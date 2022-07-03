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Новости Война
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Взорвали железнодорожный мост возле оккупированного Мелитополя, - СМИ

взрыв

Железнодорожный мост между оккупированными Мелитополем и Токмаком в Запорожской области взорвали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "РИА Мелитополь".

"Взрыв раздался в оккупированном селе Любимовка. Этой ветвью рашисты перегоняли склады с оружием и военной техникой на фронт", - говорится в сообщении. Село Любимовка расположено в 25 км от Мелитополя.

Читайте также:ВСУ вывели из строя одну из 4 военных баз оккупантов в Мелитополе. Нанесено более 30 точных ударов исключительно по объекту, - мэр Федоров. ВIДЕО

Мелитополь (613) мост (1027) Токмак (64)


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Топ комментарии
+71
Керченскому мосту приготовиться
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03.07.2022 18:10
+52
Этот каток уже не остановить❗👍Похоже сейчас именно тот момент который называют переломным☝ Этот момент продлится до конца месяца, а в августе просто лавина украинских побед накроет аккупантов целиком❗👍
Попкорн закупайте заранее, чем дальше тем будет дефицитней
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03.07.2022 18:19
+40
Те, що не підірвали своєчасно, все одно доводиться підривати тепер.
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03.07.2022 18:13
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Керченскому мосту приготовиться
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03.07.2022 18:10 Ответить
Этот каток уже не остановить❗👍Похоже сейчас именно тот момент который называют переломным☝ Этот момент продлится до конца месяца, а в августе просто лавина украинских побед накроет аккупантов целиком❗👍
Попкорн закупайте заранее, чем дальше тем будет дефицитней
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03.07.2022 18:19 Ответить
Шампанское‼️🙏❤️💙💛 Слава ЗСУ ‼️Слава Партизанам‼️❤️💙💛‼️
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03.07.2022 19:48 Ответить
Ваше прізвище, часом, не Арестович?
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03.07.2022 22:27 Ответить
Achtung!
Achtung!
Partizanen !
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03.07.2022 18:24 Ответить
і іх бронєпоєзд теперь на запасном путі
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03.07.2022 18:28 Ответить
Бронєпоїзд, кажуть, з рейок зійшов...
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03.07.2022 19:45 Ответить
Сошли Валяется пьяний
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03.07.2022 19:56 Ответить
Русіш Ванюшка кушать салупа )))
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03.07.2022 18:53 Ответить
Кращий коментар ! Я б хотів щоб його всі орки побачили .
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03.07.2022 19:17 Ответить
Катив 🇷🇺👹проклятых без жалю мочим 🔥💥☠️,яки на нашу Землю пруть ‼️И скоро зовсим русни🇷🇺💩 не будет буде , а буде МИР НА ВСИЙ Земли💙💛
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03.07.2022 19:54 Ответить
Слідом за мелітопольським мостом, Керченський -- в якості жесту доброї волі, звичайно -- від'ємно побудується.
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03.07.2022 18:28 Ответить
Міст втомився від кацапських свиней...
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03.07.2022 18:12 Ответить
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03.07.2022 18:13 Ответить
Те, що не підірвали своєчасно, все одно доводиться підривати тепер.
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03.07.2022 18:13 Ответить
раньше надо было...
а не зупинитися вчасно
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03.07.2022 22:30 Ответить
