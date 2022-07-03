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Вони втратили 35 тисяч солдатів, щоб божевільні пропагандисти показали російський чи радянський прапор на руїнах, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до українців 3 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Зеленського.
"Російська економіка опинилася в найбільшій кризі за останні 50 років. Світ відмовляється від звʼязків з Росією. Слова "обвал", "дефіцит" і "бідність" – це те, що буде описувати російське життя, поки ця держава хоче бути державою-терористом. Вони втратили понад 35 тисяч солдатів, і це ще консервативна оцінка. Заради чого все це? Заради того, щоб божевільні пропагандисти показали десь у своїх ефірах російський чи радянський прапор на руїнах... Іншої відповіді просто немає", - підкреслив Зеленський.
Топ коментарі
+34 Bodalux
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+17 Бенина Мама
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https://censor.net.ua/news/3123112/esli_narushu_zakon_to_uyidu_v_otstavku_sam_zelenskiyi
18.04.19 22:53
Если нарушу закон, то уйду в отставку сам, - Зеленский
Не ображайтесь. Приймайте як природнє явище.
Мені плювати, скільки здохло орків і що у них з економікою.
А Україна скільки втратила військових, цивільних??? Те, що орки руйнують нашу економіку під корінь а ви і зараз умудряєтесь брати шалені зарплати, красти гуманітарку, дерибанити бюджет, приховувати зрадників, бо війна все спише.
Мовчиш курва, іди на йух!
"Преступление и наказание" відпочиває все скрепно та по кацапячому
https://www.youtube.com/watch?v=bcnSdE_2XMA&fbclid=IwAR0xo1YZFgyQpFrKLFddEClsGDrtGscFWOvUorn6TnAzL1Y-SAaUtE6e3Es https://www.youtube.com/watch?v=bcnSdE_2XMA
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Тарас Чорновіл Брехня Коломойського проти Порошенка
І от тепер виникає питання: а це вже схоже на державну зраду чи ні?
И что-то трондишь "про них" на себя глянь !
Порошенко такие бабосы и во сне не приснятсЯ....
Поїдь на Дніпровські кладовища...
Но это НИКОМУ НЕ НАДО.
Ну значит ОКей.