Украина должна "понять условия РФ и согласиться на них", - Песков
В Кремле продолжают рассчитывать, что Украина согласится на условия захватчиков.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого цитируют росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Киев должен понять условия РФ, согласиться на них и сесть за стол переговоров, зафиксировать документ", – заявил Песков.
Он считает, что Запад сегодня якобы делает ставку на продолжение военных действий в Украине, а "западные страны под руководством Вашингтона не позволяют украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Войну можно закончить до конца суток, если Украина сложит оружие, - Песков
При этом Песков выразил уверенность, что "рано или поздно здравый смысл на Западе возобладает и переговоры по Украине возобновятся".
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Александр Родионович Бородач - «Понять и простить»
Задача ВСУ -"Понять. Убить и Не простить".
Недавние массированы обстрелы гражданской инфраструктуры были направленны именно на это, чтобы уставшие от войны украинцы сказали "Ой всё!" и закрепили на бумаге потерянные земли, заморозив войну на некоторое время. Любое перемирие с кацапами равно поражению в войне.
https://twitter.com/Punisher_Cat/status/1543466693938352128
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?hc_ref=ARQ4C1mGBvGpMaLFiWInKSSZ3X1Zx1Tay6YI_BHs1Jf6fpbPce_ZIHbl5Fd3rWlQ1js&fref=nf Юрій Бутусов
З 16 червня Збройні сили України знищили як мінімум 8 значних складів *********** ЗС РФ на Донбасі. Особливе значення має ліквідація складу артилерійської бригади у Хрустальному, та сьогоднішній неймовірний по силі вибух складу 1-го армійського корпусу у Попасній, через який йде основне постачання російських військ на напрямку Бахмут-Лисичанськ. ЗСУ проводить стрімке переозброєння на системи НАТО, і поставки високоточних *********** мають ключове значення. Масштабні поставки гармат та РСЗВ НАТО та знищення російськоі логістики призведуть вже зараз до різкого зменшення російських наступальних можливостей, це втрати, які Росія не зможе відновити.
https://videos.cnscdn.com/video/3/020722_pop.mp4
Песков, что, не слышит, как работает американское оружие ?
Плюс "Гарпуны" - пробки у Пескова в ушах скоро повылетают.
в конце марта рашкованцы были еще в сумах, чернигове и киеве
потом проявили "жест доброй воли"
что они в документе зафиксировать хотят?