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Лисичанськ не знаходиться під "повним контролем" військ РФ, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лисичанськ

Радник міністра оборони України Юрій Сак заявив що місто Лисичанськ не знаходиться під "повним контролем" російських військ.

Про це він сказав у коментарі ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сак заперечив заяви Москви про те, що місто взяти росіянами. Але він додав, що ситуація в місті була "дуже напруженою вже досить довго", а російські сухопутні війська "безупинно атакували місто".

"Для українців цінність людського життя є головним пріоритетом, тому інколи ми можемо відступати з певних територій, щоб у майбутньому їх відвоювати", – додав він.

Читайте: Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто - у вогні, - Гайдай. ФОТО

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту Росії Володимиру Путіну про повну окупацію Луганської області, наголосивши, що росіяни повністю взяли Лисичанськ під контроль.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+41
а коли вся зелена жОПа казала правду?
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03.07.2022 16:05
+32
3 дня назад Арестович сказал, что Лисичанск будут брать пол года и все расиянцы под ним полягут. Обманул, психолог.
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03.07.2022 16:03
+25
Замість сумувати тут на люди - перекажіть тихенько кошти ЗСУ, волонтерам або переселенцям. Не попустить - подвойте суму і повторіть. І так до поліпшення стану.
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03.07.2022 16:02
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Херсон за один день і т.д. Можеш не рипатись, тебе розкрили по кацапським методичкам. Вали за корабльом, руснявий придурок
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03.07.2022 16:26 Відповісти
Замість сумувати тут на люди - перекажіть тихенько кошти ЗСУ, волонтерам або переселенцям. Не попустить - подвойте суму і повторіть. І так до поліпшення стану.
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03.07.2022 16:02 Відповісти
Він піздун
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03.07.2022 16:09 Відповісти
чего вдруг? и да к какому МО.... Шойгу Раши..таки да Какашенкову ***** таки да веры нет или вы не верите МО Украины??? тогда вы кто... откуда забрели сюда???!!!
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03.07.2022 16:02 Відповісти
3 дня назад Арестович сказал, что Лисичанск будут брать пол года и все расиянцы под ним полягут. Обманул, психолог.
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03.07.2022 16:03 Відповісти
а коли вся зелена жОПа казала правду?
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03.07.2022 16:05 Відповісти
Ну, чего же было - на Новый 2022 Год - щеленский говорил, что можно встретиться с рашистамии с холодцом, ани же хороший народ.
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03.07.2022 16:36 Відповісти
таки да, забув. Вибачайте: війна...
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03.07.2022 16:49 Відповісти
Невже хтось може вірити цьому аферисту?
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03.07.2022 16:06 Відповісти
він піздюк
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03.07.2022 16:10 Відповісти
просто зелений піздюк
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03.07.2022 16:11 Відповісти
головне щоб паніки не було. це погано для економіки
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03.07.2022 16:13 Відповісти
"коли буде паніка, то ми не зможемо класти асфальт" (С)
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03.07.2022 16:26 Відповісти
Україна має прийняти умови Росії та сісти за стіл переговорів. Щоб "зафіксувати документ". ❗ Это говорят на болотах☝ Англичане говорят, что нужен договор на условиях украины☝ Торг идет даже не смотря на отсутствие встречь❗
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03.07.2022 16:31 Відповісти
прям все про щеленського
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03.07.2022 17:39 Відповісти
питання лише в тому, через скільки часу Лисичанськ буде під повним контролем...
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03.07.2022 16:12 Відповісти
кароче переживать нема про шо...
а потом люсинда затаскает по судах кокодыровцев.
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03.07.2022 16:12 Відповісти
А карты говорят о другом.......

