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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Вони втратили 35 тисяч солдатів, щоб божевільні пропагандисти показали російський чи радянський прапор на руїнах, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до українців 3 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Зеленського. 

"Російська економіка опинилася в найбільшій кризі за останні 50 років. Світ відмовляється від звʼязків з Росією. Слова "обвал", "дефіцит" і "бідність" – це те, що буде описувати російське життя, поки ця держава хоче бути державою-терористом. Вони втратили понад 35 тисяч солдатів, і це ще консервативна оцінка. Заради чого все це? Заради того, щоб божевільні пропагандисти показали десь у своїх ефірах російський чи радянський прапор на руїнах... Іншої відповіді просто немає", - підкреслив Зеленський.

Також читайте: Відбудова України стане найбільшим економічним проектом в Європі. У Швейцарії наступного тижня відбудеться спеціальна конференція, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) росія (65162)


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Топ коментарі
+34
Вони втратили понад 35 тисяч солдатів, і це ще консервативна оцінка. Джерело:

Мені плювати, скільки здохло орків і що у них з економікою.
А Україна скільки втратила військових, цивільних??? Те, що орки руйнують нашу економіку під корінь а ви і зараз умудряєтесь брати шалені зарплати, красти гуманітарку, дерибанити бюджет, приховувати зрадників, бо війна все спише.
Мовчиш курва, іди на йух!
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03.07.2022 22:55
+17
Знов балабольство ні про що. Це ми і без тебе знаємо.
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03.07.2022 22:56
+17
Ежевечерний гундос ни о чём. Это теперь вместо асфальта. И за те же деньги...
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03.07.2022 22:58
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А все то у, що ти невіглас і не знаєш історії! кацапи завжди були пасіонарним стадом готовим до жертри себе саоєї сімї і близьких заради величи їх держави
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03.07.2022 22:49 Відповісти
Вбийся об стіну блазень
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03.07.2022 22:49 Відповісти
Не "а сцЄну" - до стінИ!
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04.07.2022 12:22 Відповісти
І знову промова для кацапів, браво вождь.
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03.07.2022 22:50 Відповісти
Брехливий вошдь.
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03.07.2022 22:54 Відповісти
"Брехливий вошдь." Що саме він збрехав ?
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03.07.2022 22:56 Відповісти
Легше сказати коли він не брехав. Як дихне, так і збрехне.
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03.07.2022 22:59 Відповісти
Ясно, значить на тему сказати нічого. Ну, нічого дивного. Звиздіти-це ж не мішки обертати.
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03.07.2022 23:05 Відповісти
Та хоча б ось це для початку.
https://censor.net.ua/news/3123112/esli_narushu_zakon_to_uyidu_v_otstavku_sam_zelenskiyi
18.04.19 22:53
Если нарушу закон, то уйду в отставку сам, - Зеленский
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03.07.2022 23:09 Відповісти
Взагалі-то мова йшла про його сьгодняшню промову, яку, схоже ніхто і не дивився. Але ж у такому випадку промовчати та не обізвати за звичкою брехуном-це ж було б нецікаво, так ? Краще ж з'їхати з теми, раз уже дорікнули, та покопатися у інеті, вишукуючи щось, нехай і трирічне, та обставляючи це брехнею.
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03.07.2022 23:24 Відповісти
В кацапів такі самі методички, здається прийом називається "whataboutism"
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03.07.2022 23:27 Відповісти
Те що Порошенко наживався на війні, те що війна продовжується через Порошенко, те що Порошенко барига крові, те що Порошенко має бізнес на кацапії
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03.07.2022 23:02 Відповісти
Ти даром стараєшся, тобе просто забанять і кінці у воду
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03.07.2022 23:29 Відповісти
ой "інтелектуал" виповз,ну то давай інше,спочатку "ми не вірили що кацапи нападуть",потім "знали але не очікували",а потім **** і виявилось "що знали ще рік назад",тому стули ****** "виправдовувач"
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03.07.2022 23:31 Відповісти
Я виявився правий а ти чмоня. На відмінно від вас сектантів я нічого нікому не пробачаю (я про помилки та наївність). Вас запитай про медведчука і ткг, тоді у вас відразу починає підгорати. Не робіть із сивого царя а то ви стаєте як кацапи.
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04.07.2022 01:10 Відповісти
Не, на відмінно (найкраще) - на відміну, від чогось!
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04.07.2022 12:50 Відповісти
ти правий,ти навіть не відповіло бидло,ти голуб на шаховій дошці
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04.07.2022 14:34 Відповісти
Ваші глузливі "коменти" у пристойному суспільстві на ЦЕНЗОРІ називають не інакше, як "спамопровокуючими".
Не ображайтесь. Приймайте як природнє явище.
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04.07.2022 08:06 Відповісти
Українською мовою ?
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03.07.2022 22:54 Відповісти
покажите бубе ролики квартальные о его любви до нэнькы...
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03.07.2022 22:54 Відповісти
Вони втратили понад 35 тисяч солдатів, і це ще консервативна оцінка. Джерело:

