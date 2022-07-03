Підірвано залізничний міст біля окупованого Мелітополя, - ЗМІ
Залізничний міст між окупованими Мелітополем та Токмаком в Запорізький області підірвано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "РІА Мелітополь".
"Вибух пролунав в окупованому селі Любимівка. Цією гілкою рашисти переганяли склади зі зброєю та військовою технікою на фронт", - йдеться у повідомленні. Село Любимівка розташоване за 25 км від Мелітополя.
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Partizanen !
а не зупинитися вчасно
Пока же, после освобождения ВСУ Ивановки, ситуация в районе Высокополья для противника складывается, скажем так - не совсем в позитивном ключе. Да, отходить от Зеленодольского водохранилища он не хочет и держать Криворожскую ТЕС под обстрелом ему тоже "приницпиально важно" (собственно потому он и пытается удержать Высокополье). Однако, события, которые происходят в районе Потёмкино и Ивановки, явно, в этом отношении, не способствуют такого рода желаниям.
Севернее и западнее Херсона продолжаются упорные бои с переменным успехом. Тут оперирует группировка войск противника, состоящая из БТГр 126-й обрбо, 127-й рбр и 255-го мсп. Её главная задача - не допустить выхода передовых подразделений ВСУ на ближние подступы к Херсону.
С этой целью две ударные тактические группы противника постоянно контр-атакуют по направлению от Клапая на Киселёвку и от Мирного на Правдино. Ещё одна группа пытается остановить продвижение передовых подразделений Сил обороны Украины путём обхода их левого фланга по общей дирекции Шмидтово - Новогригорьевка. Пока, особого успеха протинику в этих его "начинаниях" добиться не удалось. Максимум, чего они смогли добиться - заставить вытормозится пока наши подразделения на ряде участков...
Однако, я на их месте, особо не радовался бы этому. Особых оперативных резервов на Николаевском направлении у противника нет. Потому изменить коренным образом достаточно неблагоприятную для себя ситуацию на плацдарме в ближайшее время противник вряд ли сможет... Заставить ВСУ замедлиться, местами остановится - да, это им по силам. Но отбросить или перейти к обороне - это вряд ли. История с БТГр 11-й дшбр лишь подтверждаеть это... тактические резервы ещё есть, с оперативными - проблема.
Да, в течение крайних 4-5 дней противник активно перебрасывает на Херсонское направление целый ряд подразделений из состава своей Запорожской группировки. Это действительно так... Например, по крайней мере 1 БТГр из состава 429-го мсп из района Токмака и ещё ряд подразделений из состава 42-й мсд (сводная тактическая группа, как говорится - с батальона по роте...) уже убыли на Николаевское направление.
Но, это как в истории с коротким одеялом - натянул на голову, ноги высунулись из под одеяла, укрыл ноги - голова и грудь остались неприкрытыми. Так и здесь... как только противник в "пожарном порядке" начал перегруппировку своих тактических резервов с Запорожского направления на свой Херсонский плацдарм, так тут же "слегка загорелось" и в Запорожской области.
В районе Полог, скажем так, у противника явно обозначились достаточно весомые проблемы - северо-западнее города, подразделениям 503-го мсп противника приходится пятиться к дороге Орехов - Пологи. В районе Малых Щербаков и Степового передовым подразделениям 83-й одшбр противника, при поддержке нескольких мотострелковых и танковых рот, пока непонятной для нас этимологии, так же приходится вести упорные бои на удержание своих позиций дабы воспрепятствовать прорыву ВСУ на Васильевку...
И в первом, и во втором случаях... те самые "тактические резервы" противника, переброшенные на Николаевское направление, ранее оперировали именно в этой полосе. Думаю, останься они здесь - пятиться у Полог или вгрызаться в запорожскую степь у Щербаков противнику вряд ли бы пришлось... Да, здесь есть в качестве резерва подразделения 22-й обр СпН, но их явно недостаточно и они явно - не тот инструмент, которым можно останавливать массированное наступление ВСУ.