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1lscRK6ehG0l2V-XvJ16nsyblMsQ&ll=48.87243960827357%2C37.70368659151552&z=10
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03.07.2022 16:14 Відповісти
А карти чиї?
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03.07.2022 16:29 Відповісти
Дебилы, успейте хоть вовремя наших бойцов вывести,чтобы котла не было.
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03.07.2022 16:16 Відповісти
кацап твоим трупакам рефрежиратор забирай а то воняет на всю европу
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03.07.2022 18:43 Відповісти
Я в Украине. А ты дебил откуда?
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03.07.2022 19:54 Відповісти
Сак,-це аналог Арєстовічя,Геращенко,чи Чмута ?
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03.07.2022 16:17 Відповісти
выбор был простой тогда - либо порох, который не нравился людям, либо чувачок, который нравился людям и диктатору страны-оккупанта, и который и привел за собой тех оккупантов, которым он тоже нравился там у них на концертах, где обливал говном страну, в которой он благодаря таким как ты димидам снимается в главной роли своей жизни. А остальные димиды или ********* в ЕС, или ищут бомбоубежище. И этот сериал "Любовь и ненависть людей" будет подлиннее сериала "Рабыня Изаура". И точно трагичнее.
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03.07.2022 17:17 Відповісти
Піди вбийся об берізку, москалику
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03.07.2022 17:41 Відповісти
не зважайте. Це новий призов зеленої вати подоляцького розливу, який тут вперше мене побачив. Може хоче зробить кар'єру на черговому трускавецькому ліфті.
Але ж нас попереджав Симон Васильович - звідки беруться московські воші. І таких зелених ломєхуз у нашому мурашнику повно, і вони годують народ своїми виверженнями у зєлємарафоні просто за наші податки. Тому я акторська влада ідалі буде генерувати таких корисних граблєносців, як оцей димида.
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03.07.2022 18:10 Відповісти
Гроші не пахнуть? Колись люди вас усіх на чисту воду виведуть. Чао какао москалик
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03.07.2022 18:17 Відповісти
димида, щось з твоїми коментами сталося... Підозрюю, тут не ******* запроданців. Манкуртів взагалі ніде не *******, навіть в тамбовах і барнаулах. Єдиний прихисток для вас - такаж ватна ваша спільнота , яка ховається у толерантному Євросоюзі.
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04.07.2022 14:11 Відповісти
не подобается порох ну так погибайте под бомбаи в первые дни или становитесь бомжами по европах
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03.07.2022 18:45 Відповісти
бо пиндосы супервафлю офису жмут...
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03.07.2022 16:21 Відповісти
Бахмут.
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03.07.2022 17:07 Відповісти
******* сколько там трупков уже кацапских собаки закусывают
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03.07.2022 18:47 Відповісти
Та так і кажіть, не соромтеся, що з вашими пріоритетами невдовзі знову під Києвом будуть бої. За кордон побільше випускайте, - продовжуйте законодавчо збільшувити ряди особів, які можуть ЗАКОННО залишити Україну під час війни.... Бережливі ви наші. Хоч попередьте зарання, щоб люди відійшли заздалегіть з територій, які спланували здавати...
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03.07.2022 16:19 Відповісти
ряди особ...
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03.07.2022 16:25 Відповісти
Давай, каждому по палке и все на фронт, всех в расход! Может у кацапов патроны быстрее закончатся.
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03.07.2022 17:07 Відповісти
кондом ватный а кормить людей без работы ты будешь? или пособие по 300 евро на еду вылачивать?
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03.07.2022 18:51 Відповісти
Я писал то же самое, мой комментарий вообще удалили. Цензор - он такой. Вроде и «цензора нет», а он есть. Причём упаси Боже что-то про пороха сказать - тут же накинутся.
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03.07.2022 19:11 Відповісти
Як так може бути? При генералі Муженко, Донецький аеропорт майже рік обороняли. При генералі Залужному Лисичанськ майже за неділю здали.Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, блокада Маріуполя здали без бою. Чи не забагато? Спасибі генералу Марченко за Миколаїв та Одесу, мабуть, його за це і перевели з Миколаєва.Залужний, де твій об'явлений 3 неділі назад перелом?
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03.07.2022 16:20 Відповісти
Misanthrope @Romodanivsky

