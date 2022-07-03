Зеленський запропонував Австралії приєднатися до проєкту відновлення України
Австралія підтримує нашу державу та світовий правопорядок, надає оборонну допомогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив на брифінгу у Києві в неділю президент України Володимир Зеленський.
За його словами, "наші захисники високо оцінили австралійські бронетранспортери "Бушмайстер" та іншу конкретну допомогу".
"Прем'єр-міністр підтвердив додатковий пакет посиленої допомоги. Завтра розпочинає роботу конференція у Лугано з відновлення України. Обсяг робіт на вже звільнених територіях колосальний, а належить звільнити ще 2000 населених пунктів", - зазначив він.
"Я запропонував Австралії взяти участь у повоєнному відновленні нашої країни і вдячний за готовність приєднатися до цього найважливішого проєкту", - сказав президент.
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