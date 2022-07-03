Україна має "зрозуміти умови РФ та погодитися на них", - Пєсков
У Кремлі продовжують розраховувати на те, що Україна погодиться на умови загарбників.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, слова якого цитують росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Київ має зрозуміти умови РФ, погодитися на них і сісти за стіл переговорів, зафіксувати документ", - заявив Пєсков.
Він вважає, що Захід сьогодні нібито робить ставку на продовження військових дій в Україні, а "західні країни під керівництвом Вашингтона… не дозволяють українцям ні думати, ні говорити про мир, ні обговорювати мир".
При цьому Пєсков висловив упевненість, що "рано чи пізно здоровий глузд на Заході візьме гору, і переговори щодо України відновляться".
Топ коментарі
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Александр Родионович Бородач - «Понять и простить»
Задача ВСУ -"Понять. Убить и Не простить".
Недавние массированы обстрелы гражданской инфраструктуры были направленны именно на это, чтобы уставшие от войны украинцы сказали "Ой всё!" и закрепили на бумаге потерянные земли, заморозив войну на некоторое время. Любое перемирие с кацапами равно поражению в войне.
https://twitter.com/Punisher_Cat/status/1543466693938352128
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?hc_ref=ARQ4C1mGBvGpMaLFiWInKSSZ3X1Zx1Tay6YI_BHs1Jf6fpbPce_ZIHbl5Fd3rWlQ1js&fref=nf Юрій Бутусов
З 16 червня Збройні сили України знищили як мінімум 8 значних складів *********** ЗС РФ на Донбасі. Особливе значення має ліквідація складу артилерійської бригади у Хрустальному, та сьогоднішній неймовірний по силі вибух складу 1-го армійського корпусу у Попасній, через який йде основне постачання російських військ на напрямку Бахмут-Лисичанськ. ЗСУ проводить стрімке переозброєння на системи НАТО, і поставки високоточних *********** мають ключове значення. Масштабні поставки гармат та РСЗВ НАТО та знищення російськоі логістики призведуть вже зараз до різкого зменшення російських наступальних можливостей, це втрати, які Росія не зможе відновити.
https://videos.cnscdn.com/video/3/020722_pop.mp4
Песков, что, не слышит, как работает американское оружие ?
Плюс "Гарпуны" - пробки у Пескова в ушах скоро повылетают.
в конце марта рашкованцы были еще в сумах, чернигове и киеве
потом проявили "жест доброй воли"
что они в документе зафиксировать хотят?