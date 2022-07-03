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Новини
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Зеленський запропонував Австралії приєднатися до проєкту відновлення України

зеленський

Австралія підтримує нашу державу та світовий правопорядок, надає оборонну допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив на брифінгу у Києві в неділю президент України Володимир Зеленський.

За його словами, "наші захисники високо оцінили австралійські бронетранспортери "Бушмайстер" та іншу конкретну допомогу".

"Прем'єр-міністр підтвердив додатковий пакет посиленої допомоги. Завтра розпочинає роботу конференція у Лугано з відновлення України. Обсяг робіт на вже звільнених територіях колосальний, а належить звільнити ще 2000 населених пунктів", - зазначив він.

"Я запропонував Австралії взяти участь у повоєнному відновленні нашої країни і вдячний за готовність приєднатися до цього найважливішого проєкту", - сказав президент.

Читайте також: Україна очікує нових рішень від партнерів щодо оборонної допомоги, - Зеленський

Автор: 

Австралія (428) Зеленський Володимир (23727) відбудова (354)


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Топ коментарі
+12
Ще немає перемоги, а зелена плесєнь вже готова пиляти бабло на новому великому крадівництві.
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03.07.2022 19:39
+9
мож спочатку орден утвердить?
буба лысичанский первой степени.
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03.07.2022 19:37
+7
сначала об освобождении надо говорит!!!!!!!!!
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03.07.2022 19:37
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мож спочатку орден утвердить?
буба лысичанский первой степени.
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03.07.2022 19:37 Відповісти
Зеленой мразоте плевать на войну, на людей, на наших ребят на фронте, главное быстрей-быстрей начать осваивать денюжки на восстановление страны. Ради денег эта фсбшная мерзость осел наполеонович по-быстренькому будет пытаться сдать страну *****, тем более в омане он уже обещал и получил за это бабло, нужно отрабатывать, а то на второй домик в израйле не хватает . **** поганая.
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03.07.2022 21:29 Відповісти
сначала об освобождении надо говорит!!!!!!!!!
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03.07.2022 19:37 Відповісти
яволь,і я про то...
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03.07.2022 19:43 Відповісти
Почему последнее время столько ботов-новорегов?Есть мысли?
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03.07.2022 19:38 Відповісти
"Мислєй" нема. Одні нецензурні вислови...
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03.07.2022 19:54 Відповісти
Ще немає перемоги, а зелена плесєнь вже готова пиляти бабло на новому великому крадівництві.
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03.07.2022 19:39 Відповісти
Краще б зброю просив, а про відновлення треба думати після перемоги
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03.07.2022 20:35 Відповісти
То есть, австралийцы дали денег на оборону а теперь они ещё должны Бубе деньги на восстановление Украины , дай бубочке палец он и всю руку заглотит. Так хочется чужие бабки попилить на восстановлении великого крадивницива 2 .
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03.07.2022 19:40 Відповісти
Не зрозуміло чому світ має відновлювати, а не раша, якщо вже така впевненість у перемозі. Хоча мапа каже про поразки і великі... пан президент має пояснити які можуть бути конференції за кордоном, у країни місто за містом орки розбивають... що за фігня.
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03.07.2022 19:43 Відповісти
Він ще не завершив свій проєкт руйнування країни, а вже є проєкт відновлення?
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03.07.2022 19:44 Відповісти
Кругом де буває пропонує. Жилка є прєдприніматєля. І нех гутаріть. Маладца. Бл.
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03.07.2022 19:45 Відповісти
а что, война уже закончена? когда я пропустила перемогу?
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03.07.2022 19:46 Відповісти
У Вас теж шашлики 4 місяць киснуть?
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03.07.2022 20:08 Відповісти
Не указано, как присоединиться.. Баблом? Ну, зачем это Зеленскому - понятно. А зачем это Австралии?
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03.07.2022 19:53 Відповісти
Ему ли бы пилить деньги... Война идёт. Оружия мало. Кому сейчас надо твои дороги и прочее
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03.07.2022 19:53 Відповісти
Цитата "найвеличнішого",- Ми зможемо збільнити армію в 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема. - Кінець цитати.
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03.07.2022 20:24 Відповісти
Ця цитата з Цензор. нет від 18.02. 2022 року.
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03.07.2022 20:29 Відповісти
А ще і буркина фасо
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03.07.2022 20:32 Відповісти
Україну спочатку потрібно визволити від рашистської чуми, а потім відбудовувати.
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03.07.2022 20:53 Відповісти
Идиотизм зеленого наполеончика.
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04.07.2022 02:40 Відповісти
Поклонники Зеленского всегда считали рашистов братьями. Заканчивай сватов смотреть и иди на передовую может там ума добавиться
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04.07.2022 08:08 Відповісти
 
 