ЗСУ просуваються в двох областях і на морі, - Зеленський

Збройні сили України просуваються в двох областях і на морі. Доказом останньому є звільнення острова Зміїний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у свому зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми рухаємося вперед і на Харківщині, і в Херсонській області. І на морі. Зміїний цьому хороший приклад. Буде день, коли ми те ж скажемо і про Донбас", - зазначив він.

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