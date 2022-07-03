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Новости
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Зеленский предложил Австралии присоединиться к проекту восстановления Украины

зеленський

Австралия поддерживает наше государство и мировой правопорядок, оказывает оборонную помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге в Киеве в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, "наши защитники высоко оценили австралийские бронетранспортеры "Бушмастер" и другую конкретную помощь".

"Премьер-министр подтвердил дополнительный пакет усиленной помощи. Завтра начинает работу конференция в Лугано по восстановлению Украины. Объем работ на уже освобожденных территориях колоссальный, а предстоит освободить еще 2000 населенных пунктов", — отметил он.

"Я предложил Австралии принять участие в послевоенном восстановлении нашей страны и благодарен за готовность присоединиться к этому важнейшему проекту", — сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ожидает новых решений от партнеров по оборонной помощи, - Зеленский

Австралия (430) Зеленский Владимир (20266) восстановление (210)


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Топ комментарии
+12
Ще немає перемоги, а зелена плесєнь вже готова пиляти бабло на новому великому крадівництві.
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03.07.2022 19:39
+9
мож спочатку орден утвердить?
буба лысичанский первой степени.
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03.07.2022 19:37
+7
сначала об освобождении надо говорит!!!!!!!!!
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03.07.2022 19:37
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мож спочатку орден утвердить?
буба лысичанский первой степени.
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03.07.2022 19:37 Ответить
Зеленой мразоте плевать на войну, на людей, на наших ребят на фронте, главное быстрей-быстрей начать осваивать денюжки на восстановление страны. Ради денег эта фсбшная мерзость осел наполеонович по-быстренькому будет пытаться сдать страну *****, тем более в омане он уже обещал и получил за это бабло, нужно отрабатывать, а то на второй домик в израйле не хватает . **** поганая.
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03.07.2022 21:29 Ответить
сначала об освобождении надо говорит!!!!!!!!!
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03.07.2022 19:37 Ответить
яволь,і я про то...
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03.07.2022 19:43 Ответить
Почему последнее время столько ботов-новорегов?Есть мысли?
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03.07.2022 19:38 Ответить
"Мислєй" нема. Одні нецензурні вислови...
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03.07.2022 19:54 Ответить
Ще немає перемоги, а зелена плесєнь вже готова пиляти бабло на новому великому крадівництві.
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03.07.2022 19:39 Ответить
Краще б зброю просив, а про відновлення треба думати після перемоги
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03.07.2022 20:35 Ответить
То есть, австралийцы дали денег на оборону а теперь они ещё должны Бубе деньги на восстановление Украины , дай бубочке палец он и всю руку заглотит. Так хочется чужие бабки попилить на восстановлении великого крадивницива 2 .
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03.07.2022 19:40 Ответить
Не зрозуміло чому світ має відновлювати, а не раша, якщо вже така впевненість у перемозі. Хоча мапа каже про поразки і великі... пан президент має пояснити які можуть бути конференції за кордоном, у країни місто за містом орки розбивають... що за фігня.
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03.07.2022 19:43 Ответить
Він ще не завершив свій проєкт руйнування країни, а вже є проєкт відновлення?
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03.07.2022 19:44 Ответить
Кругом де буває пропонує. Жилка є прєдприніматєля. І нех гутаріть. Маладца. Бл.
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03.07.2022 19:45 Ответить
а что, война уже закончена? когда я пропустила перемогу?
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03.07.2022 19:46 Ответить
У Вас теж шашлики 4 місяць киснуть?
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03.07.2022 20:08 Ответить
Не указано, как присоединиться.. Баблом? Ну, зачем это Зеленскому - понятно. А зачем это Австралии?
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03.07.2022 19:53 Ответить
Ему ли бы пилить деньги... Война идёт. Оружия мало. Кому сейчас надо твои дороги и прочее
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03.07.2022 19:53 Ответить
Цитата "найвеличнішого",- Ми зможемо збільнити армію в 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема. - Кінець цитати.
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03.07.2022 20:24 Ответить
Ця цитата з Цензор. нет від 18.02. 2022 року.
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03.07.2022 20:29 Ответить
А ще і буркина фасо
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03.07.2022 20:32 Ответить
Україну спочатку потрібно визволити від рашистської чуми, а потім відбудовувати.
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03.07.2022 20:53 Ответить
Идиотизм зеленого наполеончика.
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04.07.2022 02:40 Ответить
Поклонники Зеленского всегда считали рашистов братьями. Заканчивай сватов смотреть и иди на передовую может там ума добавиться
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04.07.2022 08:08 Ответить
 
 