Но главные проблемы у противника на юге нынче происходят не ближе к Запорожью, а скорее "ближе к Донецку". Да, вы правы - на Мариупольском направлении, под Угледаром, как бы парадоксально это не звучало...
Несколько дней назад, отойдя из района Павловки, Егоровки и Никольского, сегодня противник предпринял безуспешные попытки "восстановить положение", упорно атакуя позиции ВСУ силами как минимум 3-х БТГр из состава 136-й мсбр и 163-го тп - безуспешно. Я думаю, что в ближайшем будущем, противник на этом участке попытается всё же каким-то образом "выровнятся"... допустить дальнейшее продвижение ВСУ на Мариуполь противник не может по определению. Если завтра - после завтра Силы обороны Украины возьмут Владимировку и выйдут к Благодатному... командованию войск противника придётся доставать непонятно где, хотя бы тактические резервы, что бы развернуть их... как у Розовки, так и у Волновахи...
Более того, даже те, что тут уже имеются (БТГр из состава 291-го и 71-го мсп 42-й мсд), явно не смогут быть использованы в полной мере. Ибо в их зоне ответственности (зона южнее Новосилки) тоже складывается для противника всё "не слава богу". Им приходится так же вести упорные сдерживающие бои с пытающимися наступать в районе Ривнополь и северо-восточнее Новомайорского подразделениями ВСУ. И вполне так может сложиться, что от Новосилки им придётся отойти...
В стратегическом отношении, тот факт, что противник стянул в Восточную операционную зону основную массу сил всей своей группировки, оперирующей на территории Украины (до 55-60%), судя по всему, сыграл с ним достаточно недобрую роль...
Да, сосредоточенные на отдельных операционных направлениях (вне Донбасса) группировки войск противника всё ещё достаточно боеспособны и сильны. Но вполне чёткие и характерные тенденции уже тоже видны - затыкание "дырок", возникающих благодаря усилиям украинского военного командования то тут, то здесь, то там... всё ещё возможно, но с каждым разом противнику это даётся всё труднее и труднее...
Как иллюстрация и подтверждение моим словам...
Российское военное командование с использованием армейской авиации (Карл???!!!!) в тылах своей Запорожской группировки уже третьи сутки разыскивает группу собственных военнослужащих общим числом в 50-60 голов ДЕЗЕРТИРОВАВШИХ с позиций и прихвативших с собой кучу всякого стреляющего добра. Болезные из этой полуроты... надо понимать, рвутся в Крым... дабы затерятся в тамошних нетрях. Умнее, конечно, было бы с их стороны сдаться и перейти в Легион "Свободной России", но хозяин - барин. Так тоже - неплохо. Ну, пожелаем им удачи...
Пы-сы...
Сразу хочу упредить вопросы и просьбы в комментариях...
За Донбасс я не буду ничего СЕЙЧАС говорить...
СЕЙЧАС стоит про это помолчать, дабы не навредить...
Хотя, конечно, информация у меня соответствующая есть...
Единственное, что замечу... реакция украинского военного командования на происходящие события там - вполне адекватна и релевантна в складывающихся обстоятельствах.
Машовец
Фейерверки от Белгорода и Курска и аж до Мелитополя.
На подготовку профессиональной ДРГ требуется не меньше 3-х месяцев. Если начали готовить в апреле, то именно сейчас начинается их работа. Если это так, то в течении июля у орков начнет гореть земля под ногами на оккупированных территориях. И они очень быстро лишаться своего главного преимущества - быстрого подвоза безлимитных боеприпасов.
Надеюсь нам для подготовки и использования ДРГ не требуются массовые поставки ХИМАРСов и М777 ...
но они молодцы
если мы хотим победить сильного врага мы долны не
останавливаться ни перед чем
есть еще Купянск Дебальцево Иловайск крымские перешейки
ну и конечно крымский мост
До прифронтового Оріхова там чуть більше 80 км, що робить даний об'єкт вразливим для дальнобійної української артилерії, оскільки у разі вогневого враження робота ворожої логістики по колії на цих фронтах одразу ж зупиниться.
В зв'язку з цим ні про який суходольний коридор у Крим з рф по залізниці не може бути й мови, допоки тривають бойові дії.