 Ответить
він піздюк
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03.07.2022 16:10 Ответить
просто зелений піздюк
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03.07.2022 16:11 Ответить
головне щоб паніки не було. це погано для економіки
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03.07.2022 16:13 Ответить
"коли буде паніка, то ми не зможемо класти асфальт" (С)
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03.07.2022 16:26 Ответить
Україна має прийняти умови Росії та сісти за стіл переговорів. Щоб "зафіксувати документ". ❗ Это говорят на болотах☝ Англичане говорят, что нужен договор на условиях украины☝ Торг идет даже не смотря на отсутствие встречь❗
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03.07.2022 16:31 Ответить
прям все про щеленського
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03.07.2022 17:39 Ответить
питання лише в тому, через скільки часу Лисичанськ буде під повним контролем...
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03.07.2022 16:12 Ответить
кароче переживать нема про шо...
а потом люсинда затаскает по судах кокодыровцев.
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03.07.2022 16:12 Ответить
А карты говорят о другом.......

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1lscRK6ehG0l2V-XvJ16nsyblMsQ&ll=48.87243960827357%2C37.70368659151552&z=10
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03.07.2022 16:14 Ответить
А карти чиї?
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03.07.2022 16:29 Ответить
Дебилы, успейте хоть вовремя наших бойцов вывести,чтобы котла не было.
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03.07.2022 16:16 Ответить
кацап твоим трупакам рефрежиратор забирай а то воняет на всю европу
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03.07.2022 18:43 Ответить
Я в Украине. А ты дебил откуда?
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03.07.2022 19:54 Ответить
Сак,-це аналог Арєстовічя,Геращенко,чи Чмута ?
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03.07.2022 16:17 Ответить
выбор был простой тогда - либо порох, который не нравился людям, либо чувачок, который нравился людям и диктатору страны-оккупанта, и который и привел за собой тех оккупантов, которым он тоже нравился там у них на концертах, где обливал говном страну, в которой он благодаря таким как ты димидам снимается в главной роли своей жизни. А остальные димиды или ********* в ЕС, или ищут бомбоубежище. И этот сериал "Любовь и ненависть людей" будет подлиннее сериала "Рабыня Изаура". И точно трагичнее.
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03.07.2022 17:17 Ответить
Піди вбийся об берізку, москалику
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03.07.2022 17:41 Ответить
не зважайте. Це новий призов зеленої вати подоляцького розливу, який тут вперше мене побачив. Може хоче зробить кар'єру на черговому трускавецькому ліфті.
Але ж нас попереджав Симон Васильович - звідки беруться московські воші. І таких зелених ломєхуз у нашому мурашнику повно, і вони годують народ своїми виверженнями у зєлємарафоні просто за наші податки. Тому я акторська влада ідалі буде генерувати таких корисних граблєносців, як оцей димида.
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03.07.2022 18:10 Ответить
Гроші не пахнуть? Колись люди вас усіх на чисту воду виведуть. Чао какао москалик
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03.07.2022 18:17 Ответить
димида, щось з твоїми коментами сталося... Підозрюю, тут не ******* запроданців. Манкуртів взагалі ніде не *******, навіть в тамбовах і барнаулах. Єдиний прихисток для вас - такаж ватна ваша спільнота , яка ховається у толерантному Євросоюзі.
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04.07.2022 14:11 Ответить
не подобается порох ну так погибайте под бомбаи в первые дни или становитесь бомжами по европах
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03.07.2022 18:45 Ответить
бо пиндосы супервафлю офису жмут...
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03.07.2022 16:21 Ответить
Бахмут.
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03.07.2022 17:07 Ответить
******* сколько там трупков уже кацапских собаки закусывают
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03.07.2022 18:47 Ответить
Та так і кажіть, не соромтеся, що з вашими пріоритетами невдовзі знову під Києвом будуть бої. За кордон побільше випускайте, - продовжуйте законодавчо збільшувити ряди особів, які можуть ЗАКОННО залишити Україну під час війни.... Бережливі ви наші. Хоч попередьте зарання, щоб люди відійшли заздалегіть з територій, які спланували здавати...
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03.07.2022 16:19 Ответить
ряди особ...
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03.07.2022 16:25 Ответить
Давай, каждому по палке и все на фронт, всех в расход! Может у кацапов патроны быстрее закончатся.
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03.07.2022 17:07 Ответить
кондом ватный а кормить людей без работы ты будешь? или пособие по 300 евро на еду вылачивать?
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03.07.2022 18:51 Ответить
Я писал то же самое, мой комментарий вообще удалили. Цензор - он такой. Вроде и «цензора нет», а он есть. Причём упаси Боже что-то про пороха сказать - тут же накинутся.
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03.07.2022 19:11 Ответить
Як так може бути? При генералі Муженко, Донецький аеропорт майже рік обороняли. При генералі Залужному Лисичанськ майже за неділю здали.Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, блокада Маріуполя здали без бою. Чи не забагато? Спасибі генералу Марченко за Миколаїв та Одесу, мабуть, його за це і перевели з Миколаєва.Залужний, де твій об'явлений 3 неділі назад перелом?
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03.07.2022 16:20 Ответить
Misanthrope @Romodanivsky

