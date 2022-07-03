Вони втратили 35 тисяч солдатів, щоб божевільні пропагандисти показали російський чи радянський прапор на руїнах, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до українців 3 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Російська економіка опинилася в найбільшій кризі за останні 50 років. Світ відмовляється від звʼязків з Росією. Слова "обвал", "дефіцит" і "бідність" – це те, що буде описувати російське життя, поки ця держава хоче бути державою-терористом. Вони втратили понад 35 тисяч солдатів, і це ще консервативна оцінка. Заради чого все це? Заради того, щоб божевільні пропагандисти показали десь у своїх ефірах російський чи радянський прапор на руїнах... Іншої відповіді просто немає", - підкреслив Зеленський.

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