Мені плювати, скільки здохло орків і що у них з економікою.
А Україна скільки втратила військових, цивільних??? Те, що орки руйнують нашу економіку під корінь а ви і зараз умудряєтесь брати шалені зарплати, красти гуманітарку, дерибанити бюджет, приховувати зрадників, бо війна все спише.
Мовчиш курва, іди на йух!
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03.07.2022 22:55 Відповісти
Напевно так і створюються нації, країни та громадяни, друже, через кров, піт та тяжку роботу... На жаль є дуже багато людей навколо, яких би я зараз до власної хати не пустив...
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04.07.2022 01:17 Відповісти
Якщо ти зрадофільська хня не знав, війна - це завжди про завданий урон ворогу. А ось перемога це вже підрахунок втрат та зрад як би цинічно то не звучало. Іншого преза нема. І доведеться перемагати з тим що є.
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04.07.2022 01:50 Відповісти
Знов балабольство ні про що. Це ми і без тебе знаємо.
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03.07.2022 22:56 Відповісти
Хоть Боневтік осєл, но тут він вдало, влучно (імхо канеш) відосік состряпал.

"Преступление и наказание" відпочиває все скрепно та по кацапячому
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03.07.2022 23:10 Відповісти
Ежевечерний гундос ни о чём. Это теперь вместо асфальта. И за те же деньги...
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03.07.2022 22:58 Відповісти
а тому що бидло ти повинно памятати чому ми зараз здаєм міста,так іменно через асфальт,в який закатана наша зброя та амуніція,тому **** терпи,вміоло по приколу галочку ставити то тепер терпи і усвідомлюй,але зебидло не звикло визнавати свої провини,зебидлу завжди хтось винен
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03.07.2022 23:34 Відповісти
О! Очередной подоляцкий бот! Так у Подляки денег не заработаешь, слабо стараешься, без огонька.
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04.07.2022 01:14 Відповісти
На відміну від тебе, я тут не за гроші, російськомовний бот. А Цензор читаю майже від дня його існування, десь з часів помаранчевої революції. Відписуватися почав тільки нещодавно, бо війна в Україну прийшла.
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04.07.2022 07:49 Відповісти
ага на ставку подоляку став з початку війни,їбать це що досягнення що ти цензор читаєш з першого Майдану?
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04.07.2022 14:36 Відповісти
Інша відповідь давно відома. Росія і СССР завжди були улюбленим големом Ротшильдів і Бнай-Бріт. Вони мають свої плани на руїни.
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03.07.2022 23:04 Відповісти
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03.07.2022 23:12 Відповісти
Эти все "русские" на одно лицо:
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03.07.2022 23:20 Відповісти
...праворуч - батько світового тероризму, київський бастард художествєнного чтєца Іраклія Андронікашвілі
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03.07.2022 23:54 Відповісти
когда же Зеленский не о России будет переживать, а о стране президентом которой его избрали? вопрос, конечно риторический, ответ известен - никогда...
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03.07.2022 23:04 Відповісти
Якщо читати тільки заголовки, а не дивитися те, що коментуєш-то можна напридумати собі будь що. І не помічати в його промові такого, наприклад : "Стіни відбудуємо, землі відвоюємо, а людей треба берегти понад усе", чи такого : "Для усіх у світі людей зрозуміло, що Україна переможе". Це-переживання за росію чи за свою країну ? Зручно бачити тільки те, що хочеться бачити. P.S. Доречі, росію зараз ніхто не називає з великої літери у знак неповаги до агресора.
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03.07.2022 23:46 Відповісти
у Зеленского между словами, и делами которые он вытворяет, ОГРОМНАЯ пропасть, языком болтает одно, а делает совсем противоположное. и кстати, "Россию" https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid037BwoUmsWbkpayMmnwekGdADbGMqsBbtZ6Zrx5uuCuwc4SqkpnznmTbsQSPzjUZCYl он называет с заглавной буквы, наверное, сильно уважает и не считает агрессором.
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04.07.2022 00:31 Відповісти
О. Боже, за шо?
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03.07.2022 23:05 Відповісти
"Какаяразніца" вже не в тренді?
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03.07.2022 23:06 Відповісти
цель оправдывает средства для РФ 35 т.вообще не цифра,вот когда они потеряют миллионов 10 тогда и задумаются,но у нас нет столько патронов((
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03.07.2022 23:08 Відповісти
Хйло 23 роки накручував бидло українофобією. Воно не може програти якійсь там Україні, треба й 100 тис. й 1 млн. кацапив тут покладе. Єдиний варіант змусити його піти - поставити перед вибором - "жест доброї волі" або кратер до літосфери замість москви й пітера.
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03.07.2022 23:10 Відповісти
Кому війна,а кому мать родна!

