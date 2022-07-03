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Україна має "зрозуміти умови РФ та погодитися на них", - Пєсков

песков

У Кремлі продовжують розраховувати на те, що Україна погодиться на умови загарбників.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, слова якого цитують росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Київ має зрозуміти умови РФ, погодитися на них і сісти за стіл переговорів, зафіксувати документ", - заявив Пєсков.

Він вважає, що Захід сьогодні нібито робить ставку на продовження військових дій в Україні, а "західні країни під керівництвом Вашингтона… не дозволяють українцям ні думати, ні говорити про мир, ні обговорювати мир".

Також читайте: Війну можна закінчити до кінця доби, якщо Україна складе зброю, - Пєсков

При цьому Пєсков висловив упевненість, що "рано чи пізно здоровий глузд на Заході візьме гору, і переговори щодо України відновляться".

Автор: 

Пєсков Дмитро (1609) переговори з Росією (1070)


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Топ коментарі
+111
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03.07.2022 16:41
+91
Буде вам, кацапам, мир. На кладовищі.
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03.07.2022 16:42
+63
Пошёл на йух!
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03.07.2022 16:41
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письков какой-то оттмороженный... ему бы застрелиться, а он о каких-то условиях...
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03.07.2022 17:28 Відповісти
Піськоф, брись нах*й, срака вусата...
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03.07.2022 17:28 Відповісти
З почтаку нах за кордони України на 1991 рік. А потім ми ще подумаємо чи сідати з вами за стіл переговорів, ******** вонючі! Смердить аж коли вони рота відкривають, клоуни!!!
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03.07.2022 17:34 Відповісти
на ***,пІдор!!!це відповідь усієї України!
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03.07.2022 17:35 Відповісти
а емало не треснет? попросите лучше ещё раз нато вернуться к границам какого-то там года...
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03.07.2022 17:36 Відповісти
Уйх тебе в рот пёс(ков) пуйловский. Чтоб твою Лизоньку бомжи отъ**али и бросили сдыхать в подвале, а когда уже почти отъедет ее начнут есть насекомые и она будет знать что через пару дней в ней разовьются их личинки.
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03.07.2022 17:37 Відповісти
ПНХ ********** **************......................................
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03.07.2022 17:39 Відповісти
Украина должна "понять условия РФ и согласиться на них", - Песков
Александр Родионович Бородач - «Понять и простить»
Задача ВСУ -"Понять. Убить и Не простить".
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03.07.2022 17:39 Відповісти
піськов іди на букву ЙУХ!!
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03.07.2022 20:30 Відповісти
Так і буде та трошкчки не так
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03.07.2022 17:40 Відповісти
Какой стол переговоров, письков? Вы же побеждаете по всем фронтам, вон 1000 байрактаров сбили. Зачем вам переговоры, документы? Что за грустное пораженческое хрюканье?
Недавние массированы обстрелы гражданской инфраструктуры были направленны именно на это, чтобы уставшие от войны украинцы сказали "Ой всё!" и закрепили на бумаге потерянные земли, заморозив войну на некоторое время. Любое перемирие с кацапами равно поражению в войне.
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03.07.2022 17:42 Відповісти
Годзілла щось белькоче... Навіть неперебірлива Навка вже втекла від монстрика...
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03.07.2022 17:42 Відповісти
Ми теж маємо повне право вимагати від пескова кастрацію всіх його нащадків а також і його самого.І це буде гарантією що в майбутньому зникне загроза появи таких упоротих прессекретарів. Це наші законні вимоги.
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03.07.2022 17:49 Відповісти
Письков, киздуй на російський військовий корабель "Мацква"... А щоб допірнув до нього - камінь на шию причепи.
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03.07.2022 17:51 Відповісти
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03.07.2022 17:53 Відповісти
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03.07.2022 17:53 Відповісти
https://www.dsnews.ua/society/vusa-nabridli-pyeskova-pokinula-druzhina-telegram-kanal-28062022-461759 От пресс-секретаря российского диктатора Путина Дмитрия Пескова ушла жена - экс-фигуристка Татьяна Навка
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03.07.2022 18:02 Відповісти
Пішла, щоб уникнути санкцій і хоч щось зберегти із "заработанного тяжким трудом"
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03.07.2022 18:54 Відповісти
теперь живет с ботоксным ****** одной дружной *************** "скрепной" москальской семейкой ...
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03.07.2022 19:26 Відповісти
Коассический хабадник. Хабад рулит.
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03.07.2022 18:03 Відповісти
да пошел ты нахер, ***** усатый, и с собой ****** ботоксного забери, мрази кацапские
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03.07.2022 17:54 Відповісти
От жителей Мелитополя. После ракетно-артиллерийского удара по базе российских оккупантов, ни один российский вертолёт или самолёт, больше не поднялись в воздух. Штабы, казармы, техника уничтожены. А в жилых домах только повылетали окна. Люди удивлены точностью попаданий.
https://twitter.com/Punisher_Cat/status/1543466693938352128

