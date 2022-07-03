Зеленский предложил Австралии присоединиться к проекту восстановления Украины

Австралия поддерживает наше государство и мировой правопорядок, оказывает оборонную помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге в Киеве в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, "наши защитники высоко оценили австралийские бронетранспортеры "Бушмастер" и другую конкретную помощь".

"Премьер-министр подтвердил дополнительный пакет усиленной помощи. Завтра начинает работу конференция в Лугано по восстановлению Украины. Объем работ на уже освобожденных территориях колоссальный, а предстоит освободить еще 2000 населенных пунктов", — отметил он.

"Я предложил Австралии принять участие в послевоенном восстановлении нашей страны и благодарен за готовность присоединиться к этому важнейшему проекту", — сказал президент.

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