В один з районів Мико почала доставати орківська арта. Було мінімум три прильоти. Новина не дуже найс(
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03.07.2022 18:22 Ответить
Не для того Чонгар розміновували, щоб якийсь Марченко здачу України спаскудив.
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03.07.2022 18:47 Ответить
Misanthrope@Romodanivsky

В один з районів Мико почала доставати орківська арта. Було мінімум три прильоти. Новина не дуже найс(
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03.07.2022 18:24 Ответить
Щось пішло не так. Всі казали, що Лисичанськ на височині і його дуже зручно захищати на відміну від того ж таки Сіверодонецька. Бутусов також казав це.

А тут раз і за два тижні все закінчилося. Чи то засоби ураження закінчилися у наших чи наступ рашистів на Лисичанськ перевершив їх наступ на Сіверодонецьк за своєю потужністю
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03.07.2022 16:21 Ответить
орда з півдня посунула, взяли золоте і мішок готовий, тепер тільки робити ноги
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03.07.2022 16:43 Ответить
В данной ситуации я верю скорее Бутусову,
вчера он заявил что орки уже в центре Лисичанска, но есть возможности для выхода из уступа, коридор держат, котла нет и не будет,
напрашивается вывод, что войска вчера выводили и сегодня наверное выводят,
но Белогоровку, согласно Бутусову, мы вчера контролировали, а сейчас она в серой зоне на наших картах,
подождем вечерних сводок, если судить по картам, то сейчас наверное из аппендикса выводят последних людей, или уже должны были вывести.
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03.07.2022 16:21 Ответить
а чого це новий радник якийсь Сак розповідає? А де Маляр? -
Ганна Маляр та міністр оборони Чеської Республіки Яна Черноховова під час зустрічі у Львові обговорили ситуацію на фронті та допомогу Україні.
Певно проводжає колегу на поїзд. А я думав що заступниця зникла з обрію з чисто сімейних обставин.
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03.07.2022 16:21 Ответить
Поки сірожа шойгу вливає путіну у вуха маячню про окупацію Луганської області, в самій Луганській області наші хлопці наловили "асвободителів".

Непоганий такий улов попався! https://t.me/AFUStratCom/3752
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03.07.2022 16:24 Ответить
Золкин через неделю будет прозревших их родственникам показывать.
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03.07.2022 17:24 Ответить
як це, $1.555.000 нехай плоте!
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03.07.2022 16:24 Ответить
З Києва теж відійдемо на «заздалегідь підготовлені позиції»?
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03.07.2022 16:25 Ответить
об этом мечтают не только орки, но и сепары
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03.07.2022 16:54 Ответить
Порівняли х..й з пальцем.
Ненавиджу таких як ти.
Лисичанськ за 700 км від Києва. То ж до чого тут Київ...
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03.07.2022 16:54 Ответить
Йди ***** придурок.
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03.07.2022 18:48 Ответить
Вони вже Лисичанськ здали, зелені гниди
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03.07.2022 16:28 Ответить
нах тебе тот лисичанск с сепарами, когда будем освобождать то и его вместе со всеми, там не за кого сейчас воевать, одни пердатели остались
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03.07.2022 18:41 Ответить
О, мудачня в коментах вже на Залужного жене.
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03.07.2022 16:36 Ответить
это друзья семьи хомчака. Или друзья семьи тарана. В общем - ************...
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03.07.2022 17:27 Ответить
а потом козлом отпущения за быструю сдачу территорий обьявят неугодного оп-е залужного. если бы политики не принуждали сегодня военных следовать их целям и выполнять ими задуманное, всё могло бы быть по другому.
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03.07.2022 16:36 Ответить
То есть "главный форпост" на Луганщине который была куча времени укрепить уже частично захвачен, а Северодонецк, который удерживали скорее по приколу, продержался месяцы? "Логично", че. Не мешайте играть на рояле
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03.07.2022 16:44 Ответить
Наскільки я пам*ятаю з курсу тактики на військовій кафедри, яку нам викладали офіцери, які пройшли через пекло ІІ Світової, основним видом ведення бойових дій є наступ.
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03.07.2022 16:49 Ответить
Щось на цій лєнті засмерділо лаптями кацапськими , які нас переконують в тому , що ми все про@ али !