https://www.youtube.com/watch?v=bcnSdE_2XMA&fbclid=IwAR0xo1YZFgyQpFrKLFddEClsGDrtGscFWOvUorn6TnAzL1Y-SAaUtE6e3Es https://www.youtube.com/watch?v=bcnSdE_2XMA



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Тарас Чорновіл Брехня Коломойського проти Порошенка
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03.07.2022 23:13 Відповісти
Ця цифра не велика,навіть якщо москалів в два рази більше здохло.На москальщині від алкоголю і передозу наркотиками,більше в рік дохне.
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03.07.2022 23:15 Відповісти
вони в дтп більше дохнуть...
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03.07.2022 23:36 Відповісти
Вони втратили 35 тис. зброду із зауралля і ОРДЛО, а не слдат. А от Україна втратила кращих Воїнів.
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03.07.2022 23:15 Відповісти
Головне, щоб телесуфлер не глюканув.
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03.07.2022 23:19 Відповісти
Єві виповнилось би 10 років, але той, хто мав її захищати, ослабляв країну, як міг, проштовкючі свої безглузді проекти такі як мільярд дерев, велике будівництво, яке стало найбільшим крадівництвом, якийсь преЗЕ дентський університет, мов у нас не вистачало університетів, розтавляв на важливі державні посади некомпетентних дурників з 95 кварталу, скорчував армію, згортав ракетні програми, переслідував тих, хто вносив великий вклад у розвиток оборонних потужностей країни і т. д.
І от тепер виникає питання: а це вже схоже на державну зраду чи ні?
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03.07.2022 23:37 Відповісти
Вони втратили 35 тисяч солдатів, а шмаркля мало не угробив країну через своє велике крадівництво. Х..ло нападає лише на малі країни, або країни з маріонетковими лідерами. Україна - не мала країна. Залишається другий варіант.
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03.07.2022 23:53 Відповісти
Якщо у школі погано вчився, то хоч би Гуглом скористався. Оркостан (росія) у 28 разів більше України за територією та майже у 3,5 рази більше за населенням.
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04.07.2022 00:18 Відповісти
це ти долбойоб,бо якщо по площі міряти то ********* найбільша країна планети,але в масштабах Європи Україна теж найбільша,то раз по друге площа *********у не є вагомим аргументом,бо сама площа не воює
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04.07.2022 00:27 Відповісти
Лідор вже всіх заї..бав своїми відосіками. АУ, Дядя схаменись! Краще розкажи навіщо продав газ Коломойші за ціною вдвічі нижчою ринкової.!! Держава втратила 300 млн грн.
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04.07.2022 00:00 Відповісти
Для него путина это мелочь 35 тыс. убитых за 20% оккупированой украинской земли он легко положит ещё140 тис за остальные 80%
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04.07.2022 00:01 Відповісти
... а там незабаром після цифер "35" ще й "нулік" з'явиться, як не більше того...
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04.07.2022 00:45 Відповісти
А ты потерял 25% территории Над которыми не установить желто блакит .... солдат примерно столько же сколько они...а мирных украирнцев - без счёта
И что-то трондишь "про них" на себя глянь !
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04.07.2022 01:07 Відповісти
Зеля, наверно не в курсе, что у них по 50 тысяч в год от водки мрут. По этому 35 тысяч это вообще не цифра
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04.07.2022 02:37 Відповісти
Король видосов и бешенных бабосов от Байдена и Бориса Джонсона...
Порошенко такие бабосы и во сне не приснятсЯ....
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04.07.2022 06:24 Відповісти
Що то було?
Поїдь на Дніпровські кладовища...
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04.07.2022 07:13 Відповісти
За 8 лет можно было 1000 раз кокнуть и Киселева и Соловьева и Скабееву.
Но это НИКОМУ НЕ НАДО.
Ну значит ОКей.
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04.07.2022 10:29 Відповісти
 
 