Як назвемо новий серіал? Мелібаєвка?
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03.07.2022 18:15 Ответить
Мелізає...ївка!!!!))
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03.07.2022 18:22 Ответить
нифигассэ черешня знайе шо робыты...
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03.07.2022 18:16 Ответить
Питання чого раніше не підірвали?
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03.07.2022 18:17 Ответить
Це питання не начасі ,кажуть зебілоїди!! Потвори зелені ,нищити кремлівських гнид завжди на часі!!!))
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03.07.2022 18:25 Ответить
А вони по всьому світу за Порошенком бігають . Витрачати гроші щоб послати якусь потвору з ґ+ґ в Лондон для провокації , можна . А Порошенку жити в готелі - ні ! Здуріли зебобіки зовсім .
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03.07.2022 19:23 Ответить
Бо ти тут строчеш коменты, а не партизаниш пiд Мелітополем
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03.07.2022 18:31 Ответить
Такі боти в тилу потрібніші )))
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03.07.2022 18:54 Ответить
то ваи,блеать,не офис..
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03.07.2022 18:17 Ответить
Краще пізніше, ніж ніколи.
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03.07.2022 18:18 Ответить
Слід нищити всі комунікації МТЗ москалів ,електро,газо та водопостачання,залізничні вузли,мости,автошляхи,земля має палати під ногами окупантів!!!))
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03.07.2022 18:21 Ответить
А українці на окупованих територіях мають загинути без води? Треба ж хоч іноді мізки амикати...якщо вони хоч є.
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03.07.2022 18:36 Ответить
Що дали окупанти маріупольцям,воду,газ чи електро???))
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03.07.2022 19:28 Ответить
Любимівка??? Вона ж зовсім в іншому місці на північний схід від Запоріжжя. Чи то рашисти підірвали міст на контрольованій Україною території?
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03.07.2022 18:21 Ответить
На північ від Мелітополя, 15 км від Новобогданівки
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03.07.2022 18:34 Ответить
Не знайшов(( Єдине схоже - Трудолюбимівка.
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03.07.2022 21:31 Ответить
Чому мій комент позначений, як спам?
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04.07.2022 04:11 Ответить
кароче по тридцать копеек за кило черешни у жыдоугрофиннобурятов обломилось..
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03.07.2022 18:22 Ответить
Опять окурок
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03.07.2022 18:24 Ответить
Сьогодні у рашистів багато бавовни)
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03.07.2022 18:25 Ответить
А як потім наші військові доставлятимуть зброю без цього мосту?
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03.07.2022 18:27 Ответить
восстановим. Это наша земля. Все сделаем.
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03.07.2022 18:36 Ответить
На Херсонском направлении в районе Архангельского противник пытается удержать занимаемые позиции, сюда подошла дополнительная БТГр из состава 11-й дшбр, которая, надо понимать, по мысли командования войск противника должна усилить потрепанные уже подразделения 205-й мсбр, обороняющиеся в районе Архангельское - Новаопетровка - Костырка. Судя по всему, подразделения российской 11-й дшбр выполняют на Херсонско - Бериславском плацдарме роль некоей "пожарной команды". Она неоднократно уже "всплывала" на тех участках, где у российского командования намечались некие неприятности., так напрмер именно они пытались ещё недавно в районе Любомировки атаковать позиции ВСУ...

