Україна має "зрозуміти умови РФ та погодитися на них", - Пєсков

У Кремлі продовжують розраховувати на те, що Україна погодиться на умови загарбників.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, слова якого цитують росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Київ має зрозуміти умови РФ, погодитися на них і сісти за стіл переговорів, зафіксувати документ", - заявив Пєсков.

Він вважає, що Захід сьогодні нібито робить ставку на продовження військових дій в Україні, а "західні країни під керівництвом Вашингтона… не дозволяють українцям ні думати, ні говорити про мир, ні обговорювати мир".

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При цьому Пєсков висловив упевненість, що "рано чи пізно здоровий глузд на Заході візьме гору, і переговори щодо України відновляться".