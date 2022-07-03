Австралия предоставит Украине дополнительно $100 миллионов военно-технической помощи и 34 единицы бронетехники, - премьер Австралии Албаниз

Австралия предоставит Украине дополнительно 100 млн долларов военно-технической помощи, а также еще 14 бронетранспортеров и 20 бронеавтомобилей Bushmaster.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз на совместной с Президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.

"Сегодня мы объявляем дополнительно 100 млн долларов военно-технической помощи Украине. В общей сложности мы уже выделили 390 млн долларов. Мы также предоставляем дополнительно 14 бронетранспортеров и 20 бронеавтомобилей Bushmaster. Таким образом, общее количество бронеавтомобилей Bushmaster будет составлять 60", - сказал Албаниз.

Он добавил, что Австралия также предоставит дополнительное военное оборудование, беспилотники и другую военную технику согласно запросу Украины.

"Кроме того, мы будем предоставлять дальнейшую помощь пограничным войскам Украины – улучшать их оснащенность, уровень кибербезопасности и улучшать контроль над границей", - пообещал премьер Австралии.

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