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?hc_ref=ARQ4C1mGBvGpMaLFiWInKSSZ3X1Zx1Tay6YI_BHs1Jf6fpbPce_ZIHbl5Fd3rWlQ1js&fref=nf Юрій Бутусов

З 16 червня Збройні сили України знищили як мінімум 8 значних складів *********** ЗС РФ на Донбасі. Особливе значення має ліквідація складу артилерійської бригади у Хрустальному, та сьогоднішній неймовірний по силі вибух складу 1-го армійського корпусу у Попасній, через який йде основне постачання російських військ на напрямку Бахмут-Лисичанськ. ЗСУ проводить стрімке переозброєння на системи НАТО, і поставки високоточних *********** мають ключове значення. Масштабні поставки гармат та РСЗВ НАТО та знищення російськоі логістики призведуть вже зараз до різкого зменшення російських наступальних можливостей, це втрати, які Росія не зможе відновити.
https://videos.cnscdn.com/video/3/020722_pop.mp4
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03.07.2022 17:59 Відповісти
От ким треба бути, щоб верзти таку маячню? Чому в 41-му срср не сідав за стіл переговорів з Гітлером, а гнав його та лупив до самої перемоги, га, вусаню?
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03.07.2022 18:05 Відповісти
ссср проиграл войну немецкие войска стояли на красной площади ..
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03.07.2022 21:48 Відповісти
пдрс усатый
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03.07.2022 18:05 Відповісти
Дядя, тебе к дефолту готовиться нужно, а не ультиматумы выдвигать
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03.07.2022 18:06 Відповісти
Homo Kacapiens.
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03.07.2022 20:31 Відповісти
nasčet "Homo" bezosnovateljno lstite etim bakterijam alj mikrobam...
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03.07.2022 21:34 Відповісти
Піська, іди *****!
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03.07.2022 18:06 Відповісти
https://ibb.co/VtfpdTV
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03.07.2022 18:06 Відповісти
справжній чмоня кращий)
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03.07.2022 19:27 Відповісти
Так це ж **********.
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03.07.2022 21:45 Відповісти
Украина всё активнее ведёт переговоры гаубицами и HIMARSами.
Песков, что, не слышит, как работает американское оружие ?
Плюс "Гарпуны" - пробки у Пескова в ушах скоро повылетают.
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03.07.2022 18:08 Відповісти
ПНХ! ніякі переговори!
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03.07.2022 18:08 Відповісти
*******, прости господи.
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03.07.2022 18:09 Відповісти
Кажу йому як українець :" А ху-ху,на все как - цапське рило,ні хо-хо?
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03.07.2022 18:09 Відповісти
Поки ми маємо Зелю, у Путлєра є надія. Інакше він би і війну не починав.
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03.07.2022 18:10 Відповісти
От ****** і не понімаєт шо іго длінна палка чекає. На кол, петушков. Готовся.
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03.07.2022 18:32 Відповісти
Капитуляцию и рабство обзывают миром. Пропагандисты хреновые. Как бы и наши власти не участвовали во всем этом. Все это очень похоже на договорняк по распилу (реальному) Украины.
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03.07.2022 18:35 Відповісти
Террористы. Так делают только террористы убивая граждан других стран выставляя при этом свои шизофренические условия. Мир обязан признать рашку страной террозма и страной финансирующей терроризм во всем мире.
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03.07.2022 18:39 Відповісти
Туалетный ЙОРшик и не к такому уже готов.
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03.07.2022 18:52 Відповісти
http://risovach.ru/kartinka/8041656
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03.07.2022 18:58 Відповісти
Хіба досі між Україною і расеєю було зафіксовано мало документів...?
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03.07.2022 18:59 Відповісти
Писькин, во- первых если даже бубочка вдруг закулисно решит с плешивым царьком ****** закончить войну, то украинцы продолжат её до победы сами без всяких указаний. Во-вторых - пошёл на *** и более с такими предложениями к нам не суйся!
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03.07.2022 19:01 Відповісти
Риторика на полпути к формулировке:
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03.07.2022 19:02 Відповісти
.
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03.07.2022 19:22 Відповісти
Парашія навіть не уявляє, з ким зв'язалась! Переговори?! Ха, і ще раз -ха! Тепер ні! Смерть рашистів - понад усе! Доб'ємо всім миром!
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03.07.2022 19:30 Відповісти
пИськов - этим все сказано)))))
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03.07.2022 19:35 Відповісти
какой документ они подписать должны?
в конце марта рашкованцы были еще в сумах, чернигове и киеве
потом проявили "жест доброй воли"

