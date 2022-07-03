Украина должна "понять условия РФ и согласиться на них", - Песков

В Кремле продолжают рассчитывать, что Украина согласится на условия захватчиков.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого цитируют росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Киев должен понять условия РФ, согласиться на них и сесть за стол переговоров, зафиксировать документ", – заявил Песков.

Он считает, что Запад сегодня якобы делает ставку на продолжение военных действий в Украине, а "западные страны под руководством Вашингтона не позволяют украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир".

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При этом Песков выразил уверенность, что "рано или поздно здравый смысл на Западе возобладает и переговоры по Украине возобновятся".