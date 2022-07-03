Підірвано залізничний міст біля окупованого Мелітополя, - ЗМІ

Залізничний міст між окупованими Мелітополем та Токмаком в Запорізький області підірвано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "РІА Мелітополь".

"Вибух пролунав в окупованому селі Любимівка. Цією гілкою рашисти переганяли склади зі зброєю та військовою технікою на фронт", - йдеться у повідомленні. Село Любимівка розташоване за 25 км від Мелітополя.

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