что они в документе зафиксировать хотят?
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03.07.2022 20:12 Відповісти
пошла эта ********** подстилка вслед за русским кораблём!
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03.07.2022 20:35 Відповісти
Приговор трибунала: смертная казнь через повешение! Пєсков привыкает к пєтлє - сначала дергаєтся, потом затихаєт.
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03.07.2022 20:42 Відповісти
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03.07.2022 21:02 Відповісти
Йди *****, підар.
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03.07.2022 21:02 Відповісти
Навке будешь рассказывать что она должна! Если она тебе лживого послушает конечно.
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03.07.2022 21:53 Відповісти
********* має піти НА *УЙ! чим їм такий варіант не підходить? вони ж там всі ******* дуже ходити НА *УЙ! і займаються цим посиланням кожен божий день!!!
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03.07.2022 21:59 Відповісти
Піськов, це ти повинен «понять», що вам пі...ць.
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03.07.2022 22:08 Відповісти
То,что дают оружие - это хорошо!!!Но нужно самим закупать оружие!Дают очень медленно,чтобы путина не злить.
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03.07.2022 22:12 Відповісти
Слухайте, вони досі в інфобульбашці, їм на стіл лягають переможні реляції, в їх реальності вони одинадцять раз взяли Київ і зараз прямують до Варшави. Їх сила тільки в наглядачах з батогами, що люто бебають щасливих рабів.
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03.07.2022 22:29 Відповісти
Диагноз однозначный,в горшке на плечах-мозга нет?
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03.07.2022 23:44 Відповісти
Піськов забув сказати коли вже в росії здоровий глузд візьме верх.Коли до піськова та інших недоумків дойде що"насильно мил не будешь"щоУкраїна була є і буде що Україна нічого не повинна москві що з якого х-а росія має ставити умови Україні.Це взагалі верх цинізму на грані з ідіотизмом руйнувати і нищити Україну і звинувачувати у цьому Захід.Та охреніли вони там вже всі в росії зі своїми шизофренічними ідеями.Тупі наглі загарбники.
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03.07.2022 23:45 Відповісти
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