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ВСУ продвигаются в двух областях и на море, - Зеленский

зеленський

Вооруженные силы Украины продвигаются в двух областях и на море. Доказательством последнему является освобождение острова Змеиный.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы двигаемся вперед и на Харьковщине, и в Херсонской области. И на море. Змеиный этому хороший пример. Будет день, когда мы то же скажем и о Донбассе", - отметил он.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Они потеряли 35 тысяч солдат, чтобы безумные пропагандисты показали российский или советский флаг на руинах, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20268) Северодонецк (333) ВСУ (6564)


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Топ комментарии
+30
Як би підірвали мости на Чонгарі, то кацапи не заїхали б на материк.
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03.07.2022 23:21
+24
Як би підірвали Патонівський міст до Херсона, та міст через Каховську ГЕС в районі шлюза - кацапи взагалі б не перейшли р.Дніпро
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03.07.2022 23:18
+9
ЗСУ просуваються в двох областях і на морі, - Зеленський
===============
це добре що просуваються...Хоч хтось повинен щось позитивне мямлити.
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03.07.2022 23:21
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Як би підірвали Патонівський міст до Херсона, та міст через Каховську ГЕС в районі шлюза - кацапи взагалі б не перейшли р.Дніпро
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03.07.2022 23:18 Ответить
Як би підірвали мости на Чонгарі, то кацапи не заїхали б на материк.
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03.07.2022 23:21 Ответить
до херсона йшли не через Чонгар
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03.07.2022 23:27 Ответить
Якби - пишеться разом, а міст - Антонівський
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04.07.2022 00:10 Ответить
Патонівський міст в зовсім іншому місті знаходиться.
А ви точно з України пишете, якщо таких речей не знаєте?!
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04.07.2022 08:26 Ответить
Ти дібіл!? Як ти потім на лівий берег переведеш війська наші? Який нафіг міст через дамбу??? Ваааа або тупе або рашист!
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04.07.2022 09:18 Ответить
Змеиный не освобождён. Он сейчас просто пустой.
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03.07.2022 23:18 Ответить
Именно поэтому ты сегодня зарегистрировался, чтобы сказать, что лучше пустой чем с рашистами.
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03.07.2022 23:24 Ответить
Освобожден от имперцев, сейчас они просто ищут другие "места доброй воли". Впрочем, зареганому сегодня... Да уж).
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03.07.2022 23:26 Ответить
Тобто коли з твоєї хати звалили опуканти й ти можеш робити там що заманеться -- вона не звільнена, так? Я правильно зрозумів?
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03.07.2022 23:33 Ответить
Надеюсь ВСУ не собираемся там высаживаться, подставляясь под удары сбежавших оккупантов. Это было бы также глупо, как и захват острова орками.
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03.07.2022 23:37 Ответить
Острів наш згідно всім міжнародним законам, тому, що там робити, чи не робити нашим віськовим -- най Залужний вирішує, дай йому Боже здоро'вя й терпіння.
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04.07.2022 00:05 Ответить
ЗСУ просуваються в двох областях і на морі, - Зеленський
===============
це добре що просуваються...Хоч хтось повинен щось позитивне мямлити.
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03.07.2022 23:21 Ответить
Дід Пронос,з казкою на ніч!! Ось така х..я ,малята!!!)))
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03.07.2022 23:47 Ответить
Деда Панаса, Савченко,Микки Мауса( нужное вставить), в президенты!).
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03.07.2022 23:52 Ответить
Ну слава Богу, слава Україні та її героям - бережи вас Господь Бог нашi захистники!
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03.07.2022 23:23 Ответить
арестовичем сегодня працює...
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03.07.2022 23:28 Ответить
Как по мне , такое за комплимент сойдет, Арестович, все же " не лох".
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03.07.2022 23:38 Ответить
зелений піdарьонок, а як там лавочки, які, ти тупа курва, встановив у золотому? ти ще, тварь зелена, благородній людині, смерділо-казало, що ти нелох?
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03.07.2022 23:32 Ответить
