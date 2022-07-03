ЗСУ просуваються в двох областях і на морі, - Зеленський
Збройні сили України просуваються в двох областях і на морі. Доказом останньому є звільнення острова Зміїний.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у свому зверненні заявив президент Володимир Зеленський.
"Ми рухаємося вперед і на Харківщині, і в Херсонській області. І на морі. Зміїний цьому хороший приклад. Буде день, коли ми те ж скажемо і про Донбас", - зазначив він.
Топ коментарі
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показати весь коментар03.07.2022 23:21
+24 Alex Dev #442192
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+9 Sav UA
показати весь коментар03.07.2022 23:21
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А ви точно з України пишете, якщо таких речей не знаєте?!
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це добре що просуваються...Хоч хтось повинен щось позитивне мямлити.