Пока же, после освобождения ВСУ Ивановки, ситуация в районе Высокополья для противника складывается, скажем так - не совсем в позитивном ключе. Да, отходить от Зеленодольского водохранилища он не хочет и держать Криворожскую ТЕС под обстрелом ему тоже "приницпиально важно" (собственно потому он и пытается удержать Высокополье). Однако, события, которые происходят в районе Потёмкино и Ивановки, явно, в этом отношении, не способствуют такого рода желаниям.

Севернее и западнее Херсона продолжаются упорные бои с переменным успехом. Тут оперирует группировка войск противника, состоящая из БТГр 126-й обрбо, 127-й рбр и 255-го мсп. Её главная задача - не допустить выхода передовых подразделений ВСУ на ближние подступы к Херсону.

С этой целью две ударные тактические группы противника постоянно контр-атакуют по направлению от Клапая на Киселёвку и от Мирного на Правдино. Ещё одна группа пытается остановить продвижение передовых подразделений Сил обороны Украины путём обхода их левого фланга по общей дирекции Шмидтово - Новогригорьевка. Пока, особого успеха протинику в этих его "начинаниях" добиться не удалось. Максимум, чего они смогли добиться - заставить вытормозится пока наши подразделения на ряде участков...

Однако, я на их месте, особо не радовался бы этому. Особых оперативных резервов на Николаевском направлении у противника нет. Потому изменить коренным образом достаточно неблагоприятную для себя ситуацию на плацдарме в ближайшее время противник вряд ли сможет... Заставить ВСУ замедлиться, местами остановится - да, это им по силам. Но отбросить или перейти к обороне - это вряд ли. История с БТГр 11-й дшбр лишь подтверждаеть это... тактические резервы ещё есть, с оперативными - проблема.

Да, в течение крайних 4-5 дней противник активно перебрасывает на Херсонское направление целый ряд подразделений из состава своей Запорожской группировки. Это действительно так... Например, по крайней мере 1 БТГр из состава 429-го мсп из района Токмака и ещё ряд подразделений из состава 42-й мсд (сводная тактическая группа, как говорится - с батальона по роте...) уже убыли на Николаевское направление.

Но, это как в истории с коротким одеялом - натянул на голову, ноги высунулись из под одеяла, укрыл ноги - голова и грудь остались неприкрытыми. Так и здесь... как только противник в "пожарном порядке" начал перегруппировку своих тактических резервов с Запорожского направления на свой Херсонский плацдарм, так тут же "слегка загорелось" и в Запорожской области.

В районе Полог, скажем так, у противника явно обозначились достаточно весомые проблемы - северо-западнее города, подразделениям 503-го мсп противника приходится пятиться к дороге Орехов - Пологи. В районе Малых Щербаков и Степового передовым подразделениям 83-й одшбр противника, при поддержке нескольких мотострелковых и танковых рот, пока непонятной для нас этимологии, так же приходится вести упорные бои на удержание своих позиций дабы воспрепятствовать прорыву ВСУ на Васильевку...

И в первом, и во втором случаях... те самые "тактические резервы" противника, переброшенные на Николаевское направление, ранее оперировали именно в этой полосе. Думаю, останься они здесь - пятиться у Полог или вгрызаться в запорожскую степь у Щербаков противнику вряд ли бы пришлось... Да, здесь есть в качестве резерва подразделения 22-й обр СпН, но их явно недостаточно и они явно - не тот инструмент, которым можно останавливать массированное наступление ВСУ.

Но главные проблемы у противника на юге нынче происходят не ближе к Запорожью, а скорее "ближе к Донецку". Да, вы правы - на Мариупольском направлении, под Угледаром, как бы парадоксально это не звучало...

Несколько дней назад, отойдя из района Павловки, Егоровки и Никольского, сегодня противник предпринял безуспешные попытки "восстановить положение", упорно атакуя позиции ВСУ силами как минимум 3-х БТГр из состава 136-й мсбр и 163-го тп - безуспешно. Я думаю, что в ближайшем будущем, противник на этом участке попытается всё же каким-то образом "выровнятся"... допустить дальнейшее продвижение ВСУ на Мариуполь противник не может по определению. Если завтра - после завтра Силы обороны Украины возьмут Владимировку и выйдут к Благодатному... командованию войск противника придётся доставать непонятно где, хотя бы тактические резервы, что бы развернуть их... как у Розовки, так и у Волновахи...

Более того, даже те, что тут уже имеются (БТГр из состава 291-го и 71-го мсп 42-й мсд), явно не смогут быть использованы в полной мере. Ибо в их зоне ответственности (зона южнее Новосилки) тоже складывается для противника всё "не слава богу". Им приходится так же вести упорные сдерживающие бои с пытающимися наступать в районе Ривнополь и северо-восточнее Новомайорского подразделениями ВСУ. И вполне так может сложиться, что от Новосилки им придётся отойти...
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03.07.2022 18:28 Ответить
Резюмируем...

В стратегическом отношении, тот факт, что противник стянул в Восточную операционную зону основную массу сил всей своей группировки, оперирующей на территории Украины (до 55-60%), судя по всему, сыграл с ним достаточно недобрую роль...

Да, сосредоточенные на отдельных операционных направлениях (вне Донбасса) группировки войск противника всё ещё достаточно боеспособны и сильны. Но вполне чёткие и характерные тенденции уже тоже видны - затыкание "дырок", возникающих благодаря усилиям украинского военного командования то тут, то здесь, то там... всё ещё возможно, но с каждым разом противнику это даётся всё труднее и труднее...