про "благородну " людину це перебор((( типовий тєрпіла і "лішбинєпарашенка"(((
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04.07.2022 01:20 Ответить
на морі? серьозно? що правда? а що за Зміїним є ще острови до яких досягає наша арта? Чи у нас раптом флот виявився? Зміїний це КІНЕЦЬ просування на морі. Далі тільки по суходолу,бо флоту ДЕ-ФАКТО в нас немає,і поки не перетопим усі кацапськи ракетні ночви в море ми не вилізимо навіть на буксирі.
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03.07.2022 23:39 Ответить
У касапов мало ресурсу человеческого.По этому они собрали почти все на луганском направлении.Есть участки,где на 1 км линии фронта приходится 5-10 русских солдат.По этому ,в идиале,атаковать и просуваться нужно абсолютно по всей линии фронта.Я не предлагаю идти в атаку на укрепрайоны .Их нельзя закидывать телами наших солдат,а можно просто обойти и взять в кольцо.А наступая абсолютно по всей линии фронта просто прибавить и откинуть врага на слабых участках,где их солдат практически нет!Они не удержал всю линию обороны.А местами можно прибавить и откинуть их на десятки км вглубь...Другой вопрос потом как закрепиться и удержать новые рубежи...А так только самим ,по всему миру,в тайне и тихо- тихо закупать оружие .Давать будут мало и по чуть - чуть...И очень медленно .Искать нужно уже сейчас через дипломатов абсолютно во всех странах мира оружие и закупать.Есть за что.Через месяц максимум оно должно быть уже на фронте.Завозить морем через порты Польши.Польша,слава Богу,наш надёжный союзник.Не отказываться от того,что дают нам союзники.Оружия много не бывает и одно другому не мешает...Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!Слава Украіні!Смерть москалям!
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03.07.2022 23:42 Ответить
Тільки в мене виникає враження, що отриману зброю використовують не там де критично необхідно. Епопея Зміїного острова тому підтвердження. Щоб не дати москалям обжитись на Зміїному і переселити їх в пекло достаньо було однієї САУ Піон, а натомість запустили серіал про геніальні військові операції по звільненню острова. Цікаво, скільки Байрактарів ми втратили в цих операціях ?
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04.07.2022 00:01 Ответить
чи піон,чи богдана,та навіть гіацинт справився б,ну якщо вже хотіли "по багатому",можна було шмальнути пакетом смерча,але як на мене Зміїний того не вартий,лишити одну гармату і пару дронів,і кошмарити підарасів,а не робити з цього перемогу аля штурм Окінави...
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04.07.2022 00:19 Ответить
Коментатор херов...
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04.07.2022 00:06 Ответить
Зєлєнскій вирішив перебити гіркий присмак Лисичанська? 🤔 Тоді правильно було б скчзати, що ЗСУ просуваються на трьох напрямках. Без моря. На двох напрямках - вперед, до кордону, на одному - з боями, але назад. На морі просуваються кацапи. Назад. Наші стоять на місці - на березі. Сказав би так - було б чесно. А так - виникає враження, що він має за ідіотів всіх, а не лише свою паству. Не по рібно прикрашати реальний стан, щоб штовхати в маси ідею про відбудову, щоб починати пиляти бабло. Для початку треба чесно скащати, що до відбудови ще далеко. І потрібно вже готувати до цього людей. Останнім часом мене злять як істерики-песимісти, так і ідіоти-оптимісти. Напевнеиуе - депресія? 🤔
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04.07.2022 00:06 Ответить
Ты здесь при чём, чтоб об этом вещать, с'*****, клован!
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04.07.2022 00:16 Ответить
Ми просуваємось дуже активно в Луганській області, менш активно та помітно в Донецькій та Харківській. Напрямок просування - від кордону в центр.
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04.07.2022 06:27 Ответить
А хто відвойовувати буде,коли він хоче дозволити,майже всім бажаючим чоловікам,виїхати за кордон?Коля "оболонскій", кірюша- "великий будівельник" чи дружбан "Юзік"? Ввели військовий стан!Так.А що змінилось?НІЧОГО.Знову у когось війна а у когось нічні клуби.От так війни і програють.
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04.07.2022 07:11 Ответить
Зе-Гнус, а ти вкурсі, що орки в 2-3 рази рухаються швидше.
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04.07.2022 07:50 Ответить
Херсонщина і Харківщина це дуже добре і правильно! А про море, ну то ти ЗеЛох загнув так загнув! Зайдемо в північний Крим, от тоді можна щось і про море казати буде. А як зруйнуємо Севастополь, то тоді вже і перемога буде!
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04.07.2022 09:24 Ответить
 
 