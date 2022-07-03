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Новости Агрессия России против Украины Война
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Австралия предоставит Украине дополнительно $100 миллионов военно-технической помощи и 34 единицы бронетехники, - премьер Австралии Албаниз

австралія,албаніз

Австралия предоставит Украине дополнительно 100 млн долларов военно-технической помощи, а также еще 14 бронетранспортеров и 20 бронеавтомобилей Bushmaster.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз на совместной с Президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.

"Сегодня мы объявляем дополнительно 100 млн долларов военно-технической помощи Украине. В общей сложности мы уже выделили 390 млн долларов. Мы также предоставляем дополнительно 14 бронетранспортеров и 20 бронеавтомобилей Bushmaster. Таким образом, общее количество бронеавтомобилей Bushmaster будет составлять 60", - сказал Албаниз.

Он добавил, что Австралия также предоставит дополнительное военное оборудование, беспилотники и другую военную технику согласно запросу Украины.

"Кроме того, мы будем предоставлять дальнейшую помощь пограничным войскам Украины – улучшать их оснащенность, уровень кибербезопасности и улучшать контроль над границей", - пообещал премьер Австралии.

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Австралия (430) помощь (7784)


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Топ комментарии
+17
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03.07.2022 19:24
+15
Австралійцям-черговий респект...
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03.07.2022 19:21
+10
Дакую громадянам Австралії
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03.07.2022 19:23
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Австралійцям-черговий респект...
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03.07.2022 19:21 Ответить
Дакую громадянам Австралії
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03.07.2022 19:23 Ответить
Вот что Буча с Ирпенем делают, люди сразу понимают кто агрессор а кто жертва и путинские побрехеньки в этом случае не проходят.
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03.07.2022 19:24 Ответить
Это сделал великий палка-водец!
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03.07.2022 19:26 Ответить
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03.07.2022 19:24 Ответить
Dzienki
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03.07.2022 19:24 Ответить
наоборот нияк?сто лимонов единиц бронетехники звучит убедительнее..
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03.07.2022 19:29 Ответить
Цілий світ виділяє нам кошти, а всіляка зельня тринькала мільярди на третьорозрядні забаганки дешевого популіста, ігноруючи обороноздатність країни.
А скільки «Стугн», «Нептунів» і багато чого іншого можна було виробити на кошти, які незаконно виплачували слугам через трухіних чи виплати всіляким лєщенкам і т. п.?
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03.07.2022 19:34 Ответить
Живу 30км от линии фронта, в центр пару ракет прилетало, половину магазинов разрушено. Сегодня иду смотрю - ложат новую плитку по городу. Кому оно сейчас надо? Чтобы орки пришли в город с новой плиткой? Лучше пусть будет старая плитка, но новое оружие, а не весь народ на байрактары собирает и волонтерит, где должно работать государство
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03.07.2022 21:07 Ответить
Без нуля эта цифра неочем.
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03.07.2022 19:35 Ответить
Солидно. 54 ед. бронетехники они уже передали + еще 34 - уже на два мотопехотных батальона.
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03.07.2022 19:36 Ответить
Спасибо Австралии за все, за "кенгуру" особо, так как 2 мехбатальона ими оснащены.
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03.07.2022 19:40 Ответить
Австралия может прислать своих аборигенов - они церемониться не любят. Любят потом долго ковырять в зубах.
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03.07.2022 20:34 Ответить
 
 