ВСУ продвигаются в двух областях и на море, - Зеленский
Вооруженные силы Украины продвигаются в двух областях и на море. Доказательством последнему является освобождение острова Змеиный.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский.
"Мы двигаемся вперед и на Харьковщине, и в Херсонской области. И на море. Змеиный этому хороший пример. Будет день, когда мы то же скажем и о Донбассе", - отметил он.
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+24 Alex Dev #442192
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А ви точно з України пишете, якщо таких речей не знаєте?!
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це добре що просуваються...Хоч хтось повинен щось позитивне мямлити.