Пішли нах...уй , кацапи 😠
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03.07.2022 16:57 Ответить
$155555 Люся снімай труси
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03.07.2022 17:02 Ответить
4 месяца в окопах без ротаций. С автоматом против постоянных арт. обстрелов. Злые они вернутся, не нужные для власти. Могут и претензии предъявить по полной
Поэтому вовремя и не отводят. так что Думайте!
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03.07.2022 17:12 Ответить
Я так поняв що Лисичанськ уже не наш
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03.07.2022 17:12 Ответить
Я смотрю в чате одни эксперты, уже и залужный виноват, и солдаты, вы ничего не попутали?
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03.07.2022 17:13 Ответить
То ботва лахтинська.
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03.07.2022 17:22 Ответить
+ взращенная зеленая вата. Они друг друга здесь нашли.
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03.07.2022 17:32 Ответить
ну да может у кацапов стволов больше вот и побеждают
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03.07.2022 17:34 Ответить
ну да, тебя только что победили.
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03.07.2022 18:12 Ответить
В чаті вже котрий день стоїть несамовитий вереск - фсьопрапало , вайна праіграна , бо орки відітє лі - взялі Сєвєродонецк а тєпєрь бєрут і - Лісічанск . Неначебто - з втратою цих "супермегаполісів " , подальший спротив всієї країни , втратив всякий сенс .. І тому мовляв - пора к хутіну на перегавори ..
І так , винуватий вже Залужний і армія , бо .лядська ЗЕ-влада , яка за словами Люськи - проє.ала наміри ***** розпочати війну , тепер ніяк не може випросити у Заходу , необхідну для наступу ЗСУ , кількість зброї . пц .
Ну я ще розумію тролів , тут їх дох.. і трошки , і робота в них така , це зрозуміло ,, але в паніку кинулись і багато хто з старожилів Цензора . Чесно кажучи - я не чекав що в нас скільки виявилось панікерів ..
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03.07.2022 17:49 Ответить
З перших вуст з передової від ротного Шилова "Луганщину втрачено" і цікаво про Гайдая та інше

https://www.youtube.com/watch?v=et2dVuUpmFA

Кому правда не подобається - слухаєм й далі кодло тилових "радників".
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03.07.2022 18:18 Ответить
Я би радив "речникам" від ЗСУ не брати приклад з ОПи і поменше базікати про своі наміри.

А то спочатку - "планів здавати Лисичанськ" не маємо, а потім - хвіст піджимати і виправдовуватись.

(Ще) Не під повним контролем рашистів? На жаль, буде. І ще буде немало маріуполів і лисичанськів, допоки наші війська не зростуть у чисельності і озброєності хоча б до половини того, що накопичила руzzія.

Наступайте там, де у вас є шанс і де це матиме найбільший зараз стратегічний сенс.
Нехай орки навіть займуть усю луганщину, але якщо наші відіб'ють Нову Каховку і знову перекриють воду у Крим - рашисти не зможуть декларувати перемогу!
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03.07.2022 18:35 Ответить
Так к сожалению у орков уже полно видео из города.... К сожалению Лисичанск пал, как и вся Луганская область. А подобное ссанье в уши, чем отличает нас от русни? Они любят на белое, говорить чёрное. Я смотрю наши чиновники берут у них пример, как ссать в уши населению
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03.07.2022 19:13 Ответить
 
 