Как иллюстрация и подтверждение моим словам...

Российское военное командование с использованием армейской авиации (Карл???!!!!) в тылах своей Запорожской группировки уже третьи сутки разыскивает группу собственных военнослужащих общим числом в 50-60 голов ДЕЗЕРТИРОВАВШИХ с позиций и прихвативших с собой кучу всякого стреляющего добра. Болезные из этой полуроты... надо понимать, рвутся в Крым... дабы затерятся в тамошних нетрях. Умнее, конечно, было бы с их стороны сдаться и перейти в Легион "Свободной России", но хозяин - барин. Так тоже - неплохо. Ну, пожелаем им удачи...

Пы-сы...

Сразу хочу упредить вопросы и просьбы в комментариях...

За Донбасс я не буду ничего СЕЙЧАС говорить...

СЕЙЧАС стоит про это помолчать, дабы не навредить...

Хотя, конечно, информация у меня соответствующая есть...

Единственное, что замечу... реакция украинского военного командования на происходящие события там - вполне адекватна и релевантна в складывающихся обстоятельствах.
Машовец
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03.07.2022 18:30 Ответить
Прям какие-то зажигательные выходные получились.
Фейерверки от Белгорода и Курска и аж до Мелитополя.
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03.07.2022 18:35 Ответить
саме цікаве в цій новині те що біля Любимівки немає ніякого моста, міст через річку Молочна перед Світлодолинським
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03.07.2022 18:38 Ответить
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03.07.2022 18:38 Ответить
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03.07.2022 19:31 Ответить
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03.07.2022 18:39 Ответить
железка Федоравка-Токмак-Верхний Токмак-Розовка-Волноваха не электрофицирована, там ходили только тепловозы
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03.07.2022 19:03 Ответить
У військових доставках використовують саме тепловози - електровози занадто вразливі з-за ЛЕП Тим більше - "бронепоїзд"
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03.07.2022 19:24 Ответить
Нельзя было организовать массовую работу наших ДРГ в первые недели войны, т.к. к войне никто не готовился.
На подготовку профессиональной ДРГ требуется не меньше 3-х месяцев. Если начали готовить в апреле, то именно сейчас начинается их работа. Если это так, то в течении июля у орков начнет гореть земля под ногами на оккупированных территориях. И они очень быстро лишаться своего главного преимущества - быстрого подвоза безлимитных боеприпасов.
Надеюсь нам для подготовки и использования ДРГ не требуются массовые поставки ХИМАРСов и М777 ...
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03.07.2022 19:08 Ответить
сами себя обстеляли..ватніе мозохисті..
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03.07.2022 19:37 Ответить
Рашисти вчора добряче немитої мелітопольсьської черешні поїли, от їх сьогодні і рве у всіх напрямках.
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03.07.2022 19:44 Ответить
Вышло бронепоездато.
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03.07.2022 20:29 Ответить
не известно кто это сделал
но они молодцы
если мы хотим победить сильного врага мы долны не
останавливаться ни перед чем
есть еще Купянск Дебальцево Иловайск крымские перешейки
ну и конечно крымский мост
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03.07.2022 20:55 Ответить
Там за 13 км від того мосту є великий залізничний вузол зі станцією Федорівка, через який проходить комунікація між угрупуваннями рашистських військ, що діють в Запорізькій і Херсонській областях, в тому числі на правому березі Дніпра, з Кримом і Донецькою областю.
До прифронтового Оріхова там чуть більше 80 км, що робить даний об'єкт вразливим для дальнобійної української артилерії, оскільки у разі вогневого враження робота ворожої логістики по колії на цих фронтах одразу ж зупиниться.
В зв'язку з цим ні про який суходольний коридор у Крим з рф по залізниці не може бути й мови, допоки тривають бойові дії.
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03.07.2022 21:08 Ответить
Ще чогось досі не "втомився" Антонівський міст. Та й міст через шлюз Каховської ГЕС чекає...
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03.07.2022 23:03 Ответить
 
 