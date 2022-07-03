Лисичанск не находится под "полным контролем" войск РФ, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что город Лисичанск не находится под "полным контролем" российских войск.
Об этом он сказал в комментарии BBC, сообщает Цензор.НЕТ.
Сак опроверг заявления Москвы о том, что город взят россиянами. Но он добавил, что ситуация в городе была "очень напряженной уже достаточно долго", а российские сухопутные войска "непрерывно атаковали город".
"Для украинцев ценность человеческой жизни - главный приоритет, поэтому иногда мы можем отступать с определенных территорий, чтобы в будущем их отвоевать", - добавил он.
Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полной оккупации Луганской области, отметив, что россияне полностью взяли Лисичанск под контроль.
Пожалуйста, подождите...
а потом люсинда затаскает по судах кокодыровцев.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1lscRK6ehG0l2V-XvJ16nsyblMsQ&ll=48.87243960827357%2C37.70368659151552&z=10
Але ж нас попереджав Симон Васильович - звідки беруться московські воші. І таких зелених ломєхуз у нашому мурашнику повно, і вони годують народ своїми виверженнями у зєлємарафоні просто за наші податки. Тому я акторська влада ідалі буде генерувати таких корисних граблєносців, як оцей димида.
В один з районів Мико почала доставати орківська арта. Було мінімум три прильоти. Новина не дуже найс(
В один з районів Мико почала доставати орківська арта. Було мінімум три прильоти. Новина не дуже найс(
А тут раз і за два тижні все закінчилося. Чи то засоби ураження закінчилися у наших чи наступ рашистів на Лисичанськ перевершив їх наступ на Сіверодонецьк за своєю потужністю
вчера он заявил что орки уже в центре Лисичанска, но есть возможности для выхода из уступа, коридор держат, котла нет и не будет,
напрашивается вывод, что войска вчера выводили и сегодня наверное выводят,
но Белогоровку, согласно Бутусову, мы вчера контролировали, а сейчас она в серой зоне на наших картах,
подождем вечерних сводок, если судить по картам, то сейчас наверное из аппендикса выводят последних людей, или уже должны были вывести.
Ганна Маляр та міністр оборони Чеської Республіки Яна Черноховова під час зустрічі у Львові обговорили ситуацію на фронті та допомогу Україні.
Певно проводжає колегу на поїзд. А я думав що заступниця зникла з обрію з чисто сімейних обставин.
Непоганий такий улов попався! https://t.me/AFUStratCom/3752
Ненавиджу таких як ти.
Лисичанськ за 700 км від Києва. То ж до чого тут Київ...
Пішли нах...уй , кацапи 😠
Поэтому вовремя и не отводят. так что Думайте!
І так , винуватий вже Залужний і армія , бо .лядська ЗЕ-влада , яка за словами Люськи - проє.ала наміри ***** розпочати війну , тепер ніяк не може випросити у Заходу , необхідну для наступу ЗСУ , кількість зброї . пц .
Ну я ще розумію тролів , тут їх дох.. і трошки , і робота в них така , це зрозуміло ,, але в паніку кинулись і багато хто з старожилів Цензора . Чесно кажучи - я не чекав що в нас скільки виявилось панікерів ..
https://www.youtube.com/watch?v=et2dVuUpmFA
Кому правда не подобається - слухаєм й далі кодло тилових "радників".
А то спочатку - "планів здавати Лисичанськ" не маємо, а потім - хвіст піджимати і виправдовуватись.
(Ще) Не під повним контролем рашистів? На жаль, буде. І ще буде немало маріуполів і лисичанськів, допоки наші війська не зростуть у чисельності і озброєності хоча б до половини того, що накопичила руzzія.
Наступайте там, де у вас є шанс і де це матиме найбільший зараз стратегічний сенс.
Нехай орки навіть займуть усю луганщину, але якщо наші відіб'ють Нову Каховку і знову перекриють воду у Крим - рашисти не зможуть декларувати перемогу!