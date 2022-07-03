Взорвали железнодорожный мост возле оккупированного Мелитополя, - СМИ

Железнодорожный мост между оккупированными Мелитополем и Токмаком в Запорожской области взорвали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "РИА Мелитополь".

"Взрыв раздался в оккупированном селе Любимовка. Этой ветвью рашисты перегоняли склады с оружием и военной техникой на фронт", - говорится в сообщении. Село Любимовка расположено в 25 км от Мелитополя.

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