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Війну можна закінчити до кінця доби, якщо Україна складе зброю, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

песков

Бойові дії в Україні можна припинити до кінця доби, якщо влада в Києві віддасть "наказ націоналістичним підрозділам скласти зброю".

Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

Таким чином він прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про те, що він хоче, щоб війна закінчилася до зими.

"Українська сторона може все припинити до кінця поточної доби, потрібен наказ націоналістичним підрозділам скласти зброю, наказ військовим українським скласти зброю, і потрібно виконати умови РФ", - сказав Пєсков.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+89
Спершу русня буде пижжена, різана і спалена. А тоді, ви будете приймати наші умови. Ніяк інакше.
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28.06.2022 13:24
+54
Боже, яке кончене
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28.06.2022 13:24
+49
Краткий ответ Писькову и К

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28.06.2022 13:27
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потвора песков, разом з ****** та усіма кремлівськими нелюдями, навздогін за русским военным кораблем.
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28.06.2022 14:06 Відповісти
з кожним днем "умови рф" стають все менші і менші, так диви до кінця року єдиною умовою параші залишиться: "мацкву только не трогайте а белгород... ну и *** с ним"
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28.06.2022 14:07 Відповісти
Откуда ты знаешь какими они становятся? Их кто-то озвучивал?
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28.06.2022 14:18 Відповісти
да півнику, їх "кто-то озвучивал".
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28.06.2022 15:00 Відповісти
Песков, займись пошивом носков
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28.06.2022 14:07 Відповісти
Скласти зброю? - а ху не хо?
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28.06.2022 14:13 Відповісти
Мінєт вам НАЗАВЖДИ!!!
Слава Україні!!!
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28.06.2022 14:13 Відповісти
Закусывать надо
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28.06.2022 14:17 Відповісти
вот это штырит вторую, меньшую, "половину" Навки.. походу, пациентам в кремлёвские палаты талибы таки шо-то привезли
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28.06.2022 14:19 Відповісти
Песков, мы втянулись - нам нравится вас *******.
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28.06.2022 14:19 Відповісти
He ******* а пиZZдить. И не Песков а *******...
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28.06.2022 14:23 Відповісти
Скоро коньки отбросит.
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28.06.2022 14:30 Відповісти
Я понимаю, что хайпануть то святое дело, но может реально пора заканчивать с высерами душевно больных? Они же не несут никакой смысловой нагрузки.
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28.06.2022 14:22 Відповісти
*** тобі, через всю твою рижу кацапську морду
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28.06.2022 14:22 Відповісти
Песьков - військовий злочинець! Міжнародний трибунал через розстрілповішенняелектричнийстілець!
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28.06.2022 14:24 Відповісти
Чорт вусатий! Кішка тонка! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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28.06.2022 14:25 Відповісти
рф складе зброю і самоліквідується за добу! Це умови України!
Ну а те що Зеленський херню меле, то теж факт- він же не каже 'виграти', він каже 'закінчити'. Параженець зелений!
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28.06.2022 14:26 Відповісти
С каким бы я удовольствием выковырял глаза этому лупатому маланцу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.06.2022 14:27 Відповісти
Наглость и подлость кремлевских тварей безгранична!!
Поздно тявкать про прекращение, кремляди сами открыли ящик Пандоры.
Все москальские свиньи будут уничтожены в Украине!
Украина есть и будет всегда!!
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28.06.2022 14:30 Відповісти
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28.06.2022 14:31 Відповісти
війна закінчоться , почнеться різня.
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28.06.2022 14:37 Відповісти
Ви, російські падлюки, швидше здохнете, чим наші воїни складуть зброю!
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28.06.2022 14:38 Відповісти
Коли цього Пєскова вже піском притрусять?
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28.06.2022 14:38 Відповісти
Фуй тобі на рило, чмо кацапське.
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28.06.2022 14:41 Відповісти
Дурень думкою багатіє
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28.06.2022 14:41 Відповісти
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28.06.2022 14:55 Відповісти
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28.06.2022 14:59 Відповісти
Нахалюга!!
Не діждешся!!
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28.06.2022 14:59 Відповісти
Смотрю в зашрашке сегодня аншлаг, все усердно лижуд зад старого бункерного пердуна.
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28.06.2022 15:01 Відповісти
А конский член тебе за щечку-вместо леденца...
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28.06.2022 15:03 Відповісти
*** тобі лисого
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28.06.2022 15:09 Відповісти
Ми складем зброю тільки на вашу могилу...
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28.06.2022 15:09 Відповісти
І вся Україна перетвориться на Бучу....
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28.06.2022 15:09 Відповісти
Піськов, перш ніж відкривати свого рота, сходи в салон інтимних зачісок нехай тобі підбриють вуса, зручніше буде український *** смоктати.
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28.06.2022 15:13 Відповісти
Та у нього і прочухан у вигляді 3,14зди. Як кажуть "морда *******, под ******* заточєнная"
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28.06.2022 15:18 Відповісти
Так, хто там у нас "націоналістичний підрозділ"? А-ну склав зброю, негідник. Молодець, ніколай котлєта, тебе нагородять, можливо, посмертно. Але ж ти герой-націоналіст і в тебе є зброя. Ну, ще обдристович може приєднатись, давай, льопсєль
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28.06.2022 15:16 Відповісти
А можна довести рахунок до 100 тисяч мертвих кацапів та винищити всю їх допотопну техніку.
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28.06.2022 15:17 Відповісти
Яка в піхву війна?! Піськов, а як же спецоперація
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28.06.2022 15:18 Відповісти
срочно дайте Пескову селёдки !
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28.06.2022 15:36 Відповісти
Это ответ нашему фельдмаршалу Зе на его желание закончить войну до зимы(?!) и просьбу к партнёрам совещания G-7 о дальнейшем вооружении.
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28.06.2022 15:44 Відповісти
а гімном тобі рота не замазати, щоб херню кончене не несло більше
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28.06.2022 15:49 Відповісти
аякже! обов'язково, піськов, складемо усю зброю у твій гнилий смердючий зад!
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28.06.2022 16:06 Відповісти
у этой шавки все слова ********** так как свои ему иметь запрещается.а ***** УКРАИНЦЫ уже послали вслед за русским кораблём!
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28.06.2022 16:30 Відповісти
Дурень. З вами воюють всі українці, бжоли, гуси, миші. Скласти зюрою, це утопія. Той хто вірить у це-ідіот.
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28.06.2022 17:31 Відповісти
Пішов ***** підар мокрожопий!
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28.06.2022 18:25 Відповісти
Цеж треба бути таким відмороженним,щоб таке придумати.Піськов пройди мрт на наличие хоч якихось мізкив?
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28.06.2022 18:59 Відповісти
Ми складемо зброю коли повернемо свої землі а тебе тварюка підвисимо за яйця !
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28.06.2022 20:26 Відповісти
Гей Пес(ков) Путіна! Пішов до буди!
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29.06.2022 00:10 Відповісти
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