В один з районів Мико почала доставати орківська арта. Було мінімум три прильоти. Новина не дуже найс(
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03.07.2022 18:22 Відповісти
Не для того Чонгар розміновували, щоб якийсь Марченко здачу України спаскудив.
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03.07.2022 18:47 Відповісти
Misanthrope@Romodanivsky

В один з районів Мико почала доставати орківська арта. Було мінімум три прильоти. Новина не дуже найс(
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03.07.2022 18:24 Відповісти
Щось пішло не так. Всі казали, що Лисичанськ на височині і його дуже зручно захищати на відміну від того ж таки Сіверодонецька. Бутусов також казав це.

А тут раз і за два тижні все закінчилося. Чи то засоби ураження закінчилися у наших чи наступ рашистів на Лисичанськ перевершив їх наступ на Сіверодонецьк за своєю потужністю
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03.07.2022 16:21 Відповісти
орда з півдня посунула, взяли золоте і мішок готовий, тепер тільки робити ноги
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03.07.2022 16:43 Відповісти
В данной ситуации я верю скорее Бутусову,
вчера он заявил что орки уже в центре Лисичанска, но есть возможности для выхода из уступа, коридор держат, котла нет и не будет,
напрашивается вывод, что войска вчера выводили и сегодня наверное выводят,
но Белогоровку, согласно Бутусову, мы вчера контролировали, а сейчас она в серой зоне на наших картах,
подождем вечерних сводок, если судить по картам, то сейчас наверное из аппендикса выводят последних людей, или уже должны были вывести.
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03.07.2022 16:21 Відповісти
а чого це новий радник якийсь Сак розповідає? А де Маляр? -
Ганна Маляр та міністр оборони Чеської Республіки Яна Черноховова під час зустрічі у Львові обговорили ситуацію на фронті та допомогу Україні.
Певно проводжає колегу на поїзд. А я думав що заступниця зникла з обрію з чисто сімейних обставин.
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03.07.2022 16:21 Відповісти
Поки сірожа шойгу вливає путіну у вуха маячню про окупацію Луганської області, в самій Луганській області наші хлопці наловили "асвободителів".

Непоганий такий улов попався! https://t.me/AFUStratCom/3752
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03.07.2022 16:24 Відповісти
Золкин через неделю будет прозревших их родственникам показывать.
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03.07.2022 17:24 Відповісти
як це, $1.555.000 нехай плоте!
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03.07.2022 16:24 Відповісти
З Києва теж відійдемо на «заздалегідь підготовлені позиції»?
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03.07.2022 16:25 Відповісти
об этом мечтают не только орки, но и сепары
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03.07.2022 16:54 Відповісти
Порівняли х..й з пальцем.
Ненавиджу таких як ти.
Лисичанськ за 700 км від Києва. То ж до чого тут Київ...
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03.07.2022 16:54 Відповісти
Йди ***** придурок.
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03.07.2022 18:48 Відповісти
Вони вже Лисичанськ здали, зелені гниди
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03.07.2022 16:28 Відповісти
нах тебе тот лисичанск с сепарами, когда будем освобождать то и его вместе со всеми, там не за кого сейчас воевать, одни пердатели остались
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03.07.2022 18:41 Відповісти
О, мудачня в коментах вже на Залужного жене.
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03.07.2022 16:36 Відповісти
это друзья семьи хомчака. Или друзья семьи тарана. В общем - ************...
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03.07.2022 17:27 Відповісти
а потом козлом отпущения за быструю сдачу территорий обьявят неугодного оп-е залужного. если бы политики не принуждали сегодня военных следовать их целям и выполнять ими задуманное, всё могло бы быть по другому.
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03.07.2022 16:36 Відповісти
То есть "главный форпост" на Луганщине который была куча времени укрепить уже частично захвачен, а Северодонецк, который удерживали скорее по приколу, продержался месяцы? "Логично", че. Не мешайте играть на рояле
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03.07.2022 16:44 Відповісти
Наскільки я пам*ятаю з курсу тактики на військовій кафедри, яку нам викладали офіцери, які пройшли через пекло ІІ Світової, основним видом ведення бойових дій є наступ.
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03.07.2022 16:49 Відповісти
Щось на цій лєнті засмерділо лаптями кацапськими , які нас переконують в тому , що ми все про@ али !

