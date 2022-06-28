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Війну можна закінчити до кінця доби, якщо Україна складе зброю, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бойові дії в Україні можна припинити до кінця доби, якщо влада в Києві віддасть "наказ націоналістичним підрозділам скласти зброю".
Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
Таким чином він прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про те, що він хоче, щоб війна закінчилася до зими.
"Українська сторона може все припинити до кінця поточної доби, потрібен наказ націоналістичним підрозділам скласти зброю, наказ військовим українським скласти зброю, і потрібно виконати умови РФ", - сказав Пєсков.
Топ коментарі
+89 Саша Паш
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+49 Перехватчик
показати весь коментар28.06.2022 13:27
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Слава Україні!!!
Ну а те що Зеленський херню меле, то теж факт- він же не каже 'виграти', він каже 'закінчити'. Параженець зелений!
Поздно тявкать про прекращение, кремляди сами открыли ящик Пандоры.
Все москальские свиньи будут уничтожены в Украине!
Украина есть и будет всегда!!
Не діждешся!!