Передача систем ПВО NASAMS будет огромным шагом для Украины, - Воздушные силы

Передача Украине норвежских систем противовоздушной обороны NASAMS, анонсированная США, позволит значительно усилить безопасность воздушного пространства.

Об этом в комментарии Суспільному заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сначала заявляли, что нам нужны системы западных образцов. Когда уже президент обратился в парламент Норвегии несколько месяцев назад, что однозначно нам нужен ваш NASAMS — это тот комплекс, который есть в современных условиях ведения боевых действий, а мы сейчас ведем такие боевые действия, которые мы должны разворачивать свои ПВО со скрытых позиций, быть мобильными, то есть NASAMS именно такой комплекс", — сказал он.

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По словам чиновника, эта система обладает высокой мобильностью, может быстро развернуться, отстреляться и покинуть позицию. NASAMS имеет 6 ракет, а дальность поражения этого комплекса достигает 40 километров.

"Фактически это немного усилит такой эшелон наш, как "Бук М-1". То есть в дополнение нашим "Букам" работал бы неплохо этот комплекс, который тоже автономный, и он бы эффективно работал в той системе. Переговоры идут серьезные, на разных уровнях, и передача этого вооружения будет огромным шагом для нас", - подытожил Юрий Игнат.

1 июля Пентагон анонсировал новый пакет помощи Украине: Соединенные Штаты Америки выделят еще 820 миллионов долларов помощи для обеспечения военных нужд Украины. В частности, помощь предусматривает две передовые зенитно-ракетные системы (NASAMS), а также дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS), до 150 000 снарядов калибром 155 миллиметров артиллерийских боеприпасов и четыре дополнительных противоартиллерийских совета. Соединенные Штаты Америки приняли решение о поставках Украине зенитных ракетных комплексов NASAMS, принадлежащих к средствам ПВО средней и большой дальности, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.