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Передача систем ПВО NASAMS будет огромным шагом для Украины, - Воздушные силы

nasams

Передача Украине норвежских систем противовоздушной обороны NASAMS, анонсированная США, позволит значительно усилить безопасность воздушного пространства.

Об этом в комментарии Суспільному заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сначала заявляли, что нам нужны системы западных образцов. Когда уже президент обратился в парламент Норвегии несколько месяцев назад, что однозначно нам нужен ваш NASAMS — это тот комплекс, который есть в современных условиях ведения боевых действий, а мы сейчас ведем такие боевые действия, которые мы должны разворачивать свои ПВО со скрытых позиций, быть мобильными, то есть NASAMS именно такой комплекс", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон объявил о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине: ЗРК NASAMS, ракеты для HIMARS, снаряды для гаубиц

По словам чиновника, эта система обладает высокой мобильностью, может быстро развернуться, отстреляться и покинуть позицию. NASAMS имеет 6 ракет, а дальность поражения этого комплекса достигает 40 километров.

"Фактически это немного усилит такой эшелон наш, как "Бук М-1". То есть в дополнение нашим "Букам" работал бы неплохо этот комплекс, который тоже автономный, и он бы эффективно работал в той системе. Переговоры идут серьезные, на разных уровнях, и передача этого вооружения будет огромным шагом для нас", - подытожил Юрий Игнат.

1 июля Пентагон анонсировал новый пакет помощи Украине: Соединенные Штаты Америки выделят еще 820 миллионов долларов помощи для обеспечения военных нужд Украины. В частности, помощь предусматривает две передовые зенитно-ракетные системы (NASAMS), а также дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS), до 150 000 снарядов калибром 155 миллиметров артиллерийских боеприпасов и четыре дополнительных противоартиллерийских совета. Соединенные Штаты Америки приняли решение о поставках Украине зенитных ракетных комплексов NASAMS, принадлежащих к средствам ПВО средней и большой дальности, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

оружие (10203) ПВО (2727) Воздушные силы (2273) Игнат Юрий (592)


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Топ комментарии
+6
Передадут не 2 пусковые установки - а 2 комплекса) для начала почитай что туда входит
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04.07.2022 00:35
+5
Впервые за 31 год ВСУ получат современный аналог Бук М1. Пока немного, но уже начало.
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04.07.2022 00:14
+4
Який не є ,але це крок і таких кроків буде ставати все більше і більше😠
а нитікам тут нема чого робити 😕
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04.07.2022 00:34
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Правила форума Совет форумчан
О так-так, передача двох пускових установок це "могутній" крок
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04.07.2022 00:07 Ответить
Який не є ,але це крок і таких кроків буде ставати все більше і більше😠
а нитікам тут нема чого робити 😕
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04.07.2022 00:34 Ответить
Передадут не 2 пусковые установки - а 2 комплекса) для начала почитай что туда входит
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04.07.2022 00:35 Ответить
Впервые за 31 год ВСУ получат современный аналог Бук М1. Пока немного, но уже начало.
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04.07.2022 00:14 Ответить
Ничто на Земле не проходит бесследно...
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04.07.2022 00:24 Ответить
Конотопу - слава й шана!
Вчи мову!
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04.07.2022 07:42 Ответить
Тема мови, звісно, не є простою, такі вже часи нині маємо... Одначе, шановний пане, варто знати, що саме із російською мовою на вустах вмирають наші героїчні вояки на передовій, з цією мовою гинули безвинні дітки та їхні матері у Маріуполі, Херсоні, Миколаїві та інших південних українських російськомовних містах під час бомбордувань. Мова родини - ще ажніяк не є ознакою належності до парашинсько-кремлівських кланів окупантів-агресорів, багато з її носіїв - справжні патріоти України, вже чимало їх, на жаль, вже полягло за Незалежність. Вчи історію! Не треба під час війни сіяти провокативний розбрат, не на часі! Щире вітання із КОНОТОПА!
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04.07.2022 23:08 Ответить
ще ж Штольц обіцяв Іris-T SLM, а Зєлєнский взагалі захотів їх замовити 10 штук
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04.07.2022 00:27 Ответить
десь такі ж по ТТХ як NASAMS
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04.07.2022 00:28 Ответить
Ирис - малой дальности, Насамс - средней. Они в разных "весовых категориях".
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04.07.2022 09:47 Ответить
Malo poxoz Buk jest na NASAMS no takze srednej dalnosti.
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04.07.2022 00:40 Ответить
по суті НАСАМС це адаптація ракети повітря-повітря АІМ120,під наземний пуск. Наш такий же проект міноборони не зацікавив чомусь,коли пропонували зробити таке ж саме на основі р-27 разом з поляками...
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04.07.2022 00:49 Ответить
Есть проект Корал от КБ Луч, но... кроме ракеты тут ПУ, шасси, РЛС и т.п.
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04.07.2022 00:54 Ответить
там весь прикол був зробити ЗРК за недорого,рлс мала бути одна з серійних що робила Іскра,але естетам не подобалось що через розмах поверхонь в майже метр,дуже великі тпк виходять,а без них "як у дідов" не хотіли.а дарма мали б зате мобільну заміну тій же с-125
Корал то вже інший рівень,хоча я іменно за нього,ще був прикольний варіант модернізації Оси ракетою Стилет,але там дохрена треба було замінювати бульборашних елементів на свої,хоча думаю що можна було,бо це б дозволило використати наявні оси
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04.07.2022 01:15 Ответить
Iris-T SLM теж доречи на базі авіаційної ракети повітря-повітря створено
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04.07.2022 00:55 Ответить
Иранцам как-то удалось присобачить Р-27Т к наземной пусковой установке. В Йемене хуситы такое успешно применяли.
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04.07.2022 09:34 Ответить
таким вооружением войну не выиграть, 40 км дальность, оно конечно хорошо что хоть такое дают, но похоже дают столько чтобы хоть как то быть на плову но уж никак не побеждать
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04.07.2022 00:54 Ответить
Зателефонуйте і попросіть більше, тому що ви тут зареєструвалися під американським прапором, я впевнена, що телефон секретаріату Білого дому у вас є.
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04.07.2022 06:07 Ответить
Лучше десяток таких, чем один Пэтриот, который на порядок дороже.
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04.07.2022 09:38 Ответить
а яка сфера застосування HIMARS, IRIS i PATRIOT? Цi машини закривають небо чи вони для атaки по землi?
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05.07.2022 21:52 Ответить
Рашист здохни! В спам виродок!
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04.07.2022 09:36 Ответить
З того, що вдалось вичитати, один такий комплекс здатний у взаємодії з іншими засобами ППО надійно прикрити місто розміром з Київ з передмістям. Три комплекси - три міста мільйонники.
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04.07.2022 08:10 Ответить
Кстати, уход на предельно малую высоту от такой ракеты летуна уже не спасет, как в случае с Буком, там активная головка самонаведения. Летать в зоне действия такого комплекса - надежный способ самоубиться. И "Калибры" он будет сбивать намного эффективней, чем комплексы с радиокомандным или полуактивным наведением.
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04.07.2022 09:43 Ответить
 
 