Пішли нах...уй , кацапи 😠
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03.07.2022 16:57 Відповісти
$155555 Люся снімай труси
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03.07.2022 17:02 Відповісти
4 месяца в окопах без ротаций. С автоматом против постоянных арт. обстрелов. Злые они вернутся, не нужные для власти. Могут и претензии предъявить по полной
Поэтому вовремя и не отводят. так что Думайте!
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03.07.2022 17:12 Відповісти
Я так поняв що Лисичанськ уже не наш
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03.07.2022 17:12 Відповісти
Я смотрю в чате одни эксперты, уже и залужный виноват, и солдаты, вы ничего не попутали?
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03.07.2022 17:13 Відповісти
То ботва лахтинська.
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03.07.2022 17:22 Відповісти
+ взращенная зеленая вата. Они друг друга здесь нашли.
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03.07.2022 17:32 Відповісти
ну да может у кацапов стволов больше вот и побеждают
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03.07.2022 17:34 Відповісти
ну да, тебя только что победили.
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03.07.2022 18:12 Відповісти
В чаті вже котрий день стоїть несамовитий вереск - фсьопрапало , вайна праіграна , бо орки відітє лі - взялі Сєвєродонецк а тєпєрь бєрут і - Лісічанск . Неначебто - з втратою цих "супермегаполісів " , подальший спротив всієї країни , втратив всякий сенс .. І тому мовляв - пора к хутіну на перегавори ..
І так , винуватий вже Залужний і армія , бо .лядська ЗЕ-влада , яка за словами Люськи - проє.ала наміри ***** розпочати війну , тепер ніяк не може випросити у Заходу , необхідну для наступу ЗСУ , кількість зброї . пц .
Ну я ще розумію тролів , тут їх дох.. і трошки , і робота в них така , це зрозуміло ,, але в паніку кинулись і багато хто з старожилів Цензора . Чесно кажучи - я не чекав що в нас скільки виявилось панікерів ..
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03.07.2022 17:49 Відповісти
З перших вуст з передової від ротного Шилова "Луганщину втрачено" і цікаво про Гайдая та інше

https://www.youtube.com/watch?v=et2dVuUpmFA

Кому правда не подобається - слухаєм й далі кодло тилових "радників".
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03.07.2022 18:18 Відповісти
Я би радив "речникам" від ЗСУ не брати приклад з ОПи і поменше базікати про своі наміри.

А то спочатку - "планів здавати Лисичанськ" не маємо, а потім - хвіст піджимати і виправдовуватись.

(Ще) Не під повним контролем рашистів? На жаль, буде. І ще буде немало маріуполів і лисичанськів, допоки наші війська не зростуть у чисельності і озброєності хоча б до половини того, що накопичила руzzія.

Наступайте там, де у вас є шанс і де це матиме найбільший зараз стратегічний сенс.
Нехай орки навіть займуть усю луганщину, але якщо наші відіб'ють Нову Каховку і знову перекриють воду у Крим - рашисти не зможуть декларувати перемогу!
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03.07.2022 18:35 Відповісти
Так к сожалению у орков уже полно видео из города.... К сожалению Лисичанск пал, как и вся Луганская область. А подобное ссанье в уши, чем отличает нас от русни? Они любят на белое, говорить чёрное. Я смотрю наши чиновники берут у них пример, как ссать в уши населению
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03.07.2022 19:13 Відповісти
 
 