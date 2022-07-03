Лисичанськ не знаходиться під "повним контролем" військ РФ, - Міноборони

Радник міністра оборони України Юрій Сак заявив що місто Лисичанськ не знаходиться під "повним контролем" російських військ.

Про це він сказав у коментарі ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сак заперечив заяви Москви про те, що місто взяти росіянами. Але він додав, що ситуація в місті була "дуже напруженою вже досить довго", а російські сухопутні війська "безупинно атакували місто".

"Для українців цінність людського життя є головним пріоритетом, тому інколи ми можемо відступати з певних територій, щоб у майбутньому їх відвоювати", – додав він.

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Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту Росії Володимиру Путіну про повну окупацію Луганської області, наголосивши, що росіяни повністю взяли Лисичанськ під контроль.